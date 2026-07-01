НИКШИЧ

НИКШИЧ (Никшић) - го­род в западной час­ти Чер­но­го­рии, административный центр об­щи­ны Ник­шич.

Население 58,6 тыс. человек (2012 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Под­го­ри­цы). Рас­по­ло­жен в меж­гор­ной кар­сто­вой кот­ло­ви­не (по­лье) Ник­шич, на р. Зе­та (при­ток р. Мо­ра­ча). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Под­го­ри­цей. Ре­гио­наль­ный аэро­порт (на западной ок­раи­не го­ро­да).

Тер­ри­то­рия близ современного Никшича бы­ла за­се­ле­на с па­лео­ли­та (сто­ян­ка Црве­на-Стие­на воз­ле дер. Пет­ро­ви­чи). В III-IV веках здесь ос­но­ва­но римское по­се­ле­ние Ан­дер­ба (An­der­ba; так­же встре­ча­ют­ся на­пи­са­ния An­derva, Andarba) на пе­ре­се­че­нии стра­те­ги­че­ски важ­ных во­енных и тор­го­вых пу­тей в Ил­ли­рии . В V веке раз­ру­шен го­та­ми, ос­но­вав­ши­ми но­вое по­се­ле­ние Ана­га­стум (Anagastum). В сред­ние ве­ка был так­же из­вес­тен под славянским названием Оно­гост [Оно­гошт (Onogošt); упот­реб­ля­лось с XII до середины XVIII веков]. С IX века вхо­дил в со­став княжества Дук­ля (с XII века из­вест­но как Зе­та).

В 1355 году впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Никшич (по име­ни слав. пле­ме­ни ник­ши­чей). В 1362 году близ Оно­го­ста под­пи­сан мир­ный до­го­вор, по­ло­жив­ший ко­нец вой­не 1361-1362 годов ме­ж­ду г. Дуб­ров­ник и Сте­фа­ном Уро­шем V (1355-1371 годы). В середине XIV века вхо­дил в со­став вла­де­ний сербского жу­па­на Ни­ко­ла Ал­то­ма­но­ви­ча, с 1373 года - бос­ний­ско­го бана Твртко I. В 1455 году за­хва­чен турецкими вой­ска­ми, отошёл к Ос­ман­ской им­пе­рии. С 1469 года центр на­хии. В XVIII веке в Никшиче по­строе­на турецкая кре­пость. В 1877 году взят чер­но­горскими вой­ска­ми под ко­мандование вое­во­ды М. Врби­цы, с 1878 года в Чер­но­го­рии. В 1880-е годы Ни­ко­лой I Пет­ро­ви­чем Не­го­шем одоб­рен план раз­ви­тия го­ро­да, на­ча­то мас­штаб­ное строи­тель­ство. В 1941 году ок­ку­пи­ро­ван итальянскими, за­тем германскими вой­ска­ми. 18 сентября 1944 года ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Юго­сла­вии. Во второй половине XX века пе­ре­жи­вал пе­ри­од бур­но­го эко­но­мического рос­та, раз­ви­вал­ся как промышленный центр.

Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты стен и 11 ба­шен ан­тич­ной кре­по­сти, позд­нее пе­ре­стро­ен­ной тур­ка­ми. К па­мят­ни­кам ос­ман­ско­го пе­рио­да от­но­сят­ся: пра­во­слав­ная цер­ковь Пет­ра и Пав­ла (XVII век, фраг­мен­ты восточной сте­ны XIV века, ко­ло­коль­ня конца XIX века, фре­ски XVII-XVIII веков) на клад­би­ще (со­хра­ни­лись бо­го­миль­ские над­гроб­ные па­мят­ни­ки-сте­ча­ки); ме­четь Хад­жи-Из­маи­ла (1807 год). С 1883 года Никшич стал раз­ви­вать­ся по про­ек­ту хорватского архитектора Й. Сла­де: 6 улиц ис­то­рического цен­тра по­лу­чи­ли ра­ди­аль­но-лу­че­вую пла­ни­ров­ку. Фи­нан­со­вую по­мощьв строи­тель­ст­ве но­вых ар­хитектурных до­ми­нант го­ро­да ока­зы­ва­ла российская императорская се­мья. В ок­ре­ст­но­стях Никшича на основных транс­порт­ных ма­ги­ст­ра­лях со­ору­жён ряд мос­тов: к югу от го­ро­да - Ца­рев мост-виа­дук (1894 год, арх. Сла­де; про­ект осу­ще­ст­в­лён при под­держ­ке императора Алек­сан­д­ра III ), к за­па­ду - Ву­ков мост че­рез р. Зе­та (вторая половина XIX века) и др. У под­но­жия хол­ма Требь­е­са, на пл. Вое­во­ды Ша­ко Пет­ро­ви­ча, на­хо­дят­ся со­бор Св. Ва­си­лия Ост­рож­ско­го (1895-1900 годы, арх. М.Т. Пре­об­ра­жен­ский), дво­рец пер­во­го ко­ро­ля Чер­но­го­рии Ни­ко­лы I Пет­ро­ви­ча Не­го­ша в сти­ле не­оре­нес­санс (1900 год) и городской парк. Па­мят­ник ко­ро­лю Ни­ко­ле I (2006 год, скульп­тор М. Жив­ко­вич).

В Никшиче - от­де­ле­ние Университета Чер­но­го­рии (факультет фи­ло­со­фии, 1963 год). Крае­ведческий му­зей и ху­дожественная га­ле­рея (в зда­нии ко­ро­лев­ско­го двор­ца). Те­атр. Фес­ти­ва­ли: «Сен­тябрь­ские дни куль­ту­ры», те­ат­раль­ный и др.

Никшич - 2-й по зна­чи­мо­сти промышленный центр стра­ны. Сре­ди ве­ду­щих пред­при­ятий - ста­ле­пла­виль­ный за­вод «Жеље­за­ра Ник­шић» (мощ­ность 310 тыс. т ста­ли в год; с 2012 года при­над­ле­жит турецкой ком­па­нии «Toscelik», под­раз­де­ле­ние хол­дин­га «To­syalı»). К тра­диционным от­раслям промышленности от­но­сит­ся до­бы­ча вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных бок­си­тов (0,9 млн. т в 1989 году; 0,65 млн. т в 2007 году, ве­дёт­ся ком­па­ни­ей «Руд­ни­ци бок­си­та»); в 2010-2011 годы до­бы­ча при­ос­та­нов­ле­на в свя­зи со слож­ным фи­нан­со­вым по­ло­же­ни­ем ком­па­нии. Пред­при­ятие по про­из-ву энер­ге­тич. обо­ру­до­ва­ния «Ме­та­лац» (в со­ста­ве сло­вен­ской ком­па­нии «Montavar»), един­ст­вен­ный в стра­не пи­во­ва­рен­ный за­вод «Требjеса» (под конт­ро­лем амер.-ка­над. «Molson Coors Bre­wing Company»). Близ Никшича - 7 ма­лых ГЭС (об­щая мощ­ность 307 МВт), объ­еди­нён­ных в энер­го­сис­те­му «Пе­рућица».

К за­па­ду от Никшича - мост на р. Мош­та­ни­ца (около III века, в чис­ле древ­ней­ших в стра­не ан­тич­ных со­ору­же­ний), к югу от го­ро­да на­хо­дит­ся од­на из гл. дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Чер­но­го­рии - встро­ен­ный в скаль­ные по­ро­ды пра­во­слав­ный мон. Ост­рог (ос­но­ван в середине XVII века) с церк­вами Воз­дви­же­ния Св. Кре­ста (1665 год) и Вве­де­ния Бо­го­ма­те­ри (1774 год, фре­ски конца XVIII века).

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