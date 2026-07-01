НИКОЛАЙ ГИДРУНТСКИЙ

НИКОЛАЙ ГИДРУНТСКИЙ (Νιϰόλαος ‘Υδροῦντος; в мо­на­ше­ст­ве Нек­та­рий) - ита­ло-ви­зантийский пи­са­тель, бо­го­слов.

В 1205-1207 и 1214-1215 годы со­про­во­ж­дал в ка­че­ст­ве пе­ре­во­дчи­ка пап­ских ле­га­тов кар­ди­на­ла Бе­не­дик­та и Пе­ла­гия в Кон­стан­ти­но­поль для пе­ре­го­во­ров о цер­ков­ной унии. Около 1219-1220 годов стал на­стоя­те­лем монастыря Св. Ни­ко­лая в Ка­зо­ле (близ От­ран­то). Около 1223-1225 годов по­слан­ник императора Фрид­ри­ха II Штау­фе­на при дво­ре Ио­ан­на III Ду­ки Ва­та­ца в Ни­кее.

Николай Гидрунтский - гла­ва круж­ка ита­ло-ви­зантийских по­этов, жив­ших в От­ран­то и пи­сав­ших на греческом язы­ке. Его по­этическое на­сле­дие вклю­ча­ет 25 на­пи­сан­ных две­на­дца­ти­слож­ни­ком сти­хо­тво­ре­ний (цикл ко­рот­ких эпи­грамм, ад­ре­со­ван­ных преж­ним на­стоя­те­лям мо­на­сты­ря; апо­ло­гия худ. Пав­ла Гид­рунт­ско­го; чет­ве­ро­сти­шия сот­ни­ку Лон­ги­ну и Ио­си­фу Ари­ма­фей­ско­му и др.).

Сре­ди бо­го­слов­ских со­чи­не­ний Николая Гиндрутского - три ре­чи про­тив ла­ти­нян (на греческом и латинском язы­ках), в ко­то­рых он от­стаи­вал пре­вос­ход­ст­во пра­во­сла­вия над рим­ско-ка­то­лич. уче­ни­ем в дог­ма­тических во­про­сах (1222-1225 годы, русский перевод 1896 год); два по­сла­ния кли­ри­кам Южной Ита­лии по бо­го­слу­жеб­ным во­про­сам (по­сле 1225 и по­сле 1232 годов со­от­вет­ст­вен­но). Диа­лог «Рас­су­ж­де­ние про­тив иу­де­ев» («Διάλεξις ϰατα ’Ιουδαίων», около 1220 года) яв­ля­ет­ся цен­ным ис­точ­ни­ком све­де­ний о жиз­ни иудей­ской об­щи­ны Кон­стан­ти­но­по­ля по­сле по­жа­ра в еврейском квар­та­ле в 1203 году.

Вы­пол­нил латинские пе­ре­во­ды греческих ли­тур­гических тек­стов (в т. ч. ли­тур­гии Ва­си­лия Ве­ли­ко­го); под­строч­ный пе­ре­вод и греческую транс­ли­те­ра­цию латинской мес­сы (оши­боч­но при­пи­са­ны Ни­ко­лаю Ме­са­ри­ту). Николаю Гиндрунтскому при­над­ле­жит так­же ос­но­ван­ный на арабских ис­точ­ни­ках трак­тат по ас­т­ро­ло­гии и гео­ман­тии «Ис­кус­ст­во рез­ца» («’Ητοῦ λα-ξευτηρίου τέχνη»).

Сочинения:

Poeti bizantini di Terra d’Otranto nel se­colo XIII / A cura di M. Gigante. 2 ed. Na­poli, 1979;

Νεϰταρίου, ἡγουμένου Μονῆς Κα­σούλ­ων (Νιϰολάου ‘Υδρουντινοῦ). Διάλεξις ϰατ’Ιουδαίων / ’Εϰδ. M. Chronz. ’Αθῆναι, 2009.