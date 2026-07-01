НИКОПОЛЬ (ГОРОД В УКРАИНЕ)
НИКОПОЛЬ (Украина) - город в южной части Украины, центр Никопольского района Днепропетровской области. Население 120,0 тыс. человек (2012 год). Расположен на правом берегу Каховского водохранилища (на р. Днепр). Речной порт. Железно-дорожная станция.
Первое упоминание о поселении на месте Никополя относится к 1594 году.
В 1638 году здесь образовалась Никитинская Сечь. В 1648 году в ней на казацком совете гетманом Войска Запорожского был избран Б.М. Хмельницкий. В 1652 году Никитинская Сечь переименована в Черномлыцкую Сечь, а та в 1667 году - в Никитин перевоз (с 1734 ода имел статус села; с 1753 года назывался в официальных документах Никитиной заставой). До 1775 года важный пограничный пост Войска Запорожского Низового, затем вошёл в состав Екатеринославского у. Екатеринославской губ. как заштатный городок под названием Славянское Современное название с 30 марта 1780 года (считается датой основания Никополя).
С конца XVIII века значительный торгово-ремесленный центр и транспортный узел Приднепровья. Быстро развивался как промышленный центр с началом разработки в 1886 году расположенного поблизости на р. Солёной месторождения марганцевых руд (см. Никопольский марганцеворудный бассейн) и строительством в 1903 году желехной дороги Кривой Рог - Никополь - Александровск.
С 1921 года центр одноименного уезда, с 1923 года райцентр Криворожского окр. В 1926 году предоставлен статус города. С 1934 года город областного подчинения. В 1935 году в Никополь вступило в строй одно из крупнейших предприятий Украины - Никопольский южнотрубный завод (НЮЗ). С 17 августа 1941 года по 8 февраля 1944 года оккупирован германскими войсками, подвергся значит. разрушению; важный центр партизанского движения. С созданием в 1956 году Каховского водохранилища крупный речной порт. После распада СССР Никополь в 1990-х годы переживал экономические трудности и сокращение численности населения. В 1999-2000 годы проведена реструктуризация НЮЗ, что дало импульс дальнейшему развитию Никополю как многоотраслевого экономического центра.
Сохранились церковь Рождества Богородицы (1812-1820 годы), Спасо-Преображенский собор (1898 год), здание быв. женской гимназии, жилые дома конец XIX - начало XX веков (в т. ч. дом купца Гусева, начало XX века). Памятник Б.М. Хмельницкому (1954 год, скульптор И.П. Кавалеридзе). Экономический университет (1992 год, совр. статус с 2002 года; негосударственный вуз); подразделения украинских вузов, в т. ч. Институт Запорожского национального университета, факультет Национального университета «Одесская юридическая академия». Краеведческий музей (открыт в 1919 году как Музей изящных искусств, совр. назв. с 1929 года).
Никрополь - крупный промышленный центр Украины. Наиболее развита чёрная металлургия. «Никопольский завод ферросплавов» - один из ведущих мировых производителей марганцевых сплавов (св. 770 тыс. т в 2011 году, около 80% продукции экспортируется). Действует ряд предприятий по выпуску труб различного назначения (в основном созданы на базе быв. НЮЗа), в т. ч. «Сентравис Продакшн Юкрейн», НПО «Трубосталь», заводы бесшовных труб «Интерпайп Нико Тьюб», стальных труб «ЮТиСТ» и трубный ВСМПО-АВИСМА, а также трубопроводной арматуры. Краностроительный завод (башенные краны), предприятия лёгкой и пищевой пром-сти; произ-во стройматериалов, мебели.
Близ Никополя находится Толстая могила, входящая в зону ряда опорных памятников скифской археологической культуры (Чертомлык, Солоха, Каменское городище).