НИКОЛАЕВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА

НИКОЛАЕВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА (псевдоним; настоящая фамилия - Во­лян­ская) - русская пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в се­мье юри­ста. Окон­чи­ла Горь­ков­ский медицинкий институт (1935 год). В го­ды Великой Отечественной вой­ны - во­енный врач. С 1945 года жи­ла в Мо­ск­ве .

На­ча­ла пуб­ли­ко­вать­ся как по­эт в 1939 году. Пер­вые по­этические сборники: «Сти­хи» (1945 год), «Сквозь огонь» (1946 год). Как про­за­ик де­бю­ти­ро­ва­ла рас­ска­зом «Ги­бель ко­ман­дар­ма» (1945 год), опи­сы­ваю­щим ги­бель гос­пи­таль­но­го суд­на. Впе­чат­ле­ния от по­езд­ки в ка­че­ст­ве кор­рес­пон­ден­та «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­ты» по кол­хо­зам Горь­ков­ской обл. (1947 год) лег­ли в ос­но­ву ро­ма­на «Жат­ва» [с цен­зур­ны­ми со­кра­ще­ния­ми опубликовано в 1950 году, Государственная премия СССР , 1951 год; пол­но­стью опубликовано в 1981 году; инс­це­ни­ров­ка под названием «Ва­си­лий Борт­ни­ков» (другое название - «Вы­со­кая вол­на»), в со­ав­тор­ст­ве с С.А. Рад­зин­ским, 1952 год; фильм «Воз­вра­ще­ние Ва­си­лия Борт­ни­ко­ва», 1953 год (ки­но­сце­на­рий в со­ав­тор­ст­ве с Е.И. Габ­ри­ло­ви­чем, реж. В.И. Пу­дов­кин)], в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма по­ве­ст­вую­ще­го о по­сле­во­ен­ном вос­ста­нов­ле­нии кол­хо­зов.

В рус­ле гос­под­ствую­щих идео­ло­гических ус­та­но­вок - «По­весть о ди­рек­то­ре МТС и глав­ном аг­ро­но­ме» (1954 год; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на под названием «В степ­ной ти­ши» в 1959 году) об ос­вое­нии це­ли­ны, вме­сте с тем по­вес­ти при­сущ уг­луб­лён­ный пси­хо­ло­гизм в изо­бра­же­нии че­ло­ве­че­ских от­но­ше­ний.

Наи­бо­лее зна­чительное сочинение - ро­ман «Бит­ва в пу­ти» (1957 год; 2-я редакция - 1959 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1961 году), вос­соз­даю­щий жизнь советского об­ще­ст­ва пе­рио­да «от­те­пе­ли», в ко­то­ром за­тра­ги­ва­лась про­бле­ма не­га­тив­ных по­след­ст­вий куль­та лич­но­сти И.В. Ста­ли­на; важ­ное ме­сто в ро­ма­не за­ни­ма­ет пси­хо­ло­ги­че­ски раз­ра­бо­тан­ная лю­бов­ная ин­три­га. Фольк­лор­ны­ми мо­ти­ва­ми про­ник­нут цикл но­велл «Рас­ска­зы баб­ки Ва­си­ли­сы про чу­де­са» (1962 год). По­след­ние го­ды Г.Е. Николаева ра­бо­та­ла над ро­ма­ном о советских фи­зи­ках «Силь­ное взаи­мо­дей­ст­вие» (не окон­чен; опубликована гла­ва «Я люб­лю ней­три­но», 1964 год), а так­же над кни­гой о при­ро­де «Наш сад» (опубликована в 1964 год) в тра­ди­ци­ях ли­рической про­зы М.М. При­шви­на .

Сочинения:

Собр. соч. М., 1972–1973. Т. 1–3;

Собр. соч. М., 1987–1988. Т. 1–3.