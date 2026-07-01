НИКОЛАЕВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ

НИКОЛАЕВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ - российский по­ли­тический дея­тель, ис­то­рик, пуб­ли­цист, дея­тель российской эмиг­ра­ции.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Са­мар­ской (1898-1903 годы), за­тем в Уфим­ской гим­на­зии, в 1904 году ис­клю­чён в свя­зи с аре­стом за уча­стие в под­поль­ном со­ци­ал-де­мо­кра­тическом круж­ке.

С 1904 года боль­ше­вик. Уча­ст­ник Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, хра­ни­тель ар­хи­ва Восточного бю­ро ЦК РСДРП. В 1906 году аре­сто­ван, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. Примк­нул к мень­ше­ви­кам. С 1907 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где вско­ре стал сек­ре­та­рём партийной ор­га­ни­за­ции Вы­борг­ско­го р-на. В 1907-1914 годы несколько раз под­вер­гал­ся аре­стам и ссыл­кам. Со­слан­ный в Ар­хан­гель­скую губернию (1908-1910 годы), Б.И. Николаевский изу­чал эко­но­ми­ку, быт ме­ст­но­го на­се­ле­ния, ис­то­рию па­рус­но­го фло­та, пуб­ли­ко­вал ста­тьи в «Из­вес­ти­ях Ар­хан­гель­ско­го обще­ст­ва изу­че­ния Рус­ско­го Се­ве­ра». В 1914-1917 годы в ссыл­ке в Восточной Си­би­ри.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вер­нул­ся в Пет­ро­град, ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти мень­ше­ви­ков (с декабря 1917 года хра­ни­тель партийного ар­хи­ва, с 1920 года член ЦК пар­тии). Член Осо­бой ко­мис­сии по об­сле­до­ва­нию дея­тель­но­сти бывшего Департамента по­ли­ции и под­ве­дом­ст­вен­ных ему уч­ре­ж­де­ний, об­на­ру­жил ма­те­риа­лы, под­твер­ждав­шие со­труд­ни­че­ст­во с по­ли­ци­ей Р.В. Ма­ли­нов­ско­го и Е.Ф. Азе­фа, до­ку­мен­ты пер­вой российской мар­кси­ст­ской груп­пы Д. Бла­го­ева и др.; пуб­ли­ко­вал до­ку­мен­ты по ис­то­рии ре­во­люционного дви­же­ния в журнале «Бы­лое». Осу­дил за­хват вла­сти боль­ше­ви­ка­ми в хо­де Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, но вы­сту­пил про­тив воо­руженной борь­бы с ни­ми. В 1919-1921 годы ру­ко­во­дил Московским ис­то­ри­ко-ре­во­люционным ар­хи­вом. В 1921 году аре­сто­ван вме­сте с другими ли­де­ра­ми мень­ше­ви­ков, в 1922 году вы­слан за ру­беж (советского гра­ж­дан­ст­ва ли­шён в 1932 году), жил в Бер­ли­не, с 1933 года в Па­ри­же.

Член За­гра­нич­ной де­ле­га­ции мень­ше­ви­ков (с 1930-х годов тя­го­тел к пра­во­му кры­лу мень­ше­ви­ст­ской эмиг­ра­ции). С 1922 года ру­ко­во­дил Русским со­ци­ал-де­мо­кра­тическим ар­хи­вом в Бер­ли­не (ос­но­ван в начале XX века кн. Д.О. Бе­бу­то­вым), при­об­рёл до­ку­мен­ты россйских со­ци­ал-де­мок­ра­тов П.Б. Ак­сель­ро­да, Ю.О. Мар­то­ва, Г.В. Пле­ха­но­ва, А.Н. По­тре­со­ва. Од­но­вре­мен­но в 1923-1931 годы за­гра­нич­ный со­труд­ник Института К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са в Мо­ск­ве, выпол­нял за­да­ния по сбо­ру на­сле­дия Мар­кса и Эн­гель­са, ос­тав­лял в сво­ём лич­ном ар­хи­ве ко­пии до­ку­мен­тов. В Гер­ма­нии опуб­ли­ко­вал ста­тьи и до­ку­мен­таль­ные под­бор­ки по ис­то­рии российского ре­во­люционого дви­же­ния, кни­ги об Е.Ф. Азе­фе («Ис­то­рия од­но­го пре­да­те­ля: Тер­ро­ри­сты и по­ли­ти­че­ская по­ли­ция», Бер­лин, 1932 год; М., 1991 год) и мо­ло­дом К. Мар­ксе («Karl und Jenny Marx: Ein Lebensweg», 1931 год).

По­сле при­хо­да к вла­сти на­цис­тов (1933 год) сыг­рал ве­ду­щую роль в спа­се­нии Русского со­ци­ал-де­мо­кра­тического ар­хи­ва, а так­же час­ти ар­хи­ва германской со­ци­ал-де­мо­кра­тии: вы­вез до­ку­мен­ты во Фран­цию, за­тем пе­ре­дал их Ме­ж­ду­народному институту со­ци­аль­ной ис­то­рии в Ам­стер­да­ме (с 1935 года ру­ко­во­дил его Па­риж­ским фи­лиа­лом). Во Фран­ции про­дол­жал со­би­рать раз­но­об­раз­ные до­ку­мен­ты, вклю­чая ар­хив­ные ма­те­риа­лы Л.Д. Троц­ко­го. По­сле ка­пи­ту­ля­ции Фран­ции (1940 год) осу­ще­ст­вил вто­рую опе­ра­цию по спа­се­нию ар­хи­вов российских и гермаских со­ци­ал-де­мо­кра­тов: часть до­ку­мен­тов спря­тал во Фран­ции, дру­гую при под­держ­ке американского по­сла У.К. Бул­ли­та вы­вез в США, ос­тал­ся жить в Нью-Йор­ке.

Вы­сту­пал с мно­го­численными стать­я­ми о ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях пе­рио­да Второй ми­ро­вой вой­ны , дви­же­нии ген. А.А. Вла­со­ва, фор­ми­ро­ва­нии и раз­ви­тии советского то­та­ли­та­риз­ма, борь­бе в ру­ко­во­дстве КПСС по­сле смер­ти И.В. Ста­ли­на, советско-китайских от­но­ше­ни­ях и др. Совместно с бывшим мень­ше­ви­ком Д.Ю. Да­ли­ным опуб­ли­ко­вал пер­вое ис­сле­до­ва­ние о при­ну­дительном тру­де в СССР («Forced Labor in Soviet Rus­sia», 1947 год). С начала 1960-х годов уча­ст­во­вал в на­учном «Мень­ше­ви­ст­ском про­ек­те» (сбор до­ку­мен­тов и вос­по­ми­на­ний уча­ст­ни­ков российского ре­во­люционого дви­жения), фи­нан­си­ро­вав­шем­ся фон­да­ми Фор­да и Рок­фел­ле­ра (опуб­ли­ко­ва­на часть ин­тер­вью, дан­ных Б.И. Николаевым в рам­ках про­ек­та).

Ав­тор био­гра­фических очер­ков о советских ли­де­рах Г.М. Ма­лен­ко­ве, М.А. Су­сло­ве и др., мень­ше­ви­ках И.Г. Це­ре­тели, Ю.О. Мар­то­ве, П.А. Гар­ви, эсе­ре В.М. Чер­но­ве и др., пуб­ли­ка­ций о фаль­си­фи­ка­ци­ях био­гра­фии К. Марк­са в СССР. Од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к ис­то­рии российского по­ли­тического ма­сон­ст­ва начале XX века, со­брал све­де­ния о дея­тель­но­сти ма­со­нов в Госсударственной ду­ме, по­ли­тических пла­нах и Вер­хов­ном со­ве­те ма­со­нов (встре­чаю­щие­ся в ли­те­ра­ту­ре све­де­ния о том, что он сам был ма­со­ном, дос­то­вер­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми не под­твер­жда­ют­ся). В 1963 году про­дал свою об­шир­ную до­ку­мен­таль­ную кол­лек­цию (280 фон­дов) Гу­ве­ров­ско­го ин­сти­ту­та ар­хи­ву и в ка­че­ст­ве ку­ра­то­ра со­б­ра­ния пе­ре­ехал в г. Па­ло-Ал­то (штат Ка­ли­фор­ния). В по­след­ние го­ды жиз­ни го­то­вил к пе­ча­ти фун­даментальный сборник до­ку­мен­тов о внутренней борь­бе в российской со­ци­ал-де­мо­кра­тии в 1907-1912 годы, но за­вер­шить его не ус­пел (опубликовано в журнале «Во­про­сы ис­то­рии» в 2010-2011 годы).

Сочинения:

Power and the Soviet elite. N. Y., 1965;

Рус­ские ма­со­ны и ре­во­лю­ция / Ред.-сост. Ю. Фель­штин­ский. М., 1990;

Тай­ные стра­ни­цы ис­то­рии / Ред.-сост. Ю. Фель­штин­ский. М., 1995.