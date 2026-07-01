НИКОЛАЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
НИКОЛАЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ - российский архитектор.
Учился в МВТУ (1920-1925 годы) у В.А. Веснина, Р. И. Клейна и А.В. Кузнецова.
В 1920-е годы член Общества современных архитекторов (ОСА), член редколлегии журнала «СА»; принадлежал к архитектору авангарду, работал в стилистике конструктивизма. Участвовал в проектировании лабораторий шерсти и хлопка Текстильного иниверситета (1927-1929 годы; под руководством Кузнецова, совместно с А.С. Фисенко); объектов ЦАГИ, Всесоюзного электротехнического института (все в Москве) и др.
По проектам И.С. Николаева построены текстильные фабрики: «Красная Талка» в Иваново-Вознесенске (1927-1929 годы, совместно с арх. Б.В. Гладковым); текстильный комбинат в Кайсери (Турция, 1932-1935 годы, совм. с архитекторами Е.М. Поповым, И.Ф. Милинисом и А.Л. Пастернаком) и др.
Самая известная постройка И.С. Николаева, памятник конструктивизма - студенческое общежитие (дом-коммуна) на ул. Орджоникидзе в Москве (1928-1930 годы), которое было задумано как экспериментный объект. В его проекте был заложен принцип функционального разделения помещений по «бытовым процессам» (сон, спорт и физкультура, учёба и отдых, принятие пищи и др.) и предусмотрено всестороннее обслуживание жильцов (библиотека, комнаты для общих и индивидуальных занятий, медпункт, солярий и т. д.). Здание дома-коммуны архитектор расчленил на 3 корпуса: спальный, учебный и соединяющий их санитарно-спортивный. Каждый из них имел соответствующие его структуре конструкции.
С 1952 года руководитель архитектурно-проектной мастерской им. В.А. Веснина. Автор проекта здания Министерства нефтяной промышленности и гостиницы «Варшава» на Октябрьской площади в Москве (1956 год), конкурсных проектов советских павильонов на Всемирных выставках в Брюсселе (1958 год) и Нью-Йорке (1964 год). С 1925 года преподавал в МВТУ и Московском инженерно-строительном институте, с 1930 года - в Архитектурно-строительном институте (с 1933 года МАРХИ; профессор с 1948 года, в 1945-1947 и 1958-1970 годы ректор).