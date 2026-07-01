Никоси́я

Никоси́я ( греч. Λευκωσία — Лев(ф)коси́я; тур. Lefkoşa — Ле́фкоша) — столица Республики Кипр с 1960. После государственного переворота, осуществленного 15 июля 1974 ставленником военно-­политического режима Греции Н. Сэмпсоном (Георгиадисом) при поддержке греческих вооруженных сил и последующего турецкого вторжения, в результате боевых столкновений, северная часть Кипра была оккупирована турецкой армией. Н. также была разделена на северную и южную части. Непризнанная Турецкая республика Северного Кипра объявила северную часть Н. своей столицей. Сохранившееся в греческой и турецкой традиции современное название этого греческого города — Левкосия (Лефкоша), то есть «белый город», относится к временам Византийской империи. Его распространенное ныне на других языках название также восходит к XIII в. и отсылает к имени древнегреческой богини победы Ники. В XI–VII вв. до н. э. носил название Лидра (Λήδρα), являлся древнегреческим городом-­государством. В 965–1191 был столицей византийской провинции, в 1191 захвачен английским королем Ричардом Львиное Сердце и передан в 1192 французскому рыцарю-­крестоносцу Ги де Лузиньяну (король Иерусалима в 1186–1192), тогда же становится столицей Кипрского королевства. В 1489–1571 остров и его столица находились под властью Венецианской республики, название было заменено на итализированное Н. В 1571–1878 Кипр входил в состав Османской империи, в 1878–1960 — в составе Британской колониальной империи. Город известен древнегреческими памятниками, а также христианскими сооружениями — готическим собором Св. Софии (XIII–XIV вв.), церковью Богоматери, базиликой в готическом стиле XIV–XVI вв., Воротами Фамагусты XVI в. и собором Св. Иоанна, реконструированным в 1665.

Лит. : Edbury P. W. The Kingdom of Cyprus and the Crusades 1191–1374. Cambridge, 1991; Nicolaou-­Konnari A. The Conquest of Cyprus by Richard the Lionheart and its Aftermath: A Study of Sources and Legend, Politics and Attitudes in the Year 1191–1192 // Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών. 2000. № 26. Σ. 25–123; Μαραγκού Ά. Γ. Λευκωσία: Η Ιστορία της πόλης. Λευκωσία, 2009; Aymes M. A Provincial History of the Ottoman Empire: Cyprus and the Eas­tern Mediterranean in the Nineteenth Century. London, 2014. Ар. А. Улунян.