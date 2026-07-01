НИДЕРЛАНДЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ

НИДЕРЛАНДЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ (ни­дерл. Lage Landen, Nederlanden, Neder­land; франц. Pays-Bas, нем. Niederlanden; букв. - ни­зи­ны, ни­зин­ные зем­ли) - закрепившееся в историографии название комплекса земель на северо-западе Европы, главным образом на низменной равнине между Северным морем и Арденнами, в бассейне рек Рейн, Маас и Шельда (ныне Бель­гия , Ни­дер­лан­ды, Люк­сем­бург и часть Северной Фран­ции).

В сред­ние ве­ка эти об­лас­ти, не пред­став­ляв­шие еди­но­го тер­ри­то­ри­аль­но-по­ли­тического це­ло­го и яв­ляв­шие­ся фак­ти­чески са­мо­сто­ятельными феодальными кня­же­ст­ва­ми, на­хо­ди­лись в фор­маль­ном под­чи­не­нии Свя­щен­ной Римской им­пе­рии или Французскому ко­ро­лев­ст­ву. В XIV-XV веках б ́оль­шая их часть, впер­вые со вре­мён Кар­ла I Ве­ли­ко­го, бы­ла объ­е­ди­не­на гер­цо­га­ми Бур­гунд­ски­ми под вла­стью од­ной ди­на­стии (см. Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во). Эта часть их го­су­дар­ст­ва ста­ла име­но­вать­ся Ни­дер­лан­да­ми (Ниж­ни­ми зем­ля­ми). При этом ка­ж­дая ни­дерландская об­ласть или го­род со­хра­ня­ли свои пра­ва и при­ви­ле­гии; гер­цо­ги Бур­гунд­ские, про­во­дя цен­тра­ли­за­тор­скую по­ли­ти­ку, не ущем­ля­ли их.

На­се­ле­ние Нидерландов исторических бы­ло не­од­но­род­ным в эт­ническом и язы­ко­вом от­но­ше­нии (на се­ве­ре жи­ли фла­манд­цы, гол­ланд­цы и фри­зы, на юге - вал­ло­ны), что обу­сло­ви­ло свое­об­ра­зие ни­дерландской куль­ту­ры, со­ста­вив­шей в даль­ней­шем ос­но­ву куль­ту­ры воз­ник­ших здесь са­мо­сто­ятельных го­су­дарств. По­сле рас­па­да Бур­гунд­ско­го гер­цог­ст­ва ни­дерландской об­лас­ти в ка­че­ст­ве «бур­гунд­ско­го на­след­ст­ва» пе­ре­шли к Габс­бур­гам (1477 год, окон­ча­тель­но в 1482 году).

Впо­след­ст­вии пу­тём мир­ных со­гла­ше­ний и за­хва­тов Карл V при­сое­ди­нил к ним Фрис­лан­дию (1524 год), Ут­рехт, Ове­рэйс­сел (1528 год), Гро­нин­ген с Дрен­те (1536 год) и Гел­дерн (1543 год). В ре­зуль­та­те объ­еди­не­ния в т. н. Бур­гунд­ский ок­руг (1512 год) ни­дерландского кня­же­ст­ва ли­ши­лись по­ли­тической не­за­ви­си­мо­сти и на им­пер­ском сей­ме в Аугс­бур­ге (1548 год) бы­ли объ­яв­ле­ны еди­ным ком­плек­сом зе­мель, ко­то­рый мог на­сле­до­вать­ся толь­ко в не­раз­дель­ном ви­де (за­кре­п­ле­но Праг­ма­ти­че­ской санк­ци­ей 4 ноября 1549 года). В не­го вхо­ди­ли 17 про­вин­ций: гер­цог­ст­ва Бра­бант, Лим­бург, Люк­сем­бург, Гел­дерн, граф­ст­ва Флан­д­рия, Ар­туа, Ген­не­гау (Эно), Гол­лан­дия, Зе­лан­дия, На­мюр, сень­о­рии Фрис­лан­дия, Ме­хе­лен, Ут­рехт, Ове­рэйс­сел, Дрен­те, Гро­нин­ген, Лилль (с Дуэ и Ор­ши).

Вер­хов­ная власть в Нидерландах исторических при­над­ле­жа­ла го­су­да­рям из Габс­бург­ско­го до­ма, их пол­но­моч­ным пред­ста­ви­те­лем был на­ме­ст­ник (ге­не­раль­ный стат­хау­дер), ко­то­рым обыч­но яв­лял­ся пред­ста­ви­тель пра­вя­щей ди­на­стии (при Кар­ле V в 1507-1530 годы Мар­га­ри­та Ав­ст­рий­ская, в 1531-1555 годы Ма­рия Вен­гер­ская, при Фи­лип­пе II в 1559-1567 годы Мар­га­ри­та Парм­ская, в 1578-1592 годы её сын А. Фарне­зе). При на­ме­ст­ни­ке су­ще­ст­во­вал Государственный со­вет, со­сто­яв­ший главным образом из пред­ста­ви­те­лей ме­ст­ной выс­шей ари­сто­кра­тии, дей­ст­во­ва­ли Ге­не­раль­ные шта­ты. Боль­шин­ст­во центральных ор­га­нов управ­ле­ния рас­по­ла­га­лось в Брюс­се­ле. Хо­тя цен­тра­ли­за­ция ни­дерл. про­вин­ций при Кар­ле V бы­ла дос­та­точ­но вы­ра­жен­ной (как на уров­не сис­те­мы управ­ле­ния, так и уни­фи­ка­ции за­ко­нов), ка­ж­дая про­вин­ция или го­род со­хра­ня­ли свои осо­бые воль­но­сти, при­ви­ле­гии и ав­то­но­мию в ме­ст­ных де­лах; в них дей­ст­во­ва­ли про­вин­ци­аль­ные шта­ты и му­ни­ци­па­ли­те­ты.

По­сле рас­па­да им­пе­рии Кар­ла V Бур­гунд­ский округ ока­зал­ся в со­ста­ве Испанской мо­нар­хии под вла­стью ко­ро­ля Фи­лип­па II (с 1556 года). Его по­ли­ти­ка (не­щад­ная экс­плуа­та­ция ни­дерландской эко­но­ми­ки Ис­па­ни­ей, ог­ра­ни­че­ние «бур­гунд­ских воль­но­стей» и при­тес­не­ния про­тес­тан­тов) при­ве­ла к ан­ти­ис­пан­ским вы­сту­п­ле­ни­ям, пе­ре­рос­шим в Ни­дер­ланд­скую ре­во­лю­цию XVI века.

В ре­зуль­та­те ре­во­лю­ции на се­ве­ре Нидерландов исторических об­ра­зо­ва­лось са­мо­сто­ятельное го­су­дар­ст­во - Рес­пуб­ли­ка Со­еди­нён­ных про­вин­ций Ни­дер­лан­дов. Южная часть Нидерландов исторических, ос­тав­шую­ся под вла­стью Ис­па­нии (до 1598 года под управ­ле­ни­ем Фи­лип­па II, в 1598-1621 годы фор­маль­но су­ве­рен­ное го­су­дар­ст­во под управ­ле­ни­ем его до­че­ри Иза­бел­лы и зя­тя Аль­бер­та VII Ав­ст­рий­ско­го; с 1621 года, де-юре с 1648 года не­по­сред­ст­вен­но в со­ста­ве Испанской мо­нар­хии), ста­ли на­зы­вать Ка­то­ли­че­ски­ми или Испанскими Ни­дер­лан­да­ми. По­сле вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во Испанские Ни­дер­лан­ды в 1714 году пе­ре­шли к Ав­ст­рии (до 1794 года т. н. Австрийские Ни­дер­лан­ды). Вновь южные и северные ни­дерландские зем­ли бы­ли объ­е­ди­не­ны в 1810-1813 годы На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том (су­ще­ст­во­ва­ли на пра­вах различных админитративных еди­ниц Французской им­пе­рии). По ре­ше­ни­ям Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов они во­шли в со­став Ни­дер­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1815-1830 годов. По­след­нее пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние в ре­зуль­та­те Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 года.

В южной час­ти Нидерландов исторических об­ра­зо­ва­лось са­мо­сто­ятельное государство - Ко­ро­лев­ст­во Бель­гия; название «Ко­ро­лев­ст­во Ни­дер­лан­дов» за­кре­пи­лось как офи­ци­аль­ное за го­су­дар­ст­вом на се­ве­ре Нидерладов исторических Гра­ни­цы Бель­гии и Ни­дер­лан­дов, как и совр. гра­ни­цы Великого гер­цог­ст­ва Люк­сем­бург, окон­ча­тель­но бы­ли оп­ре­де­ле­ны Лон­дон­ским до­го­во­ром от 19 апреля 1839 года (см. Лон­дон­ский до­го­вор 1831 года).

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