НИКИТА АКОМИНАТ (ХОНИАТ)
Младший брат Михаила Хониата. Получил образование в Константинополе. Начал службу в провинции; в нач. 1180-х гг. вернулся в столицу и занял пост секретаря императора. После переворота Андроника I Комнина (1183) подал в отставку. В первое царствование Исаака II Ангела (1185–95) был приближен ко двору. Затем последовательно занимал посты казначея, наместника Филиппополя, судьи вила и логофета секретов. После падения Константинополя от рук крестоносцев (в апр. 1204) бежал с семьёй в Силимврию (до осени 1206), затем в Никею, где оставался при дворе Феодора I Ласкариса, однако уже не играл заметной политич. роли.
Центр. произведение Н. Х. – «История» («Χρονιϰ&varia;η διήγησις», дословно – «Временное изложение», 1557; рус. пер. т. 1–2, 1860–62) в 19 книгах, охватывающая период с кончины имп. Алексея I Комнина (1118) до 1206/07. «История» составлялась в неск. этапов: самая ранняя (краткая) версия написана на рубеже 12–13 вв. при Алексее III Ангеле Комнине (1195–1203); дополнения (рассказ о 4-м крестовом походе) внесены вскоре после 1204; пространная версия, отличающаяся более критич. отношением к имп. власти, написана уже в Никее в 1210-е гг. Значение «Истории» как историч. источника весьма велико: если по отношению к эпохе до 1176 она дополняет сведения, которые сообщает Иоанн Киннам, то для периода с 1180 по 1206/07 это – уникальный источник. Значит. часть отражённых в «Истории» событий записана Н. Х. на основе документов из хранилищ письм. текстов и собств. воспоминаний автора: переговоры с Фридрихом I Барбароссой в кон. 1180-х гг. о проходе войск крестоносцев через византийские Балканы, разграбление Константинополя участниками 4-го крестового похода. Вопреки декларациям Н. Х. (изложенным во введении к «Истории») относительно необходимости придерживаться фактологии и избегать излишней вычурности в историч. сочинении, для «Истории» характерны эпич. лексика и образность, античные и библейские аллюзии, запутанный синтаксис, пространные периоды, украшенные изысканными риторич. фигурами. Н. Х. обогащает «Историю» и сатирическими, зачастую непристойными эпизодами. Среди других сочинений: письма и риторич. сочинения (речи, составленные от имени императоров; монодии на кончину друзей и сына, похвальные праздничные речи, импровизация о превосходстве зимы над летом); антиеретич. богословский трактат «Догматическое всеоружие» («Πανοπλία δογματιϰή»), известный также как «Сокровищница православия» («Θησαυρ&varia;ος ὀρθοδοξίας»).
«История» – осн. источник романа У. Эко «Баудолино» (2000), где в качестве одного из гл. персонажей выведен сам Никита Хониат.
Сочинения:
Orationes et epistulae / Rec. I. A. van Dieten. Berolini; Novi Eboraci, 1972;
Historia / Rec. I. A. van Dieten. Berolini; Novi Eboraci, 1975;
Grandezza e catastrofe di Bisanzio (Narrazione cronologica) / Ed. A. P. Kazhdan, J.-L. van Dieten, R. Maisano, A. Pontani. Mil., 1994–1999. Vol. 1–2.
Автор статьи: Л. В. Луховицкий.