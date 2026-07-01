НИГЕР

НИГЕР (Ré­pub­lique du Niger) - рес­пуб­ли­ка Ни­гер.

Об­щие све­де­ния

Нигер - го­су­дар­ст­во в Западной Аф­ри­ке. Гра­ни­чит на се­ве­ре с Ал­жи­ром и Ли­ви­ей, на вос­то­ке - с Ча­дом, на юге - c Ни­ге­ри­ей, на юго-за­па­де - с Бе­ни­ном и Бур­ки­на-Фа­со, на за­па­де - с Ма­ли; вы­хо­да к мо­рю не име­ет. Площадь 1267 тыс. км2. Населеие 16,3 млн. человек (2012 год). Сто­ли­ца - Ниа­мей. Официальный язык - фран­цуз­ский (рас­про­стра­не­ны так­же хау­са и за­рма). Де­неж­ная еди­ни­ца - франк КФА. Административно-территориальное де­ле­ние: 7 де­пар­та­мен­тов и сто­лич­ный ок­руг Ниа­мей (при­рав­нен к де­пар­та­мен­ту).

Нигер - член ООН (1960 год), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), АС (1963 год; до 2002 года - ОАЕ), ОИК (1969 год), Эко­но­мич. со­об­ще­ст­ва стран Западной Аф­ри­ки (ЭКОВАС, 1975 год), ВТО (1996 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Нигер - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 31 октября 2010 года. Фор­ма прав­ле­ния - сме­шан­ная рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства - пре­зи­дент, из­би­рае­мый все­на­род­ным го­ло­со­ва­ни­ем на 5 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран лю­бой гра­ж­да­нин не мо­ло­же 35 лет, чьё гра­ж­дан­ство при­об­ре­те­но по ро­ж­де­нию, об­ла­даю­щий всей пол­но­той гражданских и по­ли­тических прав. Пре­зи­дент - вер­хов­ный глав­но­коман­дую­щий ар­мии, на­зна­ча­ет выс­ших гражданских и во­енных долж­но­ст­ных лиц, пред­став­ля­ет го­су­дар­ст­во в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях, воз­глав­ля­ет Со­вет Рес­пуб­ли­ки.

Пар­ла­мент - од­но­па­лат­ное Национальное со­б­ра­ние (113 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на 5 лет).

Пра­ви­тель­ст­во - Со­вет ми­ни­ст­ров, со­сто­ит из пре­мьер-ми­ни­ст­ра и ми­ни­ст­ров. На за­се­да­ни­ях пра­ви­тель­ст­ва пред­се­да­тель­ст­ву­ет пре­зи­дент. Он на­зна­ча­ет пре­мьер-ми­ни­ст­ра - ли­де­ра пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва, а по пред­ло­же­нию пре­мьер-ми­ни­ст­ра - чле­нов пра­ви­тель­ст­ва. Пре­мьер-ми­нистр ру­ко­во­дит, ак­ти­ви­зи­ру­ет и ко­ор­ди­ни­ру­ет дея­тель­ность пра­ви­тель­ст­ва, обес­пе­чи­ва­ет ис­пол­не­ние за­ко­нов и мо­жет де­ле­ги­ро­вать не­ко­то­рые свои пол­но­мо­чия др. ми­ни­ст­рам. Пра­ви­тель­ст­во не­сёт от­вет­ст­вен­ность пе­ред Национальным со­б­ра­ни­ем.

В Нигер су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии: Нац. дви­же­ние за об­ще­ст­во раз­ви­тия, Ни­гер­ская пар­тия за де­мо­кра­тию и со­циа­лизм, Де­мо­кра­тич. и со­ци­аль­ная кон­вен­ция.

При­ро­да

Рель­еф.

Бо́ль­шая часть тер­ри­то­рии Нигера рас­по­ло­же­на в Са­ха­ре, южная часть - в зо­не Са­хе­ля. По­верх­ность пре­имущественно рав­нин­ная, высота 200-500 м. Центральная часть за­ни­ма­ет вы­со­кое (500-1000 м) силь­но рас­чле­нён­ное цо­коль­ное пла­то Аир (Аз­бин), его вер­шин­ные по­верх­но­сти увен­ча­ны вул­ка­ническими ко­ну­са­ми (высота до 2022 м, Иду­кальн-Та­гес - выс­шая точ­ка Нигер), скло­ны об­ры­ви­стые, кру­тые, рас­чле­не­ны глу­бо­ки­ми ко­рот­ки­ми ущель­я­ми. На се­ве­ро-вос­то­ке - цо­коль­ные пла­то Джа­до и Чи­гаи. На вос­то­ке про­сти­ра­ет­ся пес­ча­ная рав­ни­на Те­не­ре с бар­ха­на­ми - од­ни­ми из са­мых вы­со­ких в Са­ха­ре, в се­вер­ной её час­ти про­тя­ги­ва­ют­ся об­шир­ные по­ля галь­ки и об­лом­ков гор­ных по­род (ха­ма­да). На за­па­де рас­по­ло­же­ны ак­ку­му­ля­тив­ная рав­ни­на Та­лак и пла­сто­вая рав­ни­на Иул­ле­мед­ден, силь­но рас­чле­нён­ная до­ли­на­ми су­хих во­до­то­ков - ва­ди (напр., до­ли­на Аза­вак).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Hигер рас­по­ло­жен в северо-западной час­ти Аф­ри­кан­ской плат­фор­мы, до­кем­брий­ский фун­да­мент ко­то­рой вы­сту­па­ет на по­верх­ность в центральной час­ти стра­ны (мас­сив Аир, яв­ляю­щий­ся юго-восточным от­ро­гом мас­си­ва Ахаг­гар), на се­ве­ро-вос­то­ке (мас­сив Джа­до), на юге (северная часть пла­то Джос) и юго-за­па­де (сев.-вост. ок­раи­на мас­си­ва Лип­та­ко). Б. ч. тер­ри­то­рии за­ня­та Ма­ли-Ни­гер­ской (на за­па­де) и Чад­ской (на вос­то­ке) си­нек­ли­за­ми. Мас­сив Аир сло­жен гней­са­ми, ам­фи­бо­ли­та­ми, квар­ци­та­ми, мра­мо­ра­ми, миг­ма­ти­та­ми ар­хея. В ос­но­ва­нии мас­си­ва Джа­до - гра­ни­тог­ней­сы; верх­ний ярус об­ра­зо­ван ниж­не­про­те­ро­зой­ски­ми ме­та­мор­фич. слан­ца­ми, фил­ли­та­ми и квар­ци­та­ми. На пла­то Джос ар­хей­ский гра­ни­тог­ней­со­вый ком­плекс пе­ре­крыт ниж­не­про­те­ро­зой­ски­ми ме­та­мор­фи­зов. конг­ло­ме­ра­та­ми и пес­ча­ни­ка­ми. В мас­си­ве Лип­та­ко по­ля в основном ар­хей­ских гра­ни­тои­дов пе­ре­ме­жа­ют­ся с зо­на­ми ниж­не­про­те­ро­зой­ских ме­та­мор­фи­зовных вул­ка­но­ген­но-оса­доч­ных об­ра­зо­ва­ний. Склад­ча­тые зо­ны позд­не­про­те­ро­зой­ско­го воз­рас­та, сло­жен­ные гл. обр. тер­ри­ген­ны­ми ком­плек­са­ми, из­вест­ны на юго-за­па­де, юге и к вос­то­ку от мас­си­ва Аир.

Ма­ли-Ни­гер­ская си­нек­ли­за за­пол­не­на ор­до­вик­ско-перм­ски­ми морским и кон­ти­нен­таль­ны­ми тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ни­ями, триа­со­во-юр­ски­ми и ме­ло­вы­ми гл. обр. кон­ти­нен­таль­ны­ми тол­ща­ми; верх­няя кон­ти­нен­таль­ная се­рия име­ет оли­го­цен-нео­ге­но­вый воз­раст. В Чад­ской си­нек­ли­зе за­ле­га­ют ме­ло­вые кон­ти­нен­таль­ные от­ло­же­ния. На край­ний се­ве­ро-вос­ток Нигера за­хо­дит южная часть впа­ди­ны Мар­зук, в пре­де­лах ко­то­рой раз­ви­ты ор­до­вик­ско-верх­не­ка­мен­но­уголь­ные тер­ри­ген­ные от­ло­же­ния (пре­имущественно морской фа­ции), пе­ре­кры­тые кон­ти­нен­таль­ны­ми тол­ща­ми ме­зо­зоя и кай­но­зоя. На тер­ри­то­рии Hигера ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны чет­вер­тич­ные ал­лю­ви­аль­ные, озёр­ные и эо­ло­вые на­ко­п­ле­ния. Фор­ми­ро­ва­ние чех­ла со­про­во­ж­да­лось вне­дре­ни­ем коль­це­вых ин­тру­зий ще­лоч­ных гра­ни­тов (па­лео­зой­ских в центральной час­ти Нигера, ме­зо­зой­ских на юге). В чет­вер­тич­ном пе­рио­де про­ис­хо­ди­ло из­лия­ние ба­заль­тов (в мас­си­вах Аир и Джа­до).

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Нигера - ру­ды ура­на, оса­доч­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ко­то­рых (Аку­та, Ар­лит, Иму­ра­рен и др.) рас­по­ло­же­ны к се­ве­ро-за­па­ду от г. Ага­дес. Зна­чи­тель­ны за­па­сы оса­доч­ных же­лез­ных руд р-на Ниа­мей (ме­сто­ро­ж­де­ние Сай), фос­фо­ри­тов (ме­сто­ро­ж­де­ния в райо­не Та­поа, Тахуа). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­ных уг­лей (Ану-Ара­рен близ г. Ага­дес), зо­ло­тых руд (мно­го­числ. ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­то­нос­но­го поя­са Нигера в мас­си­ве Лип­та­ко на юго-за­па­де, наи­бо­лее круп­ное - Са­ми­ра), ком­плекс­ных оло­во-вольф­рам-тан­тал-нио­бие­вых руд (к се­ве­ру от г. Ага­дес), ме­сто­ро­ж­де­ния и про­яв­ле­ния мед­но-мо­либ­ден- пор­фи­ро­вых, ли­тие­вых, мар­ган­це­вых руд (в западной час­ти), по­ли­ме­тал­лических руд (в центр. час­ти). На юго-вос­то­ке стра­ны (в рай­оне оз. Чад) вы­яв­ле­ны пер­спек­тив­ные ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти. Из не­ме­тал­лич. по­лез­ных ис­ко­пае­мых наи­боль­шее зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­ной со­ли (Те­гид­дан-Те­сум, оа­зис Фа­ши, Биль­ма), гип­са, из­вест­ня­ков.

Кли­мат.

На тер­ри­то­рии Нигера кли­мат ме­ня­ет­ся от пус­тын­но­го тро­пи­че­ско­го на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке до су­бэ­к­ва­то­ри­аль­но­го на юге и юго-за­па­де. В боль­шин­ст­ве рай­онов ср. темп-ры са­мых хо­лод­ных ме­ся­цев (де­кабрь, ян­варь) 20-24 °C, на вос­то­ке (на­се­лён­ный пункт Биль­ма) - ме­нее 20 °C. Средней температуры са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (май) по­все­ме­ст­но пре­вы­ша­ют 33 °C. Пе­ри­од со средними температура­ми воз­ду­ха бо­лее 30 °C со­став­ля­ет 4-6 месяцев. На б. ч. тер­ри­то­рии су­точ­ные ко­ле­ба­ния тем­пе­ра­тур пре­вы­ша­ют 20 °C.

Сред­нее го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке ме­нее 100 мм; к югу и юго-за­па­ду (в зо­не Са­хе­ля) оно со­став­ля­ет 300-400 мм (в наи­бо­лее влаж­ных рай­онах - до 500-600 мм), по­дав­ляю­щая часть осад­ков вы­па­да­ет в мае - сен­тяб­ре; про­дол­жи­тель­ность се­зо­на дож­дей 1,5-4 мес. На один влаж­ный ме­сяц (ав­густ) час­то при­хо­дит­ся до 40% го­до­вой сум­мы осад­ков. На всей тер­ри­то­рии до­ж­ди вы­па­да­ют не­ре­гу­ляр­но, час­то слу­ча­ют­ся за­су­хи, при­чём они бы­ва­ют да­же в го­ды из­бы­точ­но­го ув­лаж­не­ния. Кро­ме дожд­ли­во­го се­зо­на, раз­ли­ча­ют су­хой про­хлад­ный се­зон (но­ябрь - фев­раль) - наи­бо­лее ком­форт­ное вре­мя го­да и су­хой жар­кий се­зон (март - май). В жар­кий се­зон гос­под­ству­ет су­хой го­ря­чий ве­тер хар­ма­тан, при­но­ся­щий пыль­ные бу­ри. Пе­ре­ход от су­хо­го к дожд­ли­во­му се­зо­ну со­про­во­ж­да­ет­ся силь­ны­ми гро­за­ми и лив­ня­ми.

Внут­рен­ние во­ды.

Пре­об­ла­да­ют вре­мен­ные, пе­ре­сы­хаю­щие на б. ч. го­да во­до­то­ки. Бо­лее 90% по­верх­но­ст­но­го сто­ка фор­ми­ру­ют­ся за пре­де­ла­ми Нигера. На край­нем юго-за­па­де про­те­ка­ет (на про­тя­же­нии 550 км) един­ст­вен­ная круп­ная ре­ка стра­ны - Ни­гер, по­лу­чаю­щая на тер­ри­то­рии Нигера несколько не­боль­ших по­сто­ян­ных и временных (се­зон­ных) при­то­ков. На край­нем юго-вос­то­ке - часть кот­ло­ви­ны оз. Чад. К его бас­сей­ну от­но­сит­ся р. Ко­ма­ду­гу- Йо­бе, про­те­каю­щая на край­нем юго-вос­то­ке Нигера (по гра­ни­це с Ни­ге­ри­ей), её вод­ность в по­след­нее де­ся­ти­ле­тие силь­но умень­ши­лась. С 2004 года из-за со­кра­ще­ния пло­ща­ди оз. Чад во­да в его ак­ва­то­рии на тер­ри­то­рии Нигера от­сут­ст­ву­ет, дни­ще за­ня­то лу­го­во-бо­лот­ной рас­ти­тель­но­стью. Наи­бо­лее круп­ные временные во­до­то­ки бе­рут на­ча­ло на пла­то Аир и в се­зон до­ж­дей на­пол­не­ны во­дой толь­ко в верх­нем те­че­нии.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ресур­сы со­став­ля­ют 33,7 км3, из ко­то­рых 31,2 км3 - по­верх­но­ст­ные (в т. ч. ок. 29 км3 - сток р. Ни­гер), 2,5 км3 - под­зем­ные во­ды. Во­до­обес­пе­чен­ность 2710 м3/человек в год. Во­до­по­треб­ле­ние обес­пе­чи­ва­ет­ся б. ч. за счёт под­зем­ных вод (около 90%) и со­став­ля­ет 185 м3/человек в год. Основной по­тре­би­тель во­ды – сельское хозяйство (95%), на жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ст­во при­хо­дит­ся 4%, на промышленность - 1%.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

Пус­тын­ные и по­лу­пус­тын­ные рай­оны ли­ше­ны сплош­но­го поч­вен­но­го по­кро­ва. На б. ч. Нигера пре­об­ла­да­ют крас­но­ва­то-бу­рые опес­ча­нен­ные и суг­ли­ни­стые поч­вы опус­ты­нен­ных са­ванн, в наи­бо­лее ув­лаж­нён­ных об­лас­тях - крас­но-бу­рые поч­вы су­хих са­ванн (на край­нем юге - фер­ри­ти­зи­ро­ван­ные). В до­ли­не Ни­ге­ра -лу­го­вые крас­но-бу­рые, в кот­ло­ви­не оз. Чад - лу­го­во-бо­лот­ные поч­вы.

Свыше 60% стра­ны за­ни­ма­ют пус­ты­ни и по­лу­пус­ты­ни, рас­по­ло­жен­ные в северной час­ти Нигера, их рас­ти­тель­ность пред­став­ле­на ари­сти­дой, ди­ким про­сом, по­лы­нью, ака­ция­ми и ком­ми­фо­ра­ми. Юж­нее про­тя­ги­ва­ет­ся опус­ты­нен­ная са­ван­на, в рас­ти­тель­ном по­кро­ве - ари­сти­да, крам- крам, со­лян­ки, ба­ла­ни­тес еги­пет­ский, зи­зи­фус мав­ри­тан­ский, ака­ция бе­ло­ва­тая и др. Край­ний юг и юго-за­пад рас­по­ло­же­ны в ти­пич­ной са­ван­не с гус­тым зла­ко­вым по­кро­вом, ака­ция­ми, бао­ба­бом, паль­мой дум, эу­фор­би­ей. Фло­ра Нигера на­счи­ты­ва­ет бо­лее 1400 ви­дов рас­те­ний.

В со­ста­ве фау­ны св. 130 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (11 на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), св. 120 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц. Для пус­тынь и по­лу­пус­тынь ха­рак­тер­ны уша­стая ли­сич­ка фе­нек, пес­ча­ная ли­си­ца, пес­ча­ный кот; из пре­смы­каю­щих­ся - пус­тын­ная яще­ри­ца ва­ран, пес­ча­ная га­дю­ка, различные ви­ды пес­ча­ных уда­вов и гек­ко­нов. На юге ти­пич­ны пред­ста­ви­те­ли са­ванн: львы, сло­ны, буй­во­лы, жи­ра­фы, ан­ти­ло­пы; в не­ко­то­рых рай­онах мно­го ша­ка­лов, ги­ен, гры­зу­нов.

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют 8% площади стра­ны, за­по­вед­ник Аир и Те­не­ре и национальный парк Дубль-Ве вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

На­се­ле­ние

Нигер на­се­ля­ют бо­лее 20 эт­нических групп. На юге жи­вут хау­са (40,1%) и на­ро­ды, го­во­ря­щие на ни­ге­ро-кон­го­лез­ских язы­ках (фуль­бе - 7,6%, йо­ру­ба - 0,3% и гур­ма - 0,2%). На юго-за­па­де про­жи­ва­ют го­во­ря­щие на ни­ло-са­хар­ских язы­ках за­рма, или джер­ма (29,1%), и сон­гай (5%); род­ст­вен­ные им ка­ну­ри (4%) оби­та­ют на вос­то­ке и юго-вос­то­ке. На се­ве­ре и за­па­де жи­вут туа­ре­ги (9,6%) и ара­бы (1,5%, в основном ал­жир­цы - 1,3%, а так­же ли­вий­цы, мав­ры, шоа).

Чис­лен­ность на­се­ле­ния за 1960-2010 годы воз­рос­ла бо­лее чем в 5 раз (2,9 млн. человек в 1960 году; 5,6 млн. человек в 1980 году; 10,1 млн. человек в 2000 году; 12,6 млн. человек в 2005 году). Тем­пы ес­те­ст­вен­но­го при­рос­та на­се­ле­ния в начале 2010-х годов - од­ни из са­мых вы­со­ких в ми­ре (3,6% в 2012 году, 3-е ме­сто по­сле Ка­тара и Зим­баб­ве). Струк­ту­ра вос­про­из­вод­ст­ва на­се­ле­ния ти­пич­на для наи­ме­нее раз­ви­тых стран: ха­рак­тер­ны очень вы­со­кая ро­ж­дае­мость (50,1 на 1000 жителей, 1-е ме­сто в ми­ре) и вы­со­кая смерт­ность (13,8 на 1000 жителей, 14-е ме­сто). Нигер за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре по уров­ню фер­тиль­но­сти (7,2 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну); мла­ден­че­ская смерт­ность ос­та­ёт­ся очень вы­со­кой (110,0 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных, 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Аф­га­ни­ста­на). В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния вы­со­ки до­ли де­тей (до 15 лет) - 52% и лю­дей тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) - 45%; до­ля лиц 65 лет и стар­ше - 3%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 53,8 го­да (од­на из са­мых низ­ких в ми­ре; муж­чи­ны - 52,5 го­да, жен­щи­ны - 55,1 го­да). Чис­лен­ность муж­чин и жен­щин при­мер­но рав­ная.

Нигер - од­на из наи­ме­нее на­се­лён­ных стран Аф­ри­ки: средняя плот­ность населения 12,9 чел./км2 (2012 год). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны до­ли­на р. Ни­гер и оро­шае­мые тер­ри­то­рии во­круг го­ро­дов Ма­ра­ди и Зин­дер на юге стра­ны (ср. плот­ность до 150 чел./км2); наи­ме­нее - пус­тын­ные центр. и сев. рай­оны (ме­нее 1 чел./км2). Городское население 21% (2011 год). Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. чел., 2011 год): Ниа­мей (1302,9), Зин­дер (274,5), Ма­ра­ди (206,4), Ага­дес (124,3), Тахуа (123,4), Ар­лит (112,4).

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное на­се­ле­ние 4,69 млн. человек (2010 год). В струк­ту­ре за­ня­то­сти на до­лю сельского хозяйства при­хо­дит­ся около 90%, промышленности – около 6%, сфе­ры ус­луг - около 4%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 50% (середина 2000-х годов). Бо­лее 60% на­се­ле­ния жи­вёт за чер­той бед­но­сти, из них 35% - в ус­ло­ви­ях край­ней ни­ще­ты.

Ре­ли­гия

Свыше 95% на­се­ле­ния Нигера (2010 год, оцен­ка) - му­суль­ма­не (гл. обр. сун­ни­ты), есть так­же при­вер­жен­цы тра­диционных ве­ро­ва­ний, хри­стиа­не. Рас­про­стра­нён ре­лигиозный син­кре­тизм. Дей­ст­ву­ют 1 ми­тро­по­лия и 1 дио­цез Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Круп­ней­шие про­тес­тант­ские ор­га­ни­за­ции - Еван­ге­лическая цер­ковь Рес­пуб­ли­ки Ни­гер и Со­юз еван­ге­лических про­тес­тант­ских церк­вей Рес­пуб­ли­ки Ни­гер (обе 1989 года).

Ис­то­ри­че­ский очерк

До­ко­ло­ни­аль­ный и ко­ло­ни­аль­ный пе­рио­ды.

Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Нигера - еди­нич­ные па­мят­ни­ки, от­но­си­мые к Аше­лю. К сред­не­му па­лео­ли­ту при­над­ле­жит атер­ская куль­ту­ра, пред­став­лен­ная на се­ве­ро-за­па­де современной пус­ты­ни Те­не­ре па­мят­ни­ком Ад­рар-Бу (пер­во­на­чаль­но да­ти­ро­вал­ся Дж.Д. Клар­ком 35-15 тыс. лет на­зад; в бо­лее позд­них его ра­бо­тах - 65-50 тыс. лет на­зад), где изу­ча­лись и мас­тер­ские; сре­ди на­хо­док - за­го­тов­ки ору­дий в тех­ни­ке Ле­вал­луа, че­реш­ко­вые би­фа­сы, бо­ко­вые и, в го­раз­до мень­шем ко­ли­че­ст­ве, кон­це­вые скреб­ки, про­кол­ки, рез­цы и др.

Рас­цве­ту куль­тур позд­не­го ка­мен­но­го ве­ка спо­соб­ст­во­ва­ло то, что в ран­нем и сред­нем го­ло­це­не на тер­ри­то­рии современной Са­ха­ры бы­ли влаж­ный кли­мат, рас­ти­тель­ность и жи­вот­ный мир, ха­рак­тер­ные для са­ван­ны. В чис­ле опор­ных групп па­мят­ни­ков для изу­че­ния этой эпо­хи - по­се­ле­ния и мо­гиль­ник (один из круп­ней­ших в Аф­ри­ке для это­го вре­ме­ни; рас­ко­па­но бо­лее 200 по­гре­бе­ний) в ме­ст­но­сти Го­бе­ро (на юго-за­па­де совр. пус­ты­ни Те­не­ре), при­уро­чен­ные к древ­не­му озе­ру. В рам­ках 8–7-го тыс. до н. э. да­ти­ру­ет­ся киф­фий­ская куль­ту­ра (в Го­бе­ро - около 7700-6200 годов до н. э.), пред­став­лен­ная за­хо­ро­не­ния­ми (вы­со­кие нег­рои­ды) с при­жа­ты­ми к ту­ло­ви­щу ру­ка­ми и но­га­ми. Сре­ди на­хо­док - ке­ра­мическая по­су­да, по­кры­тая врез­ным вол­ни­стым ор­на­мен­том, мик­ро­ли­ты, кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки ост­рог, ры­бо­лов­ные крюч­ки. Фи­нал куль­ту­ры со­от­но­сит­ся с на­сту­п­ле­ни­ем за­суш­ли­во­го пе­рио­да.

С на­ча­лом но­во­го ув­лаж­не­ния рас­про­стра­ня­ет­ся те­не­рий­ская куль­ту­ра (V-III тысячилетие до н. э.), но­си­те­ля­ми ко­то­рой бы­ли пред­ста­ви­те­ли сре­ди­зем­но­мор­ской ра­сы. В Го­бе­ро (да­ты около 5200-2500 годов до н. э.) есть по­гре­бе­ния, схо­жие с пред­ше­ст­вую­щей куль­ту­рой, но по­яв­ля­ют­ся и но­вые об­ря­ды; напр., в од­ной из мо­гил скор­чен­ны­ми (как бы в об­ним­ку) за­хо­ро­не­ны жен­щи­на с 2 деть­ми, на дне мо­ги­лы за­фик­си­ро­ва­ны мно­го­численные сле­ды пыль­цы цве­тов. Сре­ди на­хо­док - ке­ра­ми­ка, ук­ра­шен­ная ямоч­ным штам­пом, от­тис­ки ко­то­ро­го мог­ли по­кры­вать по­верх­ность со­су­да, рас­по­ла­гать­ся ко­сы­ми па­рал­лель­ны­ми ли­ния­ми; ка­мен­ные и кос­тя­ные ору­дия; ук­ра­ше­ния из кос­тей и зу­бов жи­вот­ных (в т. ч. бе­ге­мо­та), кам­ня (в т. ч. не­ме­ст­но­го). Эта же куль­ту­ра пред­став­ле­на в Ад­рар-Бу (первая половина V – вторая половина IV тысячилетия до н. э.), где основным сырьём ка­мен­ной ин­ду­ст­рии (би­фас­ные на­ко­неч­ни­ки, ши­лья, свёр­ла, но­жи, то­по­ры или тёс­ла) слу­жил зе­лё­ный стек­ло­ва­тый туф. Мно­го­чис­лен­ны тё­роч­ни­ки, ок­руг­лые ке­ра­мические со­су­ды со штам­по­вым ор­на­мен­том, бу­си­ны из скор­лу­пы страу­со­вых яиц, брас­ле­ты из сло­но­вой кос­ти и др. Ос­но­ву хо­зяй­ст­ва по-преж­не­му со­став­ля­ли охо­та (в т. ч. на ан­ти­лоп, бе­ге­мо­тов, кро­ко­ди­лов), со­би­ра­тель­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, но есть на­ход­ки кос­тей до­маш­них жи­вот­ных (в т. ч. ске­лет ко­ро­вы), бес­спор­ные сле­ды зем­ле­де­лия по­ка не об­на­ру­же­ны. Уга­са­ние этой куль­ту­ры свя­за­но с окон­ча­тель­ным обез­во­жи­ва­ни­ем Са­ха­ры. К эпо­хе ув­лаж­не­ния от­но­сят­ся пет­рог­ли­фы на пла­то Аир (Аз­бин) и в пус­ты­не Те­не­ре - реа­ли­стич­ные изо­бра­же­ния жи­вот­ных, ти­пич­ных для са­ван­ны.

Во­прос о на­ли­чии куль­тур брон­зо­во­го ве­ка на тер­ри­то­рии Нигера ос­та­ёт­ся от­кры­тым. Мед­ные и брон­зо­вые ве­ре­тё­на, брас­ле­ты, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел най­де­ны на по­се­ле­нии Афун­фун, для ко­то­ро­го име­ют­ся ка­либ­ро­ван­ные ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты около середины III тысячелетия до н. э. На­ход­ки в ря­де др. пунк­тов да­ти­ру­ют­ся позд­нее. Сви­де­тель­ст­ва об­ра­бот­ки ме­ди (пла­виль­ные пе­чи, из­де­лия) в рай­оне Ага­дес, ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дом да­ти­ру­ют­ся около конца VII векао н. э. Есть дан­ные о на­ли­чии кон­так­тов («до­ро­га ко­лес­ниц») с круп­ны­ми цен­тра­ми на тер­ри­то­рии Мав­ри­та­нии (не позд­нее VI-V веков до н. э.) и се­вер­нее Са­ха­ры, в т. ч. на юге и юго-вос­то­ке пла­то Аир (да­ти­ру­ются II тысячелетием до н. э.) и се­ве­ро-вос­точ­нее, во­круг оа­зи­са Азе­лик (I тысячелетие до н. э.).

В до­ли­нах р. Ни­гер (на юго-за­па­де Нигера и близ­ле­жа­щих зем­лях) вы­де­ля­ет­ся куль­ту­ра Бу­ра ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (около II века до н. э. - XIII века н. э.; вы­ска­зы­ва­лось мне­ние о её по­яв­ле­нии несколько рань­ше): об­шир­ные нек­ро­по­ли (тру­по­по­ло­же­ния в гро­бах, в не­глу­бо­ких ямах под кур­га­на­ми), не­да­ле­ко от них за­фик­си­ро­ва­ны «за­па­ди­ны» от по­стро­ек; ос­тат­ки свя­ти­лищ (ал­та­ри из кам­ня), ка­мен­ные скульп­ту­ры (го­ло­вы с не­гро­ид­ны­ми чер­та­ми). Сре­ди на­хо­док - про­из­ве­де­ния мел­кой пла­сти­ки, ча­ще все­го изо­бра­же­ния лю­дей, в т. ч. всад­ни­ка (древ­ней­шее в ре­гио­не). По­ка не из­вест­но, как эта куль­ту­ра со­от­но­сит­ся с со­сед­ни­ми и бо­лее позд­ни­ми. Сле­ды об­ра­бот­ки же­ле­за най­де­ны и на тер­ри­то­рии мас­си­ва Тер­мит (на юге пус­ты­ни Те­не­ре).

До XVI века н. э. по тер­ри­то­рии Нигера про­хо­дил главный ка­ра­ван­ный путь из Северной Аф­ри­ки в хау­са го­су­дар­ст­ва и им­пе­рии Ма­ли и Сон­гай (из Северной Аф­ри­ки вез­ли ре­мес­лен­ные из­де­лия, фи­ни­ки, ин­жир, изюм, из Тро­пи­че­ской Аф­ри­ки - зо­ло­то, сло­но­вую кость, ра­бов). Ожив­лён­ная тор­гов­ля при­ве­ла к об­ра­зо­ва­нию го­ро­дов Ма­ран­дет, Ага­дес, Тахуа, Зин­дер, Ма­ра­ди.

В VII-XVI веков западный и юго-западный рай­оны современного Нигера вхо­ди­ли в со­став государства Сон­гай или на­хо­ди­лись в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от не­го. В XI веке на пла­то Аир на­ча­ли рас­се­лять­ся ско­то­во­ды-ко­чев­ни­ки туа­ре­ги, при­шед­шие из Сев. Аф­ри­ки. В XV веке ими был ос­но­ван сул­та­нат Аир с цен­тром в Ага­де­се. Восточные рай­оны современного Нигера кон­тро­ли­ро­ва­лись государсва­ми Ка­нем и Бор­ну, юж­ные при­над­ле­жа­ли са­мо­му се­вер­но­му из го­су­дар­ств хау­са - Го­би­ру (XIV-XIX веков). В начале XIX века часть тер­ри­то­рии Нигера бы­ла ох­ва­че­на Ос­ма­на дан Фо­дио вос­ста­ни­ем, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го южные рай­оны Нигера во­шли в со­став ха­ли­фа­та Со­ко­то.

До конца XIX века главным ис­точ­ни­ком до­хо­дов пра­ви­те­лей го­су­дар­ств современного Нигера ос­та­ва­лась ра­бо­тор­гов­ля. Её роль осо­бен­но воз­рос­ла в свя­зи с раз­ру­ше­ни­ем зо­ло­той мо­но­по­лии са­хель­ских (см. Са­хель) им­пе­рий пор­ту­галь­ца­ми, ос­во­ив­ши­ми тор­го­вые пу­ти на западно-африканское по­бе­ре­жье. Осо­бое ме­сто в ка­ра­ван­ной тор­гов­ле за­ни­ма­ла про­да­жа со­ли, ко­то­рая до­бы­ва­лась туа­ре­га­ми в от­да­лён­ных оа­зи­сах.

Пер­вые ев­ро­пей­цы про­ник­ли на тер­ри­то­рию современного Нигера на ру­бе­же XVIII-XIX веков. В 1795 и 1805 годы ре­ги­он по­се­тил шот­лан­дец М. Парк. В 1853-1855 годы немецкий ис­сле­до­ва­тель Г. Барт, на­хо­див­ший­ся на британской служ­бе, про­шёл со сво­ей экс­пе­ди­ци­ей от р. Ни­гер до оз. Чад. В 1870 году немецкий пу­те­ше­ст­вен­ник Г. На­хти­галь пе­ре­сёк Са­ха­ру от оа­зи­са Биль­ма до г. Нгиг­ми око­ло оз. Чад.

По ре­зуль­та­там ме­ж­ду­народной Бер­лин­ской кон­фе­рен­ции 1884-1885 годов тер­ри­то­рия верх­не­го те­че­ния р. Ни­гер бы­ла объ­яв­ле­на зо­ной ин­те­ре­сов Фран­ции. В 1891-1892 годы под­пол­ков­ник П.Л. Мон­тей во гла­ве во­оруженного от­ря­да об­сле­до­вал этот рай­он, по­сле 1897 года ме­ж­ду р. Ни­гер и оз. Чад был соз­дан ряд французских во­енных по­стов. В 1899 году к оз. Чад на­пра­ви­лась французская во­енная экс­пе­ди­ция; по­ход со­про­во­ж­дал­ся жес­то­ки­ми рас­пра­ва­ми над ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем.

В 1900 году соз­да­на «во­енная ав­то­ном­ная тер­ри­то­рия Зин­дер» (в 1910 году пре­об­ра­зо­ва­на в «во­енную тер­ри­то­рию Нигера»), ко­то­рая бы­ла вклю­че­на в ко­ло­нию Верх­ний Се­не­гал - Нигер, вхо­див­шую в со­став Фран­цуз­ской За­пад­ной Аф­ри­ки (ФЗА). В 1922 году тер­ри­то­рия Нигера вы­де­ле­на в отдельную ко­ло­нию в со­ста­ве ФЗА. В 1926 году административный центр ко­ло­нии пе­ре­не­сён из Зин­де­ра в Ниа­мей. Ус­та­нов­ле­ние французского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства вы­зва­ло не­до­воль­ст­во ме­ст­но­го на­се­ле­ния и ста­ло при­чи­ной ря­да воо­руж. вос­ста­ний (джер­ма и сон­гай в январе 1906 года, туа­ре­гов в 1914-1916 годы, ту­бу в 1922 году и др.).

В 1946 году Нигер по­лу­чил ста­тус «за­мор­ской тер­ри­то­рии» в со­ста­ве Французского сою­за. Жи­те­ли стра­ны об­ре­ли пра­во соз­да­вать по­ли­тические пар­тии и проф­сою­зы, из­би­рать­ся в ме­ст­ные ор­га­ны вла­сти ко­ло­ний, от­прав­лять сво­их пред­ста­ви­те­лей в Национальное со­б­ра­ние Фран­ции. В 1946 году бы­ла соз­да­на пер­вая по­ли­тическая пар­тия Нигера - Ни­гер­ская про­грес­сив­ная пар­тия (НПП), став­шая од­ной из сек­ций Аф­ри­кан­ско­го де­мо­кра­ти­че­ско­го объ­е­ди­не­ния. В но­ябре 1952 года со­стоя­лась все­об­щая за­бас­тов­ка тру­дя­щих­ся ФЗА; ни­гер­ские проф­сою­зы вы­сту­пи­ли с тре­бо­ва­ния­ми вве­де­ния тру­до­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, 40-ча­со­вой ра­бо­чей не­де­ли и т. д. В 1957 году проф­сою­зы Нигера во­шли во Все­об­щее объ­е­ди­не­ние тру­дя­щих­ся Чёр­ной Аф­ри­ки (ВОТЧА) в ка­че­ст­ве его сек­ции, по­лу­чив­шей назв. Национальное объ­е­ди­не­ние проф­сою­зов Нигера (в 1959 году рас­пу­ще­но).

В 1951 году на ба­зе ле­во­го кры­ла НПП, вед­ше­го борь­бу за от­ме­ну при­ну­дительного тру­да и про­воз­гла­ше­ние де­мо­кра­тических сво­бод, сфор­ми­ро­ва­на пар­тия Ни­гер­ский де­мо­кра­тический со­юз (с 1958 года Са­ва­ба) во гла­ве с Дж. Ба­ка­ри. Со­ци­аль­ную опо­ру пар­тии со­став­ля­ли ра­бо­чие и слу­жа­щие, чле­ны проф­сою­зов, при­мы­кав­ших к Все­об­щей кон­фе­де­ра­ции тру­да Фран­ции, сту­ден­ты. В конце 1956 года Нигер бы­ла пре­дос­тав­ле­на бо­лее ши­ро­кая ав­то­но­мия, в ря­де го­родов Нигер соз­да­ны воз­глав­ляе­мые аф­рикан­ца­ми вы­бор­ные му­ни­ци­па­ли­те­ты. На со­сто­яв­ших­ся в 1957 году вы­бо­рах пар­тия Ба­ка­ри за­вое­ва­ла боль­шин­ст­во мест в пар­ла­мен­те. В 1958 году со­сто­ял­ся ре­фе­рен­дум по во­про­су о вхо­ж­де­нии Нигера во Французское Со­об­ще­ст­во, по его ре­зуль­та­там Ннгер по­лу­чил ста­тус го­су­дар­ст­ва - чле­на Со­об­ще­ст­ва и был объ­яв­лен «ав­то­ном­ной рес­пуб­ли­кой». На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1958 года боль­шин­ст­во мест по­лу­чи­ла НПП, её ли­дер А. Дио­ри воз­гла­вил од­но­пар­тий­ное пра­ви­тель­ст­во. В октябре 1959 года пар­тия Са­ва­ба бы­ла за­пре­ще­на, Ба­ка­ри и дру­гие её ру­ко­во­ди­те­ли эмиг­ри­ро­ва­ли.

Ни­гер по­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти. Подъ­ём нациоально-ос­во­бо­дитльного дви­же­ния вы­ну­дил французское пра­ви­тель­ст­во под­пи­сать со­гла­ше­ние о пре­дос­тав­ле­нии Нигера не­за­ви­си­мо­сти. 3 августа 1960 года года Нигер был про­воз­гла­шён не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­кой и вы­шел из Со­об­ще­ст­ва. В но­яб. 1960 Нац. со­б­ра­ние при­ня­ло но­вую кон­сти­ту­цию и из­бра­ло А. Дио­ри пер­вым пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки (в 1965 и 1970 годы он пе­ре­из­би­рал­ся на но­вый срок). В 1961 году бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние о по­ли­тическом, эко­но­мическом и во­енном со­труд­ни­че­ст­ве с бывшей мет­ро­по­ли­ей. Фран­ция со­хра­ня­ла кон­троль над внеш­ней тор­гов­лей, фи­нан­сами, обо­ро­ной, сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния. В Нигере ос­та­ва­лись французские во­енные ба­зы и вой­ска. Про­грам­мы эко­но­мического и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия фи­нан­си­ро­ва­лись за счёт иностранной по­мо­щи и иностранного, гл. обр. фран­цуз­ско­го, ча­ст­но­го ка­пи­та­ла.

В 1963 году бы­ла пред­при­ня­та не­удач­ная по­пыт­ка во­енного пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­ная дей­ст­вую­щей в под­по­лье пар­ти­ей Са­ва­ба. В 1964 Са­ва­ба при­зва­ла на­се­ле­ние к вос­ста­нию. Воо­руженные от­ря­ды её ак­ти­ви­стов, не по­лу­чив­шие под­держ­ки на­се­ле­ния, бы­ли раз­гром­ле­ны пра­ви­тельств. вой­ска­ми.

В 1968-1974 годы в ре­зуль­та­те са­хель­ской за­су­хи в стра­не рез­ко со­кра­ти­лось по­го­ло­вье ско­та, хо­зяйственная жизнь бы­ла дез­ор­га­ни­зо­ва­на, бо­лее по­ло­ви­ны на­се­ле­ния ока­за­лось под уг­ро­зой го­лод­ной смер­ти. 15 апреля 1974 года в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та власть в Нигере пе­ре­шла к Выс­ше­му во­енному со­ве­ту (ВВС) во гла­ве с полк. С. Кун­че. В 1974 году бы­ли пе­ре­смот­ре­ны со­гла­ше­ния о со­труд­ни­че­ст­ве с Фран­ци­ей, из Нигера вы­ве­ден французский во­енный кон­тин­гент. Пра­ви­тель­ст­во Кун­че осу­ще­ст­ви­ло ряд мер по ока­за­нию по­мо­щи на­се­ле­нию, по­стра­дав­ше­му от за­су­хи, бы­ли по­вы­ше­ны зар­пла­та на­ём­ных ра­бот­ни­ков и сту­ден­че­ские сти­пен­дии. Не­ко­то­ро­му подъ­ё­му эко­но­ми­ки спо­соб­ст­во­ва­ло об­на­ру­же­ние на тер­ри­то­рии Нигера ме­сто­ро­ж­де­ний ура­на. Бы­ли так­же пе­ре­смот­ре­ны ус­ло­вия экс­плуа­та­ции иностранными ком­па­ния­ми ме­сто­ро­ж­де­ний по­лез­ных ис­ко­пае­мых, соз­да­ны государственные уч­ре­ж­де­ния, при­зван­ные кон­тро­ли­ро­вать раз­ви­тие гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, уве­ли­че­ны государственные ка­пи­та­ло­вло­же­ния в эко­но­ми­ку, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние, по­вы­ше­ны за­ку­поч­ные це­ны на сельско-хозяйственное сы­рьё, от­ме­не­ны на­лог на скот и по­душ­ный на­лог. В первой половине 1980-х годов с па­де­ни­ем цен на уран на ми­ро­вом рын­ке эко­но­мическое по­ло­же­ние Нигера рез­ко ухуд­ши­лось; в 1982 году со­стоя­лась круп­ней­шая по мас­шта­бам Нигера за­бас­тов­ка ра­бо­чих гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности.

14 ноября 1987 года на по­сту председателя ВВС был офи­ци­аль­но ут­вер­ждён на­чаль­ник шта­ба воо­руженных сил полк. А. Саи­бу. В 1988 году он ини­ции­ро­вал соз­да­ние еди­ной пар­тии Национальное дви­же­ние за об­ще­ст­во раз­ви­тия (НДОР). В 1989 году при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, до­пус­кав­шая мно­го­пар­тий­ную сис­те­му, про­ве­де­ны вы­бо­ры в Национальное со­б­ра­ние. 20 декабря 1989 года Саи­бу из­бран пре­зи­ден­том Нигера. В пе­ри­од его пре­бы­ва­ния у вла­сти по­лу­чил раз­ви­тие кон­фликт центрального пра­ви­тель­ст­ва с на­се­ляв­ши­ми северные рай­оны стра­ны туа­ре­га­ми, вы­сту­пив­ши­ми с тре­бо­ва­ни­ем пре­вра­ще­ния Нигер в фе­де­ра­цию и соз­да­ния на се­ве­ре туа­рег­ско­го ав­то­ном­но­го рай­она. В 1990-х годах туа­ре­ги на­ча­ли воо­руженную борь­бу с пра­ви­тельственными си­ла­ми.

В 1991 году бы­ло рас­пу­ще­но Национальное со­б­ра­ние и про­воз­гла­шён «пе­ре­ход­ный пе­ри­од» от во­ен­но­го к де­мо­кра­тическому ре­жи­му, в 1992 году при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция. В феврале-мар­те 1993 года со­стоя­лись пар­ла­мент­ские и пре­зи­дент­ские вы­бо­ры, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли 18 по­ли­тических пар­тий. Впер­вые пре­зи­ден­том стра­ны был из­бран пред­ста­ви­тель на­ро­да хау­са (его пред­ше­ст­вен­ни­ки при­над­ле­жа­ли к пле­ме­ни джер­ма) М. Ус­ман - ли­дер пар­тии со­ци­ал-де­мо­кра­тического тол­ка Де­мо­кра­тическая и со­ци­аль­ная кон­вен­ция - Ра­ха­ма.

В январе 1996 года в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та власть в стра­не пе­ре­шла к Со­ве­ту национального при­ми­ре­ния (СНП) во гла­ве с на­чаль­ни­ком шта­ба воо­руженных сил И.Б. Маи­нас­са­рой (в ию­ле 1996 года из­бран пре­зи­ден­том). В феврале 1998 года три пар­тии Нигера - Ни­гер­ская пар­тия за са­мо­управ­ле­ние – Аль-Ума, Пар­тия за национальное един­ство и раз­ви­тие - Са­ла­ма и Объ­е­ди­не­ние за де­мо­кра­тию и со­ци­аль­ный про­гресс со­зда­ли оп­по­зи­ци­он­ный СНП блок Аль­янс де­мо­кра­тических и об­щественных сил (АДОС). По ито­гам вы­бо­ров в ме­ст­ные ор­га­ны вла­сти (7 февраля 1998 год) по­бе­ду одер­жа­ли Фронт за вос­ста­нов­ле­ние и за­щи­ту де­мо­кра­тии (ФВЗД) и АДОС. Ре­зуль­та­ты го­ло­со­ва­ния бы­ли ан­ну­ли­ро­ва­ны Вер­хов­ным су­дом. В стра­не на­ча­лись вол­не­ния и бес­по­ряд­ки. 9 апреля пре­зи­дент Маи­нас­са­ра был убит свои­ми ох­ран­ни­ка­ми. Гла­вой го­су­дар­ст­ва и председателем СНП стал ко­ман­дир пре­зи­дент­ской гвар­дии май­ор Д.М. Ван­ке, по­лу­чив­ший под­держ­ку ФВЗД и АДОС. Ле­том 1999 года он под­пи­сал дек­рет о всту­п­ле­нии в дей­ст­вие но­вой Кон­сти­ту­ции, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой осе­нью то­го же го­да со­стоя­лись пре­зи­дент­ские вы­бо­ры. По­бе­ду одер­жал кан­ди­дат от НДОР М. Тан­д­жа (пе­ре­из­бран в 2004 году). В 2000 году пра­ви­тель­ст­во при­сту­пи­ло к реа­ли­за­ции двух­лет­ней про­грам­мы ин­тен­сив­ных ре­форм в об­лас­ти эко­но­ми­ки, пре­ду­смат­ри­вав­шей, в ча­ст­но­сти, при­ва­ти­за­цию и пе­ре­про­фи­ли­ро­ва­ние государственных пред­при­ятий, а так­же со­кра­ще­ние бюд­жет­ных рас­хо­дов на со­ци­аль­ные ну­ж­ды.

Не­смот­ря на не­ко­то­рые ус­пе­хи в эко­но­мической сфе­ре, внут­ри­по­ли­тическая си­туа­ция в Нигере ос­та­ва­лась на­пря­жён­ной. Оп­по­зи­ция три­ж­ды пы­та­лась вы­не­сти во­тум не­до­ве­рия пра­ви­тель­ст­ву (в мае 2007 года пра­ви­тель­ст­во бы­ло рас­пу­ще­но), про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать вое­ни­зи­ро­ван­ные туа­рег­ские груп­пи­ров­ки, вы­сту­пав­шие за ав­то­но­мию се­ве­ра стра­ны. 26 мая 2009 года бы­ло рас­пу­ще­но Национальное со­б­ра­ние, пре­зи­дент Танд­жа при­нял на се­бя чрез­вы­чай­ные пол­но­мо­чия. В ию­не 2009 года Танд­жа по­пы­тал­ся вне­сти из­ме­не­ния в Кон­сти­ту­цию, ко­то­рые долж­ны бы­ли по­зво­лить ему про­длить пре­зи­дент­ский ман­дат до 2012 года и бал­ло­ти­ро­вать­ся на 3-й срок. Не­смот­ря на про­ти­во­дей­ст­вие Кон­сти­ту­ци­он­но­го су­да (был рас­пу­щен) и мас­со­вые ак­ции про­тес­та, 4 августа 2009 года со­сто­ял­ся ре­фе­рен­дум, по ре­зуль­та­там ко­то­ро­го по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции бы­ли ут­вер­жде­ны. В октябре 2009 года во­пре­ки про­тес­там оп­по­зи­ции Тан­д­жа ор­га­ни­зо­вал пар­ла­мент­ские вы­бо­ры, за­вер­шив­шие­ся по­бе­дой про­пре­зи­дент­ской пар­тии НДОР. Б. ч. оп­по­зиц. пар­тий и бло­ков от­ка­за­лась при­нять уча­стие в вы­бо­рах в знак про­тес­та про­тив дей­ст­вий Танд­жи.

18 февраля 2010 года про­изо­шёл оче­ред­ной государственный пе­ре­во­рот. Власть пе­ре­шла к Вер­хов­но­му со­ве­ту по вос­ста­нов­ле­нию де­мо­кра­тии во гла­ве с ко­ман­дую­щим под­раз­де­ле­ни­ем тя­жё­лой ар­тил­ле­рии С. Джи­бо, при­сту­пив­ше­му к под­го­тов­ке про­ве­де­ния пре­зи­дент­ских вы­бо­ров. 12 марта 2011 года пре­зи­ден­том Нигера был из­бран ли­дер Ни­гер­ской пар­тии за де­мо­кра­тию и со­циа­лизм М. Ис­су­фу.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния Нигера с СССР ус­та­нов­ле­ны в 1972 году. Эко­но­мическое со­труд­ни­че­ст­во раз­ви­то сла­бо. Ни­гер­ское ру­ко­во­дство вы­ра­жа­ет за­ин­те­ре­со­ван­ность в при­вле­че­нии российских ин­ве­сти­ций для раз­ви­тия энер­ге­ти­ки, во­до­снаб­же­ния, неф­тя­ной и ура­но­до­бы­ваю­щей промышленности, до­рож­ной ин­фра­струк­ту­ры с их воз­мож­ным воз­ме­ще­ни­ем за счёт экс­плуа­та­ции соз­дан­ных объ­ек­тов.

Хо­зяй­ст­во

Нигер - од­на из наи­ме­нее раз­ви­тых и бед­ней­ших стран ми­ра. Объ­ём ВВП 11,78 млрд. долл. (2011 год, по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти); в рас­чё­те ВВП на ду­шу на­се­ле­ния 800 долл. (2011 год; 219-е ме­сто сре­ди 225 стран ми­ра). При­рост ре­аль­но­го ВВП 2,3% (2011 год). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,295 (2011 год; 186-е ме­сто сре­ди 187 стран).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - экс­тен­сив­ное сельское хозяйства и ура­но­вая промышленность; Нигер в зна­чительной сте­пе­ни за­ви­сит от конъ­юнк­ту­ры ми­ро­во­го рын­ка ура­на и объ­ё­мов про­изводства сельско-хозяфственной про­дук­ции (в не­уро­жай­ные го­ды бо­лее 1/2 на­се­ле­ния го­ло­да­ет). Раз­ви­тие хо­зяй­ст­ва ог­ра­ни­чи­ва­ют сла­бость про­из­водственной и транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры, низ­кая ква­ли­фи­ка­ция ра­бо­чей си­лы, не­вы­со­кая про­дук­тив­ность и по­лу­на­ту­раль­ный ха­рак­тер аг­рар­но­го сек­то­ра; боль­шой ущерб на­но­сят час­тые за­су­хи.

Государственная по­ли­ти­ка на­прав­ле­на на ли­бе­ра­ли­за­цию эко­но­ми­ки, про­дол­же­ние при­ва­ти­за­ции пред­при­ятий гос­сек­то­ра (на­ча­та в 1980-е годы), при­вле­че­ние иностр. ин­ве­сти­ций. Ве­ду­щие по­зи­ции за­ни­ма­ет ино­стран­ный, гл. обр. фран­цуз­ский, ка­пи­тал (с середины 2000-х годы ак­тив­но уве­ли­чи­ва­ет­ся до­ля китайской ин­ве­сти­ций). Важ­ное зна­че­ние име­ет ме­ж­ду­нар. фи­нан­со­вая по­мощь (по­сту­па­ет в рам­ках про­грамм Все­мир­но­го бан­ка и МВФ).

В струк­ту­ре ВВП до­ля сфе­ры ус­луг со­став­ля­ет 46% (в т. ч. тор­гов­ля, транс­порт, со­ци­аль­ные ус­лу­ги - 37%), сель­ско­го, лес­но­го хо­зяй­ст­ва и ры­бо­лов­ства - 43%, промышленности - около 8%, строи­тель­ст­ва - 2%, энер­ге­ти­ки - 1% (конец 2000-х годов, оцен­ка).

Про­мыш­лен­ность.

Ве­ду­щую роль иг­ра­ет гор­но­до­бы­ваю­щая промышленность. До 1970-х годов от­расль бы­ла пред­став­ле­на ста­ра­тель­ской до­бы­чей зо­ло­та, раз­ра­бот­кой ме­сто­ро­ж­де­ний оло­вян­ных руд и не­руд­ных по­лез­ных ис­ко­пае­мых (в т. ч. из­вест­ня­ка, гип­са). В 1971 году в центральной час­ти стра­ны к се­ве­ро-за­па­ду от г. Ага­дес бы­ли от­кры­ты круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ура­но­вых руд Аку­та и Ар­лит, в 1980-е годы Нигер во­шёл в чис­ло ми­ро­вых ли­де­ров по до­бы­че этих руд.

В 2010 году ура­но­вая промышленность обес­пе­чи­ва­ет свыше 5% ВВП, около 40% до­хо­дов государсвтенного бюд­же­та и около 85% стои­мо­сти экс­пор­та. Объ­ём до­бы­чи руд ура­на 4,4 тыс. т (в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2011 год; 7,8% ми­ро­во­го; 4-е ме­сто в ми­ре по­сле Ка­зах­ста­на, Ка­на­ды, Ав­ст­ра­лии). Круп­ней­шие ком­па­нии от­рас­ли SOMAЇR [(«Société des mi­nes de l’Aїr»); б. ч. ак­ций при­над­ле­жит франц. AREVA NC (63,6%) и ни­гер­ской государственной ком­па­нии ONAREM («Office national des ressources mini ̀eres», 36,4%), раз­ра­ба­ты­ва­ет ме­сто­ро­ж­де­ние Ар­лит] и COMINAK [(«Compagnie mi­ni ̀ere d’Ako­uta»), 34% ак­ций при­над­ле­жит AREVA NC, 31% - ONAREM, ос­таль­ные - японская и ис­панская ком­па­ни­ям; раз­ра­ба­ты­ва­ет мес­то­ро­ж­де­ние Аку­та]. Дей­ст­ву­ют за­во­ды по про­изводству ура­но­вых кон­цен­тра­тов (св. 99% про­дук­ции идёт на экс­порт). Ве­дёт­ся так­же до­бы­ча зо­ло­та (около 3 тыс. т в год; в т. н. зо­ло­том поя­се Нигера: на пла­то Лип­та­ко близ гра­ни­цы с Бур­ки­на-Фа­со со­сре­до­то­че­но бо­лее 20 ме­сто­ро­ж­де­ний, круп­ней­шее - Са­ми­ра), ка­мен­но­го уг­ля (около 200 тыс. т в год; ме­сто­ро­ж­де­ние Ану- Ара­рен близ Ага­де­са раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся государсвтенной ком­па­ни­ей SONICHAR), оло­вян­ных руд (ме­сто­ро­ж­де­ния Ад­рар-эль-Мек­ки, Та­рау­ад­жи в рай­оне пла­то Аир), фос­фо­ри­тов (св. 5 тыс. т в год, в рай­оне г. Тахуа), ка­мен­ной со­ли (около 3 тыс. т в год, ме­сто­ро­ж­де­ние Те­гид­дан-Те­сум к се­ве­ро-за­па­ду от Ага­де­са) и др. Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия до­бы­ваю­щей пром-сти свя­за­ны с на­ча­лом раз­ра­бот­ки круп­ных ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти (об­на­ру­же­ны в конце 1990-х годов на вос­то­ке и юго-вос­то­ке стра­ны в рай­оне оз. Чад).

Око­ло 3/4 по­треб­но­стей в элек­тро­энер­гии удов­ле­тво­ря­ет­ся за счёт им­пор­та (ЛЭП ГЭС «Kainji», Ни­ге­рия - Ниа­мей; свыше 450 млн. кВт·ч, 2007 год). Про­изводство элек­тро­энер­гии около 200 млн. кВт·ч в год; вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся главным образом на ди­зель­ных элек­тро­стан­ци­ях вбли­зи круп­ных го­ро­дов (ра­бо­та­ют на при­воз­ном то­п­ли­ве). Близ Ага­де­са дей­ст­ву­ет ТЭС, ра­бо­таю­щая на ме­ст­ном уг­ле (един­ст­вен­ная в стра­не не за­ви­ся­щая от им­пор­та энер­го­но­си­те­лей). Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся про­ек­ты строи­тель­ст­ва ря­да ГЭС на р. Ни­гер, по ис­поль­зо­ва­нию сол­неч­ной энер­гии.

Об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность раз­ви­та сла­бо и ори­ен­ти­ро­ва­на на пе­ре­ра­бот­ку сельско-хозяйственного сы­рья. Б. ч. пред­при­ятий со­сре­до­то­че­на в круп­ных го­ро­дах (Ниа­мей, Зин­дер, Ма­ра­ди, Ма­та­мее и др.). Мо­ло­ко­за­во­ды, му­ко­моль­ни, мас­ло- и хла­до­бой­ни; про­изводство ара­хи­со­во­го мас­ла, пи­ва и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков. Хлоп­ко­очи­сти­тель­ные, тек­стиль­ные, ко­же­вен­ные пред­при­ятия; це­мент­ный и кир­пич­ный за­во­ды; мы­ло­ва­рен­ная фаб­ри­ка. Пред­при­ятия по вы­пус­ку кра­си­те­лей, из­го­тов­ле­нию сельско-хозяйственного ин­вен­та­ря. Важ­ное зна­че­ние в про­изводстве то­ва­ров для внутреннего рын­ка име­ют ре­мёс­ла (тка­че­ст­во, вы­дел­ка тка­ней и кож, гон­чар­ное де­ло).

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Раз­ви­тие сельского хозяйства силь­но за­труд­не­но из-за за­суш­ли­во­го кли­ма­та (ок. 4/5 тер­ри­то­рии стра­ны на­хо­дит­ся в зо­не пус­ты­ни и по­лу­пус­ты­ни). Пе­рио­ди­че­ские (1 раз в несколько лет) за­су­хи и на­ше­ст­вия са­ран­чи при­во­дят к боль­шим (до 70%) по­те­рям уро­жая и про­до­вольственными кри­зи­сам. Рас­тёт за­ви­си­мость стра­ны от им­пор­та про­дук­тов пи­та­ния; Нигер - по­сто­ян­ный ре­ци­пи­ент ме­ж­ду­нар. про­до­вольств. по­мо­щи (дей­ст­ву­ют 8 про­грамм Про­до­вольственной и сельско-хозяйственной организации ООН, 2011 год).

Сельско-хозяйственные уго­дья, при­год­ные для экс­тен­сив­но­го ско­то­вод­ст­ва и ог­ра­ни­чен­но­го рас­те­ние­вод­ст­ва, рас­по­ло­же­ны пре­им. на юге и юго-за­па­де стра­ны (все­го около 20% тер­ри­то­рии Нигера, в т. ч. паш­ня около 11%, па­ст­би­ща около 7%; конец 2000-х годов). Пре­об­ла­да­ют мел­кие кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва с низ­ким уров­нем аг­ро­тех­ни­ки и ме­ха­ни­за­ции. Про­дук­тив­ность рас­те­ние­вод­ст­ва Нигера - од­на из са­мых низ­ких в ми­ре (средняя уро­жай­ность зер­но­вых около 3 ц/га). Важ­ное экс­порт­ное зна­че­ние име­ет вы­ра­щи­ва­ние ара­хи­са (сред­не­го­до­вой сбор около 250 тыс. т), ово­щей (лу­ка, то­ма­тов, ка­пус­ты, слад­ко­го пер­ца). Для внутреннего по­треб­ле­ния воз­де­лы­ва­ют про­со и сор­го (3-4 млн. т в год), рис (около 150 тыс. т в год; на оро­шае­мых зем­лях в до­ли­не р. Ни­гер), бо­бо­вые (около 1 млн. т в год), ма­ни­ок (около 120 тыс. т в год). Вы­ра­щи­ва­ют так­же са­хар­ный тро­ст­ник (220 тыс. т), хлоп­чат­ник (10,7 тыс. т). Жи­вот­но­вод­ст­во экс­тен­сив­ное, пре­об­ла­да­ет ко­че­вое и по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во. Об­щее по­го­ло­вье ско­та около 16 млн. (в т. ч. круп­ный ро­га­тый скот 2,3 млн., ов­цы 4,7 млн., ко­зы 7,5 млн., ос­лы 580 тыс., верб­лю­ды 427 тыс., ло­ша­ди 106 тыс.; конца 2000-х годов). Еже­год­ный улов ры­бы около 30 тыс. т; рыб­ный про­мы­сел в основном на ре­ках Ни­гер, Ко­ма­ду­гу-Йо­бе и др.

Сфе­ра ус­луг.

Ве­ду­щую роль иг­ра­ет роз­нич­ная и оп­то­вая тор­гов­ля. Ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор те­ле­ком­му­ни­ка­ций (мо­биль­ная связь). Од­на из пер­спек­тив­ных и бы­ст­ро раз­ви­ваю­щих­ся от­рас­лей - ту­ри­стический биз­нес. При­ток иностранных ту­ри­стов за­ви­сит от по­ли­тической ста­биль­но­сти в стра­не. В 2010 году Нигер по­се­ти­ли св. 74 тыс. чел.; до­хо­ды пре­вы­си­ли 40 млн. долл.; б. ч. гос­ти­ниц рас­по­ло­же­на в Ниа­мее (все­го ок. 90). Основные ви­ды ту­риз­ма - куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный и эко­ло­ги­че­ский. Сре­ди важ­ных объ­ек­тов ту­риз­ма: го­ро­да Ниа­мей, Ага­дес, 6 национальных пар­ков, в т. ч. ста­рей­ший Дубль-Ве, го­ры Аир и Джа­до (на­скаль­ная жи­во­пись), оа­зи­сы пла­то Аир.

Транс­порт.

Транс­порт­ная сеть раз­ви­та край­не сла­бо. Основной вид транс­пор­та - ав­то­мо­биль­ный. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог около 19 тыс. км, в т. ч. до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем ок. 4 тыс. км (2008 год). Боль­шое зна­че­ние для со­об­ще­ния Нигера со стра­на­ми Западной и Центральной Аф­ри­ки име­ет уча­сток Транс­са­хель­ской ма­ги­ст­ра­ли (Да­кар/Се­не­гал - Нджа­ме­на/Чад), про­хо­дя­щий от гра­ни­цы с Ма­ли (че­рез Ниа­мей, До­со, Ма­ра­ди) к гра­ни­це с Ни­ге­ри­ей; от­ветв­ле­ния на вос­ток (до г. Зин­дер, да­лее к оз. Чад) и се­вер (к Тахуа и Ага­де­су). Име­ет­ся 10 аэ­ро­пор­тов с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но- по­са­доч­ных по­лос, в т. ч. 3 ме­ж­ду­на­род­ных: в Ниа­мее, Ага­де­се, Зин­де­ре.

Внеш­не­эко­но­ми­че­ские свя­зи.

Нигер име­ет от­ри­ца­тель­ное саль­до внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та 3135 млн. долл. (2011 год), в т. ч. стои­мость экс­пор­та 1166 млн. долл., им­пор­та 1969 млн. долл. Основные ста­тьи экс­пор­та: ура­но­вый кон­цен­трат, жи­вой скот, про­дук­ция жи­вот­но­вод­ст­ва, ово­щи и др. Главные по­ку­па­те­ли: США (49,1% стои­мо­сти, 2011 год), Ни­ге­рия (29,3%), Рос­сия (10,3%). В им­пор­те пре­об­ла­да­ют про­до­воль­ст­вие (в т. ч. зер­но­вые), ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные сред­ст­ва, нефть и неф­те­про­дук­ты. Главные по­став­щи­ки: Фран­ция (24,3%), Ки­тай (9,8%), Ни­ге­рия (9%), Бель­гия (6,9%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) Нигера на­счи­ты­ва­ют 5,3 тыс. человек (2010 год) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ) и ВВС, кро­ме то­го, име­ют­ся вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния (5,4 тыс. человек): жан­дар­ме­рия (1,4 тыс. человек), рес­пуб­ли­кан­ская гвар­дия (2,5 тыс. человек) и национальная по­ли­ция (1,5 тыс. человек). Во­енный го­до­вой бюд­жет 67 млн. долл. (2009 год, оцен­ка).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва государства - пре­зи­дент, осу­ще­ст­в­ляю­щий ру­ко­во­дство че­рез Министерство обо­ро­ны и ГШ. В во­енно-административном от­но­ше­нии стра­на раз­де­ле­на на 3 во­енных ок­ру­га.

СВ (5,2 тыс. человек) яв­ля­ют­ся ос­но­вой ВС и ор­га­ни­за­ци­он­но вклю­ча­ют 4 бро­не­ка­ва­ле­рий­ских (раз­ве­ды­ват.) эс­кад­ро­на, 10 отд. рот (7 пех., 2 па­ра­шют­ные, 1 инж.), ба­та­рею зе­нит­ной ар­тил­ле­рии. На воо­ру­же­нии СВ со­сто­ит 132 БРМ, 22 БТР, 40 ми­но­мё­тов, про­ти­во­тан­ко­вые сред­ст­ва (в т. ч. арт. ору­дия различных ка­либ­ров), 36 гра­на­то­мё­тов, около 40 ору­дий зе­нит­ной ар­тил­ле­рии. ВВС (100 человек) вклю­ча­ют эс­кад­ри­лью транс­порт­ной авиа­ции и эс­кад­ри­лью вер­то­лё­тов. На воо­ру­же­нии до 10 транс­порт­ных са­мо­лё­тов и са­мо­лё­тов свя­зи, 4 вер­то­лё­та. Всё воо­ру­же­ние и во­енная тех­ни­ка иностранного про­изводства, гл. обр. фран­цуз­ско­го.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС - по при­зы­ву, срок служ­бы 24 мес. Под­го­тов­ка сер­жант­ско­го со­ста­ва из ря­до­вых - в час­тях и учеб­ных цен­трах, офи­це­ров - за ру­бе­жом, в основном во Фран­ции и Кот-д’Ивуаре. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 2,3 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе 1,2 млн. чел.

Здра­во­охра­не­ние

В Нигере на 100 тыс. жителей при­хо­дит­ся вра­чей 1,9, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла и аку­ше­рок 13,7, 1 сто­ма­то­лог (2008 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 6,1% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние 57,6%, ча­ст­ный сек­тор 42,4%; 2009 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Кон­сти­ту­ция (2010 год), Ко­декс об ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды (1998 год); ука­зы о рек­ла­ме та­ба­ка и си­га­рет (1992 год), о Комитете тех­нической ко­ор­ди­на­ции парт­нёр­ско­го раз­ви­тия сек­то­ра здра­во­охра­не­ния (1998 год), о Комитете по ре­про­дук­тив­но­му здо­ро­вью (1998 год), о Национальном комитете по борь­бе с эпи­де­мическими за­бо­ле­ва­ния­ми (1998 год); за­кон о про­фи­лак­ти­ке ВИЧ-ин­фек­ции (2007). Управ­ле­ние сис­те­мой здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет Министерство здра­во­охра­не­ния, су­ще­ст­ву­ют отдельные це­ле­вые про­грам­мы. Функ­цио­ни­ру­ют государственные ча­ст­ные (в круп­ных го­ро­дах), цер­ков­ные медицинские уч­ре­ж­де­ния. Пер­вич­ная ме­ди­ко-са­ни­тар­ная по­мощь раз­ви­та сла­бо, ма­ло­дос­туп­на для на­се­ле­ния (в 89% слу­ча­ев оп­ла­чи­ва­ет­ся па­ци­ен­том). Боль­нич­ная по­мощь пол­но­стью со­сре­до­то­че­на в го­ро­дах. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции: бак­те­ри­аль­ная ди­зен­те­рия, ге­па­тит А, тиф, ма­ля­рия, шис­то­со­ма­тоз, ме­нин­го­кок­ко­вый ме­нин­гит, пти­чий грипп H5N1 (2009 год). Основные при­чи­ны смер­ти: ма­ля­рия, ту­бер­ку­лёз, СПИД (2008 год).

Спорт

Олим­пий­ский комитет Нигера соз­дан и при­знан МОК в 1964 году; в Олим­пий­ских иг­рах спорт­сме­ны Нигера уча­ст­ву­ют с 1964 года (То­кио). Един­ст­вен­ную в ис­то­рии стра­ны на­гра­ду за­вое­вал бок­сёр 1-й по­лу­сред­ней ве­со­вой ка­те­го­рии 2-крат­ный чем­пи­он Аф­ри­ки (1964, 1968 годы) И. Да­бор, удо­сто­ен­ный брон­зо­вой ме­да­ли на Олим­пий­ских иг­рах в Мюн­хе­не (1972 год). Ус­пеш­но в различных ме­ж­ду­народных со­стя­за­ни­ях по бок­су вы­сту­пал так­же Д. Ла­го - чем­пи­он Аф­ри­ки (1968 год) в наи­лег­чай­шей ве­со­вой ка­те­го­рии. Сре­ди других по­пу­ляр­ных в стра­не ви­дов спор­та - бас­кет­бол, во­лей­бол, фут­бол, лёг­кая ат­ле­ти­ка, пла­ва­ние, тен­нис. Фе­де­ра­ция фут­бо­ла Нигера ос­но­ва­на в 1967 году, Фе­де­ра­ция тен­ни­са Нигера - в 1988 году. В стра­не на­счи­ты­ва­ет­ся 15 тен­нис­ных клу­бов и около 40 кор­тов. Спорт­сме­ны Нигера при­ни­ма­ют уча­стие во Все­аф­ри­кан­ских иг­рах; за­воё­ва­ны 2 се­реб­ря­ные и 8 брон­зо­вых ме­да­лей (по 2011 год). Круп­ней­ший в стра­не спор­тив­ный комп­лекс по­стро­ен в 1989 году в сто­ли­це (в 1999 году ре­кон­струи­ро­ван) - ста­ди­он им. ген. Сей­ни Кун­че (35 тыс. мест).

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния Нигера вклю­ча­ет: до­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния, 6-лет­нюю обя­за­тель­ную на­чаль­ную шко­лу, 4-лет­нюю не­пол­ную сред­нюю и 3-лет­нюю пол­ную сред­нюю шко­лы. Сред­нее профессионально-тех­ническое об­ра­зо­ва­ние раз­ви­то сла­бо, в 2007/2008 учеб­ном го­ду лишь 8% уча­щих­ся по­се­ща­ли профессионально-тех­нические учеб­ные за­ве­де­ния (гл. обр. кур­сы). Обу­че­ние в шко­ле бес­плат­ное. Управ­ле­ние об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ют Министерство ба­зо­во­го об­ра­зо­ва­ния и гра­мот­но­сти, Министерство сред­не­го и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, ис­сле­до­ва­ний и тех­но­ло­гий. В 1998 году при­нят 10-лет­ний план раз­ви­тия об­ра­зо­ва­ния в Нигере (вве­дён в 2003 году). Ох­ват об­ра­зо­ва­ни­ем в Нигере яв­ля­ет­ся са­мым низ­ким в ми­ре. До­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния по­се­ща­ли (2010) 4% де­тей, на­чаль­ные шко­лы - 66%, сред­ние шко­лы - 13%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ла 28,7% (2005 год). Глав­ные на­учные уч­реж­де­ния, ву­зы, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Ниа­мее.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Пер­вое пе­рио­дическое из­да­ние Нигера - га­зе­та ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции «Niger In­formation» (1955-1957 годы). С 1974 года вы­хо­дит официальная пра­ви­тельственная еже­днев­ная газета «Le Sahel» (г. Ниа­мей, 5 тыс. экз.). Вы­пус­ка­ет­ся так­же около 15 не­за­ви­си­мых из­да­ний, в т. ч. га­зе­ты «Le Républicain» (г. Ниа­мей, с 1991 года, еже­не­дель­но, на французский язык), «Anfani» (3 тыс. экз.), «Le Démocrate». Ра­дио­ве­ща­ние с 1958 года, те­ле­ви­де­ние с 1979 года. В 1967 года ос­но­ва­на пра­ви­тельственная служ­ба ра­дио­ве­ща­ния и те­ле­ви­де­ния Нигера - «Of­fice de Radiodiffusion et Télévision du Niger» (ORTN), в ве­де­нии ко­то­рой на­хо­дят­ся ра­дио­стан­ция «La Voix du Sahel» (современное название с 1974 года) и те­ле­ка­нал «Télé Sahel». Дей­ст­ву­ют так­же не­за­ви­си­мые ра­дио­стан­ции «RFI 1 Afrique» (на франц. яз.), «BBC World Service - Africa» (на англ. яз.), те­ле­ка­на­лы «Télé Star», «Té­néré TV» и др. Национальное ин­фор­мационное агент­ство - Agence nig ́erienne de presse (ос­но­ва­но в 1987 году).

Литература

Литература на­ро­дов Нигера раз­ви­ва­ет­ся с 1950-х годов пре­имущественно на французском язы­ке. Её ос­но­во­по­лож­ни­ком стал И. Ис­са, ав­тор со­че­таю­щей тра­ди­ции ху­дожественной про­зы и пуб­ли­ци­сти­ки кн. «Ве­ли­кие чёр­ные во­ды» (1959 год), в цен­тре ко­то­рой - взаи­мо­от­но­ше­ния ко­ло­ни­за­то­ров и ме­ст­ных африканских пле­мён. Ши­ро­кий ре­зо­нанс име­ла по­эзия Д. Зи­ки (сборник «Пес­ни Да­го­меи», 1950 год), а так­же ав­то­био­гра­фическая по­весть пи­са­те­ля и пуб­ли­ци­ста Б. Ха­мы «Ди­тя, ты слы­шишь?» (1953 год, на языке сон­гай, в пе­ре­во­де на французский язык – «Встре­ча с Ев­ро­пой», 1969 год). Сре­ди дра­ма­тур­гов наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чил А. Са­ли­фу (пье­са «Та­ни­мун», пост. в 1969 в Ал­жи­ре). В 1970-1990-х годах сло­жил­ся со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гич. ро­ман: А. Кан­та («Ли­шён­ный кор­ней», 1972 год), А. Ус­ман («Пят­на­дцать лет, хва­тит!», 1977 год), И. Ума­ру, М. Ха­ли­лу, А. Иде и др. Жанр ис­то­рич. ро­ма­на офор­мил­ся в твор­че­ст­ве Аб­ду­лай Ма­ма­ни (ро­ман «Са­рау­ния», 1980). Сре­ди наи­бо­лее заметных по­этов конца XX - начала XXI веков - Ха­вад, А. Иде.

Издания:

Anthologie de la littérature écrite ni­gé­rienne d’expression française. 2 éd. Niamey, 2005;

Littérature du Niger: rencontre. P., 2010. Vol. 1–2.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

По­строй­ки ев­ропейского ти­па поя­ви­лись в го­ро­дах Нигера в середине XX века (Национальная ас­самб­лея, Дво­рец пра­во­су­дия, Дво­рец пре­зи­ден­та; все - в г. Ниа­мей). С конца XX века в Нигере воз­во­дят­ся об­щественные зда­ния, ими­ти­рую­щие тра­диционые гли­но­бит­ные cооружения: административное зда­ние ONERSOL в Ниа­мее (1981 год), Ра­ту­ша в Тахуа (1985 год; оба - арх. Л. Мес­тер де Па­райд), де­пар­та­мент­ское управ­ле­ние Министерства вод­ных ре­сур­сов в Ага­десе (1988-1989 годы, арх. Х.Э. Ар­мен­голь) и др. С конца XX века ра­бо­та­ет жи­во­пи­сец Б. Бу­рей­ма, ис­поль­зую­щий в сво­их аб­ст­ракт­ных по­лот­нах мо­ти­вы де­ко­ра сва­деб­ных оде­ял пле­мён сон­гай и джер­ма. Раз­ви­ва­ют­ся тра­ди­ции ху­дожественных ре­мё­сел: из­го­тов­ле­ние кон­ской сбруи, су­мок, сан­да­лий из тис­нё­ной ко­жи, ке­ра­ми­ки с гео­мет­рическим рель­еф­ным ор­на­мен­том, пле­тёных кор­

Му­зы­ка

Музыкальная куль­ту­ра Нигера вклю­ча­ет тра­ди­ции ко­рен­но­го на­се­ле­ния (на­ро­ды хау­са, сон­гай, ка­ну­ри, туа­ре­ги, фуль­бе), городскую му­зы­ку, современные по­пу­ляр­ные сти­ли. Из­вест­но о су­ще­ст­во­ва­нии проф. му­зы­ки в гос-ве Сон­гай (XV-XVI века), в ха­ли­фа­те Со­ко­то (XIX век). У хау­са со­хра­ня­ет­ся ис­кус­ст­во грио­тов, при па­тро­нах су­ще­ст­ву­ют му­зы­кан­ты-ин­ст­ру­мен­та­ли­сты ма­ка­ди, ни­щен­ст­вую­щие пев­цы ма­ро­ка (спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на хва­леб­ных пес­нях). Тра­диционная му­зы­ка ко­рен­ных на­ро­дов ис­пы­та­ла влия­ние музыкальных форм, свя­зан­ных с куль­ту­рой ис­ла­ма (ре­чи­та­ция Ко­ра­на, пе­ние ре­лигиозных гим­нов). Му­зы­ка - обя­за­тель­ная часть пе­ре­ход­ных об­ря­дов, сельско-хозяйственных празд­ни­ков, охот­ничь­их ри­туа­лов, це­ре­мо­ний в честь во­ж­дей, ис­лам­ских празд­ни­ков Ид аль-фитр (раз­го­ве­ния) и Ид аль-ад­ха (жерт­во­при­но­ше­ния) и др.

Тра­диционные пес­ни на­ро­дов Нигера - од­но­го­лос­ные с эле­мен­та­ми ге­те­ро­фо­нии; раз­ли­ча­ют­ся пес­ни с со­про­во­ж­де­ни­ем ба­ра­ба­на тин­де (жен­ские хва­леб­ные пес­ни тин­де ном­нас, пес­ни ри­туа­лов по­кло­не­ния ду­хам тин­де нго­ма) и пес­ни без со­про­во­ж­де­ния (муж­ские пес­ни ти­шио). Со­хра­ня­ет спе­ци­фи­ку му­зы­ка туа­ре­гов. Ин­стру­мен­таль­ные тра­ди­ции на­ро­дов Нигера пред­став­ле­ны иг­рой на лют­не­вид­ных ин­ст­ру­ментах, про­доль­ных флей­тах, вар­га­нах, ба­ра­ба­нах из вы­су­шен­ной ты­к­вы и двух­сто­рон­них с кор­пу­сом в фор­ме пе­соч­ных ча­сов; рас­про­стра­не­ны так­же ин­стру­мен­ты араб. про­ис­хо­ж­де­ния: боль­шие двух­сто­рон­ние ци­лин­д­рич. ба­ра­ба­ны, длин­ные ме­тал­лич. тру­бы, языч­ко­вый ин­ст­ру­мент с двой­ной тро­стью. В Нигере ши­ро­ко бы­ту­ют тан­цы руу­ме, йа­ке, ба­мул, ли­ло­ре с музыкальным со­про­во­ж­де­ни­ем.

Му­зы­ка западно- ев­ропейского об­раз­ца про­ник­ла в Нигере с французской ко­ло­ни­за­ци­ей (начало XX века). Влия­ние по­пу­ляр­ных форм западной му­зы­ки ока­за­ло зна­чит. влия­ние на гор. му­зы­ку Нигера в конце XX - начале XXI веков. Обу­че­ние ака­де­мической западной му­зы­ке и джа­зу ве­дёт­ся в Ниа­мее в цен­тре «Эль Хадж Тая» (ру­ко­во­ди­тель М. Гар­ба). Кол­лек­ции муз. ин­ст­ру­мен­тов Нигера есть в Му­зее эт­но­ло­гии в Ниа­мее и в Му­зее эт­но­гра­фии в Не­вша­те­ле (Швей­ца­рия), за­пи­сей тра­диционной му­зы­ки - в фон­дах ком­па­нии OCORA (в со­ста­ве «Radio France») и др.

Ки­но

Ни­гер стал од­ной из пер­вых стран Тро­пической Аф­ри­ки, где по­лу­чил раз­ви­тие ки­не­ма­то­граф. Ос­но­вы за­ло­же­ны в 1940-х годах французским ки­не­ма­то­гра­фи­стом Ж. Ру­шем, сни­мав­шим на на­чаль­ном эта­пе ко­рот­ко­мет­раж­ные эт­но­гра­фич. филь­мы: «В стра­не чёр­ных ма­гов» (1947 год), «При­об­ще­ние к тан­цу одер­жи­мых» и «Ма­ги из Ван­зар­бэ» (оба 1949 года). Позд­нее Руш ста­вил пол­но­мет­раж­ные иг­ро­вые филь­мы: «Ма­ло-по­ма­лу» (1971 год), «Ку­ка­ре­ку, Гос­по­дин Цы­п­лё­нок» (1974 год), «Те­атр мо­ло­дой лу­ны» (1980 год), «Гос­по­жа Во­да» (1993 год). «Зо­ло­той эрой» ни­гер­ско­го ки­но на­зы­ва­ют 1960-1970-е годы, ко­гда свои кар­ти­ны со­зда­ва­ли ре­жис­сё­ры М. Алас­сан («Ау­ре», «Коль­цо ко­ро­ля Ко­да», обе 1962 год; «Смерть Ган­жи», 1965 год; «Воз­вра­ще­ние аван­тю­ри­ста», 1966 год; «Же­на, вил­ла, ма­ши­на, день­ги», 1972 год; «Ту­ла, или Дух во­ды», 1974 год; «Ве­ли­кий Сам­ба», 1977 год), У. Ган­да («Ка­ба­ска­бо», 1969 год; «Ва­зу-мно­го­же­нец», 1970 год; «Кол­дун», 1973 год), М. Ди­оп («Встре­ча», 1972 год), И. Ус­сей­ни («Как кра­сив Па­риж», 1974 год), Дж. Май­га («Чёр­ная звез­да», 1976 год; «Чёр­ные об­ла­ка», 1979 год). В 1970 году уч­ре­ж­де­на Ас­со­циа­ция ки­не­ма­то­гра­фи­стов Нигера. По­сле вы­зван­но­го фи­нан­со­вы­ми труд­но­стя­ми за­стоя 1980-х годах, ко­гда ки­но­ры­нок стра­ны за­вое­ва­ла про­дук­ция из Ни­ге­рии, с середины 1990-х годов национальное ки­но на­ча­ло воз­ро­ж­дать­ся.

Сре­ди филь­мов: «Здо­ро­вья всем в 2000 го­ду» З. Аб­ду (1993 год); «Куль­тур­ный шок» (1994 год), «Го­ге» (1996 год) С. Ма­ха­ма­на; «Чёр­ная пят­ни­ца» Май­ги (1999 год); «Ага­ис­са» (2001 год), «Вол­шеб­ни­ки из Аде­ра» (2001 год), «Та­гим­ба» (2003 год) Алас­са­на; «Меч­та силь­нее смер­ти» Ру­ша (2002 год); «Ко­че­вой Ага­дес FM» К. Ле­ло­на и П. Мор­ти­мо­ра (2004 год); «Ар­ли - вто­рой Па­риж» И. Мо­ра Кпаи (2005 год); «Ал­лэс­си… Аф­ри­кан­ская ак­три­са» Р. Кеи­ты (2005 год); «Пра­во­су­дие в Ага­де­се» Ле­ло­на (2006 год); «Та­нец Ву­да­бе» С. Лонк и «Ага­дес» Р. Уай­ма­на (оба 2010 год). С 2004 в Ниа­мее про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь «Во­круг Ниа­мея» (еже­год­но) и Африканский фо­рум до­ку- менталь­но­го ки­но (ка­ж­дые 2 го­да).

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