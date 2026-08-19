НИКЕЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

НИКЕЙСКАЯ ИМПЕРИЯ - греческое государство (1204-1261 годы), возникшее в Вифинии после распада Византии в 1204 году. Основано тестем византийского императора Алексея III Ангела Комнина деспотом Феодором I Ласкарисом.

Ус­пе­хи в борь­бе с кре­сто­нос­ца­ми и пре­тендо­вав­ши­ми на власть в Ма­лой Азии греческими ди­на­та­ми по­зво­ли­ли ему за­нять го­ро­да Ним­фей, Пру­са и Ни­кея (ны­не Из­ник) и про­воз­гла­сить се­бя им­пе­ра­то­ром (осень - зи­ма 1204/1205 года).

Никейская иперия из­на­чаль­но име­но­ва­лась им­пе­ри­ей ро­ме­ев и пре­тен­до­ва­ла на на­сле­дие Ви­зан­тии, кон­со­ли­да­цию греческого на­се­ле­ния в борь­бе с «ла­тиня­на­ми».

Опи­ра­ясь на эко­но­мические ре­сур­сы (пло­до­род­ные зем­ли императорского фис­ка и мо­на­сты­рей, до­хо­ды от за­жи­точ­ных го­ро­дов Ви­фи­нии) и под­держ­ку Все­лен­ско­го пат­ри­ар­ха, сде­лав­ше­го в 1208 году сво­ей ре­зи­ден­ци­ей Ни­кею, Фео­дор I Лас­ка­рис смог на­ла­дить ус­пеш­ную обо­ро­ну Никейской иперии и на­нес­ти ряд по­ра­же­ний вой­скам Ла­тин­ской им­пе­рии. В 1207 и 1214 годы он одер­жал ре­ши­тель­ные по­бе­ды над Тра­пе­зунд­ской им­пе­ри­ей, так­же претен­до­вав­шей на роль на­след­ни­цы Ви­зан­тии, и за­хва­тил у её пра­ви­те­лей Ком­ни­нов Ве­ли­ких зап. Паф­ла­го­нию.

В 1211 Фео­дор I Лас­ка­рис на­нёс по­ра­же­ние сель­джу­кам в бит­ве у Ан­ти­охии на Ме­ан­д­ре, в 1214 и 1219 годы за­клю­чил до­го­во­ры с Латинской им­пе­ри­ей и Ве­не­ци­ей, а в 1216 году - с сель­джу­ка­ми; ста­би­ли­зи­ро­вал гра­ни­цы Никейской империи, воз­ве­дя сис­те­му ук­ре­п­ле­ний, ко­то­рые обо­ро­ня­ли ак­ри­ты (во­енные по­се­лен­цы из за­жи­точ­ных кре­сть­ян) и гар­ни­зо­ны на­ём­ни­ков.

Глав­ные ус­пе­хи Никейской империи дос­тиг­ну­ты в прав­ле­ние зя­тя Фео­до­ра I - Ио­ан­на III Ду­ки Ва­та­ца. По­да­вив со­про­тив­ле­ние феодальной оп­по­зи­ции, он ещё ши­ре, чем пред­ше­ст­вен­ник, прак­ти­ко­вал по­жа­ло­ва­ния зе­мель фис­ка в по­жиз­нен­ные про­нии на ус­ло­ви­ях обя­зательного не­се­ния по­лу­ча­те­лем во­ин­ской служ­бы, ор­га­ни­зо­вал уме­лое хо­зяй­ст­во в императорских по­ме­сть­ях на государственной зем­ле. Го­су­дар­ст­во про­во­ди­ло по­ли­ти­ку по­ощ­ре­ния ре­мес­ла и тор­гов­ли, по­строи­ло не­боль­шой флот, пре­дос­тав­ля­ло мо­на­сты­рям на­ло­го­вые при­ви­ле­гии.

Опи­ра­ясь на сво­бод­ное кре­сть­ян­ст­во, про­ниа­ров, ак­ри­тов, западно-ев­ропейских на­ём­ни­ков, по­лов­цев, по­се­лён­ных на зем­лях им­пе­рии, Ио­анн III пе­ре­шёл в ре­ши­тель­ное на­сту­п­ле­ние на Латинскую им­пе­рию (это­му спо­соб­ст­во­ва­ли воз­рос­шие до­хо­ды каз­ны) и к 1225 году ос­во­бо­дил поч­ти всю Ма­лую Азию. Вос­поль­зо­вав­шись по­ра­же­ни­ем Эпи­ра от Бол­га­рии в бит­ве при Кло­кот­ни­це в 1230 году, он за­хва­тил об­шир­ные об­лас­ти Фра­кии и Ма­ке­до­нии, в 1246 году без боя во­шёл в Фес­са­ло­ни­ки.

К 1254 году гра­ни­цы Никейской империи на Бал­ка­нах до­стиг­ли Ад­риа­ти­ки - по­сле по­бед над эпир­ским пра­ви­те­лем Ми­хаи­лом II Ан­ге­лом и сда­чи го­ро­дов Во­ден, Кас­то­рия и Де­вол. Ио­анн III ов­ла­дел Лес­бо­сом, Хио­сом и др. ост­ро­ва­ми Эгеи­ды. Же­лая обез­опа­сить свои вла­де­ния, уже ок­ру­жав­шие Кон­стан­ти­но­поль, Ио­анн III в 1253-1254 годы вёл пе­ре­го­во­ры с па­пой Ин­но­кен­ти­ем IV об унии. По­сле смер­ти Ио­ан­на III его пре­ем­ник Фео­дор II Лас­ка­рис ре­ши­тель­но из­ме­нил курс, от­ка­зав­шись от сбли­же­ния с ка­то­лич. Цер­ко­вью. Фео­дор II уси­лил борь­бу с ди­на­та­ми, от­ме­нил мн. фис­каль­ные при­ви­ле­гии и по­дав­лял про­яв­ле­ния се­па­ра­тиз­ма. Это при­ве­ло к спло­че­нию не­до­воль­ных ди­на­тов, и по­сле смер­ти Фео­до­ра II пре­стол в Никейской империи за­хва­тил их пред­ста­ви­тель, опе­кун его 8-лет­не­го сы­на Ио­ан­на IV Лас­ка­ри­са - ве­ли­кий дука Ми­ха­ил Па­лео­лог. Он ко­ро­но­вал­ся в начале 1259 года (Ми­ха­ил VIII Па­лео­лог) в Ним­фее, ос­ле­пил и от­стра­нил ма­ло­лет­не­го Ио­ан­на IV Лас­ка­ри­са от пре­сто­ла. Оп­по­зи­ция, во гла­ве с пат­ри­ар­хом Ар­се­ни­ем, бы­ла по­дав­ле­на, а сам ар­хи­пас­тырь ос­та­вил пат­ри­ар­ший пре­стол. Ми­ха­ил VIII Па­лео­лог воз­вра­тил ди­на­там ут­ра­чен­ные при­ви­ле­гии.

К это­му вре­ме­ни на Бал­ка­нах воз­ник ан­ти­ни­кей­ский со­юз, в ко­то­рый вхо­ди­ли пра­ви­тель Эпи­ра Ми­ха­ил II Ан­гел Ду­ка Ком­нин, мо­рей­ский князь Гий­ом II Вил­лар­ду­эн, император Латинской им­пе­рии Бал­ду­ин II и си­ци­лий­ский ко­роль Ман­фред. В 1259 году ни­кей­ские вой­ска в бит­ве при Пе­ла­го­нии на­нес­ли со­юз­ни­кам ре­ши­тель­ное по­ра­же­ние. Гий­ом II Вил­лар­ду­эн и из­вест­ные французские ры­ца­ри, уча­ст­во­вав­шие в бит­ве, бы­ли взя­ты в плен. В мар­те 1261 года Ми­ха­ил VIII за­клю­чил со­юз­ный до­го­вор с Ге­ну­ей, обе­щав­шей по­слать на по­мощь флот про­тив ве­не­ци­ан­цев (ос­нов­ной морской си­лы Латинской им­пе­рии) в об­мен на при­ви­ле­гии бес­по­шлин­ной тор­гов­ли в им­пе­рии. По­мощь не по­на­до­би­лась. В ночь с 24 на 25 июля 1261 года ни­кей­ский пол­ко­во­дец Алек­сей Стра­ти­го­пул без боя во­шёл в Кон­стан­ти­но­поль при под­держ­ке греческого на­се­ле­ния, от­крыв­ше­го ему во­ро­та. Ла­ти­ня­не бе­жа­ли из го­ро­да. 15 августа Ми­ха­ил VIII тор­же­ст­вен­но всту­пил в Кон­стан­ти­но­поль, вос­ста­но­вив Ви­зантийскую им­пе­рию.

Куль­ту­ра Никейской империи яви­лась пря­мым про­дол­же­ни­ем куль­ту­ры Ви­зан­тии. Лас­ка­ри­сы ос­но­вы­ва­ли шко­лы и скрип­то­рии, бы­ли адеп­та­ми и за­щит­ни­ка­ми эл­лин­ской куль­ту­ры. При дво­ре ни­кей­ских им­пе­ра­то­ров тру­ди­лись вы­ход­цы из Кон­стан­ти­но­по­ля, вы­даю­щие­ся пи­са­те­ли и учё­ные, сре­ди них - Ни­ки­та Хо­ни­ат, Ни­ко­лай Ме­са­рит, за­тем - эн­цик­ло­пе­дист, бо­го­слов и фи­ло­соф Ни­ки­фор Влем­мид, ис­то­рик, ди­пло­мат и при­двор­ный Ге­ор­гий Ак­ро­по­лит. По­кро­ви­те­лем на­ук и ис­кусств был Ио­анн III. Вид­ным эру­ди­том и вы­со­ко­об­ра­зо­ван­ным пи­са­те­лем яв­лял­ся Фео­дор II Лас­ка­рис, во­круг ко­то­ро­го сло­жил­ся кру­жок греческих ин­тел­лек­туа­лов.

Исторические источники:

Ге­ор­гий Ак­ро­по­лит. Ис­то­рия / Пер., вступ. ст., ком­мент. и прил. П. И. Жа­во­рон­ко­ва. СПб., 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)