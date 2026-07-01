НИКОПОЛЬ (ГОРОД В УКРАИНЕ)

НИКОПОЛЬ (Украина) - го­род в южной час­ти Ук­раи­ны, центр Ни­ко­поль­ско­го района Днеп­ро­пет­ров­ской области. Население 120,0 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу Ка­хов­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (на р. Днепр ). Реч­ной порт. Железно-дорожная стан­ция.

Пер­вое упо­ми­на­ние о по­се­ле­нии на мес­те Никополя от­но­сит­ся к 1594 году.

В 1638 году здесь об­ра­зо­ва­лась Ни­ки­тин­ская Сечь. В 1648 году в ней на ка­зац­ком со­ве­те гет­ма­ном Вой­ска За­по­рож­ско­го был из­бран Б.М. Хмель­ниц­кий. В 1652 году Ни­ки­тин­ская Сечь пе­ре­име­но­ва­на в Чер­но­млыц­кую Сечь, а та в 1667 году - в Ни­ки­тин пе­ре­воз (с 1734 ода имел ста­тус се­ла; с 1753 года на­зы­вал­ся в официальных до­ку­мен­тах Ни­ки­ти­ной за­ста­вой). До 1775 года важ­ный по­гра­нич­ный пост Вой­ска За­по­рож­ско­го Ни­зо­во­го, за­тем во­шёл в со­став Ека­те­ри­но­слав­ско­го у. Ека­те­ри­но­слав­ской губ. как за­штат­ный го­родок под названием Сла­вянское Современное название с 30 марта 1780 года (счи­та­ет­ся да­той ос­но­ва­ния Никополя).

С конца XVIII века зна­чительный тор­го­во-ре­ме­слен­ный центр и транс­порт­ный узел Прид­не­про­вья. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как промышленный центр с на­ча­лом раз­ра­бот­ки в 1886 году рас­по­ло­жен­но­го по­бли­зо­сти на р. Со­лё­ной ме­сто­ро­ж­де­ния мар­ган­це­вых руд (см. Ни­ко­поль­ский мар­ган­це­во­руд­ный бас­сейн) и строи­тель­ством в 1903 году желехной дороги Кри­вой Рог - Ни­ко­поль - Алек­сан­д­ровск.

С 1921 года центр од­но­именного уез­да, с 1923 года рай­центр Кри­во­рож­ско­го окр. В 1926 году пре­дос­тав­лен ста­тус го­ро­да. С 1934 года го­род об­ла­ст­но­го под­чи­не­ния. В 1935 году в Никополь всту­пи­ло в строй од­но из круп­ней­ших пред­при­ятий Ук­раи­ны - Ни­ко­поль­ский юж­но­труб­ный за­вод (НЮЗ). С 17 августа 1941 года по 8 февраля 1944 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, под­верг­ся зна­чит. раз­ру­ше­нию; важ­ный центр пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния. С соз­да­ни­ем в 1956 году Ка­хов­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща круп­ный реч­ной порт. По­сле рас­па­да СССР Никополь в 1990-х годы пе­ре­жи­вал эко­но­мические труд­но­сти и со­кра­ще­ние чис­лен­но­сти на­се­ле­ния. В 1999-2000 годы про­ве­де­на ре­струк­ту­ри­за­ция НЮЗ, что да­ло им­пульс даль­ней­ше­му раз­ви­тию Никополю как мно­го­от­рас­ле­во­го эко­но­мического цен­тра.

Со­хра­ни­лись церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1812-1820 годы), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1898 год), зда­ние быв. жен­ской гим­на­зии, жи­лые до­ма конец XIX - начало XX веков (в т. ч. дом куп­ца Гу­се­ва, начало XX века). Па­мят­ник Б.М. Хмель­ниц­ко­му (1954 год, скульп­тор И.П. Ка­ва­ле­рид­зе ). Эко­но­мический университет (1992 год, совр. ста­тус с 2002 года; не­го­су­дарственный вуз); под­раз­де­ле­ния украинских ву­зов, в т. ч. Ин­сти­тут За­по­рож­ско­го национального университета, фа­куль­тет Национального университета «Одес­ская юри­дическая ака­де­мия». Крае­ведческий му­зей (от­крыт в 1919 году как Му­зей изящ­ных ис­кусств, совр. назв. с 1929 года).

Никрополь - круп­ный промышленный центр Ук­раи­ны. Наи­бо­лее раз­ви­та чёр­ная ме­тал­лур­гия. «Ни­ко­поль­ский за­вод фер­ро­спла­вов» - один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей мар­ган­це­вых спла­вов (св. 770 тыс. т в 2011 году, около 80% про­дук­ции экс­порти­ру­ет­ся). Дей­ст­ву­ет ряд пред­при­ятий по вы­пус­ку труб различного на­зна­че­ния (в основном со­зда­ны на ба­зе быв. НЮЗа), в т. ч. «Сен­тра­вис Про­дакшн Юкрейн», НПО «Тру­бо­сталь», за­во­ды бес­шов­ных труб «Ин­тер­пайп Ни­ко Тьюб», сталь­ных труб «ЮТиСТ» и труб­ный ВСМПО-АВИСМА, а так­же тру­бо­про­вод­ной ар­ма­ту­ры. Кра­но­строи­тель­ный за­вод (ба­шен­ные кра­ны), пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой пром-сти; про­из-во строй­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли.

Близ Никополя на­хо­дит­ся Тол­стая мо­ги­ла, вхо­дя­щая в зо­ну ря­да опор­ных па­мят­ни­ков скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры (Чер­том­лык, Со­ло­ха, Ка­мен­ское го­ро­ди­ще).

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