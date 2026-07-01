НИКИТИНЫ
НИКИТИНЫ - семья российских цирковых артистов и предпринимателей.
Братья: Дмитрий Александрович (1835 год, Саратов - 13 января 1918 год, там же), Аким Александрович (1843 год, Саратов - 21 апреля 1917 год, Москва), Пётр Александрович (1846 год, Саратов - 20 августа 1921 год, там же), основатели первых российских стационарных цирков. Из семьи крепостного крестьянина, работавшего по оброку шарманщиком.
В 1860-е годы начали выступать в балаганах, а затем в цирках. К этому времени определились их амплуа: Дмитрий - атлет, солист на балалайке; Аким - жонглёр, Рыжий клоун в маске Иванушки-дурачка; Пётр - прыгун, гимнаст на трапеции (позднее был акробатом, наездником, исполнителем сальто-мортале на неосёдланной лошади). Никитины втроём исполняли групповой акробатический номер, давали кукольные представления.
25 декабря 1873 года открыли первый российский стационарный цирк: «Русский цирк братьев Никитиных» в Пензе. В 1876 году - в Саратове. В 1870-1880-е годы построили цирковые здания (деревянные и каменные) в Иваново-Вознесенске, Киеве, Астрахани, Баку, Казани, Нижнем Новгороде, Харькове, Тифлисе, Одессе и др. В 1886 году в Москве Никитины открыли цирк, успешно конкурировавший с цирком А. Саламонского. В 1888 году арендовали московский цирк Гинне.
В цирках Никитиных в разное время приобрели известность В.Л. и А.Л. Дуровы, И.М. Поддубный, И.М. Заикин и др.
В начале 1890-х годов Дмитрий держал музей-паноптикум, зверинец; Пётр прекратил цирковую деятельность.
В 1911 году фундаментальное здание цирка в Москве по проекту архитекторов Б.М. Нилуса и А.М. Гуржиенко построил Аким (директор до 1917 года; с 1926 года в здании располагался Московский мюзик-холл, с 1965 года - после реконструкции - Московский театр сатиры).
Сын Акима - Николай (5 декабря 1887 года - 24 ноября 1963 года), жонглёр на лошади, дрессировщик лошадей, заслуженный артист РСФСР (1947 год). Учился у П.А. Никитина и др. После смерти отца наследовал дело и вёл его до национализации цирков.
В 1919-1922 годы гастролировал в Италии. Среди знаменитых номеров - «Жонглёр на лошади», «Собаки-жокеи».
Сын Николая Акимовича - Николай (1912-1943 годы), наездник, жонглёр. Выступал в цирке с детства. Погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.
Сочинения:
Никитин Н.А. Конный цирк - настоящее искусство // Советский цирк. 1961. № 4.