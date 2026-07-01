НИКОЛАЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

НИКОЛАЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ - российский архи­тек­тор.

Учил­ся в МВТУ (1920-1925 годы) у В.А. Вес­ни­на, Р. И. Клей­на и А.В. Куз­не­цо­ва.

В 1920-е годы член Об­ще­ст­ва со­вре­мен­ных ар­хи­тек­то­ров (ОСА), член ред­кол­ле­гии журнала «СА»; при­над­ле­жал к ар­хитектору аван­гар­ду, ра­бо­тал в сти­ли­сти­ке кон­ст­рук­ти­виз­ма . Уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии ла­бо­ра­то­рий шер­сти и хлоп­ка Тек­стиль­но­го иниверситета (1927-1929 годы; под руководством Куз­не­цо­ва, совместно с А.С. Фи­сен­ко); объ­ек­тов ЦАГИ, Все­со­юз­но­го элек­тро­тех­нического института (все в Мо­ск­ве ) и др.

По про­ек­там И.С. Николаева по­строе­ны тек­стиль­ные фаб­ри­ки: «Крас­ная Тал­ка» в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске (1927-1929 годы, совместно с арх. Б.В. Глад­ко­вым); тек­стиль­ный ком­би­нат в Кай­се­ри (Тур­ция, 1932-1935 годы, совм. с ар­хи­тек­то­рами Е.М. По­по­вым, И.Ф. Ми­ли­ни­сом и А.Л. Пас­тер­на­ком) и др.

Са­мая из­вест­ная по­строй­ка И.С. Николаева, па­мят­ник кон­ст­рук­ти­виз­ма - сту­денческое об­ще­жи­тие (дом-ком­му­на) на ул. Орд­жо­ни­кид­зе в Мо­ск­ве (1928-1930 годы), ко­то­рое бы­ло за­ду­ма­но как экс­пе­риментный объ­ект. В его про­ек­те был за­ло­жен прин­цип функ­цио­наль­но­го раз­де­ле­ния по­ме­ще­ний по «бы­то­вым про­цес­сам» (сон, спорт и физ­куль­ту­ра, учё­ба и от­дых, при­ня­тие пи­щи и др.) и пре­дусмот­ре­но все­сто­рон­нее об­слу­жи­ва­ние жиль­цов (библиотека, ком­на­ты для об­щих и ин­ди­ви­ду­аль­ных за­ня­тий, мед­пункт, со­ля­рий и т. д.). Зда­ние до­ма-ком­му­ны ар­хи­тек­тор рас­чле­нил на 3 кор­пу­са: спаль­ный, учеб­ный и со­еди­няю­щий их са­ни­тар­но-спор­тив­ный. Ка­ж­дый из них имел со­от­вет­ст­вую­щие его струк­ту­ре кон­ст­рук­ции.

С 1952 года ру­ко­во­ди­тель ар­хи­тек­тур­но-про­ект­ной мас­тер­ской им. В.А. Вес­ни­на. Ав­тор про­ек­та зда­ния Министерства неф­тя­ной промышленности и гос­ти­ни­цы «Вар­ша­ва» на Ок­тябрь­ской площади в Мо­скве (1956 год), кон­курс­ных про­ек­тов советских па­виль­о­нов на Все­мир­ных вы­став­ках в Брюс­се­ле (1958 год) и Нью-Йор­ке (1964 год). С 1925 года пре­по­да­вал в МВТУ и Московском ин­же­нер­но-стро­ительном институте, с 1930 года - в Ар­хитектурно-стро­ительном институте (с 1933 года МАРХИ; профессор с 1948 года, в 1945-1947 и 1958-1970 годы рек­тор).