НИХОНГА

НИХОНГА- буквально - япон­ская жи­во­пись. Жи­во­пись тра­диционного на­прав­ле­ния в Япо­нии конца XIX - начала XXI веков.

Сло­вом «нюхонга» на­зы­ва­ют всю национальную жи­во­пись (с VIII века); тер­мин «шко­ла (на­прав­ле­ние) нюхонга» воз­ник в по­след­ней тре­ти XIX века в свя­зи с тем, что на­ря­ду со средне-вековой ху­дожественной тра­ди­ци­ей по­яви­лось но­вое ев­ро­пеи­зи­ро­ван­ное на­прав­ле­ние в японской живо­пи­си - ёга (стан­ко­вые кар­ти­ны мас­лом).

Ху­дож­ни­ки нюхонга про­дол­жа­ют ис­пол­нять свои про­из­ве­де­ния ту­шью и клее­вы­ми во­до­рас­тво­ри­мы­ми крас­ка­ми на шёл­ке и бу­ма­ге, в фор­ме свит­ков, вее­ров, ширм, пан­но; на­ря­ду с творческим пре­тво­ре­ни­ем тра­диционных форм и жан­ров («цве­ты-пти­цы», «го­ры-во­ды», изо­бра­же­ния кра­са­виц), не­ред­ко об­ра­ща­ют­ся к современным те­мам.

В 1880 году в Кио­то от­кры­лась пер­вая японская шко­ла жи­во­пи­си, где обу­ча­ли и нюхонго, и ёга; в 1896 году воз­ник­ла Ас­со­циа­ция жи­во­пи­си (Ко­со Кё­кай) - профессиональное объ­е­ди­не­ние мас­те­ров нюхонго (Сэй­хо Та­кэу­ти, Хо­мон Ки­ку­ти, Сюн­кё Яма­мо­то, Кэй­гэ­цу Ки­ку­ти, Суй­сё Ни­сия­ма, Хэй­ха­ти­ро Фу­ку­да и др.). В 1884 году в То­кио соз­да­но Общество по­ощ­ре­ния жи­во­пи­си (Кан­га­кай), сре­ди его чле­нов - Тэн­син Ока­ку­ра, Тай­кан Ёкоя­ма, Сюн­со Хи­си­да, Канд­зан Си­мо­му­ра. При под­держ­ке это­го об­ще­ст­ва в 1887 году бы­ла от­кры­та То­кий­ская шко­ла изящ­ных ис­кусств.

Бо­лее кон­сер­ва­тив­ное на­прав­ле­ние пред­став­ля­ли мас­те­ра Японской ас­со­циа­ции искусства в То­кио (ос­но­ва­на в 1887 году). К круп­ней­шим мас­те­рам нюхонго XX века при­над­ле­жат Си­ко Има­му­ра, Юки­хи­ко Ясу­да, Ко­кэй Ко­бая­си, Ма­эда Сэй­сон, Тэс­сай То­мио­ка, Сё­эн Уэму­ра, Гё­ку­до Ка­ваи, Хя­ку­суй Хи­ра­фу­ку, Рю­си Ка­ва­ба­та, Ми­сао Ёкоя­ма, Ири Ма­ру­ки, Мэйд­зи Ха­си­мо­то, Син­суй Ито, Хо­сюн Яма­гу­ти, Кайи Хи­га­сия­ма, Та­цуо Та­кая­ма и др.

На про­тя­же­нии XX - начала XXI веков шко­ла нюхонга пре­тер­пе­ла ряд из­ме­не­ний; со­хра­няя тра­диционную ос­но­ву, японская жи­во­пись вос­при­ня­ла не­ко­то­рые сти­ли­стические чер­ты за­пад­но­го искусства, ино­гда сбли­жа­ясь с ёга.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)