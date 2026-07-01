НИКОЛАЙ ГИДРУНТСКИЙ
НИКОЛАЙ ГИДРУНТСКИЙ (Νιϰόλαος ‘Υδροῦντος; в монашестве Нектарий) - итало-византийский писатель, богослов.
В 1205-1207 и 1214-1215 годы сопровождал в качестве переводчика папских легатов кардинала Бенедикта и Пелагия в Константинополь для переговоров о церковной унии. Около 1219-1220 годов стал настоятелем монастыря Св. Николая в Казоле (близ Отранто). Около 1223-1225 годов посланник императора Фридриха II Штауфена при дворе Иоанна III Дуки Ватаца в Никее.
Николай Гидрунтский - глава кружка итало-византийских поэтов, живших в Отранто и писавших на греческом языке. Его поэтическое наследие включает 25 написанных двенадцатисложником стихотворений (цикл коротких эпиграмм, адресованных прежним настоятелям монастыря; апология худ. Павла Гидрунтского; четверостишия сотнику Лонгину и Иосифу Аримафейскому и др.).
Среди богословских сочинений Николая Гиндрутского - три речи против латинян (на греческом и латинском языках), в которых он отстаивал превосходство православия над римско-католич. учением в догматических вопросах (1222-1225 годы, русский перевод 1896 год); два послания клирикам Южной Италии по богослужебным вопросам (после 1225 и после 1232 годов соответственно). Диалог «Рассуждение против иудеев» («Διάλεξις ϰατα ’Ιουδαίων», около 1220 года) является ценным источником сведений о жизни иудейской общины Константинополя после пожара в еврейском квартале в 1203 году.
Выполнил латинские переводы греческих литургических текстов (в т. ч. литургии Василия Великого); подстрочный перевод и греческую транслитерацию латинской мессы (ошибочно приписаны Николаю Месариту). Николаю Гиндрунтскому принадлежит также основанный на арабских источниках трактат по астрологии и геомантии «Искусство резца» («’Ητοῦ λα-ξευτηρίου τέχνη»).
Сочинения:
Poeti bizantini di Terra d’Otranto nel secolo XIII / A cura di M. Gigante. 2 ed. Napoli, 1979;
Νεϰταρίου, ἡγουμένου Μονῆς Κασούλων (Νιϰολάου ‘Υδρουντινοῦ). Διάλεξις ϰατ’Ιουδαίων / ’Εϰδ. M. Chronz. ’Αθῆναι, 2009.