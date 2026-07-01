НИКОПОЛИС-АД-ИСТРУМ
НИКОПОЛИС-АД-ИСТРУМ (Никополь-на-Истре; лат. Nicopolis ad Istrum, греч. Νιϰόπολις ἡ προς ’Ιστρον ) - римско-византийский город близ современного с. Никюп, в 20 км севернее г. Велико-Тырново (Болгария).
Есть предположение, что он описан К. Птолемеем как Nicopolis ad Haemum (Гем - греческое название Стара-Планины).
Основан в начале II века во Фракии (с времени Септимия Севера - пров. Нижняя Мёзия) на перекрёстке дорог, ведущих от района впадения р. Янтра в Дунай (Истр) на юг, и дорог, параллельных Дунаю. Назван в честь победы римского императора Траяна над даками.
Во второй - первой половине III века переживал расцвет.
В плане - квадрат (22,55 га), ориентированный по сторонам света, с мощёными улицами, расположенными под прямым углом (Гипподамова система). После нападения костобоков (вероятно, одна из групп даков, сохранившая независимость) в 172 укреплён стенами с башнями и 4 основными воротами, куда вели 2 главные улицы, перекрещивающиеся у форума.
Официальным языком в Никополис-ад-Иструме был греческий. Выпускалась монета, в т. ч. с изображением городских общественных зданий.
Пострадал в ходе Скифских войн во второй четверти III века. В IV-VI веках основная жизнь Никополис-ад-Иструма была сосредоточена в крепости (5,75 га), примыкавшей к старой застройке (в основном заброшенной) с восточной части её южной стороны. Известны упоминания о епископе Никополиса-ад-Иструма (458, 518 годы).
Отмечены перестройки конца V - первой половины VI веков, связываемые с восстановлением города после потрясений начала эпохи Великого переселения народов. В окрестностях Никополиса-ад-Иструма локализуют зону расселения «малых» готов, принявших христианство и бежавших с родины от преследований Атанариха (с 347/348 года), в т. ч. деятельность Ульфилы.
Последний раз Никополис-ад-Иструм упоминается в связи с событиями 598 года, что не противоречит археологическим данным. Полуземлянка и ряд находок связаны с посёлком, датируемым в пределах X-XIV веков.
Раскопки с 1871 года (венгеркий исследователь Ф. Р. Канитц), научные - с 1899 года. Изучались фортификация (в т. ч. 2 ворот), форум (агора) с ионийской колоннадой, булевтерий, «Thermoperipatos» (единственное упоминание о такой постройке - в надписи, найденной в Никрополисе-ад-Истриуме; это сооружение связывают с 3-нефным зданием, расположенным восточнее агоры, предназначенным, вероятно, для бесед, деловых встреч и т. п.), одеон, баня, общественный туалет, канализация и др. постройки II-III и IV-VI веков (в т. ч. связываемые с пребыванием гарнизона), церковь VI века. За пределами стен - остатки акведука, цистерн, керамической мастерской. Среди находок - архитектруные детали, каменная и бронзовая скульптура, надписи (в т. ч. с упоминанием Никрополис-ад-Иструм), монеты, предметы быта. Руины открыты для осмотра.