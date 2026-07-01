НИКОНОВ ЕФИМ ПРОКОПЬЕВИЧ
НИКОНОВ ЕФИМ ПРОКОПЬЕВИЧ - российский изобретатель.
Крестьянин дворцового с. Покровское (Рубцово), близ Москвы (ныне пос. Пионерский Истринского р-на Московской обл.).
Выдвинул идею строительства подводной лодки, оснащённой артиллерией (изложена в челобитной Петру I в 1719 году). Разработал систему погружения и всплытия судна на основе принципа увеличения и уменьшения его веса с помощью различных ёмкостей для заполнения водой и водоотливной помпы; сведений о движителе не сохранилось.
Автор проекта водолазного костюма из выделанных кож (1725 год), предлагал в этом костюме выходить из подводной лодки для нанесения повреждений неприятельскому кораблю. Назначен «мастером потаённых судов» Адмиралтейств-коллегии (1720 год).
На Галерной верфи в Санкт-Петербурге построил модель подводной лодки (1720-1721 годы), затем руководил строительством двух подводных («потаённых») лодок. Они имели бочкообразную форму, для достижения водонепроницаемости корпуса были обшиты снаружи сырыми невыделанными бычьими шкурами и стянуты металлич. обручами; одна из лодок («огнемётная») вооружена 10 медными огнемётными трубами, имевшимися на некоторых кораблях Балтийского флота.
Однако испытания построенных Е.П. Никоновым лодок на р. Нева в 1724 году (в присутствии Петра I), а также в 1725 году и предположительно в 1727 году прошли неудачно.
Лишён должности мастера и определён адмиралтейским работником на верфь в Астрахань 29 января (9 февраля) 1728 году. Его дальнейшая судьба неизвестна.
В пос. Пионерский установлен памятный знак в честь Е.П. Никонова (2007 год; скульптор А.А. Викулов).
Исторические источники:
Материалы для истории русского флота. СПб., 1867–1875. Ч. 4–5.