НИКОН

Шестой патриарх Московский и Всея Руси (1652-1666).

Родился в мае 1605 года в селе Вельдеманово (ныне Перевозский район Нижегородской области). Дата рождения должна быть близкой к 24 мая (по юлианскому календарю), когда церковь отмечает память Никиты, переяславского чудотворца, в честь которого крестили новорожденного. Некоторые исследователи считают, что он родился 17 (27) мая. Умер 17 (27) августа 1681 года в Ярославле в Тропинской слободе.

Семья. Священство. Монашество

По косвенным свидетельствам биографами делаются предположения о мордовской или марийской этнической принадлежности отца - крестьянина Мины Васильева и русской - его матери Мариамы Гавриловой. Ни сам Никон, ни официальные документы, с ним связанные, этот вопрос не затрагивают, да он и не имел тогда существенного значения. Известны имена трех его братьев: Симеона, Никифора, Григория. Мать умерла вскоре после его рождения, отец женился во второй раз. Мачеха пасынка невзлюбила, часто била его, морила голодом, даже, по преданию, пыталась убить. По предложению священника Иоанна из села Колычево отец разрешил Никите переселиться к нему. Мальчик сумел выучиться грамоте, приобщился к духовному чтению. Вернувшись через три года домой, Никита, не желая терпеть обид со стороны мачехи, на двенадцатом году жизни тайно ушел в Троицкий Макарьев Желтоводский монастырь и восемь лет пробыл там послушником. Это был один из самых древних и почитаемых монастырей нижегородского края, где Никита смог продолжить образование, утвердиться в желании выбрать в жизни духовную стезю, завести связи и знакомства в церковной среде. Принять монашеский постриг тогда не дали родственники, которые уговорили Никиту жениться и стать священником «в некоем селе». Возможно, речь шла о близлежащих от монастыря селах Лысково или Кириково. Московские купцы, приезжавшие на знаменитую Макарьевскую ярмарку, уговорили молодого, умного и деятельного пастыря перейти на священническое место в Москву, где тот и прослужил около десяти лет. Поворотной в судьбе стала смерть всех троих его детей, которую Никита воспринял как знак свыше. Он уговорил потерявшую детей супругу постричься в монастырь, а сам удалился в Анзерский скит на Соловецких островах, где принял монашество с именем Никон. Переселившись в Кожеозерский Богоявленский монастырь, он в 1643 году стал там игуменом.

Новоспасский архимандрит. Новгородский митрополит

Небывалый взлет по социальной лестнице крестьянского сына и бывшего сельского священника начинается в 1646 году. Будучи в Москве по делам своего монастыря, Никон впервые встретился с царем Алексеем Михайловичем. Юный правитель, разглядев незаурядные административные и богословские способности Никона, восхитившись его духовностью, аскетичностью, познаниями и нравом, не отпустил его обратно на Север, а перевел архимандритом в столичный Новоспасский монастырь, являвшийся одной из важнейших русских обителей. Он был старинной родовой усыпальницей боярского рода Захарьиных-Романовых, пользовался покровительством царской семьи, члены которой приезжали туда молиться за упокой своих предков. В свою очередь, царь часто приглашал Никона к себе для бесед. Участие царя, называвшего Никона “собинным другом”, помогло в 1648 году получить ему сан митрополита Новгородского, один из самых высоких в иерархии Русской церкви. В 1650 году в Новгороде вспыхнуло восстание. Никон смело обличал мятежников, укрыл у себя разыскиваемого ими воеводу, за что был избит, однако после умиротворения мятежа просил простить его участников.

Патриарх. Церковные реформы

Новоспасский архимандрит, а затем новгородский митрополит был деятельным и активным участником кружка «ревнителей благочестия», в который входили царский духовник Стефан Вонифатьев и другие авторитетные деятели церкви, включая будущего вождя раскола протопопа Аввакума. Они глубоко понимали и чувствовали серьезное внутреннее разделение в недрах русского общества, что проявлялось в отступлении от веры и церкви, наметившемся в самых разных слоях общества и в разных направлениях. Согласные в стремлении укрепить устои православия, избавить его от накопившихся за столетия разночтений и ошибок в обрядах, богослужебных книгах, церковных правилах «ревнители благочестия» при этом расходились по вопросу о способах достижения этих целей. Никон был среди тех, кто считал правильными греческие тексты и обычаи, призывая исправлять русское богослужение по ним. Эту позицию склонен был поддержать сам царь, исходя из политических интересов. В целях усиления влияния России на Украине, Балканах и других православных землях Алексей Михайлович считал необходимым тесное единение русской церкви с греческой и малороссийской. Оно, по его мнению, как раз и могло быть достигнуто путем согласования русской церковной практики с греческими образцами. Свои взгляды Никон решил реализовать, когда достиг высшей церковной власти. 15 (25) апреля 1652 года умер патриарх Иоаким. “О, крепкий воине и страдальче Царя Небесного, о, возлюбленный мой любимче и сослужебниче, святый владыко, — писал Никону царь, призывая принять участие в выборах патриарха, — возвращайся, Господа ради, поскорее к нам... а без тебя отнюдь ни за что не примемся”. Влияние Никона росло, несмотря на боярское недовольство. На соборе в Москве он был сначала назван в числе двенадцати “духовных мужей”, которые были представлены духовенством в качестве кандидатов на патриарший престол. Когда собор принял решение об избрании Никона, тот не сразу дал согласие. Царь и все присутствовавшие на коленях и со слезами просили его не отрекаться от сана, Никон же потребовал обещания слушаться его, как «главного архипастыря и отца во всем, что буду возвещать вам о догматах Божиих и о правилах”. Царь, бояре и освященный собор дали обет пред Евангелием и иконами исполнять то, что предложил Никон, занявший 25 июля (4 августа) 1652 года место патриарха всея Руси.

В 1653 году он начал церковную реформу, которая касалась в основном обрядовой стороны богослужения. Первым важным распоряжением Никона было предписание совершать в церкви поклоны "в пояс" вместо "метаний на колену" и креститься "тремя персты". Созванный патриархом Никоном в 1654 году собор постановил исправить богослужебные книги по древним греческим и славянским рукописям. Собор 1656 года одобрил служебник Никона и проклял крестящихся двумя перстами. Сам Никон не был упорным догматиком, старые и даже неправильные с его точки зрения книги не подвергались осуждению, они даже могли быть использованы в церковной службе при определенных обстоятельствах. Безоговорочно осуждались сами противники нововведений и патриарха, которые делали старые обряды и привычные тексты знаменем борьбы против руководителей церкви и государства. При этом сам Никон не был инициатором жестокого наказания лидеров раскола, надеясь привести их к покаянию и компромиссу. При нем не было массовых преследований тех, кто пошел за расколоучителями. Лишь со временем сторонники старых обрядов не совсем справедливо персонифицировали своё недовольство на Никоне, став называть всех принявших церковную реформу «никонианами». Когда раскол в церкви углубился, старообрядцы подверглись преследованиям, а некоторые из них приняли мученическую смерть, но в это время Никон уже не управлял церковью и не имел влияния на государственные дела. Строго говоря, собственно его вины в самых трагических последствиях церковной реформы и не было.

Непосредственную угрозу для Никона и его власти представляли не старообрядцы, а внутренняя оппозиция в церкви и среди придворных, возникшая вне связи с церковным преобразованиями. Некоторое время его политическое значение продолжало возрастать. Он сыграл важнейшую роль в деле воссоединения Украины с Россией, благословив решения Земского собора 1653 года и войну с Польшей. Отправляясь в 1654 году в поход на поляков, царь поручил Никону заботу о своем семействе, переехавшем в Вязьму по случаю «морового поветрия» - эпидемии, а в 1656-1657 годах во время своего похода против шведов он оставил Никона фактическим правителем государства, несмотря на очевидное недовольство родовитых бояр. Алексей Михайлович наделил возвысившегося бывшего крестьянского сына титулом “великий государь”, который прежде из патриархов носил только Филарет как отец царя Михаила Федоровича . Никон, стремился воплотить в жизнь основополагающую идею православной государственности - “симфонию властей”, духовной и светской, как самостоятельных служений и послушаний, призванных взаимными гармоничными усилиями обеспечить “народу Божьему” порядок и покой ради спасения души. В предисловии к Служебнику, изданному в августе 1655 года по его благословению, говорилось, что Господь послал России два великих дара, благочестивого и христолюбивого великого царя и святейшего патриарха. Идеал «симфонии» все-таки по-разному воспринимался светской и церковной властью. Никон начинал склоняться к мысли, что «священство» выше «царства» не только в духовных, но и в мирских делах. Он требовал сделать духовенство подсудным только ему, а не государственным органам власти, не решать имущественные дела церкви светскими властями и по светским законам. Он даже осуждал соответствующие нормы Соборного Уложения 1649 года, которое сам же подписал в чине новгородского митрополита. Такую трактовку «симфонии властей» Алексей Михайлович, возводивший здание будущей империи и абсолютной монархии, принять не мог. Он стал постепенно отдалять от себя бывшего друга, подозревая в посягательстве на свои прерогативы и интересы. В этом настроении его поддерживали бояре, считавшие патриарха безродным выскочкой, и значительная часть духовенства, недовольная авторитарными и жесткими методами, которыми тот управлял делами церкви. Развязку конфликта не в свою пользу приблизил сам Никон. У него сложились ошибочно преувеличенное мнение о масштабе своей власти и степени влияния на царя. 10 июля 1658 года в ответ на отказ Алексея Михайловича присутствовать на патриаршем богослужении и распоряжение впредь не писаться патриарху «великим государем» Никон прилюдно отказывается выполнять обязанности по управлению русской церковью. Он при этом не слагал с себя патриаршего сана и надеялся, что царь попросит его вернуться к делам, но этого не случилось. 12 июля Никон удалился в подмосковный Воскресенский монастырь, называемый Новым Иерусалимом. Под его управлением остались еще два основанных им монастыря – Иверский на Валдайском озере и Крестный на Кий острове в Белом море. Пока были надежды на примирение с царем, патриарх занимался хозяйственными делами этих обителей, а также благотворительностью. Но так долго продолжаться не могло. В 1660 году церковный собор постановил провести выборы нового патриарха, а Никона лишить сана, но царь не утвердил это решение. Он часто посылал в монастырь Никону богатые дары, демонстрировал отсутствие гнева. Однако вместо восстановления отношений, события продолжали развиваться в неблагоприятном для Никона направлении. Патриарх сам опять поторопил такое развитие. Посчитав, что царь просто не решается сделать первым шаг навстречу, 18 декабря 1664 года Никон явился в Успенский собор Московского Кремля и возглавил богослужение, но попытка остаться в Москве и встретиться с царем закончилась приказом уезжать обратно. В 1666-1667 годах состоялся церковный собор с участием не только русских архиереев, но и двух восточных патриархов, Александрийского и Антиохийского, ряда зарубежных митрополитов и епископов. Признав правильным все церковные нововведения Никона и прокляв раскольников, собор тем не менее осудил самого Никона. Суд прошел 1-8 декабря 1666 года и закончился лишением Никона архиерейского сана и ссылкой в северный Ферапонтов монастырь у Белого озера. 31 января 1667 года члены собора подали царю имена трех кандидатов на пост нового патриарха. Царь отдал предпочтение Иоасафу, архимандриту Троице-Сергиева монастыря, несмотря на то, что тот был «уже тогда в глубочайшей старости и недузех повседневных». Выбор говорит о том, что царь больше не хотел видеть рядом с собой чересчур деятельного и энергичного религиозного лидера. Такой урок извлек самодержец из прежней дружбы и совместной работы с харизматичным, пробившим себе самостоятельно путь к вершинам власти патриархом Никоном.

В ссылке

После практически добровольной ссылки в Новый Иерусалим пришла пора настоящего принудительного заточения. В Ферапонтовом монастыре условия содержания были первоначально суровыми. Никону разрешали из неудобной обгоревшей кельи, где его поместили, выходить только в церковь, не позволяли принимать никого. Положение улучшилось после смерти первой жены Алексея Михайловича в 1669 году, когда стало падать влияние враждебно настроенных к Никону Милославских. Бывшему патриарху разрешили свободно передвигаться по монастырю и окрестностям, принимать посетителей. Он всецело отдался хозяйственным делам, много читал, на церковной службе требовал называть себя патриархом, благо, игумен и братия скромного монастыря ему не перечили. Никон открыл в себе дар целительства, люди издалека шли к нему за помощью в болезнях. То ли помогали приготовленные им травяные отвары, то ли его горячие молитвы, то ли вера «пациентов» в столь знаменитого «врача». Алексей Михайлович не оставлял бывшего друга без помощи, слал щедрую милостыню, просил простить его за обиды, молиться за царя и его родных. Прощения Никон не давал, но молиться – молился. Новое ухудшение положения наступило в 1676 году после смерти Алексея Михайловича. Узника перевели в Кирилло-Белозерский монастырь под более строгий, жесткий и недоброжелательный надзор. Через несколько лет царь Федор Алексеевич наконец решил вернуть Никона из северной ссылки, разрешив вернуться в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Возвращение не состоялось. По дороге Никон умер, едва добравшись до Ярославля. Не добившись от русских иерархов признания осуждения Никона ошибочным, новый царь обратился письменно к восточным патриархам с просьбой восстановить его в сане патриарха и такое согласие получил. Таким образом, государство и церковь примирились с опальным патриархом посмертно. Никон был похоронен в соответствии с его саном в Воскресенском монастыре, где его могила находится, сохраняется и почитается до сих пор.

Никон – несомненно, личность эпохи начавшейся модернизации, как и его самый знаменитый оппонент - протопоп Аввакум, как и его бывший друг – царь Алексей Михайлович. Несмотря на внешне средневековое религиозное содержание споров и ряда действий, биография, поступки, сочинения этого патриарха выходят за рамки норм традиционного общества, свидетельствуют о формировании в России XVII века человека и культуры нового времени с ярко выраженным индивидуальным началом.