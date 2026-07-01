НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ - го­род в Рос­сии, в Ха­ба­ров­ском крае, центр Ни­ко­ла­ев­ско­го района.

Население 21,9 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Амур, в 40 км от мес­та её впа­де­ния в Амур­ский ли­ман Охот­ско­го м., в 582 км от железнодорожной станции Ком­со­мольск-на-Аму­ре. Мор­ской и реч­ной порт. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван 1(13) августа [по др. дан­ным, 6(18) августа] 1850 года вбли­зи стой­би­ща Ку­э­гда Г.И. Не­вель­ским как российский во­енный пост и тор­го­вый пункт; на­зван в честь императора Ни­ко­лая I. В 1855 году, в хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, в Ни­ко­ла­ев­ский пост из Пе­тро­пав­лов­ско­го Пор­та пе­ре­ве­де­ны во­енный порт и управ­ле­ние во­енного гу­бер­на­то­ра Кам­чат­ской об­лас­ти. С 1856 года го­род Ни­ко­ла­евский Административный центр При­мор­ской об­лас­ти (1856-1880 годы). Сыг­рал важ­ную роль в ук­ре­п­ле­нии по­зи­ций российского фло­та на Ти­хом океане по­сле Крым­ской вой­ны. В го­ро­де раз­ме­ща­лись штаб Си­бир­ской фло­ти­лии и управ­ле­ние пор­та­ми Вос­точ­но­го (Ти­хо­го) окана, Амур­ский флот­ский и пор­то­вый эки­па­жи (до 1865 года - 27-й флот­ский и пор­то­вый эки­па­жи), в 1855-1875 годы дей­ст­во­ва­ло штур­ман­ское учи­ли­ще. В 1871-1873 годы во­енный порт пе­ре­ве­дён из Ни­ко­ла­ев­ска во Вла­ди­во­сток. Центр Ни­ко­ла­ев­ско­го (1880-1888 годы) и Уд­ско­го (1888-1902 годы) ок­ру­гов, Уд­ско­го уезда (1902-1914 годы) При­мор­ской обл., Уд­ско­го у. Са­ха­лин­ской обл. (1914-1917 годы). Администартивный центр Са­ха­лин­ской области [17(30) апреля 1917- 1920 годы]. Советская власть ус­та­нов­ле­на в начале 1918 года. В хо­де Граждажданской вой­ны 1917-1922 годы и иностранной ин­тервен­ции два­ж­ды был ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми (сентябрь 1918 года - март 1920 год; 3 июня 1920 года - 1 октября 1922 год). Центр Уд­ско-Кер­бин­ско­го уезда (1920-1923 годы, фак­ти­че­ски с 1922 года) При­амур­ской области (с 1922 года - При­амур­ской гу­бер­нии) Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки (ДВР), за­тем РСФСР . 1 июня 1920 года час­ти На­род­но-ре­во­люционной ар­мии (НРА) ДВР и жи­те­ли ос­та­ви­ли Ни­ко­ла­евск (вой­ска­ми НРА взо­рва­ны и со­жже­ны ра­дио­стан­ция и основные зда­ния), ко­то­рый вновь был за­нят япон­ца­ми. В октябре 1922 года в го­род во­шли под­раз­де­ле­ния НРА ДВР.

Центр Уд­ско-Кер­бин­ско­го (1923-1924 годы) и Ни­ко­ла­ев­ско­го (1924-1926 годы) уез­дов При­мор­ской гу­бер­нии. Центр Ни­ко­ла­ев­ско­го округа (1926-1930 годы) и Ни­ко­ла­ев­ско­го р-на (1926-1932 годы), Ниж­не­амур­ско­го национального р-на и Ниж­не­амур­ско­го окр. (1932-1934 годы) Даль­не­во­сточ­но­го края. С 1926 года офи­ци­аль­но за­кре­п­ле­но современное название Администартивный центр Ниж­не­амур­ской об­лас­ти (1934–56); центр Ниж­не­амур­ско­го (1956-1962 годы) и Ни­ко­ла­ев­ско­го (с 1965 года) рай­онов Ха­ба­ров­ско­го края.

Го­род за­страи­вал­ся в конце XIX - начале XX веков (пре­имущественно де­ревяными до­ма­ми), но силь­но по­стра­дал во вре­мя по­жа­ра 1920 года. Ак­тив­но от­страи­вал­ся с 1930-х годов (де­ревянные 2-этаж­ные до­ма; Дом куль­ту­ры, 1930-е годы; ки­но­те­атр «Ро­ди­на» в сти­ле советского не­о­клас­си­циз­ма , 1951 год). Ма­як (1967 год). Церковь Свт. Ни­ко­лая (2002 год). Обе­лиск (1915 год) и па­мят­ник (1950 год) Г.И. Не­вель­ско­му. Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Па­мя­ти бор­цов, по­гиб­ших за по­бе­ду Советской вла­сти на Ниж­нем Аму­ре в 1918-1922 годы» (1972 год). Крае­ведческий му­зей (от­крыт в 1946 году). Центр национальной куль­ту­ры на­ро­дов Се­ве­ра.

Ре­монт­но-экс­плуа­тационная ба­за фло­та (ос­но­ва­на в 1865 году как пер­вое ре­монт­но-ме­ха­нич. пред­при­ятие на российском Даль­нем Вос­то­ке; ре­монт су­дов ком­па­нии «Амур­ское па­ро­ход­ст­во»; в со­ста­ве ба­зы пла­ву­чий док), су­до­строительный за­вод. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли и др.Ни­ко­лаев­ская ТЭЦ (св. 130 МВт).

В ок­ре­ст­но­стях - до­бы­ча зо­ло­та, ле­со­за­го­тов­ки.

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