НИКОЛАЕВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ
НИКОЛАЕВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ - российский политический деятель, историк, публицист, деятель российской эмиграции.
Из семьи священника. Учился в Самарской (1898-1903 годы), затем в Уфимской гимназии, в 1904 году исключён в связи с арестом за участие в подпольном социал-демократическом кружке.
С 1904 года большевик. Участник Революции 1905-1907 годов, хранитель архива Восточного бюро ЦК РСДРП. В 1906 году арестован, вскоре освобождён. Примкнул к меньшевикам. С 1907 года в Санкт-Петербурге, где вскоре стал секретарём партийной организации Выборгского р-на. В 1907-1914 годы несколько раз подвергался арестам и ссылкам. Сосланный в Архангельскую губернию (1908-1910 годы), Б.И. Николаевский изучал экономику, быт местного населения, историю парусного флота, публиковал статьи в «Известиях Архангельского общества изучения Русского Севера». В 1914-1917 годы в ссылке в Восточной Сибири.
После Февральской революции 1917 года вернулся в Петроград, активно участвовал в деятельности меньшевиков (с декабря 1917 года хранитель партийного архива, с 1920 года член ЦК партии). Член Особой комиссии по обследованию деятельности бывшего Департамента полиции и подведомственных ему учреждений, обнаружил материалы, подтверждавшие сотрудничество с полицией Р.В. Малиновского и Е.Ф. Азефа, документы первой российской марксистской группы Д. Благоева и др.; публиковал документы по истории революционного движения в журнале «Былое». Осудил захват власти большевиками в ходе Октябрьской революции 1917 года, но выступил против вооруженной борьбы с ними. В 1919-1921 годы руководил Московским историко-революционным архивом. В 1921 году арестован вместе с другими лидерами меньшевиков, в 1922 году выслан за рубеж (советского гражданства лишён в 1932 году), жил в Берлине, с 1933 года в Париже.
Член Заграничной делегации меньшевиков (с 1930-х годов тяготел к правому крылу меньшевистской эмиграции). С 1922 года руководил Русским социал-демократическим архивом в Берлине (основан в начале XX века кн. Д.О. Бебутовым), приобрёл документы россйских социал-демократов П.Б. Аксельрода, Ю.О. Мартова, Г.В. Плеханова, А.Н. Потресова. Одновременно в 1923-1931 годы заграничный сотрудник Института К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве, выполнял задания по сбору наследия Маркса и Энгельса, оставлял в своём личном архиве копии документов. В Германии опубликовал статьи и документальные подборки по истории российского революционого движения, книги об Е.Ф. Азефе («История одного предателя: Террористы и политическая полиция», Берлин, 1932 год; М., 1991 год) и молодом К. Марксе («Karl und Jenny Marx: Ein Lebensweg», 1931 год).
После прихода к власти нацистов (1933 год) сыграл ведущую роль в спасении Русского социал-демократического архива, а также части архива германской социал-демократии: вывез документы во Францию, затем передал их Международному институту социальной истории в Амстердаме (с 1935 года руководил его Парижским филиалом). Во Франции продолжал собирать разнообразные документы, включая архивные материалы Л.Д. Троцкого. После капитуляции Франции (1940 год) осуществил вторую операцию по спасению архивов российских и гермаских социал-демократов: часть документов спрятал во Франции, другую при поддержке американского посла У.К. Буллита вывез в США, остался жить в Нью-Йорке.
Выступал с многочисленными статьями о международных отношениях периода Второй мировой войны, движении ген. А.А. Власова, формировании и развитии советского тоталитаризма, борьбе в руководстве КПСС после смерти И.В. Сталина, советско-китайских отношениях и др. Совместно с бывшим меньшевиком Д.Ю. Далиным опубликовал первое исследование о принудительном труде в СССР («Forced Labor in Soviet Russia», 1947 год). С начала 1960-х годов участвовал в научном «Меньшевистском проекте» (сбор документов и воспоминаний участников российского революционого движения), финансировавшемся фондами Форда и Рокфеллера (опубликована часть интервью, данных Б.И. Николаевым в рамках проекта).
Автор биографических очерков о советских лидерах Г.М. Маленкове, М.А. Суслове и др., меньшевиках И.Г. Церетели, Ю.О. Мартове, П.А. Гарви, эсере В.М. Чернове и др., публикаций о фальсификациях биографии К. Маркса в СССР. Одним из первых обратился к истории российского политического масонства начале XX века, собрал сведения о деятельности масонов в Госсударственной думе, политических планах и Верховном совете масонов (встречающиеся в литературе сведения о том, что он сам был масоном, достоверными источниками не подтверждаются). В 1963 году продал свою обширную документальную коллекцию (280 фондов) Гуверовского института архиву и в качестве куратора собрания переехал в г. Пало-Алто (штат Калифорния). В последние годы жизни готовил к печати фундаментальный сборник документов о внутренней борьбе в российской социал-демократии в 1907-1912 годы, но завершить его не успел (опубликовано в журнале «Вопросы истории» в 2010-2011 годы).
Сочинения:
Power and the Soviet elite. N. Y., 1965;
Русские масоны и революция / Ред.-сост. Ю. Фельштинский. М., 1990;
Тайные страницы истории / Ред.-сост. Ю. Фельштинский. М., 1995.