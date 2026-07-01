НИДЗЁ
НИДЗЁ - японская писательница.
Из аристократической семьи; отец Нидзё занимал важные посты при императорском дворе.
В 1271-1283 годы была придворной дамой, фавориткой императора.
После охлаждения к ней императора отдалилась от двора; став буддийской монахиней, странствовала по монастырям Японии.
Получила известность благодаря сочетающему традиции повести (моногатари) и дневникового жанра (никки бунгаку) автобиографического сочинения «Непрошеная повесть» («Товадзугатари», 1304-1307 годы; обнаружено в 1940 году в библиотеке императорского дворца, издано в 1950 году, русский перевод 1986 год), в котором воспоминания героини перемежаются размышлениями, стихами, цитатами из различных литературных произведений.
Сочинения:
Непрошеная повесть. СПб., 2000.