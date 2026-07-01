НИКОНОВ ЕФИМ ПРОКОПЬЕВИЧ

НИКОНОВ ЕФИМ ПРОКОПЬЕВИЧ - российский изо­бре­та­тель.

Кре­сть­я­нин двор­цо­во­го с. По­кров­ское (Руб­цо­во), близ Мо­ск­вы (ны­не пос. Пио­нер­ский Ис­т­рин­ско­го р-на Московской обл.).

Вы­дви­нул идею строи­тель­ст­ва под­вод­ной лод­ки, ос­на­щён­ной ар­тил­ле­ри­ей (из­ло­же­на в че­ло­бит­ной Пет­ру I в 1719 году). Раз­ра­бо­тал сис­те­му по­гру­же­ния и всплы­тия суд­на на ос­но­ве прин­ци­па уве­ли­че­ния и умень­ше­ния его ве­са с по­мо­щью различных ём­ко­стей для за­пол­не­ния во­дой и во­до­от­лив­ной пом­пы; све­де­ний о дви­жи­те­ле не со­хра­ни­лось.

Ав­тор про­ек­та во­до­лаз­но­го кос­тю­ма из вы­де­лан­ных кож (1725 год), пред­ла­гал в этом кос­тю­ме вы­хо­дить из под­вод­ной лод­ки для на­не­се­ния по­вре­ж­де­ний не­при­ятель­ско­му ко­раб­лю. На­зна­чен «мас­те­ром по­та­ён­ных су­дов» Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (1720 год).

На Га­лер­ной вер­фи в Санкт-Пе­тер­бур­ге по­стро­ил мо­дель под­вод­ной лод­ки (1720-1721 годы), за­тем ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом двух под­вод­ных («по­та­ён­ных») ло­док. Они име­ли боч­ко­об­раз­ную фор­му, для до­сти­же­ния во­до­не­про­ни­цае­мо­сти кор­пу­са бы­ли об­ши­ты сна­ру­жи сы­ры­ми не­вы­де­лан­ны­ми бычь­и­ми шку­ра­ми и стя­ну­ты ме­тал­лич. об­ру­ча­ми; од­на из ло­док («ог­не­мёт­ная») во­ору­же­на 10 мед­ны­ми ог­не­мёт­ны­ми тру­ба­ми, имев­ши­ми­ся на не­ко­то­рых ко­раб­лях Балтийского фло­та.

Од­на­ко ис­пы­та­ния по­стро­ен­ных Е.П. Никоновым ло­док на р. Не­ва в 1724 году (в при­сут­ст­вии Пет­ра I), а так­же в 1725 году и пред­по­ло­жи­тель­но в 1727 году про­шли не­удач­но.

Ли­шён долж­но­сти мас­те­ра и оп­ре­де­лён ад­ми­рал­тей­ским ра­бот­ни­ком на верфь в Ас­т­ра­хань 29 января (9 февраля) 1728 году. Его даль­ней­шая судь­ба не­из­вест­на.

В пос. Пио­нер­ский ус­та­нов­лен па­мят­ный знак в честь Е.П. Никонова (2007 год; скульп­тор А.А. Ви­ку­лов).

Исторические источники:

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии рус­ско­го фло­та. СПб., 1867–1875. Ч. 4–5.