НИКИТА ХОНИАТ

Византийский чиновник, историк и ритор.

Будучи выходцем из знатной семьи Никита Хониат вместе со старшим братом Михаилом, получил блестящее образование в Константинополе. До 1182 г. Никита начал службу в качестве фискального чиновника в Пафлагонии, на южном побережье Черного моря. Вернувшись в столицу, Хониат стал императорским секретарем при малолетнем Алексее II Комнине и сохранял эту должность вплоть до свержения Андроника I в 1185 г. Принятый ко двору Исаака II Ангела, Никита Хониат быстро продвигался по карьерной лестнице и удостоился высокого поста логофета секретов, хотя и не числился среди доверенных лиц василевса. После 1204 г. Хониат потерял все имущество и с семьей переехал в Никею, где безуспешно искал покровительства у царя Феодора I Ласкариса: прежнее влияние возвратить не удалось.

Перу Никиты Хониата принадлежит «История», чью рукопись он с трудом спас из разграбляемого крестоносцами Константинополя. Сочинение Хониата, посвященное событиям 1118-1206 гг., представляет особенную ценность для истории правления Мануила I и его ближайших преемников, поскольку основывается на показаниях очевидцев и личных наблюдениях автора и носит подчеркнуто индивидуализированный характер.

Сочинения:

Никита Хониат. История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина: В 2 т. / Под ред. проф. В.И. Долоцкого и Н.В. Чельцова. СПб., 1860-1862.

Иллюстрации:

Никита Хониат (рукопись «Истории», XIV в. Австрийская национальная библиотека. Вена).

Автор статьи: А. Н. Слядзь