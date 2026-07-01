НИХОНГА
НИХОНГА- буквально - японская живопись. Живопись традиционного направления в Японии конца XIX - начала XXI веков.
Словом «нюхонга» называют всю национальную живопись (с VIII века); термин «школа (направление) нюхонга» возник в последней трети XIX века в связи с тем, что наряду со средне-вековой художественной традицией появилось новое европеизированное направление в японской живописи - ёга (станковые картины маслом).
Художники нюхонга продолжают исполнять свои произведения тушью и клеевыми водорастворимыми красками на шёлке и бумаге, в форме свитков, вееров, ширм, панно; наряду с творческим претворением традиционных форм и жанров («цветы-птицы», «горы-воды», изображения красавиц), нередко обращаются к современным темам.
В 1880 году в Киото открылась первая японская школа живописи, где обучали и нюхонго, и ёга; в 1896 году возникла Ассоциация живописи (Косо Кёкай) - профессиональное объединение мастеров нюхонго (Сэйхо Такэути, Хомон Кикути, Сюнкё Ямамото, Кэйгэцу Кикути, Суйсё Нисияма, Хэйхатиро Фукуда и др.). В 1884 году в Токио создано Общество поощрения живописи (Кангакай), среди его членов - Тэнсин Окакура, Тайкан Ёкояма, Сюнсо Хисида, Кандзан Симомура. При поддержке этого общества в 1887 году была открыта Токийская школа изящных искусств.
Более консервативное направление представляли мастера Японской ассоциации искусства в Токио (основана в 1887 году). К крупнейшим мастерам нюхонго XX века принадлежат Сико Имамура, Юкихико Ясуда, Кокэй Кобаяси, Маэда Сэйсон, Тэссай Томиока, Сёэн Уэмура, Гёкудо Каваи, Хякусуй Хирафуку, Рюси Кавабата, Мисао Ёкояма, Ири Маруки, Мэйдзи Хасимото, Синсуй Ито, Хосюн Ямагути, Кайи Хигасияма, Тацуо Такаяма и др.
На протяжении XX - начала XXI веков школа нюхонга претерпела ряд изменений; сохраняя традиционную основу, японская живопись восприняла некоторые стилистические черты западного искусства, иногда сближаясь с ёга.