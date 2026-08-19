НИКЕЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
НИКЕЙСКАЯ ИМПЕРИЯ - греческое государство (1204-1261 годы), возникшее в Вифинии после распада Византии в 1204 году. Основано тестем византийского императора Алексея III Ангела Комнина деспотом Феодором I Ласкарисом.
Успехи в борьбе с крестоносцами и претендовавшими на власть в Малой Азии греческими динатами позволили ему занять города Нимфей, Пруса и Никея (ныне Изник) и провозгласить себя императором (осень - зима 1204/1205 года).
Никейская иперия изначально именовалась империей ромеев и претендовала на наследие Византии, консолидацию греческого населения в борьбе с «латинянами».
Опираясь на экономические ресурсы (плодородные земли императорского фиска и монастырей, доходы от зажиточных городов Вифинии) и поддержку Вселенского патриарха, сделавшего в 1208 году своей резиденцией Никею, Феодор I Ласкарис смог наладить успешную оборону Никейской иперии и нанести ряд поражений войскам Латинской империи. В 1207 и 1214 годы он одержал решительные победы над Трапезундской империей, также претендовавшей на роль наследницы Византии, и захватил у её правителей Комнинов Великих зап. Пафлагонию.
В 1211 Феодор I Ласкарис нанёс поражение сельджукам в битве у Антиохии на Меандре, в 1214 и 1219 годы заключил договоры с Латинской империей и Венецией, а в 1216 году - с сельджуками; стабилизировал границы Никейской империи, возведя систему укреплений, которые обороняли акриты (военные поселенцы из зажиточных крестьян) и гарнизоны наёмников.
Главные успехи Никейской империи достигнуты в правление зятя Феодора I - Иоанна III Дуки Ватаца. Подавив сопротивление феодальной оппозиции, он ещё шире, чем предшественник, практиковал пожалования земель фиска в пожизненные пронии на условиях обязательного несения получателем воинской службы, организовал умелое хозяйство в императорских поместьях на государственной земле. Государство проводило политику поощрения ремесла и торговли, построило небольшой флот, предоставляло монастырям налоговые привилегии.
Опираясь на свободное крестьянство, прониаров, акритов, западно-европейских наёмников, половцев, поселённых на землях империи, Иоанн III перешёл в решительное наступление на Латинскую империю (этому способствовали возросшие доходы казны) и к 1225 году освободил почти всю Малую Азию. Воспользовавшись поражением Эпира от Болгарии в битве при Клокотнице в 1230 году, он захватил обширные области Фракии и Македонии, в 1246 году без боя вошёл в Фессалоники.
К 1254 году границы Никейской империи на Балканах достигли Адриатики - после побед над эпирским правителем Михаилом II Ангелом и сдачи городов Воден, Кастория и Девол. Иоанн III овладел Лесбосом, Хиосом и др. островами Эгеиды. Желая обезопасить свои владения, уже окружавшие Константинополь, Иоанн III в 1253-1254 годы вёл переговоры с папой Иннокентием IV об унии. После смерти Иоанна III его преемник Феодор II Ласкарис решительно изменил курс, отказавшись от сближения с католич. Церковью. Феодор II усилил борьбу с динатами, отменил мн. фискальные привилегии и подавлял проявления сепаратизма. Это привело к сплочению недовольных динатов, и после смерти Феодора II престол в Никейской империи захватил их представитель, опекун его 8-летнего сына Иоанна IV Ласкариса - великий дука Михаил Палеолог. Он короновался в начале 1259 года (Михаил VIII Палеолог) в Нимфее, ослепил и отстранил малолетнего Иоанна IV Ласкариса от престола. Оппозиция, во главе с патриархом Арсением, была подавлена, а сам архипастырь оставил патриарший престол. Михаил VIII Палеолог возвратил динатам утраченные привилегии.
К этому времени на Балканах возник антиникейский союз, в который входили правитель Эпира Михаил II Ангел Дука Комнин, морейский князь Гийом II Виллардуэн, император Латинской империи Балдуин II и сицилийский король Манфред. В 1259 году никейские войска в битве при Пелагонии нанесли союзникам решительное поражение. Гийом II Виллардуэн и известные французские рыцари, участвовавшие в битве, были взяты в плен. В марте 1261 года Михаил VIII заключил союзный договор с Генуей, обещавшей послать на помощь флот против венецианцев (основной морской силы Латинской империи) в обмен на привилегии беспошлинной торговли в империи. Помощь не понадобилась. В ночь с 24 на 25 июля 1261 года никейский полководец Алексей Стратигопул без боя вошёл в Константинополь при поддержке греческого населения, открывшего ему ворота. Латиняне бежали из города. 15 августа Михаил VIII торжественно вступил в Константинополь, восстановив Византийскую империю.
Культура Никейской империи явилась прямым продолжением культуры Византии. Ласкарисы основывали школы и скриптории, были адептами и защитниками эллинской культуры. При дворе никейских императоров трудились выходцы из Константинополя, выдающиеся писатели и учёные, среди них - Никита Хониат, Николай Месарит, затем - энциклопедист, богослов и философ Никифор Влеммид, историк, дипломат и придворный Георгий Акрополит. Покровителем наук и искусств был Иоанн III. Видным эрудитом и высокообразованным писателем являлся Феодор II Ласкарис, вокруг которого сложился кружок греческих интеллектуалов.
Исторические источники:
Георгий Акрополит. История / Пер., вступ. ст., коммент. и прил. П. И. Жаворонкова. СПб., 2005.