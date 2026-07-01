НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА (Ни­ко­лае­ва-Та­ра­се­вич) - российская пиа­ни­ст­ка, ком­по­зи­тор, пе­да­гог, народная артистка СССР (1983 год).

В 1941 году окон­чи­ла Центральную музыкальую шко­лу при Московской консерватрии у А.Б. Голь­ден­вей­зе­ра, в 1947 году Московскую консерваторию, там же в 1950 году ас­пи­ран­ту­ру у не­го же. Од­но­вре­мен­но в 1943-1950 годы учи­лась ком­по­зи­ции у В.Я. Ше­ба­ли­на, Е.К. Го­лу­бе­ва.

В 1945-1993 годы со­ли­ст­ка Московской фи­лар­мо­нии. 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са им. И.С. Ба­ха в Лейп­ци­ге (1950 год).

Пиа­ни­стический стиль Т.П. Николаевой от­ли­ча­ла мо­ну­мен­таль­ность.

В уни­каль­ном по объ­ё­му ре­пер­туа­ре - оба то­ма «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­но­го кла­ви­ра», «Ис­кус­ст­во фу­ги», «Гольд­берг-ва­риа­ции» и др. со­чи­не­ния И.С. Ба­ха, все со­на­ты и кон­цер­ты Л. ван Бет­хо­ве­на, со­чи­не­ния Д. Скар­лат­ти, В.А. Мо­цар­та, Ф. Шу­бер­та, Ф. Шо­пе­на, Р. Шу­ма­на, Ф. Лис­та, И. Брам­са, С.В. Рах­ма­ни­но­ва, А.Н. Скря­би­на, С.С. Про­кофь­е­ва, Н.Я. Мяс­ков­ско­го, Е.К. Го­лу­бе­ва, Б. Бар­то­ка, И.Ф. Стра­вин­ско­го, П. Хин­де­ми­та, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (пер­вая по­сле ав­тора ис­пол­ни­тель­ни­ца его 24 пре­лю­дий и фуг).

В се­зо­не 1975/1976 года впер­вые в Рос­сии ис­пол­ни­ла все 12 кла­вир­ных кон­цер­тов И.С. Ба­ха (в ан­самб­лях с уче­ни­ка­ми и с Ли­товским ка­мер­ным ор­ке­ст­ром). Вы­сту­па­ла с ди­рижё­ра­ми К. Зан­дер­лин­гом, Е.А. Мра­вин­ским, С. Сон­дец­ки­сом, С. Че­ли­би­да­ке, вио­лон­че­ли­стом М.Э. Хо­ми­це­ром.

В 1959-1988 годы пре­по­да­ва­ла в Московской консерватории (с 1965 года профессор, с 1985 года заведующая ка­фед­рой фортепиано). Ве­ла пиа­ни­стические се­ми­на­ры в стра­нах Ев­ро­пы.

Её уче­ни­ки - российские пиа­ни­сты Ю.А. Бо­гда­нов, М.С. Ев­сее­ва, Т.П. Ле­ви­ти­на, Н.Л. Лу­ган­ский, В.И. Ля­дов, Т.В. Пи­кай­зен, С.Е. Сен­ков, Б.Д. Ша­гда­рон, Г.С. Ши­рин­ская, О.М. Яб­лон­ская, ком­по­зи­то­ры и пиа­ни­сты А.А. Ба­та­гов, М.C. Пе­ту­хов и др.

Сре­ди со­чи­не­ний: сим­фо­ния (1955 год), 2 кон­цер­та для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1950, 1963 годы), 24 кон­церт­ных этю­да, 2 со­на­ты, пре­лю­дии и фу­ги для фортепиано, ка­мер­ные ан­самб­ли с фортепиано, струн­ные квар­те­ты, ро­ман­сы на сти­хи русских по­этов.

Ав­тор ста­тей о Шос­та­ко­ви­че, Стра­вин­ском, Голь­ден­вей­зе­ре, Н.П. Ано­со­ве, Б.Н. Ля­то­шин­ском.

Государственная премия СССР (1951 год).