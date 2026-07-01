НИКШИЧ
НИКШИЧ (Никшић) - город в западной части Черногории, административный центр общины Никшич.
Население 58,6 тыс. человек (2012 год; второй по числу жителей город страны после Подгорицы). Расположен в межгорной карстовой котловине (полье) Никшич, на р. Зета (приток р. Морача). Узел автомобильных дорог, соединён железной дорогой с Подгорицей. Региональный аэропорт (на западной окраине города).
Территория близ современного Никшича была заселена с палеолита (стоянка Црвена-Стиена возле дер. Петровичи). В III-IV веках здесь основано римское поселение Андерба (Anderba; также встречаются написания Anderva, Andarba) на пересечении стратегически важных военных и торговых путей в Иллирии. В V веке разрушен готами, основавшими новое поселение Анагастум (Anagastum). В средние века был также известен под славянским названием Оногост [Оногошт (Onogošt); употреблялось с XII до середины XVIII веков]. С IX века входил в состав княжества Дукля (с XII века известно как Зета).
В 1355 году впервые упоминается как Никшич (по имени слав. племени никшичей). В 1362 году близ Оногоста подписан мирный договор, положивший конец войне 1361-1362 годов между г. Дубровник и Стефаном Урошем V (1355-1371 годы). В середине XIV века входил в состав владений сербского жупана Никола Алтомановича, с 1373 года - боснийского бана Твртко I. В 1455 году захвачен турецкими войсками, отошёл к Османской империи. С 1469 года центр нахии. В XVIII веке в Никшиче построена турецкая крепость. В 1877 году взят черногорскими войсками под командование воеводы М. Врбицы, с 1878 года в Черногории. В 1880-е годы Николой I Петровичем Негошем одобрен план развития города, начато масштабное строительство. В 1941 году оккупирован итальянскими, затем германскими войсками. 18 сентября 1944 года освобождён частями Народно-освободительной армии Югославии. Во второй половине XX века переживал период бурного экономического роста, развивался как промышленный центр.
Сохранились фрагменты стен и 11 башен античной крепости, позднее перестроенной турками. К памятникам османского периода относятся: православная церковь Петра и Павла (XVII век, фрагменты восточной стены XIV века, колокольня конца XIX века, фрески XVII-XVIII веков) на кладбище (сохранились богомильские надгробные памятники-стечаки); мечеть Хаджи-Измаила (1807 год). С 1883 года Никшич стал развиваться по проекту хорватского архитектора Й. Сладе: 6 улиц исторического центра получили радиально-лучевую планировку. Финансовую помощьв строительстве новых архитектурных доминант города оказывала российская императорская семья. В окрестностях Никшича на основных транспортных магистралях сооружён ряд мостов: к югу от города - Царев мост-виадук (1894 год, арх. Сладе; проект осуществлён при поддержке императора Александра III), к западу - Вуков мост через р. Зета (вторая половина XIX века) и др. У подножия холма Требьеса, на пл. Воеводы Шако Петровича, находятся собор Св. Василия Острожского (1895-1900 годы, арх. М.Т. Преображенский), дворец первого короля Черногории Николы I Петровича Негоша в стиле неоренессанс (1900 год) и городской парк. Памятник королю Николе I (2006 год, скульптор М. Живкович).
В Никшиче - отделение Университета Черногории (факультет философии, 1963 год). Краеведческий музей и художественная галерея (в здании королевского дворца). Театр. Фестивали: «Сентябрьские дни культуры», театральный и др.
Никшич - 2-й по значимости промышленный центр страны. Среди ведущих предприятий - сталеплавильный завод «Жељезара Никшић» (мощность 310 тыс. т стали в год; с 2012 года принадлежит турецкой компании «Toscelik», подразделение холдинга «Tosyalı»). К традиционным отраслям промышленности относится добыча высококачественных бокситов (0,9 млн. т в 1989 году; 0,65 млн. т в 2007 году, ведётся компанией «Рудници боксита»); в 2010-2011 годы добыча приостановлена в связи со сложным финансовым положением компании. Предприятие по произ-ву энергетич. оборудования «Металац» (в составе словенской компании «Montavar»), единственный в стране пивоваренный завод «Требjеса» (под контролем амер.-канад. «Molson Coors Brewing Company»). Близ Никшича - 7 малых ГЭС (общая мощность 307 МВт), объединённых в энергосистему «Перућица».
К западу от Никшича - мост на р. Моштаница (около III века, в числе древнейших в стране античных сооружений), к югу от города находится одна из гл. достопримечательностей Черногории - встроенный в скальные породы православный мон. Острог (основан в середине XVII века) с церквами Воздвижения Св. Креста (1665 год) и Введения Богоматери (1774 год, фрески конца XVIII века).