НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА (Николаева-Тарасевич) - российская пианистка, композитор, педагог, народная артистка СССР (1983 год).
В 1941 году окончила Центральную музыкальую школу при Московской консерватрии у А.Б. Гольденвейзера, в 1947 году Московскую консерваторию, там же в 1950 году аспирантуру у него же. Одновременно в 1943-1950 годы училась композиции у В.Я. Шебалина, Е.К. Голубева.
В 1945-1993 годы солистка Московской филармонии. 1-я премия Международного конкурса им. И.С. Баха в Лейпциге (1950 год).
Пианистический стиль Т.П. Николаевой отличала монументальность.
В уникальном по объёму репертуаре - оба тома «Хорошо темперированного клавира», «Искусство фуги», «Гольдберг-вариации» и др. сочинения И.С. Баха, все сонаты и концерты Л. ван Бетховена, сочинения Д. Скарлатти, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, И. Брамса, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского, Е.К. Голубева, Б. Бартока, И.Ф. Стравинского, П. Хиндемита, Д.Д. Шостаковича (первая после автора исполнительница его 24 прелюдий и фуг).
В сезоне 1975/1976 года впервые в России исполнила все 12 клавирных концертов И.С. Баха (в ансамблях с учениками и с Литовским камерным оркестром). Выступала с дирижёрами К. Зандерлингом, Е.А. Мравинским, С. Сондецкисом, С. Челибидаке, виолончелистом М.Э. Хомицером.
В 1959-1988 годы преподавала в Московской консерватории (с 1965 года профессор, с 1985 года заведующая кафедрой фортепиано). Вела пианистические семинары в странах Европы.
Её ученики - российские пианисты Ю.А. Богданов, М.С. Евсеева, Т.П. Левитина, Н.Л. Луганский, В.И. Лядов, Т.В. Пикайзен, С.Е. Сенков, Б.Д. Шагдарон, Г.С. Ширинская, О.М. Яблонская, композиторы и пианисты А.А. Батагов, М.C. Петухов и др.
Среди сочинений: симфония (1955 год), 2 концерта для фортепиано с оркестром (1950, 1963 годы), 24 концертных этюда, 2 сонаты, прелюдии и фуги для фортепиано, камерные ансамбли с фортепиано, струнные квартеты, романсы на стихи русских поэтов.
Автор статей о Шостаковиче, Стравинском, Гольденвейзере, Н.П. Аносове, Б.Н. Лятошинском.
Государственная премия СССР (1951 год).