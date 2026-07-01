НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский учё­ный, ор­га­ни­за­тор пе­да­го­гической нау­ки, академик (1990 год), пре­зи­дент РАО (с 1997 года; ви­це-пре­зи­дент РАО с 1992 года).

Окон­чив ЛГУ (1959 год), пре­по­давал в сред­ней шко­ле, с 1961 года - в ЛГУ. С 1983 года в АПН (заведующий ла­бо­ра­то­ри­ей ме­то­до­ло­гии пе­да­го­ги­ки, зам. ди­рек­то­ра НИИ об­щей пе­да­го­ги­ки), в 1989-1991 годы главный учёный сек­ре­тарь Пре­зи­диу­ма АПН.

Основные на­прав­ле­ния на­учных ис­сле­до­ва­ний - срав­нительая пе­да­го­ги­ка , ме­то­до­ло­гия пе­да­го­ги­ки, пе­да­го­ги­ка выс­шей шко­лы. В ра­ботах 1970-х годов дал срав­нительный ана­лиз сис­тем выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния не­ко­то­рых стран За­па­да («Со­вре­мен­ная выс­шая шко­ла ка­пи­та­ли­сти­че­ских стран. Ос­нов­ные во­про­сы ди­дак­ти­ки », 1978 год), пред­ло­жил трак­тов­ку срав­нит. пе­да­го­ги­ки в един­стве её опи­са­тель­ной, объ­яс­ни­тель­ной и кон­ст­рук­тив­ной функ­ций. Раз­ра­ба­ты­вая про­бле­му со­цио­куль­тур­ных ос­но­ва­ний ин­тег­ри­ро­ва­ния об­ра­зо­вательного про­стран­ст­ва, рас­крыл ком­плекс ба­зо­вых цен­но­стей российского об­ще­ст­ва, оп­ре­де­лив ус­ло­вия и воз­мож­но­сти со­циа­ли­за­ции рас­ту­щих лю­дей.

Со­ре­дак­тор Ме­ж­ду­на­род­ной эн­цик­ло­пе­дии об­ра­зо­ва­ния (The interna­tional encyclopedia of educa­tion, vol. 1-12, 1994 год).

Сочинения:

Вос­пи­та­ние цен­но­стей: рос­сий­ский ва­ри­ант. М., 1996;

Рос­сия: цен­но­сти об­ще­ст­ва на ру­бе­же ХХI в. М., 1997;

Рос­сия: со­циа­ли­за­ция и вос­пи­та­ние на ру­бе­же ты­ся­че­ле­тий. М., 2000.