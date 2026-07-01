НИКОЛАЕВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА
НИКОЛАЕВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА (псевдоним; настоящая фамилия - Волянская) - русская писательница.
Родилась в семье юриста. Окончила Горьковский медицинкий институт (1935 год). В годы Великой Отечественной войны - военный врач. С 1945 года жила в Москве.
Начала публиковаться как поэт в 1939 году. Первые поэтические сборники: «Стихи» (1945 год), «Сквозь огонь» (1946 год). Как прозаик дебютировала рассказом «Гибель командарма» (1945 год), описывающим гибель госпитального судна. Впечатления от поездки в качестве корреспондента «Литературной газеты» по колхозам Горьковской обл. (1947 год) легли в основу романа «Жатва» [с цензурными сокращениями опубликовано в 1950 году, Государственная премия СССР, 1951 год; полностью опубликовано в 1981 году; инсценировка под названием «Василий Бортников» (другое название - «Высокая волна»), в соавторстве с С.А. Радзинским, 1952 год; фильм «Возвращение Василия Бортникова», 1953 год (киносценарий в соавторстве с Е.И. Габриловичем, реж. В.И. Пудовкин)], в духе социалистического реализма повествующего о послевоенном восстановлении колхозов.
В русле господствующих идеологических установок - «Повесть о директоре МТС и главном агрономе» (1954 год; экранизирована под названием «В степной тиши» в 1959 году) об освоении целины, вместе с тем повести присущ углублённый психологизм в изображении человеческих отношений.
Наиболее значительное сочинение - роман «Битва в пути» (1957 год; 2-я редакция - 1959 год; экранизирован в 1961 году), воссоздающий жизнь советского общества периода «оттепели», в котором затрагивалась проблема негативных последствий культа личности И.В. Сталина; важное место в романе занимает психологически разработанная любовная интрига. Фольклорными мотивами проникнут цикл новелл «Рассказы бабки Василисы про чудеса» (1962 год). Последние годы Г.Е. Николаева работала над романом о советских физиках «Сильное взаимодействие» (не окончен; опубликована глава «Я люблю нейтрино», 1964 год), а также над книгой о природе «Наш сад» (опубликована в 1964 год) в традициях лирической прозы М.М. Пришвина.
Сочинения:
Собр. соч. М., 1972–1973. Т. 1–3;
Собр. соч. М., 1987–1988. Т. 1–3.