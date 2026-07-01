НИДЗЁ

НИДЗЁ - японская пи­са­тель­ни­ца.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи; отец Нидзё за­ни­мал важ­ные по­сты при императорском дво­ре.

В 1271-1283 годы бы­ла при­двор­ной да­мой, фа­во­рит­кой им­пе­ра­то­ра.

По­сле ох­ла­ж­де­ния к ней им­пе­ра­то­ра от­да­ли­лась от дво­ра; став буд­дий­ской мо­на­хи­ней, стран­ст­во­ва­ла по мо­на­сты­рям Япо­нии.

По­лу­чи­ла из­вест­ность бла­го­да­ря со­че­таю­ще­му тра­ди­ции по­вес­ти ( мо­но­га­та­ри ) и днев­ни­ко­во­го жан­ра (ник­ки бун­га­ку) ав­то­био­гра­фического сочинения «Не­про­ше­ная по­весть» («То­вад­зу­га­та­ри», 1304-1307 годы; об­на­ру­же­но в 1940 году в библиотеке императорского дво­рца, издано в 1950 году, русский перевод 1986 год), в ко­то­ром вос­по­ми­на­ния ге­рои­ни пе­ре­ме­жа­ют­ся раз­мыш­ле­ния­ми, сти­ха­ми, ци­та­та­ми из различных литературных про­из­ве­де­ний.

Сочинения:

Не­про­ше­ная по­весть. СПб., 2000.