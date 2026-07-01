НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
НИКАНДРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский учёный, организатор педагогической науки, академик (1990 год), президент РАО (с 1997 года; вице-президент РАО с 1992 года).
Окончив ЛГУ (1959 год), преподавал в средней школе, с 1961 года - в ЛГУ. С 1983 года в АПН (заведующий лабораторией методологии педагогики, зам. директора НИИ общей педагогики), в 1989-1991 годы главный учёный секретарь Президиума АПН.
Основные направления научных исследований - сравнительая педагогика, методология педагогики, педагогика высшей школы. В работах 1970-х годов дал сравнительный анализ систем высшего образования некоторых стран Запада («Современная высшая школа капиталистических стран. Основные вопросы дидактики», 1978 год), предложил трактовку сравнит. педагогики в единстве её описательной, объяснительной и конструктивной функций. Разрабатывая проблему социокультурных оснований интегрирования образовательного пространства, раскрыл комплекс базовых ценностей российского общества, определив условия и возможности социализации растущих людей.
Соредактор Международной энциклопедии образования (The international encyclopedia of education, vol. 1-12, 1994 год).
Сочинения:
Воспитание ценностей: российский вариант. М., 1996;
Россия: ценности общества на рубеже ХХI в. М., 1997;
Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий. М., 2000.