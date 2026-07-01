НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЕВ - город в южной части Украины, административный центр Николаевской области.
Население 497,0 тыс. человек (2012 год). Расположен на берегах Бугского лимана Чёрного моря, при слиянии рек Юж. Буг и Ингул. Мор. и речной порт. Узел железных и автомобильных дорог. Международный аэропорт.
Основан в 1784 году как укрепление в рамках политики российского правительства по освоению Новороссии. В 1787 году укрепление разрушено отрядом турецкого гарнизона крепости Очаков. Летом 1788 года на месте укрепления по распоряжению светлейшего кн. Г.А. Потёмкина-Таврического основана верфь, при которой начало формироваться поселение. В 1789 году заложено адмиралтейство.
В соответствии с распоряжением Потёмкина-Таврического от 27 августа (7 сентября) 1789 года поселение получило статус города (подтверждён императрицей Екатериной II в 1790 году) и своё название в честь успешного завершения Очакова осады 1788 года в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов (в день св. Николая Мирликийского).
Николаев стал одним из центров российского судостроения. В городе в 1794-1895 годы размещалось управление Черноморским флотом, в т. ч. резиденция главного командира, его канцелярия, штаб флота и пр. Николаев был приписан к Вознесенскому наместничеству (1795-1796 годы), Новороссийской губернии (1797-1802 годы). В 1798 году открыто Черноморское штурманское училище, в 1804 году - Училище флотских юнг.
Центр Николаевской губернии (1802-1803 годы). С 1803 года приписан к Херсонской губернии, но в 1803-1900 годы состоял в подчинении Министерства военно-морских сил (с 1815 года Морского министерства). В 1805 году учреждена должность николаевского и севастопольского (с 1864 года николаевского) военного губернатора, которая в 1805-1855 и 1871-1900 годы совмещалась с должностью главного командира Черноморского флота. В 1810-1820-х годах основано Спасское адмиралтейство на р. Южный Буг, выше адмиралтейства на р. Ингул возникли частные верфи местных купцов - «Серебряный док» и «Маркусов эллинг». В 1849 году открыто регулярное пароходное сообщение с Одессой и Херсоном, в 1852 году - с Вознесенском. В период Крымской войны 1853-1856 годов Николаев - основная тыловая база Черноморского флота. В связи с началом Севастопольской обороны 1854-1855 годов в Николаеве эвакуированы все гражданские и флотские учреждения, вдовы, жёны и дети нижних чинов. В 1855-1856 годы под личным контролем императора Александра II велись работы по укреплению Николаева (проект - ген.-м. Э.И. Тотлебена).
В 1862 году в Николаеве открыт коммерческий порт для захода иностранных судов, город стал крупным торговым центром региона. В 1870 году открыт ракетный завод (производство боеприпасов). В последней трети XIX - начале XX веков превратился в крупный железнодорожный узел, началось движение по железнодорожным линиям: Николаев - Знаменка (1873 год), Николаев - Херсон (1907 год), Николаев - Одесса (1914 год), Николаев - Снигирёвка (1915 год). В 1890-х годах в городе построены завод Общества механического производства в Южной России (1895-1896 годы) и судостроительный завод «Наваль» (1895-1897 годы; объединены в 1908 году, ныне Черноморский судостроительный завод) и ряд др. предприятий. К конце XIX века в Николаеве действовало 11 иностранных консульств. В 1900 году город переведён на гражданское управление, создано Николаевское градоначальство (1900-1917 годы). В 1911 году на базе адмиралтейства основан судостроительный завод «Руссуд» (ныне Судостроительный завод имени 61 коммунара).
В январе/феврале 1918 года в Николаеве установлена советская власть. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов в марте - декабре 1918 года оккупирован австро-германскими войсками, дважды захватывался отрядами анархистов (20-21 декабря 1918 год, 24-26 мая 1919 год), в декабре 1918 - марте 1919 года оккупирован греческими и французскими войсками. Находился под контролем РККА (14 марта - 24 мая и 26 мая - 17 августа 1919 года), в августе 1919 года - январе 1920 года занят частями Вооруженных сил Юга России, 31 января 1920 года вновь занят частями РККА.
Центр Херсонской (январь - декабрь 1920 год) и Николаевской (1920-1922 годы) губерний УССР. Уездный (1922-1923 годы), окружной и районный (1923-1925 годы) центр Одесской губ. УССР, окружной (1925-1930 годы) и районный (с 1925 года) центр УССР, районный центр Одесской обл. УССР (1932-1937 годы). С 1937 года центр Николаевской обл. УССР. Во время Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками (17 августа 1941 года - 28 марта 1944 года), серьёзно разрушен. Освобождён в ходе Одесской наступательной операции (см. также Николаевский десант 1944 года).
Старая часть города, отстроенная по регулярному генплану 1790 года (архитекторы И.Е. Старов, И.И. Князев, Ф. де Воллан), расположена на левом берегу р. Ингул, при её впадении в Бугский лиман. В стиле классицизма построены: дом бывшего штаба главного командира Черноморского флота с 8-колонным портиком тосканского ордера (1792-1794 годы, арх. П.В. Неелов; реставрирован в 1978 году, с 1978 года Музей судостроения и флота; перед зданием - аллея бронзовых бюстов адмиралов), кафедральный собор Рождества Богородицы (1800 год; расширен в XIX веке), одноглавая церковь Свт. Николая (1813-1817 годы), Офицерское собрание (1824 год, ныне Дом офицеров флота), Т-образное в плане здание обсерватории с 6-колонным портиком дорического ордера (1821-1827 годы, арх. Ф.И. Вунш), архитектурный комплекс из двух П-образных в плане зданий Старофлотских казарм (первая половина XIX века), ворот и стен судостроительной верфи (1848 года) и бывшей мужской гимназии (1850 года, 6-колонный портик 1946 года; ныне Строительный колледж).
Также сохранились: Успенская церковь в р-не Терновка (1804 год; верх не сохр.), кладбищенская церковь Всех Святых (1807-1808 годы; рядом расположены неоготический склеп Н.Н. Аркаса и М.Л. Фалеева и часовня, оба XIX века), церковь Св. кн. Михаила Тверского в р-не Варваровка на правом берегу Юж. Буга (1823-1848 годы), неоготическая немецкая лютеранская церковь (1849-1852 годы), церковь Св. Духа в р-не Старый Водопой (1857 год), синагога (1863 год); морской госпиталь (1874 год) с церковью Св. Александра Невского в неовизантийском стиле (1886 год, арх. И.Ф. Жуковский-Волынский); здание русского драматического театра (1881 год), неоготический костёл Св. Иосифа (1896 год), яхт-клуб (1904 год), церковь Касперовской иконы Божией Матери в русском стиле с высокой шатровой колокольней (1908-1916 годы), церковь Святых Петра и Павла в Матвеевке в неовизантийском стиле (1914 год), церковь Вмч. Пантелеимона (1914-1916 годы; верх не сохр.).
В середине XX века в стиле советского неоклассицизма построены: здание обкома КП Украины (1949-1955 годы, архитекторы С.К. Косенко, М.М. Бабаян, инж. Г.Е. Порецкий), административное здание завода им. 61 коммунара с высоким шпилем (1954 год, арх. Н. Шаповаленко). С 1960-х годов к городу пристраивались новые микрорайоны, реконструированы набережные (новый генплан 1969 год), возведены: Дом связи и Дом Союзов (1968-1970 годы, архитекторы С.К. Якимович, В.Н. Добровольская, инж. Н.И. Пластикова), Дом художника (1970 год, арх. Е.Я. Киндяков). Часовня Свт. Николая (2005 год).
Памятники: воинам Красной Армии, погибшим при форсировании Сиваша (1922 год), борцам за власть Советов (61 коммунару; 1936 год, скульптор М.Г. Лысенко; восстановлен в 1967 году), уроженцу города флотоводцу С.О. Макарову (1976 год, скульпторы А. Сапелкин, А. Коптев, арх. Ю. Руденко), работникам милиции (1977 год, скульпторы Ю.А. и И.В. Макушины), николаевским судостроителям (1989 год, скульптор В.А. Чепелык и др.); мемориал в честь 68 моряков-десантников, погибших в годы Великой Отечественной войны (1946 год; скульптор А.М. Измалков; реконструирован в 1974 году, скульпторы Ю.П. Поммер, В.П. и О.П. Поповы, арх. А.Н. Душкин) и др.
Николаев - центр науки, образования и культуры Украины. Институт импульсных процессов и технологий Национальной АН, Украинский радиотехнический институт, ряд научно-исследовательских, проектных институтов и конструкторских бюро (в основном в области судостроения). Николаевская астрономическая обсерватория. Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского (1913 год), Национальный университиет кораблестроения им. адмирала Макарова (1920 год), Николаевский госудрственный аграрный университет (1984 год, современый статус с 2002 года), Черноморский государственный университет им. Петра Могилы (1996 год), политехничекий институт, подразделения других украинских вузов. Среди библиотек: Областная универсальная научная им. А. Гмырёва (1881 год), Центральная городская бидлиотека для взрослых им. М.Л. Кропивницкого (1900 год), Центральная городская библиотека для детей им. Шуры Кобера и Вити Хоменко (1923 год). Областной краеведческий музей (1803 год, современный статус с 1913 года; здание - 1886 года), филиалы - музеи подпольно-партизанского движения на Николаевщине в годы Великой Отечественной войны (1975 год), судостроения и флота (1978 год); Областной художественный музей им. В.В. Верещагина (1914 год; в здании второй половины XIX века; иконы XVI-XIX веков, итальянская, французская, фламандская, голландская живопись XVI-XVII веков, портреты XVIII века, русская и украинская живопись XIX-XX веков). Художественный русский драматический театр (основан в 1922 году в Луганске, с 1934 года в Николаеве), Украинский театр драмы и музыкльной комедии (основан в 1927 году как ТЮЗ, с 1959 года областной украинский музыкально-драматический, с 1980 года современное название), театр кукол (1970 год). Областная филармония (1937 год). Зоопарк (1901 год).
Значительный промышленный центр. Ведущие отрасли - цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, пищевая. «Николаевский глинозёмный завод» (в составе Объединённой компании РУСАЛ; около 80% объёма производства глинозёма на Украине). Николаев - главный центр украинского судостроения. Действуют три крупных судостроительных завода: «Океан» (1951 год), Черноморский (оба производят средне- и крупнотоннажные суда различного класса и назна- чения: балкеры, танкеры, траулеры и др.), им. 61 коммунара (военные корабли, рефрижераторы, контейнеровозы); заводы также осуществляют судоремонт, выпуск металлоконструкций, металлоизделий пром. назначения. Судостроительный завод «Лиман» (катера и яхты). Предприятия машиностроения выпускают судовое оборудование и оснащение (в т. ч. научно-производственный комплекс газотурбиностроения «Зоря» - «Машпроект» - установки для военных кораблей, гражданских судов, также для энергетики и газотранспортных систем; завод «Экватор» - оборудование вентиляции, кондиционирования и очищения воздуха), конвейерные линии, смазочное и фильтрующее оборудование, электротехнич. (электродвигатели, бытовая техника) и электронные изделия. Произ-во молочных продуктов (предприятие «Лакталис-Николаев» междунар. корпорации «Lactalis»), соков, нектаров и газированных напитков (компания «Сандора»), пива («САН ИнБев Украина»), кондитерских изделий, мясной, хлебобулочной и др. пищевой продукции. Действует также ряд предприятий химической и нефтехимической (промышленные газы, пластмассы, косметические товары), лёгкой (швейные, трикотажные изделия, матрасы, постельное бельё и др.), полиграфической промышленности, по производству стройматериалов.
Важная отрасль городской экономики - транспортные услуги и логистика. В Николаеве функционируют 3 морских [торговый, специализированные «Октябрьск» (переработка тарно-штучных грузов) и «Ника-Тера» (минер. удобрения)] и речной (в составе компании «Укрречфлот») порты. Грузооборот Николаевского морского торгового порта св. 8,6 млн. т в 2011 году (основные грузы - бокситы и др. сырьё, металлопродукция, нефтепродукты, зерно), «Ника-Тера» - ок. 5,0 млн. т.