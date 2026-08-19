Нидерла́нды

Нидерла́нды (Королевство Нидерлан­дов) — государство в Зап. Европе. На севере и западе омывается Северным морем (длина береговой линии 451 км). На востоке граничит с Германией, на юге с Бельгией. Площадь — европейская часть 41 543 кв. км (в том числе — внутренние воды 7,65 тыс. кв. км); около 18 % территории страны — польдеры; площадь заокеанских территорий королевства — 978,91 кв. км. Численность населения — 17 749 262 человек (2022; с учетом принадлежащих Н. островных территорий в Карибском море с населением 313 968 человек). Многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием. Коренные группы населения — голландцы и фризы (74,77 % в 2022). Официальный язык — нидерландский, в провинции Фрисландия — нидерландский и фризский. Первый по величине город страны Амстердам (столица), второй — Роттердам (крупнейший порт Европы и один из крупнейших по грузообороту в мире), третий — Гаага (место пребывания королевского двора, парламента и правительства). Страна разделена на 12 провинций. В королевство на правах самоуправляющихся государственных образований и особых муниципалитетов входят островные территории в Вест-­Индии. Форма правления — конституционная монархия, действующая Конституция принята 17 февраля 1983. Правящая династия — Оранские-­Нассау, глава государства (с 2013) король Вильгельм Александр.

Нидерландские земли в древности и в период римского господства. Первые археологические находки на территории Н. относятся к нижнему палеолиту, но ее заселение человеком произошло с конца последнего плейстоценового оледенения. В середине I тысячелетия до н. э. на территории Н. обосновались племена кельтов и постепенно освоивших прибрежные зоны Северного моря германцев (фризов). Оттеснив к югу кельтов ( белгов ), к началу I в. до н. э. на территорию Н. пришли германские племена хамавов, каннинефатов и хаттов , последних к концу I в. н. э. вытеснили поселившихся между реками центральных Н. батавы , которым суждено было вписать первые легендарные страницы в нидерландскую историю. Таким образом, в I в. до н. э. территорию Н. населяли фризы, батавы, каннинефаты, хамавы и другие германские племена. В 57–51 до н. э. территория Н. до Рейна была завоевана Римом; зарейнские завоевательные походы римлян не увенчались успехом, и земли фризов, подписавших около 57 н. э. с Римом договор о дружбе и мире, не стали частью Римской империи. Постоянной границей между Римской империей и германскими племенами стал построенный к концу I в. н. э. лимес (тянувшийся от Кёльна до Регенсбурга). Римский лимес по Рейну отделил Римские Нидерланды (часть территории современных Нидерландов, которая вошла в состав Римской империи) от свободных зарейнских германцев. Населявшие Римские Н. племена стали союзниками Рима, главным образом пополнявшими вспомогательные вой­ска римской армии. Вдоль лимеса римляне сооружали крепости (кастеллы) и создавали военные лагеря (кастры), построили военные дороги, речные переправы, дамбы и каналы. Но среди местного населения существовала достаточно сильная оппозиция господству Рима. В 69–70 вспыхнуло мощное антиримское восстание батавов под предводительством Юлия Цивилиса, поддержанное почти всеми племенами прирейнской зоны (так называемая Батавская вой­на, первое освободительное движение в Н.); римлянам с трудом удалось его подавить. В 90 дорейнские нидерландские территории вошли в состав образованной римской провинции Германия Нижняя (см. Германия — римская провинция ), став ее ядром. В силу географических особенностей в этом регионе происходил оживленный товарообмен, в том числе и с Фрис­ландией , а через Фрисландию — с племенами Свободной Германии. Однако на территории Римских Н. крупного административного центра не было, что свидетельствовало все же о второстепенном для Рима значении этих областей и объясняло достаточно слабую их романизацию (введение римских законов, обычаев, организации управления по римскому образцу). Римские укрепления, построенные вдоль дорог, стали местом основания ряда нидерландских городов (Маастрихт, Херлен), только два поселения получили статус муниципия (городской общины), виллы с работающими на них рабами и колонами были лишь в наиболее романизированном южном регионе ( Лимбурге ). С IV в. в Римские Н. пришло христианство , первое епископство было учреждено в 382 в Маастрихте; власть Рима в этот период в регионе уже была практически номинальной и не способной отразить нашествия варваров. С середины IV в. внутренние области территории нынешних Н. заполонили франки (ассимилировавшие батавов) и саксоны, которые осели там и занимались земледелием. После 406, когда вся северная часть Западной Римской империи была захвачена зарейнскими племенами, период римского господства на территории Н. завершился. К середине V в. там проживали три больших племени германцев: на морском побережье фризы, на востоке утвердились саксоны, позже освоившие также земли и в низовьях Везера и Эмса, на юге — франки. Расселившиеся в бассейне нижнего Рейна франки объединили под своим началом местные германские племена и сыграли значительную роль в этногенезе голландцев и фламандцев. Область распространения германского языка заканчивалась линией проложенной римлянами дороги Кёльн — Баве — Булонь, обозначившей сложившуюся германо-романскую лингвистическую границу и показавшей истинную границу романизации.

Нидерландские территории в эпоху Средневековья. Н. (исключая районы, заселенные фризами) вошли в состав Франкского государства , став частью области Австразии . В VI в. на нидерландские земли постепенно начинает возвращаться христианство, в Маастрихте вновь появилось епископство, на покоренных франками языческих фризских землях в последней трети VII в. появляются христианские миссионеры, в конце 1‑й четверти VII в. на территории Н. — первые монастыри, при которых открывались школы и формировались большие библиотеки. Нидерландские земли были разделены на три епископства — Льежское , Утрехтское и Мюнстерское, в своих основных границах эта религиозная карта оставалась неизменной до 1559.

С 785 в состав Франкского государства вошла вся территория Великой Фрисландии. Н. стали полностью франкскими. При Карле I Великом Н. — ядро простиравшейся до р. Эльбы империи Каролингов , один из центров ее литературной и художественной жизни (см. Каролингское возрождение ), что на многие века определило важную роль региона в истории Зап. Европы.

Распространение франкского владычества совпало по времени с ростом численности населения и новым подъемом в экономике нидерландских областей, апогеем фризской торговли. В прибрежных районах нынешней Голландии и в долине Рейна появилось много новых поселений, вновь заселяются фризские терпы. Активная торговля в регионе способствовала быстрому росту раннесредневековых нидерландских центров торговли (Дорестад, расположенный у слияния рек Рейна (Кромме-­Рейна) и Лека, Маастрихт, привлекавший еще с римских времен купцов и судовладельцев, Утрехт и Домбург). В Н., так же как и во всей империи франков, завершался процесс феодализации: как утверждения новой формы собственности (в течение IX–X вв. она окончательно приобретет черты феода (лена)), так и феодализации местного управления.

Смерть Карла I Великого и ослабление центральной власти при Людовике Благочестивом повлекли за собой междоусобные вой­ны между его преемниками. Верденский договор 843 закрепил раздел империи на три части. Н. вошли почти полностью в государство Лотаря I , сохранившего за собой императорский титул (территория включала Италию с полосой земель, тянувшейся от Альп и устья Роны до устья Рейна и Северного моря), а после его смерти в 855 в королевство Лотарингию . В нем соперничество между последними Каролингами было особенно сильным в нидерландских землях. После смерти короля Лотаря II (855–869) по Мерсенскому договору 870 Лотарингия подверглась разделу между Западно-­Франкским и Восточно-­Франкским королевствами; нидерландские земли как приграничная территория в IX–X вв. поочередно присоединялись то к восточной, то к западной части бывшей империи франков. В итоге в 925 большая часть нидерландских территорий, как и вся Лотарингия, вошли в состав Восточно-­Франкского королевства (в период правления германского короля Генриха I Птицелова ).

В 959 сыном и преемником Генриха I Оттоном I (император с 962) Лотарингия была разделена на два герцогства — Верхнюю Лотарингию (область по течению р. Мозель, за которой и сохранилось впоследствии название Лотарингия) и Нижнюю Лотарингию, область между Шельдой, Маасом и Рейном (Нижняя Лотарингия охватывала практически всю территорию, за исключением Фландрии, современных стран Бенилюкса, часть Сев. Франции и часть земель Северный Рейн—Вестфалия и Рейнланд-­Пфальц в Германии). Н. вошли во включенную в Германское королевство (с 962 в Священную Римcкую империю ) Нижнюю Лотарингию, став ядром герцогства.

Распад империи Каролингов способствовал усилению экспансии завоевателей, пришедших из Дании. Набеги норманнов на Н. начались в 834 с жестокого разграбления Утрехта и Дорестада. Норманны надолго обосновались в центре нидерландских земель. Из своих укрепленных лагерей (например, Хасселт в Лимбурге (Бельгия)) они систематически опустошали окрестности и спускались по рекам за данью, которую получали с больших городов (например, Неймегена и Кёльна ). Местное население отвечало норманнам достаточно жесткими действиями, а после того как в 891 германский король Арнульф Каринтийский (887–899, император с 896) разбил норманнов под Лёвеном (Лувеном), военная мощь их была существенно ослаблена. Набеги норманнов на прибрежные районы Европы, включая нидерландские земли, прекратились только в начале XI в.

Хотя следствием норманнского нашествия стали разоренные земли, пришедший в упадок Дорестад, они же вызвали и активизацию торговли фризов (главным образом с норманнами), возникновение новых торговых центров (Девентер, Тил, Медемблик), обеспечивавших и транзитную торговлю. Норманнская эпоха стимулировала в этом регионе, как и во всей Зап. Европе, развитие феодальных отношений. В результате распада каролингских земель и ослабления центральной власти всю силу удара норманнов пришлось сдерживать местным правителям, которые, организовывая оборону и сопротивление, по обычаю того времени получали в награду земельные пожалования, иммунитетные права, права наследования должностей и титулов. Теряя земли, корона лишалась и политической власти. Ею стали обладать те, в чьих руках концентрировались большие земельные богатства. В нидерландских землях активно шел процесс укрупнения владений — императорских, родовой знати, церковных. Местной особенностью было то, что во 2‑й половине IX в. родовая знать присваивала владения монастырей, разграбленных норманнами и покинутых монахами, поэтому очень быстро монастырские земельные богатства, веками складывавшиеся из пожертвований, оказались в руках аристократии, отныне имевшей огромное влияние. Но система феодального землевладения и феодальной эксплуатации крестьянства не имела в Н. классического характера: формы эксплуатации здесь были сравнительно мягкими, особенно в северных областях, наряду с феодально-­зависимыми крестьянами сохранялась значительная прослойка свободного крестьянства (свободных общинников), серваж был очень незначительным, и домениальная экономика развивалась только к югу от Рейна (например, в Лимбурге), что еще раз продемонстрировало все «изгибы» границы романизации в этом регионе.

К концу XI в. герцогство Нижняя Лотарингия распалось на отдельные сеньории. В ее южной части образовалось несколько светских и церковных феодальных владений: герцогство Брабант , графства Геннегау (Эно) , Намюр, Лимбург, Люксембург и Льежское епископство; в Северных Н. бывшие имперские лены также превратились в самостоятельные территориальные княжества — графства Голландию, Гелдерн , епископство Утрехтское и ряд более мелких владений, формально зависимых от Священной Римской империи. Социально-экономической основой их была окончательно сложившаяся система феодального землевладения и феодальной эксплуатации крестьянства. Лишь во Фрисландии, в 1089 освободившейся от местной династии маркграфов, сохранилась (до середины XVI в.) своеобразная форма общинного землевладения. В процессе обособления различных частей Фрисландии в самостоятельные области автономными стали Гронинген и Дренте, позже Оверэйссел. В отличие от южнонидерландских областей, испытывавших большое влияние Франции и в определенной степени вовлеченных в процесс ее централизации, северные области Н. проявляли упорный сепаратизм и отстаивали свой суверенитет.

XII–XIII вв. ознаменовались в Н. социальными сдвигами, связанными с развитием городов и товарно-­денежных отношений. Начался процесс коммутации , следствием чего стало расслоение крестьянства. Находясь на перекрестке важных торговых путей, нидерландские области издревле вели оживленную торговлю с находившимся под властью французских королей графством Фландрия , с Англией, Германией, Прибалтикой. К началу XIII в. торгово-­ремесленные центры Гелдерна, Оверэйссела, Голландии в борьбе с властью графов добиваются своих городских прав. В Голландии первыми получили городские хартии, закрепившие их вольности и привилегии (права самоуправления, возможность заключать договоры, вести вой­ны и др.), Зирикзе (1223), Дордрехт (1230), Харлем (1245), Роттердам (1299), Амстердам (1300). В 1230 городскую хартию и статус имперского города получил Неймеген, сформировавшийся как крупный торговый центр еще во времена Римской империи. Важными центрами цехового ремесла и торговли стали города Арнем, Зютфен, Утрехт, Гронинген. Рост городов и товарно-­денежных отношений создал основу для объединения мелких феодальных владений в более крупные (Голландия в 1299 объединилась с Гелдерном, в 1323 присоединила и острова Зеландии ). В этот период началась усиленная феодальная агрессия нидерландских графств против фризских племен. В конце XIII в. Южн. Фрисландия была захвачена Утрехтом, Зап. Фрисландия, а также часть Центральной и область р. Амстел — Голландией. Опираясь на возросшую экономическую и политическую силу городов, графы Голландии, Зеландии и Гелдерна, епископы Утрехтские проводили политику централизации (что вызывало и противодействие графской и епископской власти, как следствие — внутренние конфликты: в XIV–XV вв. борьба «крючков» и «трески» в Голландии и династические конфликты в Утрехте и Гелдерне). Голландия, занявшая в начале XIV в. ведущие позиции в регионе, стала наиболее сильным графством, как союзник Англии в Столетней вой­не 1337–1453 вышла на международную политическую арену. В этот период в Голландии (в 1315), затем в Зеландии, Гелдерне, Оверэйсселе и Утрехте, как регулярно действующий орган, возникли сословно-­представительные учреждения — так называемые Собрания штатов, позже превратившиеся в Провинциальные штаты (собрание представителей от дворянства, духовенства и городов; во Фрисландии — также представителей свободного крестьянства). Города, роль которых к этому времени еще более возросла, пользовались большим влиянием в штатах, особенно в штатах Голландии. С образованием северонемецкой Ганзы около 20 городов Н. вошли в ее состав. Амстердам, Энкхёйзен, Дордрехт и другие ее члены получили большие торговые привилегии от шведских и датских королей. Для защиты своих интересов города Голландии, Зеландии и Утрехта в 1370 создали локальный торговый союз. В экономике Н. резко возросло значение мореплавания и рыболовства; в середине XIV в. в Н. был впервые применен засол сельди. Города достигли такого значения, что помимо графов заключали между собой валютные и таможенные соглашения, вели междоусобные и даже внешние вой­ны. Графские наместники в городах были заменены выборными органами городского самоуправления — магистратами. В самих городах шла борьба за власть между патрициатом и цехами, а сельское население неоднократно поднимало антифеодальные восстания (например, длительная борьба кеннемеров в Голландии), многие деревни добились хартий и права на самоуправление.

В составе государства герцогов Бургундских. С конца XIV в. нидерландские земли, ослабленные внутренними раздорами, постепенно перешли под власть герцогов Бургундских (см. Государство герцогов Бургундских ), которые путем матримониальной политики, наследования и покупок сначала получили во владение южнонидерландские области Фландрию и Артуа (1384), Намюр (1421), Брабант и Лимбург (1430), Люксембург (1451); в результате длительной и ожесточенной династической борьбы, в которую еще со второй половины XIV в. были вовлечены разделенные на две политические группировки (так называемые крючки и треска) представители голландских городов и местное дворянство, герцоги в 1433 присо­единили к своим владениям графства Голландию, Зеландию, Геннегау (Эно), в 1473 — Гелдерн и Зютфен. Под власть герцогов Бургундских не попала Фрисландия (несмотря на бушевавшую там не одно десятилетие борьбу феткоперов и схирингеров), оказавшая им сильное сопротивление, в итоге формально оставшаяся в подчинении Священной Римской империи. Управлять Нидерландами, в которых каждая область и каждый город имели свои собственные привилегии, было достаточно сложно, но герцогам Бургундским удалось, считаясь все же с традиционным партикуляризмом областей, заложить основы централизованного нидерландского государства, укрепить местные органы власти (собрания Штатов), централизовать управление финансами, создать высшие представительные органы — Генеральные штаты в Нидерландах (1464) и суд высшей инстанции (1473), сильную регулярную армию. Блестящий двор герцогов Бургундских располагался в Брюсселе , главном городе Брабанта, которым герцоги управляли лично, остальными областями через наместников — статхаудеров . В этот период Нидерланды стали одним из самых богатых и процветающих европейских регионов, чему способствовало как рано разложившееся здесь городское ремесло, становление раннекапиталистических форм производства и торговли, выгодное географическое расположение областей, так и объединение этих земель под началом одной правящей династии. В бургундский период началось и формирование ренессансной художественной культуры Н.

Под властью Габсбургов. В 1477 после гибели герцога Бургундского Карла Смелого его дочь Мария Бургундская вступила в брак с будущим императором Священной Римской империи Максимилианом I Габсбургом , верховная власть над Н. перешла (окончательно с 1482) к Габсбургам .

Конец XV в. в Н. ознаменовался большими переменами в аграрных отношениях — в большинстве провинций исчезли наиболее тяжелые формы феодальной зависимости (серваж, «право мертвой руки» и др.), бо`льшая часть крестьян стала лично свободными чиншевиками; шел процесс постепенного складывания арендно-­фермерских отношений, обостривший социальную борьбу в деревне. Политика Максимилиана I в Н. преследовала цель дальнейшего укрепления центральной власти; ему удалось справиться с оппозицией городов, в 1492 подавить мощное антиналоговое восстание крестьян и городского плебса в Сев. Голландии и Зап. Фрис­ландии, получившее название «вой­ны хлеба и сыра», положить конец борьбе «крючков» и «трески». Продолжили эту политику и преемники Максимилиана на посту правителей Н.: Филипп I Красивый (в 1493–1506), затем Карл Габсбург (с 1519 император Карл V в 1516–1556). При нем Н. стали составной частью огромной империи Габсбургов. В 1512 все нидерландские области были объединены в так называемый Бургундский округ империи (закреплено Прагматической санкцией 1549), куда вошло также графство Бургундия (Франш-­Конте). К нидерландским землям, которые перешли к Габсбургам в качестве «бургундского наследства», Карл V путем мирных соглашений и захватов присоединил еще несколько областей: Фрисландию (1524), епископство Утрехтское, а также отделившуюся от него область Оверэйссел (1528), Гронинген и Дренте (1536), Гелдерн (1543). Прежняя политическая независимость герцогств, графств и епископств была ликвидирована. Объединенным таким образом 17 нидерландским княжествам (см. Нидерланды исторические ) был придан статус владения, наследуемого в нераздельном виде. Н. управляли наместники (генеральные статхаудеры), представители боковых линий правящей династии: в 1507–1530 — Маргарита Австрийская, тетка Карла V, в 1531–1555 — Мария Венгерская , его сестра. При наместнике существовал Государственный совет, в котором состояли виднейшие дворяне Н. Каждой провинцией (за исключением Брабанта) управлял, как и ранее, статхаудер, обладавший значительной военно-­административной властью и подчинявшийся генеральному статхаудеру. Но Карлу V не удалось установить в Н. абсолютистский порядок. При достаточно жестких наказаниях за непослушание властям Карл V все же сохранил провинциям и городам их традиционные вольности, привилегии и автономию. Наряду с централизованным аппаратом королевской власти в Н. сохраняли значение провинциальные штаты и городские магистраты. Важную роль продолжали играть Генеральные штаты, представлявшие главным образом интересы дворянства и богатого купечества и выполнявшие основную функцию — ежегодный сбор налогов, использовавшихся на военные кампании Габсбургов, что было чуждо интересам Н.

В период правления Карла V Н. оставались одной из самых богатых областей Европы, самой передовой в экономическом отношении, они давали 45 % доходов в казну империи. Самой важной отраслью нидерландского хозяйства было производство шерстяных тканей. В 1‑й половине XVI в. здесь начало развиваться и производство специализированных товаров и предметов роскоши, ориентированное на экспорт.

Провинции Н. не были однородны в хозяйственном отношении. Быстрее всего развивались южнонидерландские Фландрия и Брабант, богатейший город которого Антверпен к середине XVI в. стал первым портом Европы, центром мировой торговли и кредита. Северо-­западные провинции, Зеландия и Голландия, в экономическом отношении уступали Фландрии и Брабанту. В них развивались производство шерсти, маслоделие, пиво- и мыловарение. Важнейшее место занимали рыболовство (лов сельди и ее засол), торговля, судостроение и смежные с ним отрасли производства. Судоходство было основой, на которой зиждилось не только рыболовство, но также и заморская, и, в значительной степени, внутренняя торговля по рекам и каналам. Торговые города Северных провинций не шли в сравнение с блистательным Антверпеном, но в сумме составляли, смотря по обстоятельствам, и мощное ему дополнение, и сильный противовес. С распадом Ганзейского союза к голландским портам, в частности к Амстердаму, перешли торговля хлебом и ловля сельди на Балтике. В XVI в. Голландия, получив право свободного провода своих судов через пролив Зунд, стала монополистом в торговле этого региона.

В юго-восточных провинциях Н. — Люксембурге, Геннегау, Артуа, Намюре, где еще сильны были феодальные отношения, господствовало земледелие. Несмотря на рост производства и торговли, занятие сельским хозяйством во всех провинциях являлось главным средством к существованию.

В целом, в 1‑й половине XVI в. экономика Н. была на подъеме: вхождение в империю Габсбургов обеспечивало стране определенные преимущества, особенно в области торговли. Однако все больше недовольства вызывала внешняя и, как следствие, финансовая политика Карла V. Налоговые поборы опустошали казну провинций, вынужденных оплачивать вой­ны Габсбургов. Невнимание имперских властей к насущным интересам Н., усиление процесса централизации страны, часто проводившейся без учета исторических и национальных традиций столь отличавшихся друг от друга провинций, а также последствия происходивших в стране социально-­экономических изменений (хозяйственный упадок отдельных городов, свертывание некоторых отраслей производства, непрерывный рост цен) — все это создавало почву для острых социальных конфликтов, которые очень скоро вылились в открытое противостояние.

Социальная борьба, вспыхнувшая в Н. в первой половине XVI в., тесно переплеталась с Реформацией . Для борьбы с еретиками Карл V ввел в Н. инквизицию по образцу испанской, с 1521 начал издавать «плакаты» (императорские указы) против еретиков, предусматривавшие жестокие наказания вплоть до казни. В 1522 был учрежден инквизиционный трибунал по борьбе с ересью. С середины 1520‑х в Н., наряду с лютеранством , распространялись и более радикальные реформационные учения, прежде всего анабаптизм , сочетавший религиозно-­мистические представления с радикальными социальными требованиями всеобщего равенства. Особенно широко движение анабаптистов охватило Сев. Н., где в 1534–1535 прошла волна выступлений анабаптистов, лидеры которых сыграли важную роль в организации Мюнстерской коммуны (Ян Матисен, Иоанн Лейденский). Ярким эпизодом социально-­политической борьбы в Н. в первой половине XVI в. стало Гентское восстание 1539–1540 . После подавления движений лютеран и анабаптистов в Н. стал быстро распространяться кальвинизм , число приверженцев которого быстро росло в наиболее радикально настроенных слоях общества: широкой бюргерской среде, городской и сельской бедноте. Правительство не желало мириться с инакомыслием и ужесточало наказания еретикам. В 1550 появился особо суровый «плакат», получивший название «Кровавый указ», но, несмотря на репрессии, властям трудно было противостоять стремительному распространению кальвинизма, вытеснявшего в Н. все другие реформационные учения.

В 1555 Карл V отрекся от престола, в 1556 17 провинций Н. стали частью испанских владений его сына Филиппа II Габсбурга.

В составе испанской монархии. Филипп II занял более непримиримую позицию в отношении нидерландского сепаратизма и кальвинизма, нежели Карл V. Невзирая на традиционную обособленность провинций, их вольности и привилегии, он начал вводить здесь новые порядки, решив искоренить набиравший силу кальвинизм, укрепить в Н. власть Католической церкви, более активно стала действовать инквизиция. Политика Филиппа II вызывала острое недовольство в различных слоях населения Н. Раньше всего оно проявилось среди представителей местного дворянства, возглавляемого Вильгельмом I Оранским . В 1563 аристократическая оппозиция добилась отставки неугодного ей кардинала Гранвелы , а образованный нидерландским дворянством в 1565 союз «Компромисс» («Соглашение») обратился к наместнице Маргарите Пармской с требованиями восстановления вольностей и отмены «плакатов» против еретиков. Нежелание властей пойти на уступки дало толчок к началу освободительной борьбы (см. Нидерландская революция XVI в. ). Первым актом революции стало Иконоборческое восстание 1566 , после подавления которого в Н. установился жестокий режим нового наместника герцога Ф. Альбы . Его политика репрессий вызвала новую волну антииспанских выступлений, переросших в 1572 в восстание в Сев. Н. В 1576 в борьбу против испанцев включились южнонидерландские области, заключившие с северными провинциями Гентское умиротворение (пасификацию) 1576. Однако подписание вскоре после этого валлонскими областями (Артуа, Геннегау, Дуэ и др.) с испанскими властями Аррасской унии 1579 побудило северные провинции заключить между собой военно-­политический союз, Утрехтскую унию 1579 , направленный не только против Испании, но и против внутренней феодально-католической реакции. 26 июля 1581 Генеральные штаты северных провинций подписали акт о низложении Филиппа II и поручили управление страной статхаудеру Голландии, Зеландии и Утрехта Вильгельму I Оранскому. После смерти последнего (1585) статхаудером и главнокомандующим армией стал его сын Мориц Нассауский . В 1588 Генеральные штаты северных областей взяли на себя управление страной, фактически положив начало самостоятельному государству — Соединенным провинциям (его официального провозглашения никогда не было). В 1590‑х армия под командованием Морица Нассауского освободила территорию страны от испанских вой­ск (см. Голландско-­испанские вой­ны XVI–XVII вв. ). После подписания Двенадцатилетнего перемирия (9 апреля 1609) Испания de facto признала независимость Соединенных провинций.

На протяжении следующего десятилетия в Соединенных провинциях шла острая борьба между пенсионарием Голландии Й. ван Олденбарневелтом и статхаудером Морицем Нассауским. Последний стремился утвердиться в роли верховного правителя, проводил политику централизации, направленную на тесное объединение провинций, выступал за продолжение вой­ны с Испанией. Олденбарневелт, лидер правящей голландской купеческой олигархии, отстаивал право каждой провинции на автономию, являлся сторонником поиска компромисса с Испанией. Борьба за власть между ними тесно переплелась с разгоревшимися в стране религиозными спорами между арминианами и гомаристами (см. Контрремонстранты (гомаристы) и ремонстранты ). В 1619 конфликт достиг особенной остроты: Олденбарневелт, поднявший восстание, был арестован, обвинен в государственной измене и казнен.

Военные действия между Испанией и Соединенными провинциями во­зобновились в 1621 во время Тридцатилетней вой­ны 1618–1648 . При статхаудере Фредерике Хендрике под власть Соединенных провинций перешли территории Фландрии и Брабанта к югу от Рейна, был захвачен Маастрихт. 80‑летняя нидерландско-испанская вой­на завершилась подписанием 30 января 1648 Мюнстерского мирного договора (см. Вестфальский мир 1648 ). 15 мая 1648 он был ратифицирован, Соединенные провинции получили официальное признание своей независимости. По условиям договора к ним отошли северные районы Фландрии, Брабанта, Лимбурга (см. Генералитетские земли ) и крепость Маастрихт, они также получили доступ в испанские колонии и контролировали устье р. Шельды, закрытое для внешней торговли. Нидерландская революция XVI в. привела к политическому, экономическому, религиозному и культурному размежеванию между северными и 10 южными областями Н., оставшимися под властью Испании (см. Испанские Нидерланды ).

Республика Соединенных провинций в XVII–XVIII вв. Союз северных нидерландских провинций (его конституцией с 1585 de facto была Утрехтская уния 1579) стал именоваться республикой. Семь провинций, вошедших в ее состав (Гелдерн, Голландия, Зеландия, Утрехт, Фрисландия, Оверэйссел, Гронинген), а также область Дренте объединялись на основе конфедерации с общими органами управления, в которых заседали депутаты от каждой провинции, обладавшей значительной автономией во внутренних делах. Вследствие особой значимости Голландии Республику Соединенных провинций за ее границами стали часто называть Голландией. Депутаты от городских советов составляли провинциальные штаты, депутаты от последних — Генеральные штаты — высший орган государственной власти. Каждая провинция имела в них один голос, независимо от численного состава ее делегации. Решения должны были приниматься единогласно, процедура их принятия усложнялась тем, что депутаты голосовали на основании императивного мандата, т. е. были обязаны выполнять наказ своих избирателей. Все важные вопросы они представляли на их рассмотрение, поэтому добиваться необходимого единогласия удавалось с большим трудом.

Первое место в аппарате Генеральных штатов занимал великий пенсионарий Голландии, в руках которого были все нити управления государством, в том числе внешней политикой. В Республике сохранялась должность статхаудера, которым обычно избирали представителей династии Оранских­Нассау . Статхаудеры обладали большой военной и административной властью и часто занимали этот пост сразу в нескольких провинциях. Статхаудер председательствовал в Государственном совете, ведавшем военными делами и финансами.

Кальвинистская церковь с 1586 стала официальной церковью Республики и подчинялась властям. К 1650 протестанты составляли уже половину населения страны. Преследования католиков были редки, а законы против них редко исполняли с положенной строгостью.

Соединенные провинции очень быстро выдвинулись в число могущественных мировых держав, что явилось результатом установления на их территории новых общественно-­экономических отношений, обеспечивавших быстрый рост капиталистического производства и бурное развитие производительных сил. В середине XVII в., считающегося «золотым веком» в нидерландской истории, Республика по своему экономическому потенциалу обогнала все страны Европы.

Развитию экономики способствовала активная колониальная политика, в результате которой удалось захватить богатейшие земли (см. Нидерландская колониальная империя ). Колониальную экспансию вели Нидерландская Ост-­Индская компания (основана в 1602) и Вест-­Индская компания (основана в 1621). Эксплуатация и ограбление заокеанских владений (многократно превосходивших по размеру территорию метрополии) способствовали накоплению огромных капиталов. В экономике ведущее место занимала текстильная промышленность с центрами в Лейдене, Роттердаме, Харлеме, Амстердаме. Импульс ее развитию дали капиталы, производственный опыт и торговые связи богатых переселенцев из южных Н., Франции и Германии. Второе место принадлежало судостроению. Ежегодно в Амстердаме, Роттердаме и Зандаме строилось до 1 тыс. средних и крупных судов, поставлявшихся в различные страны Европы. Флот Республики по количеству судов намного превосходил флот любой другой страны мира. Расцвет судостроения сопровождался развитием торговли лесом, производства парусины, блоков, мачт, лодок, канатов, компасов. Важную роль в хозяйстве играли лов сельди и начавшийся в XVII в. китобойный промысел в полярных водах. В середине XVII в. из колоний начали ввозить большое количество сахара, что способствовало активному развитию сахарной промышленности. Центром производства фаянса стал Делфт.

Сельское хозяйство специализировалось на выращивании огородных культур и садовых растений, редких видов цветов (тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, крокусов и др.). Часть его продукции продавалась в другие страны. Соединенные провинции экспортировали также сыр, сливочное и рапсовое масло, красители, цветочные луковицы, льняное семя. Основная масса нидерландских крестьян состояла из арендаторов или же безземельных батраков. В северо-­восточных провинциях еще сохранялись феодальные повинности. Сельскохозяйственная техника оставалась примитивной. Разбогатевшие купцы и ростовщики охотно скупали владения обедневших дворян, вкладывали деньги в строительство гидротехнических сооружений, приобретая тем самым новые земли (польдеры) за счет осушения территорий, отвоеванных у моря.

Основным источником богатства Соединенных провинций являлась торговля, главным образом посредническая. Амстердам, находившийся на перекрестке морских и речных коммуникаций, обладавший мощным флотом, прекрасно организованным портово-­складским хозяйством, превратился в мировой центр торговли, вексельных операций и кредитования.

Правящая купеческая олигархия Голландии, располагавшая широкими финансовыми возможностями, была заинтересована в сохранении мира, который способствовал ведению торговли, обогащавшей Республику. «Партия мира» (республиканцы), отстаивавшая принцип суверенности провинций и стремившаяся ослабить власть Генеральных штатов, группировалась вокруг великого пенсионария. Она объединяла депутатов провинциальных штатов, регентов провинций и городов, голландское купечество. Им противостояла оранжистская «партия вой­ны», она состояла из аристократов, преуспевавших на военной службе, поддерживала статхаудеров из дома Оранских-­Нассау, старавшихся усилить свою власть и превратить страну в унитарную монархию. Оранжисты настаивали на продолжении вой­ны с Испанией и требовали увеличить армию. Весь период существования Соединенных провинций партии республиканцев и оранжистов постоянно боролись за власть и поочередно брали верх друг над другом.

После смерти в ноябре 1650 статхаудера Вильгельма II патрицианско-­регентская олигархия Голландии не признала статхаудером его сына и добилась принятия Генеральными штатами решения о запрете представителям династии Оранских-­Нассау занимать должность статхаудера. Власть в стране перешла к республиканской партии во главе с Й. де Виттом , начался так называемый период 1‑го бесстатхаудерного правления (1650–1672).

Установление господства в Республике голландской торговой буржуазии пришлось на период ожесточенной борьбы Соединенных провинций с Англией за гегемонию на море. Генеральные штаты отвергли предложения О. Кромвеля заключить союз двух морских держав, истинный смысл которого заключался в добровольном подчинении Соединенных провинций Англии. В ответ на это английский парламент издал в октябре 1651 Навигационный акт (см. Навигационные акты 1651, 1660 ), ущемлявший голландские торговые и морские интересы, что привело к столкновению между странами (см. Англо-голландские вой­ны XVII–XVIII вв. ). Соединенные провинции потерпели поражение в 1‑й Англо-­голландской вой­не (1652–1654); в результате 2‑й Англо-­голландской вой­ны (1665–1667) произошел фактический раздел сфер влияния между Англией и Соединенными провинциями: англичане ушли из Индонезии, а нидерландцы из Сев. Америки.

Ухудшение франко-­голландских отношений в конце 1660‑х стало причиной Голландской вой­ны 1672–1678 , в ходе которой французские вой­ска захватили часть территории Республики. Военные неудачи подорвали позиции Й. де Витта и способствовали укреплению влияния оранжистов. В наиболее пострадавших западных и центральных частях Соединенных провинций начались народные выступления. 21 июня 1672 де Витт сложил с себя полномочия великого пенсионария, а достигший совершеннолетия Вильгельм III Оранский в июле 1672 был провозглашен статхаудером Голландии и Зеландии и главнокомандующим вооруженными силами Республики.

Вой­ны с Англией и Францией ослабили военную и экономическую мощь Республики. В результате французской оккупации 1672 и затопления части страны были уничтожены многие предприятия и мастерские. Навигационные акты и французские протекционистские законы причинили большой ущерб нидерландской промышленности и судоходству. Ощутимый удар был нанесен по торговой и колониальной экспансии Соединенных провинций. Приход к власти оранжистов, ориентировавшихся на Англию, еще больше осложнил ситуацию. В период Англо-голландской унии 1689–1702 Республика участвовала на стороне Англии в европейских вой­нах (см. Пфальцское наследство, Испанское наследство ). Хотя со смертью Вильгельма III Оранского англо-­голландская уния прекратилась, Республика была вынуждена до конца Вой­ны за испанское наследство выполнять свои союзнические обязательства. В результате к моменту заключения в 1713 Утрехтского мира Соединенные провинции по многим позициям в экономике, торговле и колониальных делах уступали Велико­британии.

После смерти Вильгельма III Оранского Генеральные штаты не признали права его наследников и вновь ввели бесстатхаудерное правление (1702–1747). Во внешней политике Соединенных провинций в этот период укрепилась тенденция к занятию позиции нейтралитета. Хотя Республика в торговых интересах и присоединилась к ряду союзов европейских государств, однако под различными предлогами уклонялась от выполнения союзнических обязательств, в частности, в отношении Великобритании во время Англо-испанской вой­ны 1739–1748 (см. Англо-испанские вой­ны XVI–XVIII вв. ).

В период Вой­ны за австрийское наследство (1740–1748) Соединенные провинции выступили на стороне Австрии и Великобритании, опасаясь захвата французской армией южно-нидерландских крепостей, в которых на основании Барьерного договора 1715 были размещены нидерландские гарнизоны, прикрывавшие южные рубежи Республики. Вторжение французских вой­ск в апреле 1747 в Голландскую Фландрию и угроза оккупации всей территорию страны усилили позиции оранжистов. В ходе начавшихся народных выступлений выдвигалось требование передать власть принцу Оранскому, которого в течение апреля — мая признали статхаудером Зеландия, Голландия, Утрехт и Оверэйссел. Генеральные штаты 15 мая 1747 провозгласили принца статхаудером Соединенных провинций и главнокомандующим армией Республики под именем Вильгельма IV. По Ахенскому миру 1748 Франция возвратила Соединенным провинциям захваченные ею территории, однако Республика лишались права размещать свои гарнизоны в южнонидерландских крепостях.

С началом Семилетней вой­ны 1756–1763 не обладавшие ни сильной армией, ни сильным военным флотом Соединенные провинции заявили о своем нейтралитете. Семилетняя вой­на стала первой европейской вой­ной, в которой Республика последовательно проводила нейтральную политику. Она успешно балансировала между воюющими сторонами, извлекая из вой­ны значительные материальные выгоды: укрепилась нидерландская экономика (прежде всего отрасли, связанные с судостроением), Республика превратилась в банкира Европы. Богатое нидерландское купечество все чаще размещало свои капиталы в акционерных компаниях и банках других стран, снабжало кредитами иностранных (преимущественно английских) купцов и промышленников.

С середины 1770‑х в Соединенных провинциях стало нарастать недовольство политикой Вильгельма V (сын Вильгельма IV, в 1751 наследовал пост статхаудера). Его обвиняли в откровенно проанглийской ориентации, недостаточном внимании к проблемам национальной промышленности и торговли, выдвигалось требование демократизации системы государственного управления. В Республике сформировалось широкое оппозиционно демократическое движение «патриотов». Большое влияние на него оказала Вой­на за независимость в Северной Америке 1775–1783 . «Патриоты» требовали заключить союз с Францией, активно поддерживали английские северо­американские колонии в их борьбе за независимость, а лидер «патриотов» И. Д. ван дер Капеллен тот ден Пол вел активную кампанию за дипломатическое признание Соединенными провинциями США. Генеральные штаты отказали Великобритании в транспортировке вой­ск в Сев. Америку, а с началом Англо-французской вой­ны 1778–1783 объявили о нейтралитете. Несмотря на противодействие британского правительства, Соединенные провинции в 1780 приняли решение присоединиться к Декларации о вооруженном нейтралитете. Политика Республики в отношении английских североамериканских колоний стала причиной 4‑й Англо-голландской вой­ны (1780–1784).

Поражение в вой­не обострило внутриполитическую ситуацию в Республике и привело к так называемой Революции «патриотов» (1784–1787), в результате которой «патриотам» удалось захватить власть в центральных провинциях страны. В сентябре — октябре 1787 с помощью прусских вой­ск и при финансовой поддержке Великобритании в Соединенных провинциях власть статхаудера была восстановлена, а в 1788 Республика заключила с Пруссией и Великобританией военный союз (Тройственную лигу), направленный против России, Австрии и Франции.

От республики к монархии. В период Французской революции XVIII в. Соединенные провинции участвовали в 1‑й антифранцузской коалиции. После объявления Конвентом вой­ны Соединенным провинциям (1 февраля 1793) французская армия, в составе которой был так называемый батавский батальон, состоявший из нидерландских революционеров во главе с Х. В. Данделсом, заняла территорию Соединенных провинций (январь 1795). Статхаудер бежал из страны, 26 января 1795 была провозглашена Батавская республика . В августе 1799 вой­ска 2‑й антифранцузской коалиции попытались восстановить власть Вильгельма V, однако, не встретив поддержки населения, англо-­российские отряды к концу ноября 1799 покинули территорию Н.

В 1806 под эгидой Франции на территории Н. создано Голландское королевство (1806–1810) во главе с Людовиком (Луи) Бонапартом . 9 июля 1810 оно было упразднено, северонидерландские земли в качестве 7 департаментов вошли в состав Французской империи. На территорию Н. были распространены нормы французского права: установлено равенство всех граждан перед законом, отменены привилегии торговых компаний, установлена единая налоговая система, приверженцы всех религиозных течений уравнивались в правах и т. д.

Территориальные изменения, ослабление экономики и нарушение торговых связей вследствие Континентальной блокады , вовлечение нидерландской армии в военные кампании Франции, а затем потеря независимости и всех колоний (были захвачены Великобританией), увеличение государственного долга вызвали не только глубокое разочарование в идеях «патриотов» и в целесообразности участия Н. в активной европейской политике, но и сильный протест обнищавшего за годы оккупации населения. В апреле 1813 в Н. вспыхнули восстания крестьян и городской бедноты. Освободительное движение охватило всю страну.

В ноябре — декабре 1813 российско-прусские вой­ска освободили Н. Временное правительство во главе с Г. К. ван Хогендорпом 2 декабря 1813 признало сына Вильгельма V суверенным князем Н. под именем Вильгельма I . Н. превратились в унитарную монархию. Согласно англо-­нидерландской конвенции от 13 августа 1814 Великобритания возвратила Н. почти все захваченные ею колонии (договор от 17 марта 1824 окончательно разграничил сферы влияния между двумя государствами в Юго-­Восточной Азии). 16 марта 1815 Вильгельм I был провозглашен главой Королевства Объединенных Нидерландов, в 1815–1830 объединявшего территории Сев. и Южн. Н., а также Люксембурга (входившего на правах личной унии). Однако уже с начала 1820‑х в южных провинциях Н. стало нарастать движение за отделение от Объединенного королевства. В результате победы Бельгийской революции 1830 на карте Европы появилось новое государство — Королевство Бельгия, признанное великими державами на Лондонской конференции 1830–1831 (см. Лондонский договор 1831). Вильгельм I отверг решения конференции и попытался силой оружия вернуть южнонидерландские земли. В ходе Бельгийско-­голландской вой­ны 1831–1833 он столкнулся как с яростным сопротивлением бельгийцев, так и с дипломатической оппозицией великих держав. В итоге в 1839 Вильгельм I все же был вынужден признать независимость Бельгии.

Королевство Нидерландов в 1840–1914. После отделения Бельгии Королевство Н. вернулось к границам Соединенных провинций по состоянию на 1790, сохранив за собой Люксембург и все колонии. Столицей королевства был Амстердам, но в силу исторических традиций резиденция короля, парламент и правительство находились в Гааге.

Не обладая развитой промышленностью и богатыми ресурсами, Н. стремились извлечь как можно бóльший доход из колоний посредством создания эффективной системы их эксплуатации. В 1830 в ряде областей Нидерландской Индии (ныне Индонезия) была введена «система принудительных культур», ориентировавшая индонезийское сельское хозяйство на производство продукции, пользовавшейся спросом на мировом рынке. К 1870 применение этой системы принесло нидерландской казне 900 млн гульденов чистой прибыли.

В условиях подъема революционного движения в Европе во 2‑й четверти XIX в. нидерландская буржуазия начала выступать с требованием расширения своих политических прав. Политика короля Вильгельма I подвергалась резкой критике со стороны либеральной оппозиции, сформировавшейся в начале 1830‑х в нижней палате парламента. Король не пошел на требуемый либералами пересмотр конституции 1815, наделявшей его практически неограниченными полномочиями, и в 1840 отрекся от престола, передав власть сыну Вильгельму II . В 1844 либералы представили в Генеральные штаты проект новой конституции, разработанный либералом Й. Р. Торбеке . В 1848 под влиянием европейских Революций 1848–1849 и вспыхнувших в марте народных волнений в Гааге и Амстердаме, проходивших под лозунгами ограничения монархии, Вильгельм II согласился на пересмотр конституции. Принятый 3 ноября 1848 новый Основной закон ограничил власть короля: органом исполнительной власти стало правительство, состоявшее из короля и министров, ответственных перед парламентом. Полномочия парламента были расширены. Нижняя палата получила право проводить расследования и задавать вопросы министрам, вносить законодательные предложения и поправки. Голосования по бюджету должны были проводиться ежегодно. Заседания обеих палат становились публичными.

В январе 1849 на основе прямого голосования прошли первые выборы депутатов нижней палаты, большинство в которой получили либералы. Вступивший на нидерландский престол Вильгельм III (в 1849) поручил Торбеке сформировать правительство. Практически до середины 1860‑х в Генеральных штатах шла борьба между двумя основными политическими группами — либералами и консерваторами, поочередно возглавлявшими правительственные кабинеты. Споры между ними велись по вопросам налоговой политики, колониальных реформ, начального образования и прав католиков. Резкой критике подвергалась система управления колониями. В 1870 нидерландская колониальная администрация, обвиняемая либералами в жестокой эксплуатации индонезийцев, отказалась от «системы принудительных культур» и перешла к традиционному налогообложению. Принятие этого решения положило конец государственной монополии на эксплуатацию колонии и допустило на ее рынок частных предпринимателей.

Во внешней политике Н. придерживались курса «добровольной изоляции». Однако, сохраняя нейтралитет в европейских делах, Н. проводили активную завоевательную политику в Юго-­Вост. Азии, в течение 40 лет вели на Суматре кровопролитную Ачехскую вой­ну (1873–1913).

В последние десятилетия XIX в. в Н. заметно ускорились темпы развития промышленного производства. Модернизации подверглись все связанные с транспортировкой или переработкой колониального сырья отрасли промышленности (судостроение, текстильная, пищевая). С конца XIX в. большое значение приобрела нефтепереработка. Строились железные дороги, сооружались каналы, соединившие важнейшие порты страны (Амстердам и Роттердам) с Северным морем. Новые водные артерии превратили Н. в основной транзитный путь во внутреннюю часть Германии. На рубеже XIX–XX вв. значительно повысилась доходность сельского хозяйства, перепрофилированного с хлебопашества на животноводство и овощеводство.

В этот период в Н. происходило становление клерикальных и либеральных партий, возникло социал-­демократическое движение. Консерваторы не смогли оформиться в партию классического типа и уступили ведущие позиции своим противникам. Первой нидерландской политической партией стала созданная в 1879 Антиреволюционная партия (АРП), имевшая большое влияние в протестантских слоях населения. АРП, обладавшая достаточно четкой программой, которая основывалась на Библии и традиционных ценностях, и демократической партийной организацией, в короткий срок стала главным оппонентом либералов.

Вслед за протестантами в политические союзы начали объединяться и католики. На волне движения за расширение избирательных прав и тесно связанной с ним борьбы за свободу религиозного образования (право общин учреждать наряду с государственными школами конфессиональные школы, финансируемые государством) протестанты выступили вместе с католиками против либералов. В 1888 АРП и католические объединения образовали первое коалиционное правительство и провели закон о господдержке начальных школ всех типов.

В 1904 католики образовали Всеобщий союз римско-­католических объединений избирателей, а протестантское крыло партийно-­политической системы Н. усилил созданный в 1908 Христианско-­исторический союз (ХИС). В отличие от АРП, которую поддерживали в основном различные кальвинистские группы, ХИС опирался на приверженцев традиционной Нидерландской реформатской церкви.

Либеральное движение, разделенное с середины 1870‑х на «умеренных» и «прогрессистов», организационно оформилось лишь с созданием в 1885 Либерального союза, выражавшего интересы крупной и средней буржуазии портовых городов, тесно связанной с колониальной эксплуатацией Индонезии. В 1896 либеральный кабинет провел избирательную реформу, в соответствии с которой избирательное право получили практически все нидерландские мужчины старше 25 лет.

Нидерландские социал-демократические и марксистские организации, сформировавшиеся в это же время, были малочисленными и не играли серь­езной роли в политической жизни страны. В 1850 в Н. образовался первый профсоюз (Союз огранщиков алмазов). Важное значение для развития рабочего движения имело создание в Амстердаме в 1868 нидерландской секции Интернационала 1‑го . В 1871 был основан Всеобщий нидерландский рабочий союз. Нидерландские социал-демократы создали сначала Социал-демократический союз Н. (1881) под руководством Ф. Домела Ньювенхёйса, а в 1894 группа его членов во главе с П. Й. Трульстрой образовала Социал-демократическую рабочую партию Нидерландов (СДРП). В результате раскола СДРП в 1909 на базе ее левого крыла («трибунистов») сформировалась Социал-демократическая партия Н. (СДП).

В правление королевы Вильгельмины значительная часть королевских прав, предусмотренных конституцией, была передана правительству и Генеральным штатам.

На рубеже XIX–XX вв. Н. стремились занять место государства-­арбитра в вопросах международного права. Они активно участвовали в организации европейских конгрессов и конференций ( Гаагские конференции мира 1899 и 1907 ), целью которых была выработка механизмов решения международных споров мирными средствами, предотвращение военных столкновений и обсуждение проблемы разоружения. После Гаагских мирных конференций Н. стали активно заниматься международно-­правовыми вопросами: арбитражем, проблемами разоружения и кодификацией международно-­правовых норм.

1914–1945. В 1914 численность населения Н. составила 6,3 млн человек (в 1899 – 5,1 млн), из них более 70 % проживали в городах. Но эта малая европейская страна была одной из крупных колониальных и торговых держав мира. Под властью Н. находились территории общей площадью 2 045 647 кв. км, где проживали 39 млн человек. Колонии превышали размеры метрополии более чем в 60 раз.

Во время Первой мировой вой­ны 1914–1918 Н. сохраняли нейтралитет. Дефицит сырья на внутреннем рынке, обусловленный военными действиями в соседних странах и блокадой транспортных путей, вызвал частичную перестройку экономики на основе госрегулирования, а также ее структурные изменения, в результате которых Н. смогли производить значительную часть необходимой продукции на собственной территории, что способствовало быстрому послевоенному развитию страны, росту таких мощных монополистических объединений, как электротехническое предприятие «Philips» (основано в 1891), англо-­голландский нефтяной концерн «Royal Dutch Shell» (основан в 1907), химический концерн «AKU» (основан в 1911), пищевой и парфюмерный «Unilever» (основан в 1929). Из традиционных отраслей существенной модернизации подверглись судостроение и пищевая промышленность. Интенсификация сельского хозяйства позволила освободить рабочие руки для испытывавшей потребность в них промышленности, тем самым была обеспечена занятость населения.

Политика нейтралитета, по сути, позволила нидерландскому обществу избежать социального взрыва на заключительном этапе вой­ны, а в послевоенное время — потрясений революционного характера. Выступления 11–17 ноября 1918 с требованием отправить правительство в отставку (так называемая Красная неделя), организованные СДП под влиянием Ноябрьской революции в Германии 1918–1919 , не получили поддержки населения и были быстро подавлены. Сразу же после «Красной недели» 17 ноября 1918 на съезде в Лейдене СДП была переименована в Коммунистическую партию Нидерландов (КПН).

В послевоенный период правительство провело социальные реформы (принятие законов о 45‑часовой рабочей неделе, запрещении труда подростков до 14 лет, снижении пенсионного возраста до 65 лет, увеличении размеров пенсии по старости и др.). В 1917 избирательное право было предоставлено всем лицам мужского пола, достигшим 23‑летнего возраста. На основе поправок, внесенных в конституцию в 1919, избирательное право получили женщины. Накопленные государством средства позволили сразу же после вой­ны приступить к реализации важнейшей для страны гидротехнической программы.

В период экономического кризиса 1929–1933 производство в Н. сократилось на 70 %, уровень безработицы колебался от 300 до 600 тыс. человек. Только к концу 1930‑х нидерландская экономика достигла докризисного уровня. Треть национального дохода приносила самая большая колония — Индонезия, огромные суммы поступали также от судового фрахта и процентов по кредитам. Н. занимали 3‑е место в мире (после Великобритании и США) по размерам заграничных капиталовложений, которые преимущественно шли в Германию (в том числе и в военную промышленность).

В межвоенный период значительные изменения претерпела социальная структура Н., что объяснялось прежде всего изменениями в экономике. Рост численности рабочих в индустриальных центрах способствовал укрупнению их организаций и расширению их экономических и политических требований. После Первой мировой вой­ны СДРПН играла значительную роль в нидерландском рабочем движении. Но в 1917 закон, уравнявший конфессиональное и светское образование, позволил Церкви привлечь на свою сторону часть рабочих. Помимо социалистического возникли протестантское и католическое рабочие движения. Это было лишь частью гораздо более широкого общественного явления, получившего название «verzuiling» (букв. «столпирование», «пилонизация»), т. е. разделение нидерландского общества на группы различного социального состава, внутренняя связь в которых обуславливалась общим мировоззрением. Постепенно во всех сферах общественной жизни страны стали присутствовать 4 типа организаций, представлявших такие группы населения, как протестанты, католики, социал-­демократы и либералы. Каждая из них формировала собственный «пилон», в котором действовали свои школы, профсоюзы, молодежные и женские объединения, партии, спортивные организации, СМИ, больницы и т. д. Вместе с тем объединение лидеров организаций в коалиции в высших эшелонах власти, диалог между ними позволяли сглаживать противоречия и придавали обществу стабильность и уверенность в возможности разрешения возникавших конфликтов.

В межвоенный период ведущее положение в партийно-­политической системе Н. занимали клерикальные партии: Римско-­католическая государственная партия (РКГП), оформившаяся в 1926 из Всеобщего союза римско-­католического объединений избирателей, а также старейшие протестантские партии АРП и ХИС. Сменявшие друг друга в эти годы коалиционные кабинеты (см. Ш. Рёйс де Беребрук , Х. Колейн ) проводили, в сущности, один и тот же курс во внутренней политике: режим экономии за счет сокращения расходов на социальные нужды, снижение заработной платы, использование государственных средств для поддержания крупных корпораций. КПН получала на выборах от 2 до 4 % голосов избирателей. СДРП впервые вошла в правительственный кабинет только в 1939 (затем она была представлена в так называемых королевских кабинетах 1940–1945 и в двух кабинетах переходного периода 1945–1946). Национал-­социалистическое движение (основанное в 1931) из-за своего антисемитского курса осуждалось всеми клерикальными общинами страны и накануне Второй мировой вой­ны 1939–1945 имело незначительную поддержку в обществе (4 % голосов на выборах 1937).

В 1919 Н. вступили в Лигу Наций . Нидерландское правительство стремилось избежать вовлечения страны в европейские конфликты, поэтому неохотно шло на более тесные контакты с Великобританией, Францией и противостоявшей им Германией, ориентируясь на сближение с США. Во время Второй мировой вой­ны 10 мая 1940 германская армия вторглась в Н. 13 мая королева Вильгельмина и правительство эмигрировали в Лондон. Страна была оккупирована, 18 мая в Н. введено гражданское управление во главе с рейхскомиссаром А. Зейс-­Инквартом, Генеральные штаты прекратили работу, политические партии подверглись запрету. С 1942 легально действовало только Национал-­социалистическое движение А. А. Мюссерта . В феврале 1941 в Н. прошла первая в оккупированной Европе политическая забастовка, организованная действовавшей в подполье КПН. С 1941 в Н. развернулось движение Сопротивления. 10 июля 1942 между Н. и СССР были установлены дипломатические отношения. Операция союзников по освобождению Н. («Market-­Garden») началась 17 сентября 1944 (26 сентября 1944 прервана, возобновлена 11 марта 1945). 5 мая 1945 Н. были полностью освобождены. Вой­на нанесла Н. большой ущерб, человеческие потери составили 236 тыс. человек, 75 % еврейского населения были отправлены в нацистские концлагеря. Государственный долг вырос с 5,5 млрд долларов (1930) до 19,5 млрд долларов (1945). Разрушению подверглись многие промышленные и транспортные предприятия, их оборудование было демонтировано и вывезено в Германию.

Королевство Н. после 1945. Восстановлению хозяйства и выходу из экономического кризиса во многом способствовали средства, полученные Н. по Маршалла плану (в 1948–1952 около 1 млрд долларов). В послевоенный период существенно изменилась структура экономики страны. В 1946–1970 доля промышленности и строительства в национальном доходе поднялась с 34 до 45,5 %, доля сельского хозяйства и рыболовства сократилась с 13 до 6,5 %. Удельный вес сферы услуг достиг 48 %. Стремительно развивались черная металлургия, машиностроение, электронная, нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. Из старых отраслей сохранила свои позиции только пищевая промышленность. Отрасли, ориентировавшиеся на колониальные рынки, постепенно утратили свое значение. Доля высокотехнологичных отраслей в общем объеме промышленного производства к началу 2000‑х достигла 12,5 %. Ведущие позиции в мировой экономике сохраняли «Royal Dutch Shell», «Unilever», «Philips», «Akzo Nobel» (до 1969 AKU). Обнаруженные в конце 1950‑х запасы природного газа в Гронингене (оцениваются в 1650 млрд куб. м, 4‑е место в мире) дали дополнительный стимул экономическому развитию страны. Занимая 131‑е место в мире по размерам территории (0,008 % поверхности земного шара), 65‑е по численности населения (2022), Н. по итогам 2021 по объему ВВП занимали 18‑е место в мире и 6‑е — среди стран-­членов ЕС; по экспорту товаров и услуг 7‑е место в мире, а по объему экспорта сельхозпродукции и продовольствия 2‑е место (после США). Страна является одним из крупнейших мировых инвесторов, а нидерландские корпорации «ING Groep» (финансы) и AEGON (страхование) входят в число крупнейших в мире.

В послевоенный период Н. укрепили свою роль «ворот» Европы, став важнейшим пунктом перевалки и переработки нефти и нефтепродуктов, газа, металлов и т. д. В стране постоянно совершенствовалась транспортная инфраструктура, основой которой является порт Роттердам.

В 1958 в Н. начались работы по воплощению в жизнь грандиозного гидропроекта «Дельта», который по завершении работ в 1997 обезопасил Зеландию от наводнений с помощью системы дамб и шлюзов. Во 2‑й половине XX в. Н. значительно увеличили свою территорию путем создания польдеров. В 1986 на осушенных землях залива Зёйдерзе создана новая провинция страны — Флеволанд.

В послевоенный период произошел распад нидерландской колониальной империи. В 1949, после неудавшейся попытки силой удержать под своей властью Индонезию Н. предоставили ей независимость (см. «Круглого стола» конференция 1949 ). Постепенно под управление Индонезии перешла Зап. Новая Гвинея (Зап. Ириан), в 1969 став частью страны. С 1950‑х последовательно менялся и статус нидерландских территорий в Вест-­Индии. В 1954 Суринам и Нидерландские Антильские о-ва стали равноправными частями королевства. В 1975 получил независимость Суринам; в 1986 о. Аруба — самоуправление в составе Королевства Н. В результате конституционной реформы 2010 образование Нидерландские Антильские о-ва прекратило свое существование. О-ва Бонайре, Саба и Синт-­Эстатиус были интегрированы в Н., получив статус «специальных муниципалитетов» королевства (в Карибском море). О-ва Кюрасао и Сен-­Мартен (Синт-­Мартен), как и Аруба, стали самоуправляемыми государствами со значительной автономией в составе Королевства Н., которое теперь состоит из четырех частей — собственно Н., о-ва Аруба, о-ва Кюрасао и о-ва Сен-­Мартен.

Государственный строй Н. в послевоенный период не претерпел изменений. В стране сохраняется конституционная монархия. В 1948 Вильгельмина отреклась от престола в пользу единственной дочери Юлианы , последняя в 1980 уступила престол своей старшей дочери Беатрикс , а та в январе 2013 объявила об отречении в пользу своего сына Вильгельма Александра (вступил на престол 30 апреля 2013). Монарх осуществляет исполнительную (совместно с кабинетом министров) и законодательную (совместно с Генеральными штатами) власть. Правительство Н. — это Король и кабинет министров.

Партийная система Н. после 1945 приобрела новые очертания. В 1946 левое крыло СДРП, либералы и часть представителей клерикальных партий объединились в социал-демократическую Партию труда (ПТ, см. Труда партия ). ПТ неоднократно участвовала в правительственных коалициях, а ее лидеры возглавляли правительственные кабинеты: В. Дрес (1948–1958), Й. ден Ойл (1973–1977), В. Кок (1994–2002).

Либеральное движение представляет образованная в 1948 Народная партия за свободу и демократию (НПСД), с 2010 — главенствующая партия четырех кабинетов подряд, а ее лидер М. Рютте занимает пост премьер-­министра страны.

Левый фланг либерального движения представлен созданной в 1966 партией «Демократы‑66» (D66; «Д‑66»), сторонницей радикальной демократизации государственного устройства, общества и партийной системы. С 1973 она участвовала в 8 коалиционных правительственных кабинетах.

Наметившееся в нидерландском обществе с 1960‑х снижение роли Церкви привело к сокращению электората клерикальных партий. Чтобы сохранить позиции в соперничестве с усиливавшими свое влияние социал-­демократами, АРП, ХИС и Католическая народная партия в 1976 создали политический блок, вошедший по результатам парламентских выборов 1977 в правительственную коалицию с НПСД. Премьер-­министром стал лидер блока А. ван Агт (до 1982). 11 октября 1980 этот блок преобразован в партию Христианско-­демократический призыв (ХДП). С 1980 ХДП не входила лишь в 3 из 16 правительственных кабинетов. Премьер-­министрами от ХДП были католик Р. Любберс (1982–1994) и протестант Я. П. Балкененде (2002–2010). В 2000 на политической сцене Н. появилась также консервативная клерикальная (протестантская) партия Христианский союз (ChristenUnie, CU; 26 167 членов в 2022), с момента основания входит уже в третий кабинет.

С начала XXI в. на крайне правом фланге действовала имевшая представителей в нижней (до конца 2006) и верхней (до середины 2007) палатах Генеральных штатов партия «Список Пима Фортёйна» (Lijst Pim Fortuyn, LPF, образована в 2002, распущена в 2008), в 2002–2003 входила в первый кабинет Я. П. Балкененде. Ныне активна Партия за свободу (Partij voor de Vrijheid, PVV, основана в 2006, председатель партии — Герт Вилдерс). Партия за свободу имеет представителей (все они формально являются беспартийными) в обеих палатах парламента, в провинциальных штатах каждой провинции страны и в Европарламенте.

Пропорциональная избирательная система и низкий проходной барьер дают возможность добиваться представительства в нидерландском парламенте многим партиям и затрудняют завоевание какой‑либо одной партией абсолютного большинства мест и формирование однопартийного правительства (в парламентских выборах 17 марта 2021 из зарегистрированных 89 партий участвовали 37, прошли депутаты от 17 партий). Поэтому правительства Н. формируются на коалиционной основе. Их основными участниками с 1980‑х являются крупнейшие партии (указано количество членов в 2022) — ХДП (34 832), ПТ (40 540), НПСД (26 550), «Д‑66» (31 830). По результатам парламентских выборов 2021 был сформирован (10 января 2022) правительственный кабинет, куда вошли представители НПСД, ХДП, «Д‑66» и Христианского союза. Четвертый кабинет М. Рютте стал 71‑м кабинетом в истории Н.

Во внешней политике после 1945 Н., отказавшись от нейтралитета, взяли курс на интеграцию в систему западноевропейских и атлантических экономических, политических и военных союзов. В 1949 они вошли в Совет Европы и НАТО , в 1955 — в Западноевропейский союз (ЗЭС). В 1951 Н. стали одним из учредителей Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в 1957 — Европейского экономического сообщества (ЕЭС), в 1958 — Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома). В 1992 подписали Маастрихтский договор , а 1 января 1999 вошли в Европейский валютный союз (зону евро). Значительное внимание Н. уделили также вопросам региональной экономической интеграции. В 1958–1960 на основе ранее заключенных соглашений сформировался экономический союз Н. с Бельгией и Люксембургом ( Бенилюкс ).

В рамках НАТО Н. занимают активную позицию. Нидерландские политики трижды являлись генеральными секретарями НАТО: Д. Стиккер (1961–1964), Й. Лунс (1971–1984), Я. де Хооп Схеффер (2004–2009).

В 2014 после госпереворота на Украине, авиакатастрофы рейса МН17 под Донецком, начала санкционной вой­ны Евросоюза и контрмер Москвы в отношениях между Россией и Н. произошло резкое охлаждение. Экономические связи, традиционно являвшиеся двигателем российско-­нидерландских отношений, сильно пострадали; двусторонние политические и гуманитарные контакты минимизированы.

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