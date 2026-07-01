НИКОЛАЕВ

НИКОЛАЕВ - го­род в южной час­ти Ук­раи­ны, административный центр Ни­ко­ла­ев­ской области.

Население 497,0 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гах Буг­ско­го ли­ма­на Чёр­но­го моря, при слия­нии рек Юж. Буг и Ин­гул. Мор. и реч­ной порт. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1784 году как ук­ре­п­ле­ние в рам­ках по­ли­ти­ки российского пра­ви­тель­ст­ва по ос­вое­нию Но­во­рос­сии. В 1787 году ук­ре­п­ле­ние раз­ру­ше­но от­ря­дом турецкого гар­ни­зо­на кре­по­сти Оча­ков. Ле­том 1788 года на мес­те ук­ре­п­ле­ния по рас­по­ря­же­нию свет­лей­ше­го кн. Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го ос­но­ва­на верфь, при ко­то­рой на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся по­се­ле­ние. В 1789 году за­ло­же­но ад­ми­рал­тей­ст­во.

В со­от­вет­ст­вии с рас­по­ря­же­ни­ем По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го от 27 августа (7 сентября) 1789 года по­се­ле­ние по­лу­чи­ло ста­тус го­ро­да (под­твер­ждён императрицей Ека­те­ри­ной II в 1790 году) и своё на­зва­ние в честь ус­пеш­но­го за­вер­ше­ния Оча­ко­ва оса­ды 1788 года в хо­де русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов (в день св. Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го).

Николаев стал од­ним из цен­тров российского су­до­строе­ния. В го­ро­де в 1794-1895 годы раз­ме­ща­лось уп­рав­ле­ние Чер­но­мор­ским фло­том, в т. ч. ре­зи­ден­ция главного ко­ман­ди­ра, его кан­це­ля­рия, штаб фло­та и пр. Николаев был при­пи­сан к Воз­не­сен­ско­му на­ме­ст­ни­че­ст­ву (1795-1796 годы), Но­во­рос­сий­ской губернии (1797-1802 годы). В 1798 году от­кры­то Чер­но­мор­ское штур­ман­ское училище, в 1804 году - Училище флот­ских юнг.

Центр Ни­ко­ла­ев­ской гу­бер­нии (1802-1803 годы). С 1803 года при­пи­сан к Хер­сон­ской гу­бер­нии, но в 1803-1900 годы со­сто­ял в под­чи­не­нии Министерства во­енно-морских сил (с 1815 года Морского министерства). В 1805 году уч­ре­ж­де­на долж­ность ни­ко­ла­ев­ско­го и се­ва­сто­поль­ско­го (с 1864 года ни­ко­ла­ев­ско­го) во­енного гу­бер­на­то­ра, ко­то­рая в 1805-1855 и 1871-1900 годы со­вме­ща­лась с долж­но­стью главного ко­ман­ди­ра Чер­но­мор­ско­го фло­та. В 1810-1820-х годах основано Спас­ское ад­ми­рал­тей­ст­во на р. Южный Буг, вы­ше ад­ми­рал­тей­ст­ва на р. Ин­гул воз­ник­ли ча­ст­ные вер­фи ме­ст­ных куп­цов - «Се­реб­ря­ный док» и «Мар­ку­сов эл­линг». В 1849 году от­кры­то ре­гу­ляр­ное па­ро­ход­ное со­об­ще­ние с Одес­сой и Хер­со­ном, в 1852 году - с Воз­не­сен­ском. В пе­ри­од Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов Николаев - основная ты­ло­вая ба­за Чер­но­мор­ско­го фло­та. В свя­зи с на­ча­лом Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов в Николаеве эва­куи­ро­ва­ны все гражданские и флот­ские уч­ре­ж­де­ния, вдо­вы, жё­ны и де­ти ниж­них чи­нов. В 1855-1856 годы под лич­ным кон­тро­лем императора Алек­сан­д­ра II ве­лись ра­бо­ты по ук­ре­п­ле­нию Николаева (про­ект - ген.-м. Э.И. Тот­ле­бе­на).

В 1862 году в Николаеве от­крыт ком­мерческий порт для за­хо­да иностранных су­дов, го­род стал круп­ным тор­го­вым центром ре­гио­на. В 1870 году от­крыт ра­кет­ный за­вод (про­изводство бо­е­при­па­сов). В по­след­ней тре­ти XIX - начале XX веков пре­вра­тил­ся в круп­ный железнодорожный узел, на­ча­лось дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям: Ни­ко­ла­ев - Зна­мен­ка (1873 год), Ни­ко­ла­ев - Хер­сон (1907 год), Ни­ко­ла­ев - Одес­са (1914 год), Ни­ко­ла­ев - Сни­ги­рёв­ка (1915 год). В 1890-х годах в го­ро­де по­строе­ны за­вод Общества ме­ха­нического производства в Южной Рос­сии (1895-1896 годы) и су­до­строительный за­вод «На­валь» (1895-1897 годы; объ­е­ди­не­ны в 1908 году, ны­не Чер­но­мор­ский су­до­строительный за­вод) и ряд др. пред­при­ятий. К конце XIX века в Николаеве дей­ст­во­ва­ло 11 иностранных кон­сульств. В 1900 году го­род пе­ре­ве­дён на гражданское управ­ле­ние, соз­да­но Ни­ко­ла­ев­ское гра­до­на­чаль­ст­во (1900-1917 годы). В 1911 году на ба­зе ад­ми­рал­тей­ст­ва ос­но­ван су­до­строительный за­вод «Рус­суд» (ны­не Су­до­строительный за­вод имени 61 ком­му­на­ра).

В январе/феврале 1918 года в Николаеве ус­та­нов­ле­на советская власть. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в мар­те - декабре 1918 года ок­ку­пи­ро­ван ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми, два­ж­ды за­хва­ты­вал­ся от­ря­да­ми анар­хи­стов (20-21 декабря 1918 год, 24-26 мая 1919 год), в декабре 1918 - мар­те 1919 года ок­ку­пи­ро­ван греческими и французскими вой­ска­ми. На­хо­дил­ся под кон­тро­лем РККА (14 марта - 24 мая и 26 мая - 17 августа 1919 года), в августе 1919 года - январе 1920 года за­нят час­тя­ми Воо­руженных сил Юга Рос­сии, 31 января 1920 года вновь за­нят час­тя­ми РККА.

Центр Хер­сон­ской (январь - декабрь 1920 год) и Ни­ко­ла­ев­ской (1920-1922 годы) гу­бер­ний УССР. Уезд­ный (1922-1923 годы), ок­руж­ной и рай­он­ный (1923-1925 годы) центр Одес­ской губ. УССР, ок­руж­ной (1925-1930 годы) и рай­он­ный (с 1925 года) центр УССР, рай­он­ный центр Одес­ской обл. УССР (1932-1937 годы). С 1937 года центр Ни­ко­ла­ев­ской обл. УССР. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (17 августа 1941 года - 28 марта 1944 года), серь­ёз­но раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Одес­ской на­сту­пательной опе­ра­ции (см. так­же Ни­ко­лаев­ский де­сант 1944 года).

Ста­рая часть го­ро­да, от­стро­ен­ная по ре­гу­ляр­но­му ген­пла­ну 1790 года (ар­хи­тек­то­ры И.Е. Ста­ров, И.И. Кня­зев, Ф. де Вол­лан), рас­по­ло­же­на на ле­вом бе­ре­гу р. Ин­гул, при её впа­де­нии в Буг­ский ли­ман. В сти­ле клас­си­циз­ма по­строе­ны: дом бывшего шта­ба главного ко­ман­ди­ра Чер­но­мор­ско­го фло­та с 8-ко­лон­ным пор­ти­ком тос­кан­ско­го ор­де­ра (1792-1794 годы, арх. П.В. Не­елов; рес­тав­ри­ро­ван в 1978 году, с 1978 года Му­зей су­до­строе­ния и фло­та; пе­ред зда­ни­ем - ал­лея брон­зо­вых бюс­тов ад­ми­ра­лов), ка­фед­раль­ный со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1800 год; рас­ши­рен в XIX веке), одногла­вая церковь Свт. Ни­ко­лая (1813-1817 годы), Офи­цер­ское со­б­ра­ние (1824 год, ны­не Дом офи­це­ров фло­та), Т-об­раз­ное в пла­не зда­ние об­сер­ва­то­рии с 6-ко­лон­ным пор­ти­ком до­рического ор­де­ра (1821-1827 годы, арх. Ф.И. Вунш), ар­хитектурный ком­плекс из двух П-об­раз­ных в пла­не зда­ний Ста­ро­флот­ских ка­зарм (первая половина XIX века), во­рот и стен су­до­строительной вер­фи (1848 года) и бывшей муж­ской гим­на­зии (1850 года, 6-ко­лон­ный пор­тик 1946 года; ны­не Стро­ительный кол­ледж).

Так­же со­хра­ни­лись: Ус­пен­ская церковь в р-не Тер­нов­ка (1804 год; верх не сохр.), клад­би­щен­ская церковь Всех Свя­тых (1807-1808 годы; ря­дом рас­по­ло­же­ны нео­го­тический склеп Н.Н. Ар­ка­са и М.Л. Фа­лее­ва и ча­сов­ня, оба XIX века), церковь Св. кн. Ми­хаи­ла Твер­ско­го в р-не Вар­ва­ров­ка на пра­вом бе­ре­гу Юж. Бу­га (1823-1848 годы), нео­го­тическая немецкая лю­те­ран­ская церковь (1849-1852 годы), церковь Св. Ду­ха в р-не Ста­рый Во­до­пой (1857 год), си­на­го­га (1863 год); мор­ской гос­пи­таль (1874 год) с церковью Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1886 год, арх. И.Ф. Жу­ков­ский-Во­лын­ский); зда­ние русского дра­ма­тического те­ат­ра (1881 год), нео­го­тический кос­тёл Св. Ио­си­фа (1896 год), яхт-клуб (1904 год), церковь Кас­пе­ров­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в рус­ском сти­ле с вы­со­кой шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (1908-1916 годы), церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Мат­ве­ев­ке в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1914 год), церковь Вмч. Пан­те­леи­мо­на (1914-1916 годы; верх не сохр.).

В середине XX века в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма по­строе­ны: зда­ние об­ко­ма КП Ук­раи­ны (1949-1955 годы, ар­хи­тек­то­ры С.К. Ко­сен­ко, М.М. Ба­ба­ян, инж. Г.Е. По­рец­кий), административное зда­ние за­во­да им. 61 ком­му­на­ра с вы­со­ким шпи­лем (1954 год, арх. Н. Ша­по­ва­лен­ко). С 1960-х годов к го­ро­ду при­страи­ва­лись но­вые мик­ро­рай­оны, ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны на­бе­реж­ные (но­вый ген­план 1969 год), воз­ве­де­ны: Дом свя­зи и Дом Сою­зов (1968-1970 годы, ар­хи­тек­то­ры С.К. Яки­мо­вич, В.Н. Доб­ро­воль­ская, инж. Н.И. Пла­сти­ко­ва), Дом ху­дож­ни­ка (1970 год, арх. Е.Я. Кин­дя­ков). Ча­сов­ня Свт. Ни­ко­лая (2005 год).

Па­мят­ни­ки: вои­нам Крас­ной Ар­мии, по­гиб­шим при фор­си­ро­ва­нии Си­ва­ша (1922 год), бор­цам за власть Со­ве­тов (61 ком­му­на­ру; 1936 год, скульп­тор М.Г. Лы­сен­ко; вос­ста­нов­лен в 1967 году), уро­жен­цу го­ро­да фло­то­вод­цу С.О. Ма­ка­ро­ву (1976 год, скульп­то­ры А. Са­пел­кин, А. Коп­тев, арх. Ю. Ру­ден­ко), ра­бот­ни­кам ми­ли­ции (1977 год, скульп­то­ры Ю.А. и И.В. Ма­ку­ши­ны), ни­ко­ла­ев­ским су­до­строи­те­лям (1989 год, скульп­тор В.А. Че­пе­лык и др.); ме­мо­ри­ал в честь 68 мо­ря­ков-де­сант­ни­ков, по­гиб­ших в го­ды Великой Отечественной вой­ны (1946 год; скульп­тор А.М. Из­мал­ков; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1974 году, скульп­то­ры Ю.П. Пом­мер, В.П. и О.П. По­по­вы, арх. А.Н. Душ­кин) и др.

Николаев - центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ук­раи­ны. Институт им­пульс­ных про­цес­сов и тех­но­ло­гий Национальной АН, Украинский ра­дио­тех­нический институт, ряд научно-исследовательских, про­ект­ных институтов и кон­ст­рук­тор­ских бю­ро (в основном в об­лас­ти су­до­строе­ния). Ни­ко­ла­ев­ская ас­тро­но­ми­че­ская об­сер­ва­то­рия. Ни­ко­ла­ев­ский национальный университет им. В.А. Су­хо­млин­ско­го (1913 год), Национальный университиет ко­раб­ле­строе­ния им. ад­ми­ра­ла Ма­ка­ро­ва (1920 год), Ни­ко­ла­ев­ский госудрственный аг­рар­ный университет (1984 год, современый ста­тус с 2002 года), Чер­но­мор­ский государственный университет им. Пет­ра Мо­ги­лы (1996 год), по­ли­тех­ничекий институт, под­раз­де­ле­ния других украинских ву­зов. Сре­ди биб­лио­тек: Об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­уч­ная им. А. Гмы­рё­ва (1881 год), Центральная городская бидлиотека для взрос­лых им. М.Л. Кро­пив­ниц­ко­го (1900 год), Центральная городская библиотека для де­тей им. Шу­ры Ко­бе­ра и Ви­ти Хо­мен­ко (1923 год). Об­ла­ст­ной крае­ведческий музей (1803 год, современный ста­тус с 1913 года; зда­ние - 1886 года), фи­лиа­лы - му­зеи под­поль­но-пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния на Ни­ко­ла­ев­щи­не в го­ды Великой Отечественной вой­ны (1975 год), су­до­строе­ния и фло­та (1978 год); Об­ла­ст­ной ху­дожественный му­зей им. В.В. Ве­ре­ща­ги­на (1914 год; в зда­нии второй половины XIX века; ико­ны XVI-XIX веков, итальянская, французская, фла­манд­ская, голландская жи­во­пись XVI-XVII веков, порт­ре­ты XVIII века, русская и украинская жи­во­пись XIX-XX веков). Ху­дожественный русский дра­ма­тический те­атр (ос­но­ван в 1922 году в Лу­ган­ске, с 1934 года в Николаеве), Украинский те­атр дра­мы и музыкльной ко­ме­дии (ос­но­ван в 1927 году как ТЮЗ, с 1959 года об­ла­ст­ной украинский музыкально-дра­ма­тический, с 1980 года современное название), те­атр ку­кол (1970 год). Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния (1937 год). Зоо­парк (1901 год).

Зна­чительный промышленный центр. Ве­ду­щие от­рас­ли - цвет­ная ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, пи­ще­вая. «Ни­ко­ла­ев­ский гли­но­зём­ный за­вод» (в со­ста­ве Объ­еди­нён­ной ком­па­нии РУСАЛ; около 80% объё­ма про­изводства гли­но­зё­ма на Ук­раи­не). Николаев - главный центр украинского су­до­строе­ния. Дей­ст­ву­ют три круп­ных су­до­строительных за­во­да: «Оке­ан» (1951 год), Чер­но­мор­ский (оба про­из­во­дят сред­не- и круп­но­тон­наж­ные су­да различного клас­са и на­зна- че­ния: бал­ке­ры, тан­ке­ры, трау­ле­ры и др.), им. 61 ком­му­на­ра (во­енные ко­раб­ли, реф­ри­же­ра­то­ры, кон­тей­не­ро­во­зы); за­во­ды так­же осу­ще­ст­в­ля­ют су­до­ре­монт, вы­пуск ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, ме­тал­ло­из­де­лий пром. на­зна­че­ния. Судо­строительный за­вод «Ли­ман» (ка­те­ра и ях­ты). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния вы­пус­ка­ют су­до­вое обо­ру­до­ва­ние и ос­на­ще­ние (в т. ч. на­учно-про­из­водственный ком­плекс га­зо­тур­би­но­строе­ния «Зо­ря» - «Маш­про­ект» - ус­та­нов­ки для во­енных ко­раб­лей, гражданских су­дов, так­же для энер­ге­ти­ки и га­зо­транс­порт­ных сис­тем; за­вод «Эк­ва­тор» - обо­ру­до­ва­ние вен­ти­ля­ции, кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния и очи­ще­ния воз­ду­ха), кон­вей­ер­ные ли­нии, сма­зоч­ное и фильт­рую­щее обо­ру­до­ва­ние, элек­тро­тех­нич. (элек­тро­дви­га­те­ли, бы­то­вая тех­ни­ка) и элек­трон­ные из­де­лия. Про­из-во мо­лоч­ных про­дук­тов (пред­при­ятие «Лак­та­лис-Ни­ко­ла­ев» ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ции «Lactalis»), со­ков, нек­та­ров и га­зи­ро­ван­ных на­пит­ков (ком­па­ния «Сан­до­ра»), пи­ва («САН Ин­Бев Ук­раи­на»), кон­ди­тер­ских из­де­лий, мяс­ной, хле­бо­бу­лоч­ной и др. пи­ще­вой про­дук­ции. Дей­ст­ву­ет так­же ряд пред­при­ятий хи­мической и неф­те­хи­мической (промышленные га­зы, пла­ст­мас­сы, кос­ме­тические то­ва­ры), лёг­кой (швей­ные, три­ко­таж­ные из­де­лия, мат­ра­сы, по­стель­ное бе­льё и др.), по­ли­гра­фической промышленности, по про­изводству строй­ма­те­риа­лов.

Важ­ная от­расль городской эко­но­ми­ки - транс­порт­ные ус­лу­ги и ло­ги­сти­ка. В Николаеве функ­цио­ни­ру­ют 3 мор­ских [тор­го­вый, спе­циа­ли­зи­ро­ван­ные «Ок­тябрьск» (пе­ре­ра­бот­ка тар­но-штуч­ных гру­зов) и «Ни­ка-Те­ра» (ми­нер. удоб­ре­ния)] и реч­ной (в со­ста­ве ком­па­нии «Ук­рреч­флот») пор­ты. Гру­зо­обо­рот Ни­ко­ла­ев­ско­го морского тор­го­во­го пор­та св. 8,6 млн. т в 2011 году (основные гру­зы - бок­си­ты и др. сы­рьё, ме­тал­ло­про­дук­ция, неф­те­про­дук­ты, зер­но), «Ни­ка-Те­ра» - ок. 5,0 млн. т.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)