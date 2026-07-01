НИДЕРЛАНДЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ
НИДЕРЛАНДЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ (нидерл. Lage Landen, Nederlanden, Nederland; франц. Pays-Bas, нем. Niederlanden; букв. - низины, низинные земли) - закрепившееся в историографии название комплекса земель на северо-западе Европы, главным образом на низменной равнине между Северным морем и Арденнами, в бассейне рек Рейн, Маас и Шельда (ныне Бельгия, Нидерланды, Люксембург и часть Северной Франции).
В средние века эти области, не представлявшие единого территориально-политического целого и являвшиеся фактически самостоятельными феодальными княжествами, находились в формальном подчинении Священной Римской империи или Французскому королевству. В XIV-XV веках б ́ольшая их часть, впервые со времён Карла I Великого, была объединена герцогами Бургундскими под властью одной династии (см. Бургундское герцогство). Эта часть их государства стала именоваться Нидерландами (Нижними землями). При этом каждая нидерландская область или город сохраняли свои права и привилегии; герцоги Бургундские, проводя централизаторскую политику, не ущемляли их.
Население Нидерландов исторических было неоднородным в этническом и языковом отношении (на севере жили фламандцы, голландцы и фризы, на юге - валлоны), что обусловило своеобразие нидерландской культуры, составившей в дальнейшем основу культуры возникших здесь самостоятельных государств. После распада Бургундского герцогства нидерландской области в качестве «бургундского наследства» перешли к Габсбургам (1477 год, окончательно в 1482 году).
Впоследствии путём мирных соглашений и захватов Карл V присоединил к ним Фрисландию (1524 год), Утрехт, Оверэйссел (1528 год), Гронинген с Дренте (1536 год) и Гелдерн (1543 год). В результате объединения в т. н. Бургундский округ (1512 год) нидерландского княжества лишились политической независимости и на имперском сейме в Аугсбурге (1548 год) были объявлены единым комплексом земель, который мог наследоваться только в нераздельном виде (закреплено Прагматической санкцией 4 ноября 1549 года). В него входили 17 провинций: герцогства Брабант, Лимбург, Люксембург, Гелдерн, графства Фландрия, Артуа, Геннегау (Эно), Голландия, Зеландия, Намюр, сеньории Фрисландия, Мехелен, Утрехт, Оверэйссел, Дренте, Гронинген, Лилль (с Дуэ и Орши).
Верховная власть в Нидерландах исторических принадлежала государям из Габсбургского дома, их полномочным представителем был наместник (генеральный статхаудер), которым обычно являлся представитель правящей династии (при Карле V в 1507-1530 годы Маргарита Австрийская, в 1531-1555 годы Мария Венгерская, при Филиппе II в 1559-1567 годы Маргарита Пармская, в 1578-1592 годы её сын А. Фарнезе). При наместнике существовал Государственный совет, состоявший главным образом из представителей местной высшей аристократии, действовали Генеральные штаты. Большинство центральных органов управления располагалось в Брюсселе. Хотя централизация нидерл. провинций при Карле V была достаточно выраженной (как на уровне системы управления, так и унификации законов), каждая провинция или город сохраняли свои особые вольности, привилегии и автономию в местных делах; в них действовали провинциальные штаты и муниципалитеты.
После распада империи Карла V Бургундский округ оказался в составе Испанской монархии под властью короля Филиппа II (с 1556 года). Его политика (нещадная эксплуатация нидерландской экономики Испанией, ограничение «бургундских вольностей» и притеснения протестантов) привела к антииспанским выступлениям, переросшим в Нидерландскую революцию XVI века.
В результате революции на севере Нидерландов исторических образовалось самостоятельное государство - Республика Соединённых провинций Нидерландов. Южная часть Нидерландов исторических, оставшуюся под властью Испании (до 1598 года под управлением Филиппа II, в 1598-1621 годы формально суверенное государство под управлением его дочери Изабеллы и зятя Альберта VII Австрийского; с 1621 года, де-юре с 1648 года непосредственно в составе Испанской монархии), стали называть Католическими или Испанскими Нидерландами. После войны за Испанское наследство Испанские Нидерланды в 1714 году перешли к Австрии (до 1794 года т. н. Австрийские Нидерланды). Вновь южные и северные нидерландские земли были объединены в 1810-1813 годы Наполеоном I Бонапартом (существовали на правах различных админитративных единиц Французской империи). По решениям Венского конгресса 1814-1815 годов они вошли в состав Нидерландского королевства 1815-1830 годов. Последнее прекратило своё существование в результате Бельгийской революции 1830 года.
В южной части Нидерландов исторических образовалось самостоятельное государство - Королевство Бельгия; название «Королевство Нидерландов» закрепилось как официальное за государством на севере Нидерладов исторических Границы Бельгии и Нидерландов, как и совр. границы Великого герцогства Люксембург, окончательно были определены Лондонским договором от 19 апреля 1839 года (см. Лондонский договор 1831 года).