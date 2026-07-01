НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ
НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ - город в России, в Хабаровском крае, центр Николаевского района.
Население 21,9 тыс. человек (2012 год). Расположен на левом берегу р. Амур, в 40 км от места её впадения в Амурский лиман Охотского м., в 582 км от железнодорожной станции Комсомольск-на-Амуре. Морской и речной порт. Аэропорт.
Основан 1(13) августа [по др. данным, 6(18) августа] 1850 года вблизи стойбища Куэгда Г.И. Невельским как российский военный пост и торговый пункт; назван в честь императора Николая I. В 1855 году, в ходе Крымской войны 1853-1856 годов, в Николаевский пост из Петропавловского Порта переведены военный порт и управление военного губернатора Камчатской области. С 1856 года город Николаевский Административный центр Приморской области (1856-1880 годы). Сыграл важную роль в укреплении позиций российского флота на Тихом океане после Крымской войны. В городе размещались штаб Сибирской флотилии и управление портами Восточного (Тихого) окана, Амурский флотский и портовый экипажи (до 1865 года - 27-й флотский и портовый экипажи), в 1855-1875 годы действовало штурманское училище. В 1871-1873 годы военный порт переведён из Николаевска во Владивосток. Центр Николаевского (1880-1888 годы) и Удского (1888-1902 годы) округов, Удского уезда (1902-1914 годы) Приморской обл., Удского у. Сахалинской обл. (1914-1917 годы). Администартивный центр Сахалинской области [17(30) апреля 1917- 1920 годы]. Советская власть установлена в начале 1918 года. В ходе Граждажданской войны 1917-1922 годы и иностранной интервенции дважды был оккупирован японскими войсками (сентябрь 1918 года - март 1920 год; 3 июня 1920 года - 1 октября 1922 год). Центр Удско-Кербинского уезда (1920-1923 годы, фактически с 1922 года) Приамурской области (с 1922 года - Приамурской губернии) Дальневосточной республики (ДВР), затем РСФСР. 1 июня 1920 года части Народно-революционной армии (НРА) ДВР и жители оставили Николаевск (войсками НРА взорваны и сожжены радиостанция и основные здания), который вновь был занят японцами. В октябре 1922 года в город вошли подразделения НРА ДВР.
Центр Удско-Кербинского (1923-1924 годы) и Николаевского (1924-1926 годы) уездов Приморской губернии. Центр Николаевского округа (1926-1930 годы) и Николаевского р-на (1926-1932 годы), Нижнеамурского национального р-на и Нижнеамурского окр. (1932-1934 годы) Дальневосточного края. С 1926 года официально закреплено современное название Администартивный центр Нижнеамурской области (1934–56); центр Нижнеамурского (1956-1962 годы) и Николаевского (с 1965 года) районов Хабаровского края.
Город застраивался в конце XIX - начале XX веков (преимущественно деревяными домами), но сильно пострадал во время пожара 1920 года. Активно отстраивался с 1930-х годов (деревянные 2-этажные дома; Дом культуры, 1930-е годы; кинотеатр «Родина» в стиле советского неоклассицизма, 1951 год). Маяк (1967 год). Церковь Свт. Николая (2002 год). Обелиск (1915 год) и памятник (1950 год) Г.И. Невельскому. Мемориальный комплекс «Памяти борцов, погибших за победу Советской власти на Нижнем Амуре в 1918-1922 годы» (1972 год). Краеведческий музей (открыт в 1946 году). Центр национальной культуры народов Севера.
Ремонтно-эксплуатационная база флота (основана в 1865 году как первое ремонтно-механич. предприятие на российском Дальнем Востоке; ремонт судов компании «Амурское пароходство»; в составе базы плавучий док), судостроительный завод. Предприятия пищевой промышленности; производство стройматериалов, мебели и др.Николаевская ТЭЦ (св. 130 МВт).
В окрестностях - добыча золота, лесозаготовки.