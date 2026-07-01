НИКИТИНЫ

НИКИТИНЫ - се­мья российских цир­ко­вых ар­ти­стов и пред­при­ни­ма­те­лей.

Бра­тья: Дмит­рий Алек­сан­д­ро­вич (1835 год, Са­ра­тов - 13 января 1918 год, там же), Аким Алек­сан­д­ро­вич (1843 год, Са­ра­тов - 21 апреля 1917 год, Мо­ск­ва ), Пётр Алек­сан­д­ро­вич (1846 год, Са­ра­тов - 20 августа 1921 год, там же), ос­но­ва­те­ли пер­вых российских ста­цио­нар­ных цир­ков. Из се­мьи кре­по­ст­но­го кре­сть­я­ни­на, ра­бо­тав­ше­го по об­ро­ку шар­ман­щи­ком.

В 1860-е годы на­ча­ли вы­сту­пать в ба­ла­ганах, а за­тем в цир­ках. К это­му вре­ме­ни оп­ре­де­ли­лись их ам­п­луа: Дмит­рий - ат­лет, со­лист на ба­ла­лай­ке; Аким - жонг­лёр, Ры­жий кло­ун в мас­ке Ива­нуш­ки-ду­рач­ка; Пётр - пры­гун, гим­наст на тра­пе­ции (позд­нее был ак­ро­ба­том, на­езд­ни­ком, ис­пол­ни­те­лем саль­то-мор­та­ле на не­осёд­лан­ной ло­ша­ди). Никитины втро­ём ис­пол­ня­ли груп­по­вой ак­ро­ба­тический но­мер, да­ва­ли ку­коль­ные пред­став­ле­ния.

25 декабря 1873 года от­кры­ли пер­вый российский ста­цио­нар­ный цирк: «Рус­ский цирк братьев Ни­кити­ных» в Пен­зе. В 1876 году - в Са­ра­то­ве. В 1870-1880-е годы по­строи­ли цир­ко­вые зда­ния (де­ре­вян­ные и ка­мен­ные) в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске, Кие­ве , Ас­т­ра­ха­ни, Ба­ку, Ка­за­ни, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Харь­ко­ве, Тиф­ли­се, Одес­се и др. В 1886 году в Мо­скве Никитины от­кры­ли цирк, ус­пеш­но кон­ку­ри­ро­вав­ший с цир­ком А. Са­ла­мон­ско­го. В 1888 году арен­до­ва­ли московский цирк Гин­не.

В цир­ках Никитиных в раз­ное вре­мя при­об­ре­ли из­вест­ность В.Л. и А.Л. Ду­ро­вы, И.М. Под­дуб­ный, И.М. Заи­кин и др.

В начале 1890-х годов Дмит­рий дер­жал му­зей-па­ноп­ти­кум, зве­ри­нец; Пётр пре­кра­тил цир­ко­вую дея­тель­ность.

В 1911 году фун­даментальное зда­ние цир­ка в Мо­ск­ве по про­ек­ту ар­хи­тек­то­ров Б.М. Ни­лу­са и А.М. Гур­жи­ен­ко по­стро­ил Аким (ди­рек­тор до 1917 года; с 1926 года в зда­нии рас­по­ла­гал­ся Московский мю­зик-холл, с 1965 года - по­сле ре­кон­ст­рук­ции - Московский те­атр са­ти­ры).

Сын Аки­ма - Ни­ко­лай (5 декабря 1887 года - 24 ноября 1963 года), жонг­лёр на ло­ша­ди, дрес­си­ров­щик ло­ша­дей, заслуженный артист РСФСР (1947 год). Учил­ся у П.А. Ни­ки­ти­на и др. По­сле смер­ти от­ца на­сле­до­вал де­ло и вёл его до на­цио­на­ли­за­ции цир­ков.

В 1919-1922 годы га­ст­ро­ли­ро­вал в Ита­лии. Сре­ди зна­ме­ни­тых но­ме­ров - «Жонг­лёр на ло­ша­ди», «Со­ба­ки-жо­кеи».

Сын Ни­ко­лая Аки­мо­ви­ча - Ни­ко­лай (1912-1943 годы), наезд­ник, жонг­лёр. Вы­сту­пал в цир­ке с дет­ст­ва. По­гиб на фрон­те во вре­мя Великой Отечественной вой­ны.

Сочинения:

Ни­ки­тин Н.А. Кон­ный цирк - на­стоя­щее искус­ст­во // Со­вет­ский цирк. 1961. № 4.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)