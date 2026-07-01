НИКОПОЛИС-АД-ИСТРУМ

НИКОПОЛИС-АД-ИСТРУМ (Ни­ко­поль-на-Ис­т­ре; лат. Nicopolis ad Istrum, греч. Νιϰόπολις ἡ προς ’Ιστρον ) - римско-ви­зантийский го­род близ современного с. Ни­кюп, в 20 км се­вер­нее г. Ве­ли­ко-Тыр­но­во (Бол­га­рия).

Есть пред­по­ло­же­ние, что он опи­сан К. Пто­ле­ме­ем как Nicopolis ad Haemum (Гем - греческое название Ста­ра-Пла­ни­ны).

Ос­но­ван в начале II века во Фра­кии (с вре­ме­ни Сеп­ти­мия Се­ве­ра - пров. Ниж­няя Мё­зия) на пе­ре­крё­ст­ке до­рог, ве­ду­щих от рай­она впа­де­ния р. Ян­тра в Ду­най (Истр) на юг, и дорог, па­рал­лель­ных Ду­наю. На­зван в честь по­бе­ды римского императора Трая­на над да­ка­ми.

Во второй - первой половине III века пе­ре­жи­вал рас­цвет.

В пла­не - квад­рат (22,55 га), ори­ен­ти­ро­ван­ный по сто­ро­нам све­та, с мо­щё­ны­ми ули­ца­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми под пря­мым уг­лом (Гип­по­да­мо­ва сис­те­ма). По­сле на­па­де­ния кос­то­бо­ков (ве­ро­ят­но, од­на из групп да­ков, со­хра­нив­шая не­за­ви­си­мость) в 172 ук­ре­п­лён сте­на­ми с баш­ня­ми и 4 основными во­ро­та­ми, ку­да ве­ли 2 главные ули­цы, пе­ре­кре­щи­ваю­щие­ся у фо­ру­ма.

Официальным язы­ком в Никополис-ад-Иструме был гре­че­ский. Вы­пус­ка­лась мо­не­та, в т. ч. с изо­бра­же­нием городских об­щественных зда­ний.

По­стра­дал в хо­де Скиф­ских войн во второй четверти III века. В IV-VI веках основная жизнь Никополис-ад-Иструма бы­ла со­сре­до­то­че­на в кре­по­сти (5,75 га), при­мы­кав­шей к ста­рой за­строй­ке (в основном за­бро­шен­ной) с восточной час­ти её южной сто­ро­ны. Из­вест­ны упо­ми­на­ния о епи­ско­пе Никополиса-ад-Иструма (458, 518 годы).

От­ме­че­ны пе­ре­строй­ки конца V - первой половины VI веков, свя­зы­вае­мые с вос­ста­нов­ле­ни­ем го­ро­да по­сле по­тря­се­ний на­ча­ла эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов. В ок­ре­ст­но­стях Никополиса-ад-Иструма ло­ка­ли­зу­ют зо­ну рас­се­ле­ния «ма­лых» го­тов, при­няв­ших хри­сти­ан­ст­во и бе­жав­ших с ро­ди­ны от пре­сле­до­ва­ний Ата­на­ри­ха (с 347/348 года), в т. ч. дея­тель­ность Уль­фи­лы.

По­след­ний раз Никополис-ад-Иструм упо­ми­на­ет­ся в свя­зи с со­бы­тия­ми 598 года, что не про­ти­во­ре­чит ар­хео­ло­гическим дан­ным. По­лу­зем­лян­ка и ряд на­хо­док свя­за­ны с по­сёл­ком, да­ти­руе­мым в пре­де­лах X-XIV веков.

Рас­коп­ки с 1871 года (венгеркий ис­сле­до­ва­тель Ф. Р. Ка­нитц), на­уч­ные - с 1899 года. Изу­ча­лись фор­ти­фи­ка­ция (в т. ч. 2 во­рот), фо­рум (аго­ра) с ио­ний­ской ко­лон­на­дой, бу­лев­те­рий, «Thermoperipatos» (един­ст­вен­ное упо­ми­на­ние о та­кой по­ст­рой­ке - в над­пи­си, най­ден­ной в Никрополисе-ад-Истриуме; это соо­ру­же­ние свя­зы­ва­ют с 3-не­фным зда­ни­ем, рас­по­ло­жен­ным вос­точ­нее аго­ры, пред­наз­на­чен­ным, ве­ро­ят­но, для бе­сед, де­ло­вых встреч и т. п.), оде­он, ба­ня, об­щественный туа­лет, ка­на­ли­за­ция и др. по­строй­ки II-III и IV-VI веков (в т. ч. свя­зы­вае­мые с пре­бы­ва­ни­ем гар­ни­зо­на), цер­ковь VI века. За пре­де­ла­ми стен - ос­тат­ки ак­ве­ду­ка, цис­терн, ке­ра­мической мас­тер­ской. Сре­ди на­хо­док - ар­хитектруные де­та­ли, ка­мен­ная и брон­зо­вая скульп­ту­ра, над­пи­си (в т. ч. с упо­ми­на­ни­ем Никрополис-ад-Иструм), мо­не­ты, пред­ме­ты бы­та. Руи­ны от­кры­ты для ос­мот­ра.

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