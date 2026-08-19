НИКИТА АКОМИНАТ (ХОНИАТ)

Млад­ший брат Ми­хаи­ла Хо­ниа­та . По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Кон­стан­ти­но­по­ле. На­чал служ­бу в про­вин­ции; в нач. 1180-х гг. вер­нул­ся в сто­ли­цу и за­нял пост сек­ре­та­ря им­пе­ра­то­ра. По­сле пе­ре­во­ро­та Ан­д­ро­ни­ка I Ком­ни­на (1183) по­дал в от­став­ку. В пер­вое цар­ст­во­ва­ние Исаа­ка II Ан­ге­ла (1185–95) был при­бли­жен ко дво­ру. За­тем по­сле­до­ва­тель­но за­ни­мал по­сты ка­зна­чея, на­ме­ст­ни­ка Фи­лип­по­по­ля, су­дьи ви­ла и ло­го­фе­та сек­ре­тов. По­сле па­де­ния Кон­стан­ти­но­по­ля от рук кре­сто­нос­цев (в апр. 1204) бе­жал с семь­ёй в Си­лим­врию (до осе­ни 1206), за­тем в Ни­кею, где ос­та­вал­ся при дво­ре Фео­до­ра I Лас­ка­ри­са, од­на­ко уже не иг­рал за­мет­ной по­ли­тич. ро­ли.

Центр. про­из­ве­де­ние Н. Х. – «Ис­то­рия» («Χρονιϰ&varia;η διήγησις», до­слов­но – «Вре­мен­ное из­ло­же­ние», 1557; рус. пер. т. 1–2, 1860–62) в 19 кни­гах, ох­ва­ты­ваю­щая пе­ри­од с кон­чи­ны имп. Алек­сея I Ком­ни­на (1118) до 1206/07. «Ис­то­рия» со­став­ля­лась в неск. эта­пов: са­мая ран­няя (крат­кая) вер­сия на­пи­са­на на ру­бе­же 12–13 вв. при Алек­сее III Ан­ге­ле Ком­ни­не (1195–1203); до­пол­не­ния (рас­сказ о 4-м кре­сто­вом по­хо­де) вне­се­ны вско­ре по­сле 1204; про­стран­ная вер­сия, от­ли­чаю­щая­ся бо­лее кри­тич. от­но­ше­ни­ем к имп. вла­сти, на­пи­са­на уже в Ни­кее в 1210-е гг. Зна­че­ние «Ис­то­рии» как ис­то­рич. ис­точ­ни­ка весь­ма ве­ли­ко: ес­ли по от­но­ше­нию к эпо­хе до 1176 она до­пол­ня­ет све­де­ния, ко­то­рые со­об­ща­ет Ио­анн Кин­нам, то для пе­рио­да с 1180 по 1206/07 это – уни­каль­ный ис­точ­ник. Зна­чит. часть от­ра­жён­ных в «Ис­то­рии» со­бы­тий за­пи­са­на Н. Х. на ос­но­ве до­ку­мен­тов из хра­ни­лищ письм. тек­стов и собств. вос­по­ми­на­ний ав­то­ра: пе­ре­го­во­ры с Фрид­ри­хом I Бар­ба­рос­сой в кон. 1180-х гг. о про­хо­де войск кре­сто­нос­цев че­рез ви­зан­тий­ские Бал­ка­ны, раз­граб­ле­ние Кон­стан­ти­но­по­ля уча­ст­ни­ка­ми 4-го кре­сто­во­го по­хо­да. Во­пре­ки дек­ла­ра­ци­ям Н. Х. (из­ло­жен­ным во вве­де­нии к «Ис­то­рии») от­но­си­тель­но не­об­хо­ди­мо­сти при­дер­жи­вать­ся фак­то­ло­гии и из­бе­гать из­лиш­ней вы­чур­но­сти в ис­то­рич. со­чи­не­нии, для «Ис­то­рии» ха­рак­тер­ны эпич. лек­си­ка и об­раз­ность, ан­тич­ные и биб­лей­ские ал­лю­зии, за­пу­тан­ный син­так­сис, про­стран­ные пе­рио­ды, ук­ра­шен­ные изы­скан­ны­ми ри­то­рич. фи­гу­ра­ми. Н. Х. обо­га­ща­ет «Ис­то­рию» и са­ти­ри­че­ски­ми, за­час­тую не­при­стой­ны­ми эпи­зо­да­ми. Сре­ди дру­гих со­чи­не­ний: пись­ма и ри­то­рич. со­чи­не­ния (ре­чи, со­став­лен­ные от име­ни им­пе­ра­то­ров; мо­но­дии на кон­чи­ну дру­зей и сы­на, по­хваль­ные празд­нич­ные ре­чи, им­про­ви­за­ция о пре­вос­ход­стве зи­мы над ле­том); ан­тиере­тич. бо­го­слов­ский трак­тат «Дог­ма­ти­че­ское все­ору­жие» («Πανοπλία δογματιϰή»), из­вест­ный так­же как «Со­кровищ­ни­ца пра­во­сла­вия» («Θησαυρ&varia;ος ὀρθοδοξίας»).

«Ис­то­рия» – осн. ис­точ­ник ро­ма­на У. Эко «Бау­до­ли­но» (2000), где в ка­че­ст­ве од­но­го из гл. пер­со­на­жей вы­ве­ден сам Ни­ки­та Хо­ни­ат.

Сочинения:

Orationes et epistulae / Rec. I. A. van Die­ten. Berolini; Novi Eboraci, 1972;

Histo­ria / Rec. I. A. van Dieten. Berolini; Novi Ebo­raci, 1975;

Grandezza e catastrofe di Bisanzio (Narrazione cronologica) / Ed. A. P. Kazhdan, J.-L. van Dieten, R. Maisano, A. Pontani. Mil., 1994–1999. Vol. 1–2.

Автор статьи: Л. В. Лу­хо­виц­кий.

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