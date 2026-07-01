НИГЕР
НИГЕР (République du Niger) - республика Нигер.
Общие сведения
Нигер - государство в Западной Африке. Граничит на севере с Алжиром и Ливией, на востоке - с Чадом, на юге - c Нигерией, на юго-западе - с Бенином и Буркина-Фасо, на западе - с Мали; выхода к морю не имеет. Площадь 1267 тыс. км2. Населеие 16,3 млн. человек (2012 год). Столица - Ниамей. Официальный язык - французский (распространены также хауса и зарма). Денежная единица - франк КФА. Административно-территориальное деление: 7 департаментов и столичный округ Ниамей (приравнен к департаменту).
Нигер - член ООН (1960 год), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), АС (1963 год; до 2002 года - ОАЕ), ОИК (1969 год), Экономич. сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС, 1975 год), ВТО (1996 год).
Государственный строй
Нигер - унитарное государство. Конституция принята 31 октября 2010 года. Форма правления - смешанная республика.
Глава государства - президент, избираемый всенародным голосованием на 5 лет (с правом одного переизбрания). Президентом может быть избран любой гражданин не моложе 35 лет, чьё гражданство приобретено по рождению, обладающий всей полнотой гражданских и политических прав. Президент - верховный главнокомандующий армии, назначает высших гражданских и военных должностных лиц, представляет государство в международных отношениях, возглавляет Совет Республики.
Парламент - однопалатное Национальное собрание (113 депутатов, избираемых населением на 5 лет).
Правительство - Совет министров, состоит из премьер-министра и министров. На заседаниях правительства председательствует президент. Он назначает премьер-министра - лидера парламентского большинства, а по предложению премьер-министра - членов правительства. Премьер-министр руководит, активизирует и координирует деятельность правительства, обеспечивает исполнение законов и может делегировать некоторые свои полномочия др. министрам. Правительство несёт ответственность перед Национальным собранием.
В Нигер существует многопартийная система. Ведущие политические партии: Нац. движение за общество развития, Нигерская партия за демократию и социализм, Демократич. и социальная конвенция.
Природа
Рельеф.
Бо́льшая часть территории Нигера расположена в Сахаре, южная часть - в зоне Сахеля. Поверхность преимущественно равнинная, высота 200-500 м. Центральная часть занимает высокое (500-1000 м) сильно расчленённое цокольное плато Аир (Азбин), его вершинные поверхности увенчаны вулканическими конусами (высота до 2022 м, Идукальн-Тагес - высшая точка Нигер), склоны обрывистые, крутые, расчленены глубокими короткими ущельями. На северо-востоке - цокольные плато Джадо и Чигаи. На востоке простирается песчаная равнина Тенере с барханами - одними из самых высоких в Сахаре, в северной её части протягиваются обширные поля гальки и обломков горных пород (хамада). На западе расположены аккумулятивная равнина Талак и пластовая равнина Иуллемедден, сильно расчленённая долинами сухих водотоков - вади (напр., долина Азавак).
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Hигер расположен в северо-западной части Африканской платформы, докембрийский фундамент которой выступает на поверхность в центральной части страны (массив Аир, являющийся юго-восточным отрогом массива Ахаггар), на северо-востоке (массив Джадо), на юге (северная часть плато Джос) и юго-западе (сев.-вост. окраина массива Липтако). Б. ч. территории занята Мали-Нигерской (на западе) и Чадской (на востоке) синеклизами. Массив Аир сложен гнейсами, амфиболитами, кварцитами, мраморами, мигматитами архея. В основании массива Джадо - гранитогнейсы; верхний ярус образован нижнепротерозойскими метаморфич. сланцами, филлитами и кварцитами. На плато Джос архейский гранитогнейсовый комплекс перекрыт нижнепротерозойскими метаморфизов. конгломератами и песчаниками. В массиве Липтако поля в основном архейских гранитоидов перемежаются с зонами нижнепротерозойских метаморфизовных вулканогенно-осадочных образований. Складчатые зоны позднепротерозойского возраста, сложенные гл. обр. терригенными комплексами, известны на юго-западе, юге и к востоку от массива Аир.
Мали-Нигерская синеклиза заполнена ордовикско-пермскими морским и континентальными терригенными отложениями, триасово-юрскими и меловыми гл. обр. континентальными толщами; верхняя континентальная серия имеет олигоцен-неогеновый возраст. В Чадской синеклизе залегают меловые континентальные отложения. На крайний северо-восток Нигера заходит южная часть впадины Марзук, в пределах которой развиты ордовикско-верхнекаменноугольные терригенные отложения (преимущественно морской фации), перекрытые континентальными толщами мезозоя и кайнозоя. На территории Hигера широко распространены четвертичные аллювиальные, озёрные и эоловые накопления. Формирование чехла сопровождалось внедрением кольцевых интрузий щелочных гранитов (палеозойских в центральной части Нигера, мезозойских на юге). В четвертичном периоде происходило излияние базальтов (в массивах Аир и Джадо).
Важнейшие полезные ископаемые Нигера - руды урана, осадочные месторождения которых (Акута, Арлит, Имурарен и др.) расположены к северо-западу от г. Агадес. Значительны запасы осадочных железных руд р-на Ниамей (месторождение Сай), фосфоритов (месторождения в районе Тапоа, Тахуа). Имеются месторождения каменных углей (Ану-Арарен близ г. Агадес), золотых руд (многочисл. месторождения золотоносного пояса Нигера в массиве Липтако на юго-западе, наиболее крупное - Самира), комплексных олово-вольфрам-тантал-ниобиевых руд (к северу от г. Агадес), месторождения и проявления медно-молибден- порфировых, литиевых, марганцевых руд (в западной части), полиметаллических руд (в центр. части). На юго-востоке страны (в районе оз. Чад) выявлены перспективные месторождения нефти. Из неметаллич. полезных ископаемых наибольшее значение имеют месторождения каменной соли (Тегиддан-Тесум, оазис Фаши, Бильма), гипса, известняков.
Климат.
На территории Нигера климат меняется от пустынного тропического на севере и северо-востоке до субэкваториального на юге и юго-западе. В большинстве районов ср. темп-ры самых холодных месяцев (декабрь, январь) 20-24 °C, на востоке (населённый пункт Бильма) - менее 20 °C. Средней температуры самого тёплого месяца (май) повсеместно превышают 33 °C. Период со средними температурами воздуха более 30 °C составляет 4-6 месяцев. На б. ч. территории суточные колебания температур превышают 20 °C.
Среднее годовое количество осадков на севере и северо-востоке менее 100 мм; к югу и юго-западу (в зоне Сахеля) оно составляет 300-400 мм (в наиболее влажных районах - до 500-600 мм), подавляющая часть осадков выпадает в мае - сентябре; продолжительность сезона дождей 1,5-4 мес. На один влажный месяц (август) часто приходится до 40% годовой суммы осадков. На всей территории дожди выпадают нерегулярно, часто случаются засухи, причём они бывают даже в годы избыточного увлажнения. Кроме дождливого сезона, различают сухой прохладный сезон (ноябрь - февраль) - наиболее комфортное время года и сухой жаркий сезон (март - май). В жаркий сезон господствует сухой горячий ветер харматан, приносящий пыльные бури. Переход от сухого к дождливому сезону сопровождается сильными грозами и ливнями.
Внутренние воды.
Преобладают временные, пересыхающие на б. ч. года водотоки. Более 90% поверхностного стока формируются за пределами Нигера. На крайнем юго-западе протекает (на протяжении 550 км) единственная крупная река страны - Нигер, получающая на территории Нигера несколько небольших постоянных и временных (сезонных) притоков. На крайнем юго-востоке - часть котловины оз. Чад. К его бассейну относится р. Комадугу- Йобе, протекающая на крайнем юго-востоке Нигера (по границе с Нигерией), её водность в последнее десятилетие сильно уменьшилась. С 2004 года из-за сокращения площади оз. Чад вода в его акватории на территории Нигера отсутствует, днище занято лугово-болотной растительностью. Наиболее крупные временные водотоки берут начало на плато Аир и в сезон дождей наполнены водой только в верхнем течении.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 33,7 км3, из которых 31,2 км3 - поверхностные (в т. ч. ок. 29 км3 - сток р. Нигер), 2,5 км3 - подземные воды. Водообеспеченность 2710 м3/человек в год. Водопотребление обеспечивается б. ч. за счёт подземных вод (около 90%) и составляет 185 м3/человек в год. Основной потребитель воды – сельское хозяйство (95%), на жилищно-коммунальное хозяйство приходится 4%, на промышленность - 1%.
Почвы, растительный и животный мир.
Пустынные и полупустынные районы лишены сплошного почвенного покрова. На б. ч. Нигера преобладают красновато-бурые опесчаненные и суглинистые почвы опустыненных саванн, в наиболее увлажнённых областях - красно-бурые почвы сухих саванн (на крайнем юге - ферритизированные). В долине Нигера -луговые красно-бурые, в котловине оз. Чад - лугово-болотные почвы.
Свыше 60% страны занимают пустыни и полупустыни, расположенные в северной части Нигера, их растительность представлена аристидой, диким просом, полынью, акациями и коммифорами. Южнее протягивается опустыненная саванна, в растительном покрове - аристида, крам- крам, солянки, баланитес египетский, зизифус мавританский, акация беловатая и др. Крайний юг и юго-запад расположены в типичной саванне с густым злаковым покровом, акациями, баобабом, пальмой дум, эуфорбией. Флора Нигера насчитывает более 1400 видов растений.
В составе фауны св. 130 видов млекопитающих (11 находятся под угрозой исчезновения), св. 120 видов гнездящихся птиц. Для пустынь и полупустынь характерны ушастая лисичка фенек, песчаная лисица, песчаный кот; из пресмыкающихся - пустынная ящерица варан, песчаная гадюка, различные виды песчаных удавов и гекконов. На юге типичны представители саванн: львы, слоны, буйволы, жирафы, антилопы; в некоторых районах много шакалов, гиен, грызунов.
Охраняемые природные территории занимают 8% площади страны, заповедник Аир и Тенере и национальный парк Дубль-Ве включены в список Всемирного наследия.
Население
Нигер населяют более 20 этнических групп. На юге живут хауса (40,1%) и народы, говорящие на нигеро-конголезских языках (фульбе - 7,6%, йоруба - 0,3% и гурма - 0,2%). На юго-западе проживают говорящие на нило-сахарских языках зарма, или джерма (29,1%), и сонгай (5%); родственные им канури (4%) обитают на востоке и юго-востоке. На севере и западе живут туареги (9,6%) и арабы (1,5%, в основном алжирцы - 1,3%, а также ливийцы, мавры, шоа).
Численность населения за 1960-2010 годы возросла более чем в 5 раз (2,9 млн. человек в 1960 году; 5,6 млн. человек в 1980 году; 10,1 млн. человек в 2000 году; 12,6 млн. человек в 2005 году). Темпы естественного прироста населения в начале 2010-х годов - одни из самых высоких в мире (3,6% в 2012 году, 3-е место после Катара и Зимбабве). Структура воспроизводства населения типична для наименее развитых стран: характерны очень высокая рождаемость (50,1 на 1000 жителей, 1-е место в мире) и высокая смертность (13,8 на 1000 жителей, 14-е место). Нигер занимает 1-е место в мире по уровню фертильности (7,2 ребёнка на 1 женщину); младенческая смертность остаётся очень высокой (110,0 на 1000 живорождённых, 2-е место в мире после Афганистана). В возрастной структуре населения высоки доли детей (до 15 лет) - 52% и людей трудоспособного возраста (15-64 года) - 45%; доля лиц 65 лет и старше - 3%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 53,8 года (одна из самых низких в мире; мужчины - 52,5 года, женщины - 55,1 года). Численность мужчин и женщин примерно равная.
Нигер - одна из наименее населённых стран Африки: средняя плотность населения 12,9 чел./км2 (2012 год). Наиболее плотно заселены долина р. Нигер и орошаемые территории вокруг городов Маради и Зиндер на юге страны (ср. плотность до 150 чел./км2); наименее - пустынные центр. и сев. районы (менее 1 чел./км2). Городское население 21% (2011 год). Крупнейшие города (тыс. чел., 2011 год): Ниамей (1302,9), Зиндер (274,5), Маради (206,4), Агадес (124,3), Тахуа (123,4), Арлит (112,4).
Экономически активное население 4,69 млн. человек (2010 год). В структуре занятости на долю сельского хозяйства приходится около 90%, промышленности – около 6%, сферы услуг - около 4%. Уровень безработицы 50% (середина 2000-х годов). Более 60% населения живёт за чертой бедности, из них 35% - в условиях крайней нищеты.
Религия
Свыше 95% населения Нигера (2010 год, оценка) - мусульмане (гл. обр. сунниты), есть также приверженцы традиционных верований, христиане. Распространён религиозный синкретизм. Действуют 1 митрополия и 1 диоцез Римско-католической церкви. Крупнейшие протестантские организации - Евангелическая церковь Республики Нигер и Союз евангелических протестантских церквей Республики Нигер (обе 1989 года).
Исторический очерк
Доколониальный и колониальный периоды.
Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Нигера - единичные памятники, относимые к Ашелю. К среднему палеолиту принадлежит атерская культура, представленная на северо-западе современной пустыни Тенере памятником Адрар-Бу (первоначально датировался Дж.Д. Кларком 35-15 тыс. лет назад; в более поздних его работах - 65-50 тыс. лет назад), где изучались и мастерские; среди находок - заготовки орудий в технике Леваллуа, черешковые бифасы, боковые и, в гораздо меньшем количестве, концевые скребки, проколки, резцы и др.
Расцвету культур позднего каменного века способствовало то, что в раннем и среднем голоцене на территории современной Сахары были влажный климат, растительность и животный мир, характерные для саванны. В числе опорных групп памятников для изучения этой эпохи - поселения и могильник (один из крупнейших в Африке для этого времени; раскопано более 200 погребений) в местности Гоберо (на юго-западе совр. пустыни Тенере), приуроченные к древнему озеру. В рамках 8–7-го тыс. до н. э. датируется киффийская культура (в Гоберо - около 7700-6200 годов до н. э.), представленная захоронениями (высокие негроиды) с прижатыми к туловищу руками и ногами. Среди находок - керамическая посуда, покрытая врезным волнистым орнаментом, микролиты, костяные наконечники острог, рыболовные крючки. Финал культуры соотносится с наступлением засушливого периода.
С началом нового увлажнения распространяется тенерийская культура (V-III тысячилетие до н. э.), носителями которой были представители средиземноморской расы. В Гоберо (даты около 5200-2500 годов до н. э.) есть погребения, схожие с предшествующей культурой, но появляются и новые обряды; напр., в одной из могил скорченными (как бы в обнимку) захоронены женщина с 2 детьми, на дне могилы зафиксированы многочисленные следы пыльцы цветов. Среди находок - керамика, украшенная ямочным штампом, оттиски которого могли покрывать поверхность сосуда, располагаться косыми параллельными линиями; каменные и костяные орудия; украшения из костей и зубов животных (в т. ч. бегемота), камня (в т. ч. неместного). Эта же культура представлена в Адрар-Бу (первая половина V – вторая половина IV тысячилетия до н. э.), где основным сырьём каменной индустрии (бифасные наконечники, шилья, свёрла, ножи, топоры или тёсла) служил зелёный стекловатый туф. Многочисленны тёрочники, округлые керамические сосуды со штамповым орнаментом, бусины из скорлупы страусовых яиц, браслеты из слоновой кости и др. Основу хозяйства по-прежнему составляли охота (в т. ч. на антилоп, бегемотов, крокодилов), собирательство, рыболовство, но есть находки костей домашних животных (в т. ч. скелет коровы), бесспорные следы земледелия пока не обнаружены. Угасание этой культуры связано с окончательным обезвоживанием Сахары. К эпохе увлажнения относятся петроглифы на плато Аир (Азбин) и в пустыне Тенере - реалистичные изображения животных, типичных для саванны.
Вопрос о наличии культур бронзового века на территории Нигера остаётся открытым. Медные и бронзовые веретёна, браслеты, наконечники копий и стрел найдены на поселении Афунфун, для которого имеются калиброванные радиоуглеродные даты около середины III тысячелетия до н. э. Находки в ряде др. пунктов датируются позднее. Свидетельства обработки меди (плавильные печи, изделия) в районе Агадес, радиоуглеродным методом датируются около конца VII векао н. э. Есть данные о наличии контактов («дорога колесниц») с крупными центрами на территории Мавритании (не позднее VI-V веков до н. э.) и севернее Сахары, в т. ч. на юге и юго-востоке плато Аир (датируются II тысячелетием до н. э.) и северо-восточнее, вокруг оазиса Азелик (I тысячелетие до н. э.).
В долинах р. Нигер (на юго-западе Нигера и близлежащих землях) выделяется культура Бура раннего железного века (около II века до н. э. - XIII века н. э.; высказывалось мнение о её появлении несколько раньше): обширные некрополи (трупоположения в гробах, в неглубоких ямах под курганами), недалеко от них зафиксированы «западины» от построек; остатки святилищ (алтари из камня), каменные скульптуры (головы с негроидными чертами). Среди находок - произведения мелкой пластики, чаще всего изображения людей, в т. ч. всадника (древнейшее в регионе). Пока не известно, как эта культура соотносится с соседними и более поздними. Следы обработки железа найдены и на территории массива Термит (на юге пустыни Тенере).
До XVI века н. э. по территории Нигера проходил главный караванный путь из Северной Африки в хауса государства и империи Мали и Сонгай (из Северной Африки везли ремесленные изделия, финики, инжир, изюм, из Тропической Африки - золото, слоновую кость, рабов). Оживлённая торговля привела к образованию городов Марандет, Агадес, Тахуа, Зиндер, Маради.
В VII-XVI веков западный и юго-западный районы современного Нигера входили в состав государства Сонгай или находились в вассальной зависимости от него. В XI веке на плато Аир начали расселяться скотоводы-кочевники туареги, пришедшие из Сев. Африки. В XV веке ими был основан султанат Аир с центром в Агадесе. Восточные районы современного Нигера контролировались государсвами Канем и Борну, южные принадлежали самому северному из государств хауса - Гобиру (XIV-XIX веков). В начале XIX века часть территории Нигера была охвачена Османа дан Фодио восстанием, в результате которого южные районы Нигера вошли в состав халифата Сокото.
До конца XIX века главным источником доходов правителей государств современного Нигера оставалась работорговля. Её роль особенно возросла в связи с разрушением золотой монополии сахельских (см. Сахель) империй португальцами, освоившими торговые пути на западно-африканское побережье. Особое место в караванной торговле занимала продажа соли, которая добывалась туарегами в отдалённых оазисах.
Первые европейцы проникли на территорию современного Нигера на рубеже XVIII-XIX веков. В 1795 и 1805 годы регион посетил шотландец М. Парк. В 1853-1855 годы немецкий исследователь Г. Барт, находившийся на британской службе, прошёл со своей экспедицией от р. Нигер до оз. Чад. В 1870 году немецкий путешественник Г. Нахтигаль пересёк Сахару от оазиса Бильма до г. Нгигми около оз. Чад.
По результатам международной Берлинской конференции 1884-1885 годов территория верхнего течения р. Нигер была объявлена зоной интересов Франции. В 1891-1892 годы подполковник П.Л. Монтей во главе вооруженного отряда обследовал этот район, после 1897 года между р. Нигер и оз. Чад был создан ряд французских военных постов. В 1899 году к оз. Чад направилась французская военная экспедиция; поход сопровождался жестокими расправами над местным населением.
В 1900 году создана «военная автономная территория Зиндер» (в 1910 году преобразована в «военную территорию Нигера»), которая была включена в колонию Верхний Сенегал - Нигер, входившую в состав Французской Западной Африки (ФЗА). В 1922 году территория Нигера выделена в отдельную колонию в составе ФЗА. В 1926 году административный центр колонии перенесён из Зиндера в Ниамей. Установление французского колониального господства вызвало недовольство местного населения и стало причиной ряда вооруж. восстаний (джерма и сонгай в январе 1906 года, туарегов в 1914-1916 годы, тубу в 1922 году и др.).
В 1946 году Нигер получил статус «заморской территории» в составе Французского союза. Жители страны обрели право создавать политические партии и профсоюзы, избираться в местные органы власти колоний, отправлять своих представителей в Национальное собрание Франции. В 1946 году была создана первая политическая партия Нигера - Нигерская прогрессивная партия (НПП), ставшая одной из секций Африканского демократического объединения. В ноябре 1952 года состоялась всеобщая забастовка трудящихся ФЗА; нигерские профсоюзы выступили с требованиями введения трудового законодательства, 40-часовой рабочей недели и т. д. В 1957 году профсоюзы Нигера вошли во Всеобщее объединение трудящихся Чёрной Африки (ВОТЧА) в качестве его секции, получившей назв. Национальное объединение профсоюзов Нигера (в 1959 году распущено).
В 1951 году на базе левого крыла НПП, ведшего борьбу за отмену принудительного труда и провозглашение демократических свобод, сформирована партия Нигерский демократический союз (с 1958 года Саваба) во главе с Дж. Бакари. Социальную опору партии составляли рабочие и служащие, члены профсоюзов, примыкавших к Всеобщей конфедерации труда Франции, студенты. В конце 1956 года Нигер была предоставлена более широкая автономия, в ряде городов Нигер созданы возглавляемые африканцами выборные муниципалитеты. На состоявшихся в 1957 году выборах партия Бакари завоевала большинство мест в парламенте. В 1958 году состоялся референдум по вопросу о вхождении Нигера во Французское Сообщество, по его результатам Ннгер получил статус государства - члена Сообщества и был объявлен «автономной республикой». На парламентских выборах 1958 года большинство мест получила НПП, её лидер А. Диори возглавил однопартийное правительство. В октябре 1959 года партия Саваба была запрещена, Бакари и другие её руководители эмигрировали.
Нигер после провозглашения независимости. Подъём нациоально-освободитльного движения вынудил французское правительство подписать соглашение о предоставлении Нигера независимости. 3 августа 1960 года года Нигер был провозглашён независимой республикой и вышел из Сообщества. В нояб. 1960 Нац. собрание приняло новую конституцию и избрало А. Диори первым президентом республики (в 1965 и 1970 годы он переизбирался на новый срок). В 1961 году было подписано соглашение о политическом, экономическом и военном сотрудничестве с бывшей метрополией. Франция сохраняла контроль над внешней торговлей, финансами, обороной, системой образования. В Нигере оставались французские военные базы и войска. Программы экономического и социального развития финансировались за счёт иностранной помощи и иностранного, гл. обр. французского, частного капитала.
В 1963 году была предпринята неудачная попытка военного переворота, организованная действующей в подполье партией Саваба. В 1964 Саваба призвала население к восстанию. Вооруженные отряды её активистов, не получившие поддержки населения, были разгромлены правительств. войсками.
В 1968-1974 годы в результате сахельской засухи в стране резко сократилось поголовье скота, хозяйственная жизнь была дезорганизована, более половины населения оказалось под угрозой голодной смерти. 15 апреля 1974 года в результате военного переворота власть в Нигере перешла к Высшему военному совету (ВВС) во главе с полк. С. Кунче. В 1974 году были пересмотрены соглашения о сотрудничестве с Францией, из Нигера выведен французский военный контингент. Правительство Кунче осуществило ряд мер по оказанию помощи населению, пострадавшему от засухи, были повышены зарплата наёмных работников и студенческие стипендии. Некоторому подъёму экономики способствовало обнаружение на территории Нигера месторождений урана. Были также пересмотрены условия эксплуатации иностранными компаниями месторождений полезных ископаемых, созданы государственные учреждения, призванные контролировать развитие горнодобывающей промышленности, увеличены государственные капиталовложения в экономику, образование и здравоохранение, повышены закупочные цены на сельско-хозяйственное сырьё, отменены налог на скот и подушный налог. В первой половине 1980-х годов с падением цен на уран на мировом рынке экономическое положение Нигера резко ухудшилось; в 1982 году состоялась крупнейшая по масштабам Нигера забастовка рабочих горнодобывающей промышленности.
14 ноября 1987 года на посту председателя ВВС был официально утверждён начальник штаба вооруженных сил полк. А. Саибу. В 1988 году он инициировал создание единой партии Национальное движение за общество развития (НДОР). В 1989 году принята новая конституция, допускавшая многопартийную систему, проведены выборы в Национальное собрание. 20 декабря 1989 года Саибу избран президентом Нигера. В период его пребывания у власти получил развитие конфликт центрального правительства с населявшими северные районы страны туарегами, выступившими с требованием превращения Нигер в федерацию и создания на севере туарегского автономного района. В 1990-х годах туареги начали вооруженную борьбу с правительственными силами.
В 1991 году было распущено Национальное собрание и провозглашён «переходный период» от военного к демократическому режиму, в 1992 году принята новая конституция. В феврале-марте 1993 года состоялись парламентские и президентские выборы, в которых участвовали 18 политических партий. Впервые президентом страны был избран представитель народа хауса (его предшественники принадлежали к племени джерма) М. Усман - лидер партии социал-демократического толка Демократическая и социальная конвенция - Рахама.
В январе 1996 года в результате государственного переворота власть в стране перешла к Совету национального примирения (СНП) во главе с начальником штаба вооруженных сил И.Б. Маинассарой (в июле 1996 года избран президентом). В феврале 1998 года три партии Нигера - Нигерская партия за самоуправление – Аль-Ума, Партия за национальное единство и развитие - Салама и Объединение за демократию и социальный прогресс создали оппозиционный СНП блок Альянс демократических и общественных сил (АДОС). По итогам выборов в местные органы власти (7 февраля 1998 год) победу одержали Фронт за восстановление и защиту демократии (ФВЗД) и АДОС. Результаты голосования были аннулированы Верховным судом. В стране начались волнения и беспорядки. 9 апреля президент Маинассара был убит своими охранниками. Главой государства и председателем СНП стал командир президентской гвардии майор Д.М. Ванке, получивший поддержку ФВЗД и АДОС. Летом 1999 года он подписал декрет о вступлении в действие новой Конституции, в соответствии с которой осенью того же года состоялись президентские выборы. Победу одержал кандидат от НДОР М. Танджа (переизбран в 2004 году). В 2000 году правительство приступило к реализации двухлетней программы интенсивных реформ в области экономики, предусматривавшей, в частности, приватизацию и перепрофилирование государственных предприятий, а также сокращение бюджетных расходов на социальные нужды.
Несмотря на некоторые успехи в экономической сфере, внутриполитическая ситуация в Нигере оставалась напряжённой. Оппозиция трижды пыталась вынести вотум недоверия правительству (в мае 2007 года правительство было распущено), продолжали действовать военизированные туарегские группировки, выступавшие за автономию севера страны. 26 мая 2009 года было распущено Национальное собрание, президент Танджа принял на себя чрезвычайные полномочия. В июне 2009 года Танджа попытался внести изменения в Конституцию, которые должны были позволить ему продлить президентский мандат до 2012 года и баллотироваться на 3-й срок. Несмотря на противодействие Конституционного суда (был распущен) и массовые акции протеста, 4 августа 2009 года состоялся референдум, по результатам которого поправки к Конституции были утверждены. В октябре 2009 года вопреки протестам оппозиции Танджа организовал парламентские выборы, завершившиеся победой пропрезидентской партии НДОР. Б. ч. оппозиц. партий и блоков отказалась принять участие в выборах в знак протеста против действий Танджи.
18 февраля 2010 года произошёл очередной государственный переворот. Власть перешла к Верховному совету по восстановлению демократии во главе с командующим подразделением тяжёлой артиллерии С. Джибо, приступившему к подготовке проведения президентских выборов. 12 марта 2011 года президентом Нигера был избран лидер Нигерской партии за демократию и социализм М. Иссуфу.
Дипломатические отношения Нигера с СССР установлены в 1972 году. Экономическое сотрудничество развито слабо. Нигерское руководство выражает заинтересованность в привлечении российских инвестиций для развития энергетики, водоснабжения, нефтяной и уранодобывающей промышленности, дорожной инфраструктуры с их возможным возмещением за счёт эксплуатации созданных объектов.
Хозяйство
Нигер - одна из наименее развитых и беднейших стран мира. Объём ВВП 11,78 млрд. долл. (2011 год, по паритету покупательной способности); в расчёте ВВП на душу населения 800 долл. (2011 год; 219-е место среди 225 стран мира). Прирост реального ВВП 2,3% (2011 год). Индекс человеческого развития 0,295 (2011 год; 186-е место среди 187 стран).
Основа экономики - экстенсивное сельское хозяйства и урановая промышленность; Нигер в значительной степени зависит от конъюнктуры мирового рынка урана и объёмов производства сельско-хозяфственной продукции (в неурожайные годы более 1/2 населения голодает). Развитие хозяйства ограничивают слабость производственной и транспортной инфраструктуры, низкая квалификация рабочей силы, невысокая продуктивность и полунатуральный характер аграрного сектора; большой ущерб наносят частые засухи.
Государственная политика направлена на либерализацию экономики, продолжение приватизации предприятий госсектора (начата в 1980-е годы), привлечение иностр. инвестиций. Ведущие позиции занимает иностранный, гл. обр. французский, капитал (с середины 2000-х годы активно увеличивается доля китайской инвестиций). Важное значение имеет междунар. финансовая помощь (поступает в рамках программ Всемирного банка и МВФ).
В структуре ВВП доля сферы услуг составляет 46% (в т. ч. торговля, транспорт, социальные услуги - 37%), сельского, лесного хозяйства и рыболовства - 43%, промышленности - около 8%, строительства - 2%, энергетики - 1% (конец 2000-х годов, оценка).
Промышленность.
Ведущую роль играет горнодобывающая промышленность. До 1970-х годов отрасль была представлена старательской добычей золота, разработкой месторождений оловянных руд и нерудных полезных ископаемых (в т. ч. известняка, гипса). В 1971 году в центральной части страны к северо-западу от г. Агадес были открыты крупные месторождения урановых руд Акута и Арлит, в 1980-е годы Нигер вошёл в число мировых лидеров по добыче этих руд.
В 2010 году урановая промышленность обеспечивает свыше 5% ВВП, около 40% доходов государсвтенного бюджета и около 85% стоимости экспорта. Объём добычи руд урана 4,4 тыс. т (в пересчёте на металл, 2011 год; 7,8% мирового; 4-е место в мире после Казахстана, Канады, Австралии). Крупнейшие компании отрасли SOMAЇR [(«Société des mines de l’Aїr»); б. ч. акций принадлежит франц. AREVA NC (63,6%) и нигерской государственной компании ONAREM («Office national des ressources mini ̀eres», 36,4%), разрабатывает месторождение Арлит] и COMINAK [(«Compagnie mini ̀ere d’Akouta»), 34% акций принадлежит AREVA NC, 31% - ONAREM, остальные - японская и испанская компаниям; разрабатывает месторождение Акута]. Действуют заводы по производству урановых концентратов (св. 99% продукции идёт на экспорт). Ведётся также добыча золота (около 3 тыс. т в год; в т. н. золотом поясе Нигера: на плато Липтако близ границы с Буркина-Фасо сосредоточено более 20 месторождений, крупнейшее - Самира), каменного угля (около 200 тыс. т в год; месторождение Ану- Арарен близ Агадеса разрабатывается государсвтенной компанией SONICHAR), оловянных руд (месторождения Адрар-эль-Мекки, Тарауаджи в районе плато Аир), фосфоритов (св. 5 тыс. т в год, в районе г. Тахуа), каменной соли (около 3 тыс. т в год, месторождение Тегиддан-Тесум к северо-западу от Агадеса) и др. Перспективы развития добывающей пром-сти связаны с началом разработки крупных месторождений нефти (обнаружены в конце 1990-х годов на востоке и юго-востоке страны в районе оз. Чад).
Около 3/4 потребностей в электроэнергии удовлетворяется за счёт импорта (ЛЭП ГЭС «Kainji», Нигерия - Ниамей; свыше 450 млн. кВт·ч, 2007 год). Производство электроэнергии около 200 млн. кВт·ч в год; вырабатывается главным образом на дизельных электростанциях вблизи крупных городов (работают на привозном топливе). Близ Агадеса действует ТЭС, работающая на местном угле (единственная в стране не зависящая от импорта энергоносителей). Разрабатываются проекты строительства ряда ГЭС на р. Нигер, по использованию солнечной энергии.
Обрабатывающая промышленность развита слабо и ориентирована на переработку сельско-хозяйственного сырья. Б. ч. предприятий сосредоточена в крупных городах (Ниамей, Зиндер, Маради, Матамее и др.). Молокозаводы, мукомольни, масло- и хладобойни; производство арахисового масла, пива и безалкогольных напитков. Хлопкоочистительные, текстильные, кожевенные предприятия; цементный и кирпичный заводы; мыловаренная фабрика. Предприятия по выпуску красителей, изготовлению сельско-хозяйственного инвентаря. Важное значение в производстве товаров для внутреннего рынка имеют ремёсла (ткачество, выделка тканей и кож, гончарное дело).
Сельское хозяйство.
Развитие сельского хозяйства сильно затруднено из-за засушливого климата (ок. 4/5 территории страны находится в зоне пустыни и полупустыни). Периодические (1 раз в несколько лет) засухи и нашествия саранчи приводят к большим (до 70%) потерям урожая и продовольственными кризисам. Растёт зависимость страны от импорта продуктов питания; Нигер - постоянный реципиент междунар. продовольств. помощи (действуют 8 программ Продовольственной и сельско-хозяйственной организации ООН, 2011 год).
Сельско-хозяйственные угодья, пригодные для экстенсивного скотоводства и ограниченного растениеводства, расположены преим. на юге и юго-западе страны (всего около 20% территории Нигера, в т. ч. пашня около 11%, пастбища около 7%; конец 2000-х годов). Преобладают мелкие крестьянские хозяйства с низким уровнем агротехники и механизации. Продуктивность растениеводства Нигера - одна из самых низких в мире (средняя урожайность зерновых около 3 ц/га). Важное экспортное значение имеет выращивание арахиса (среднегодовой сбор около 250 тыс. т), овощей (лука, томатов, капусты, сладкого перца). Для внутреннего потребления возделывают просо и сорго (3-4 млн. т в год), рис (около 150 тыс. т в год; на орошаемых землях в долине р. Нигер), бобовые (около 1 млн. т в год), маниок (около 120 тыс. т в год). Выращивают также сахарный тростник (220 тыс. т), хлопчатник (10,7 тыс. т). Животноводство экстенсивное, преобладает кочевое и полукочевое скотоводство. Общее поголовье скота около 16 млн. (в т. ч. крупный рогатый скот 2,3 млн., овцы 4,7 млн., козы 7,5 млн., ослы 580 тыс., верблюды 427 тыс., лошади 106 тыс.; конца 2000-х годов). Ежегодный улов рыбы около 30 тыс. т; рыбный промысел в основном на реках Нигер, Комадугу-Йобе и др.
Сфера услуг.
Ведущую роль играет розничная и оптовая торговля. Динамично развивается сектор телекоммуникаций (мобильная связь). Одна из перспективных и быстро развивающихся отраслей - туристический бизнес. Приток иностранных туристов зависит от политической стабильности в стране. В 2010 году Нигер посетили св. 74 тыс. чел.; доходы превысили 40 млн. долл.; б. ч. гостиниц расположена в Ниамее (всего ок. 90). Основные виды туризма - культурно-познавательный и экологический. Среди важных объектов туризма: города Ниамей, Агадес, 6 национальных парков, в т. ч. старейший Дубль-Ве, горы Аир и Джадо (наскальная живопись), оазисы плато Аир.
Транспорт.
Транспортная сеть развита крайне слабо. Основной вид транспорта - автомобильный. Общая протяжённость автодорог около 19 тыс. км, в т. ч. дорог с твёрдым покрытием ок. 4 тыс. км (2008 год). Большое значение для сообщения Нигера со странами Западной и Центральной Африки имеет участок Транссахельской магистрали (Дакар/Сенегал - Нджамена/Чад), проходящий от границы с Мали (через Ниамей, Досо, Маради) к границе с Нигерией; ответвления на восток (до г. Зиндер, далее к оз. Чад) и север (к Тахуа и Агадесу). Имеется 10 аэропортов с твёрдым покрытием взлётно- посадочных полос, в т. ч. 3 международных: в Ниамее, Агадесе, Зиндере.
Внешнеэкономические связи.
Нигер имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Объём внешнеторгового оборота 3135 млн. долл. (2011 год), в т. ч. стоимость экспорта 1166 млн. долл., импорта 1969 млн. долл. Основные статьи экспорта: урановый концентрат, живой скот, продукция животноводства, овощи и др. Главные покупатели: США (49,1% стоимости, 2011 год), Нигерия (29,3%), Россия (10,3%). В импорте преобладают продовольствие (в т. ч. зерновые), машины и оборудование, транспортные средства, нефть и нефтепродукты. Главные поставщики: Франция (24,3%), Китай (9,8%), Нигерия (9%), Бельгия (6,9%).
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) Нигера насчитывают 5,3 тыс. человек (2010 год) и состоят из Сухопутных войск (СВ) и ВВС, кроме того, имеются военизированные формирования (5,4 тыс. человек): жандармерия (1,4 тыс. человек), республиканская гвардия (2,5 тыс. человек) и национальная полиция (1,5 тыс. человек). Военный годовой бюджет 67 млн. долл. (2009 год, оценка).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства - президент, осуществляющий руководство через Министерство обороны и ГШ. В военно-административном отношении страна разделена на 3 военных округа.
СВ (5,2 тыс. человек) являются основой ВС и организационно включают 4 бронекавалерийских (разведыват.) эскадрона, 10 отд. рот (7 пех., 2 парашютные, 1 инж.), батарею зенитной артиллерии. На вооружении СВ состоит 132 БРМ, 22 БТР, 40 миномётов, противотанковые средства (в т. ч. арт. орудия различных калибров), 36 гранатомётов, около 40 орудий зенитной артиллерии. ВВС (100 человек) включают эскадрилью транспортной авиации и эскадрилью вертолётов. На вооружении до 10 транспортных самолётов и самолётов связи, 4 вертолёта. Всё вооружение и военная техника иностранного производства, гл. обр. французского.
Комплектование регулярных ВС - по призыву, срок службы 24 мес. Подготовка сержантского состава из рядовых - в частях и учебных центрах, офицеров - за рубежом, в основном во Франции и Кот-д’Ивуаре. Мобилизац. ресурсы 2,3 млн. чел., в т. ч. годных к военной службе 1,2 млн. чел.
Здравоохранение
В Нигере на 100 тыс. жителей приходится врачей 1,9, лиц среднего медицинского персонала и акушерок 13,7, 1 стоматолог (2008 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 6,1% ВВП (бюджетное финансирование 57,6%, частный сектор 42,4%; 2009 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (2010 год), Кодекс об охране окружающей среды (1998 год); указы о рекламе табака и сигарет (1992 год), о Комитете технической координации партнёрского развития сектора здравоохранения (1998 год), о Комитете по репродуктивному здоровью (1998 год), о Национальном комитете по борьбе с эпидемическими заболеваниями (1998 год); закон о профилактике ВИЧ-инфекции (2007). Управление системой здравоохранения осуществляет Министерство здравоохранения, существуют отдельные целевые программы. Функционируют государственные частные (в крупных городах), церковные медицинские учреждения. Первичная медико-санитарная помощь развита слабо, малодоступна для населения (в 89% случаев оплачивается пациентом). Больничная помощь полностью сосредоточена в городах. Наиболее распространённые инфекции: бактериальная дизентерия, гепатит А, тиф, малярия, шистосоматоз, менингококковый менингит, птичий грипп H5N1 (2009 год). Основные причины смерти: малярия, туберкулёз, СПИД (2008 год).
Спорт
Олимпийский комитет Нигера создан и признан МОК в 1964 году; в Олимпийских играх спортсмены Нигера участвуют с 1964 года (Токио). Единственную в истории страны награду завоевал боксёр 1-й полусредней весовой категории 2-кратный чемпион Африки (1964, 1968 годы) И. Дабор, удостоенный бронзовой медали на Олимпийских играх в Мюнхене (1972 год). Успешно в различных международных состязаниях по боксу выступал также Д. Лаго - чемпион Африки (1968 год) в наилегчайшей весовой категории. Среди других популярных в стране видов спорта - баскетбол, волейбол, футбол, лёгкая атлетика, плавание, теннис. Федерация футбола Нигера основана в 1967 году, Федерация тенниса Нигера - в 1988 году. В стране насчитывается 15 теннисных клубов и около 40 кортов. Спортсмены Нигера принимают участие во Всеафриканских играх; завоёваны 2 серебряные и 8 бронзовых медалей (по 2011 год). Крупнейший в стране спортивный комплекс построен в 1989 году в столице (в 1999 году реконструирован) - стадион им. ген. Сейни Кунче (35 тыс. мест).
Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования Нигера включает: дошкольные учреждения, 6-летнюю обязательную начальную школу, 4-летнюю неполную среднюю и 3-летнюю полную среднюю школы. Среднее профессионально-техническое образование развито слабо, в 2007/2008 учебном году лишь 8% учащихся посещали профессионально-технические учебные заведения (гл. обр. курсы). Обучение в школе бесплатное. Управление образовательными учреждениями осуществляют Министерство базового образования и грамотности, Министерство среднего и высшего образования, исследований и технологий. В 1998 году принят 10-летний план развития образования в Нигере (введён в 2003 году). Охват образованием в Нигере является самым низким в мире. Дошкольные учреждения посещали (2010) 4% детей, начальные школы - 66%, средние школы - 13%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляла 28,7% (2005 год). Главные научные учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в Ниамее.
Средства массовой информации
Первое периодическое издание Нигера - газета колониальной администрации «Niger Information» (1955-1957 годы). С 1974 года выходит официальная правительственная ежедневная газета «Le Sahel» (г. Ниамей, 5 тыс. экз.). Выпускается также около 15 независимых изданий, в т. ч. газеты «Le Républicain» (г. Ниамей, с 1991 года, еженедельно, на французский язык), «Anfani» (3 тыс. экз.), «Le Démocrate». Радиовещание с 1958 года, телевидение с 1979 года. В 1967 года основана правительственная служба радиовещания и телевидения Нигера - «Office de Radiodiffusion et Télévision du Niger» (ORTN), в ведении которой находятся радиостанция «La Voix du Sahel» (современное название с 1974 года) и телеканал «Télé Sahel». Действуют также независимые радиостанции «RFI 1 Afrique» (на франц. яз.), «BBC World Service - Africa» (на англ. яз.), телеканалы «Télé Star», «Ténéré TV» и др. Национальное информационное агентство - Agence nig ́erienne de presse (основано в 1987 году).
Литература
Литература народов Нигера развивается с 1950-х годов преимущественно на французском языке. Её основоположником стал И. Исса, автор сочетающей традиции художественной прозы и публицистики кн. «Великие чёрные воды» (1959 год), в центре которой - взаимоотношения колонизаторов и местных африканских племён. Широкий резонанс имела поэзия Д. Зики (сборник «Песни Дагомеи», 1950 год), а также автобиографическая повесть писателя и публициста Б. Хамы «Дитя, ты слышишь?» (1953 год, на языке сонгай, в переводе на французский язык – «Встреча с Европой», 1969 год). Среди драматургов наибольшую известность получил А. Салифу (пьеса «Танимун», пост. в 1969 в Алжире). В 1970-1990-х годах сложился социально-психологич. роман: А. Канта («Лишённый корней», 1972 год), А. Усман («Пятнадцать лет, хватит!», 1977 год), И. Умару, М. Халилу, А. Иде и др. Жанр историч. романа оформился в творчестве Абдулай Мамани (роман «Сарауния», 1980). Среди наиболее заметных поэтов конца XX - начала XXI веков - Хавад, А. Иде.
Издания:
Anthologie de la littérature écrite nigérienne d’expression française. 2 éd. Niamey, 2005;
Littérature du Niger: rencontre. P., 2010. Vol. 1–2.
Архитектура и изобразительное искусство
Постройки европейского типа появились в городах Нигера в середине XX века (Национальная ассамблея, Дворец правосудия, Дворец президента; все - в г. Ниамей). С конца XX века в Нигере возводятся общественные здания, имитирующие традиционые глинобитные cооружения: административное здание ONERSOL в Ниамее (1981 год), Ратуша в Тахуа (1985 год; оба - арх. Л. Местер де Парайд), департаментское управление Министерства водных ресурсов в Агадесе (1988-1989 годы, арх. Х.Э. Арменголь) и др. С конца XX века работает живописец Б. Бурейма, использующий в своих абстрактных полотнах мотивы декора свадебных одеял племён сонгай и джерма. Развиваются традиции художественных ремёсел: изготовление конской сбруи, сумок, сандалий из тиснёной кожи, керамики с геометрическим рельефным орнаментом, плетёных кор
Музыка
Музыкальная культура Нигера включает традиции коренного населения (народы хауса, сонгай, канури, туареги, фульбе), городскую музыку, современные популярные стили. Известно о существовании проф. музыки в гос-ве Сонгай (XV-XVI века), в халифате Сокото (XIX век). У хауса сохраняется искусство гриотов, при патронах существуют музыканты-инструменталисты макади, нищенствующие певцы марока (специализируются на хвалебных песнях). Традиционная музыка коренных народов испытала влияние музыкальных форм, связанных с культурой ислама (речитация Корана, пение религиозных гимнов). Музыка - обязательная часть переходных обрядов, сельско-хозяйственных праздников, охотничьих ритуалов, церемоний в честь вождей, исламских праздников Ид аль-фитр (разговения) и Ид аль-адха (жертвоприношения) и др.
Традиционные песни народов Нигера - одноголосные с элементами гетерофонии; различаются песни с сопровождением барабана тинде (женские хвалебные песни тинде номнас, песни ритуалов поклонения духам тинде нгома) и песни без сопровождения (мужские песни тишио). Сохраняет специфику музыка туарегов. Инструментальные традиции народов Нигера представлены игрой на лютневидных инструментах, продольных флейтах, варганах, барабанах из высушенной тыквы и двухсторонних с корпусом в форме песочных часов; распространены также инструменты араб. происхождения: большие двухсторонние цилиндрич. барабаны, длинные металлич. трубы, язычковый инструмент с двойной тростью. В Нигере широко бытуют танцы рууме, йаке, бамул, лилоре с музыкальным сопровождением.
Музыка западно- европейского образца проникла в Нигере с французской колонизацией (начало XX века). Влияние популярных форм западной музыки оказало значит. влияние на гор. музыку Нигера в конце XX - начале XXI веков. Обучение академической западной музыке и джазу ведётся в Ниамее в центре «Эль Хадж Тая» (руководитель М. Гарба). Коллекции муз. инструментов Нигера есть в Музее этнологии в Ниамее и в Музее этнографии в Невшателе (Швейцария), записей традиционной музыки - в фондах компании OCORA (в составе «Radio France») и др.
Кино
Нигер стал одной из первых стран Тропической Африки, где получил развитие кинематограф. Основы заложены в 1940-х годах французским кинематографистом Ж. Рушем, снимавшим на начальном этапе короткометражные этнографич. фильмы: «В стране чёрных магов» (1947 год), «Приобщение к танцу одержимых» и «Маги из Ванзарбэ» (оба 1949 года). Позднее Руш ставил полнометражные игровые фильмы: «Мало-помалу» (1971 год), «Кукареку, Господин Цыплёнок» (1974 год), «Театр молодой луны» (1980 год), «Госпожа Вода» (1993 год). «Золотой эрой» нигерского кино называют 1960-1970-е годы, когда свои картины создавали режиссёры М. Алассан («Ауре», «Кольцо короля Кода», обе 1962 год; «Смерть Ганжи», 1965 год; «Возвращение авантюриста», 1966 год; «Жена, вилла, машина, деньги», 1972 год; «Тула, или Дух воды», 1974 год; «Великий Самба», 1977 год), У. Ганда («Кабаскабо», 1969 год; «Вазу-многоженец», 1970 год; «Колдун», 1973 год), М. Диоп («Встреча», 1972 год), И. Уссейни («Как красив Париж», 1974 год), Дж. Майга («Чёрная звезда», 1976 год; «Чёрные облака», 1979 год). В 1970 году учреждена Ассоциация кинематографистов Нигера. После вызванного финансовыми трудностями застоя 1980-х годах, когда кинорынок страны завоевала продукция из Нигерии, с середины 1990-х годов национальное кино начало возрождаться.
Среди фильмов: «Здоровья всем в 2000 году» З. Абду (1993 год); «Культурный шок» (1994 год), «Гоге» (1996 год) С. Махамана; «Чёрная пятница» Майги (1999 год); «Агаисса» (2001 год), «Волшебники из Адера» (2001 год), «Тагимба» (2003 год) Алассана; «Мечта сильнее смерти» Руша (2002 год); «Кочевой Агадес FM» К. Лелона и П. Мортимора (2004 год); «Арли - второй Париж» И. Мора Кпаи (2005 год); «Аллэсси… Африканская актриса» Р. Кеиты (2005 год); «Правосудие в Агадесе» Лелона (2006 год); «Танец Вудабе» С. Лонк и «Агадес» Р. Уаймана (оба 2010 год). С 2004 в Ниамее проводятся междунар. фестиваль «Вокруг Ниамея» (ежегодно) и Африканский форум доку- ментального кино (каждые 2 года).