НИЦЦА

НИЦЦА (франц. Nice, итал. Nizza) - го­род на край­нем юго-вос­то­ке Фран­ции , ре­ги­он Про­ванс-Аль­пы-Ла­зур­ный бе­рег, административный центр департамента При­мор­ские Аль­пы.

Один из наи­бо­лее из­вест­ных при­мор­ских ку­рор­тов Фран­ции, круп­ней­ший го­род Фран­цуз­ской Ривь­е­ры. Население 329,3 тыс. человек (2012 год; 5-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Па­ри­жа, Мар­се­ля, Лио­на и Ту­лу­зы), в аг­ло­ме­ра­ции (с 2009 года Городское со­об­ще­ст­во Ниц­ца-Ла­зур­ный бе­рег) около 1,1 млн. человек. Рас­по­ло­же­на у под­но­жия При­мор­ских Альп, на бе­ре­гу бух­ты Анж Сре­ди­зем­но­го мо­ря, вбли­зи устья р. Вар, в 30 км от гра­ни­цы с Ита­ли­ей. Круп­ный транс­порт­ный узел. Железнодорожное со­об­ще­ние (ско­ро­ст­ная сеть TGV) с го­ро­да­ми Экс-ан- Про­ванс, Мар­сель (да­лее на Ли­он - Па­риж). Морской порт (тор­го­вый, ры­бо­лов­ный и пас­са­жир­ский); па­ром­ное со­об­ще­ние с о. Кор­си­ка (пас­са­жи­ро­обо­рот 812,8 тыс. человек, 2011 год). Тран­зит­ный и экс­кур­си­он­ный порт Ниццы - Вильф­ранш (в бух­те Вильф­ранш к вос­то­ку от го­ро­да) - круп­ней­ший во Фран­ции (в 2011 году при­ня­то 446,7 тыс. пас­са­жи­ров кру­из­ных су­дов). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ниц­ца-Ла­зур­ный бе­рег (один из круп­ней­ших в стра­не; бо­лее 10 млн. пас­са­жи­ров в год). Городской ско­ро­ст­ной трам­вай (с 2007 года). Вер­то­лёт­ное со­об­ще­ние с Мо­на­ко.

Ос­но­ван в середине III века до н. э. гре­ка­ми из Мас­си­лии (ны­не Мар­сель) на тер­ри­то­рии, на­се­лён­ной ли­гу­ра­ми. До I века н.э. греческая кре­пость Ни­кея (Никайя, Νίϰαια; в честь бо­ги­ни Ни­ки), в административном от­но­ше­нии под­чи­ня­лась Мас­си­лии, за­тем со­сед­не­му Симь­е­зу. При имп. Клав­дии вклю­че­на в со­став римской пров. При­мор­ские Аль­пы. С 314 года из­вест­но о су­ще­ст­во­ва­нии в Ницце хри­сти­ан­ской об­щи­ны. По­сле раз­гро­ма лан­го­бар­да­ми Симь­е­за в 568 году главный го­род ок­ру­га и ре­зи­ден­ция епи­ско­па; в конце VIII века здесь воз­ник­ло круп­ное аб­бат­ст­во Св. Пон­тия. В 813 году ра­зо­ре­на арабскими пи­ра­та­ми, в конце IX века обез­лю­де­ла. По­сле из­гна­ния из Про­ван­са ара­бов в 972 году вновь за­се­ле­на, с конца X века вла­де­ние гра­фов Про­ван­са и их вас­са­лов (род Оранж-Греольер).

В 1108 году в Ницце воз­ник­ла ком­му­на, с 1144 года го­род управ­лял­ся 3 кон­су­ла­ми. С 1215 года вре­мен­но под вла­стью Ге­нуи. В 1229 году граф Про­ван­са Ра­мон Бе­рен­гер V (1209-1245 годы) вос­ста­но­вил власть над Ниццей и от­нял у го­ро­да поч­ти все его воль­но­сти. Кон­су­лат воз­ро­дил­ся в конце XIII века, с 1324 года Ниццей управ­лял со­вет из 40 из­би­рае­мых гра­ж­дан, в 1344-1345 годы - син­ди­ки (гла­вы городского управ­ле­ния). Во вре­мя эпидемии чу­мы 1348 года и эпи­де­мий по­сле­дую­щих го­дов по­те­рял 2/3 на­се­ле­ния, ко­то­рое в конце XIV века со­ста­ви­ло около 5 тыс. человек (его чис­лен­ность вос­ста­но­ви­лась лишь в XVII веке). В 1388 году од­ним из пре­тен­ден­тов на ти­тул гра­фа Про­ван­са ко­ро­лём Не­апо­ля Вла­ди­сла­вом I (1386-1414 годы) пе­ре­да­на во вла­де­ние гра­фу Ама­дею VII Са­вой­ско­му (1383-1391 годы), ста­ла главным пор­том Са­войи и Пье­мон­та.

С 1430 года в Ницце су­ще­ст­во­ва­ло еврейское гет­то. С 1526 года центр од­но­именного граф­ст­ва в со­ста­ве вла­де­ний Са­вой­ско­го до­ма. В 1543 году, в хо­де Италь­ян­ских войн , Ниццу оса­ж­дал со­юз­ный Фран­ции турецкий флот во главе с Хай­рад­ди­ном Бар­ба­рос­сой; Ниж­ний го­род был раз­граб­лен, но ци­та­дель ус­тоя­ла. В 1612 году Карл Эм­ма­ну­ил I Са­вой­ский да­ро­вал Ницце ста­тус пор­то-фран­ко (от­ме­нён в 1853 году), что со­дей­ст­во­ва­ло раз­ви­тию её морской тор­гов­ли. В 1691-1697 и 1706-1713 годы Ницца ок­ку­пи­ро­ва­на французскими вой­ска­ми, во вре­мя 2-й ок­ку­па­ции ци­та­дель бы­ла раз­ру­ше­на, го­род на­все­гда по­те­рял стра­те­гическое зна­че­ние. В апреле 1792 года, в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века, взя­та без боя и при­сое­ди­не­на к Фран­ции; с 1793 года административный центр департамента При­мор­ские Аль­пы. В 1814 году воз­вра­ще­на Сар­дин­ско­му ко­ро­лев­ст­ву, в Ницце вос­ста­нов­ле­ны до­ре­во­люционные по­ряд­ки. В пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1848 года в Ита­лии в ре­зуль­та­те ре­форм сар­дин­ско­го ко­ро­ля Кар­ла Аль­бер­та (1831-1849 годы) по­лу­чи­ла цен­зо­вую Па­ла­ту де­пу­та­тов. По Ту­рин­ско­му до­го­во­ру от 24 апреля 1860 года, за­вер­шив­ше­му ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­скую вой­ну 1859 года, граф­ст­во Ницца, как и Са­войя, ото­шло к Фран­ции, что бы­ло под­твер­жде­но ре­зуль­та­та­ми пле­бис­ци­та 15-16 апреля 1860 года (83% го­ло­со­вав­ших вы­ска­за­лись в под­держ­ку при­сое­ди­не­ния к Фран­ции). Ницца ста­ла це­нт­ром вос­соз­дан­но­го департамента При­мор­ские Аль­пы. Про­италь­ян­ские на­ст­рое­ния в Ницце (ро­ди­не Дж. Га­ри­баль­ди) бы­ли силь­ны до конца XIX века. В 1864 году со­еди­не­на же­лез­ной до­ро­гой с Мар­се­лем и Па­ри­жем, в 1872 году - с Ге­ну­ей.

С по­след­ней тре­ти XIX века в Ницце бы­ст­ро раз­ви­вал­ся ту­ризм, в го­ро­де воз­ник­ли ко­ло­нии ино­стран­цев, пре­ж­де все­го анг­ли­чан и рус­ских; уве­ли­чи­лась им­ми­гра­ция из Ита­лии. К 1900 году на­се­ле­ние Ниццы вы­рос­ло до 100 тыс. человек. В 1934-1936 годы один из це­нт­ров мас­со­вых за­ба­сто­вок и ан­ти­фа­ши­ст­ских де­мон­ст­ра­ций. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ва­на 11 ноября 1942 года итальянскими вой­ска­ми, за­тем 10 сентабря 1943 года - германской ар­ми­ей. Ос­во­бо­ж­де­на 28 августа 1944 года в ре­зуль­та­те народного вос­ста­ния. С 1962 года один из цен­тров ре­им­ми­гра­ции фран­цу­зов из Ал­жи­ра.

Го­род де­лит­ся на 2 час­ти до­ли­ной не­боль­шой р. Пай­он (час­тич­но про­те­ка­ет по под­зем­ным тру­бам), вдоль ко­то­рой рас­по­ло­же­ны буль­ва­ры, эс­пла­на­ды, центральная пл. Массен ́a (с фон­та­ном Сол­неч­ной сис­те­мы), городской парк Аль­бе­ра I. На восточном (ле­вом) бе­ре­гу - Ста­рый го­род с ла­би­рин­том уз­ких улиц, цве­точ­ным рын­ком на пл. Кур-Са­лейя, рыб­ным рын­ком на пл. Сен- Фран­суа, пл. Га­ри­баль­ди, мно­го­числ. по­строй­ка­ми в ду­хе ге­ну­эз­ско­го ба­рок­ко. К по­след­ним от­но­сят­ся: ие­зу­ит­ская церковь Св. Иа­ко­ва Ве­ли­ко­го (Дже­зу; 1607-1650 годы, ко­ло­коль­ня XVIII века); со­бор Св. Ре­па­ра­ты (1650-1699 годы, арх. Ж.А. Жи­бер; мо­щи св. Вик­то­ра); церк­ви Свя­тых Мар­ти­на и Ав­гу­сти­на (конец XVII века, пе­ре­строе­на в XIX веке), Сен-Фран­суа-де-Поль (1736-1775 годы, арх. Г. Бу­а­ри­ни); ча­сов­ни - При­ше­ст­вия св. Кла­ры (XVII век), Св. Трои­цы и Св. пла­ща­ни­цы (1657-1660 годы), Ми­ло­сер­дия (Ми­зе­ри­корд; 1747-1770 годы, арх. Б.А. Вит­то­не; ал­тар­ный об­раз Бо­го­ма­те­ри Ми­ло­сер­дия - 1430 год, мас­тер из Ниц­цы Жан Ми­ра­ле; пан­но - 1510 год, мас­тер Л. Бреа), Св. Кре­ста (1765-1767 годы). В Ста­ром го­ро­де так­же со­ору­же­ны: двор­цы - А. Гри­маль­ди (XVI век), се­мьи Лас­ка­рис-Вин­ти­миль (1643 год; на 1-м эта­же ре­кон­ст­рук­ция ап­те­ки 1738 год; на 2-м эта­же - Му­зей ме­бе­ли, 1964 год), гра­фов Тор­ри­ни, Ка­ис де Пьер­лас и Са­ис де Жи­летт, Чес­со­ле, гер­цо­гов Са­вой­ских (начало XVII века; ны­не Пре­фек­ту­ра); бир­жа тру­да (XVIII век), Дво­рец юс­ти­ции (XIX век). В восточной час­ти Ста­ро­го го­ро­да - вдаю­щая­ся в за­лив 92-мет­ро­вая ска­ла с руи­на­ми зам­ка (с XI века; раз­ру­шен в 1704 году; руи­ны церкви Бо­го­ма­те­ри конец X-XV веков; баш­ня Бел­лан­да, XIX век), клад­би­щем (здесь по­хо­ро­не­ны Дж. Га­ри­баль­ди и А.И. Гер­цен), пар­ком с ис­кусственными во­до­па­да­ми и смот­ро­вой пло­щад­кой, с ко­то­рой ви­ден рас­по­ло­жен­ный ещё вос­точ­нее ста­рый порт Лим­пия (XVIII век) с до­ма­ми в итальянском ду­хе, т. н. Анг­лий­ским зам­ком (1856-1857 годы) и церковь Нотр-Дам-дю-Пор (1840-1853 годы, фа­сад - 1896 год).

На по­бе­ре­жье бо­лее чем на 3 км про­тя­ну­лись Анг­лий­ский просп. (Про­ме­над- де-Анг­ле, 1820 год, про­ек­ти­ро­ва­ли анг­ли­ча­не) и на­бе­реж­ная Со­еди­нён­ных Шта­тов, на ко­то­рых рас­по­ло­же­ны: Опер­ный те­атр в сти­ле не­оам­пир (1882-1885 годы, арх. Ф. Он), дво­рец гер­цо­га В. Массенá (1898-1901 годы; ны­не му­зей); фе­ше­не­бель­ные гос­ти­ни­цы (отель «Не­гре­ско», 1912-1913 годы, арх. Э.Ж. Ниерман), отель «Сре­ди­зем­но­мор­ский дво­рец» в сти­ле ар де­ко (1927-1928 годы; при оте­ле - ка­зи­но). По­сле 1860 года в пе­ри­од «Бель Эпок» по­строе­ны но­вые квар­та­лы со зда­ния­ми в ду­хе эк­лек­тиз­ма: ли­цей Мас­се­нá с ча­со­вой баш­ней (1875 год - начало XX века); отель «Ре­ги­на» (1895-1897 годы), нео­го­тический за­мок Крем ́a (1906 год). Сре­ди цер­ков­ных по­стро­ек: бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во Сен-Пон (ос­но­ва­но в 775 году; ба­роч­ная цер­ковь - 1724 год); церк­ви - клас­си­ци­стический Нотр-Дам-де-Грас (1836-1852 годы, арх. К. Мос­ка), нео­го­тический Нотр-Дам-де-Нис (1864-1868 годы), анг­ли­кан­ская (1856-1862 годы), ре­фор­мат­ская (1886-1888 годы), Св. Жан­ны д’Арк в сти­ле ар де­ко (1926-1933 годы, арх. Ж. Дро); си­на­го­га (1885 год).

Рус­ское при­сут­ст­вие в Ницце от­ме­че­но т. н. Им­пе­ра­тор­ским пар­ко­вым двор­цом (XIX век, ны­не ли­цей), мно­го­численными вил­ла­ми («Ап­рак­син», «Ло­ба­нов-Рос­тов­ский» и др.) и пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми и ча­сов­ня­ми: церковь Свт. Ни­ко­лая и Мц. Алек­сан­д­ры (1856-1859 годы, арх. А. Ку­ди­нов), ме­мо­ри­аль­ная ча­сов­ня в не­ови­зан­тий­ском сти­ле в пар­ке Бер­мон (1867-1868 годы; на мес­те вил­лы, где в 1865 году умер вел. кн. Ни­ко­лай Алек­сан­д­ро­вич), Ни­коль­ская ча­сов­ня на русском клад­би­ще Ко­кад (1867 год), Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ский со­бор, вы­стро­ен­ный по об­раз­цу 5-гла­вых церк­вей XVII века и с эле­мен­та­ми не­орус­ско­го сти­ля (1903-1912 годы, арх. М.Т. Пре­об­ра­жен­ский; рос­пи­си и ико­но­стас по про­ек­там Л.А. Пья­нов­ско­го).

На северной ок­раи­не, в р-не Симь­ез, - руи­ны рим. по­се­ле­ния Це­ме­не­лум (Ceme­ne­lum; ам­фи­театр, I-III века; тер­мы, II-III века; ба­зи­ли­ка и бап­ти­сте­рий, V век); фран­ци­скан­ский мо­на­стырь (ос­но­ван бе­не­дик­тин­ца­ми в XV веке; пе­ре­дан фран­ци­скан­цам в 1564 году; Ус­пен­ская церковь XV века, пе­ре­строе­на в XVII веке и 1845 году; ал­тар­ные об­ра­зы XV-XVI веков мас­те­ров бр. Бреа; ко­лон­на с кре­стом, по­свя­щён­ная св. Фран­ци­ску Ас­сиз­ско­му, - 1477 год; в зда­нии XVII века в 1980 году от­крыт Фран­ци­скан­ский му­зей); вил­ла Ж.Б. Гу­бер­на­ти­са (XVII век; ны­не Му­зей Ма­тис­са), нео­го­тический за­мок Валь­рос (по­стро­ен в 1867-1870 годы для П. фон Дер­ви­за; ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция Университета Ниццы). На вы­со­ком хол­ме рас­по­ло­же­на Об­сер­ва­то­рия (1879-1886 годы, ар­хи­тек­то­ры Ш. Гар­нье, А.Г. Эй­фель). Па­мят­ни­ки: Дж. Га­ри­баль­ди (1891 год); по­гиб­шим в ми­ро­вых вой­нах (в сти­ле ар де­ко).

Государственный университет «Со­фия Ан­ти­по­лис» (1965 год, совр. назв. с 1989 года; тес­но свя­зан с рас­по­ло­жен­ным по­бли­зо­сти Тех­но­ло­гическим пар­ком «Со­фия Ан­ти­по­лис», соз­дан в 1984 году), Национальная выс­шая шко­ла ис­кусств (1986 год). Му­ни­ци­паль­ная библиотека (1802 год). Му­зеи: ес­тественной ис­то­рии (1846 год), изо­бра­зительного искусства Ж. Ше­ре (1928 год; на­хо­дит­ся в бывшей вил­ле Крон, по­стро­ен­ной в 1878 году для кн. Е.В. Ко­чу­бей; ев­ропейская жи­во­пись XV - начало XX веков), Мас­сен ́a (1921 год; со­б­ра­ние про­из­ве­де­ний ме­ст­ных ху­дож­ни­ков, ке­ра­ми­ка, гра­фи­ка с XV века), ар­хео­ло­гии (соз­дан в 1989 году, сме­нив му­зей, ос­но­ван­ный в 1960 году, зда­ние - 1985-1989 годы), Ма­тис­са (1963 год; с 1918 года ху­дож­ник ра­бо­тал пре­имущественно в Ницце), Национальный му­зей Биб­лей­ско­го по­сла­ния Мар­ка Ша­га­ла (1973 год; 17 по­ло­тен «Биб­лейских по­сла­ний», 1954-1967 годы; вит­ра­жи, офор­ты, ке­ра­ми­ка), па­лео­нто­ло­гии че­ло­ве­ка (1976 год), Ме­ж­ду­народный му­зей на­ив­но­го искусства (1982 год; в быв. вил­ле кри­ти­ка и кол­лек­цио­не­ра А. Жа­ков­ского, 1920 год), со­вре­мен­но­го и но­вей­ше­го искусства (1990 год; про­из­ве­де­ния И. Клей­на, М. Рай­са, Се­за­ра, Ар­ма­на и др. ху­дожни­ков, ра­бо­тав­ших в Ницце), ази­ат­ско­го искусства (рас­по­ло­жен в зда­нии 1998 год, японский арх. Тан­гэ Кэ­нд­зо, на тер­ри­то­рии цве­точ­но­го пар­ка «Фе­никс», от­кры­то­го в 1990 году), О. Ро­де­на и др. Национальный центр современных ис­кусств (1986 год), несколько му­ни­ци­паль­ных ху­дожественных га­ле­рей.

Опер­ный те­атр (1885 год). Фи­лар­мо­нический ор­кестр (1982 год) со­труд­ни­ча­ет с Опер­ным те­ат­ром Ниццы Кон­сер­ва­то­рия (1916 год). Ме­ж­ду­народный центр музыкальных ис­сле­до­ва­ний (1968 год) - ор­га­ни­за­тор Ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля аван­гард­ной му­зы­ки MANCA (Совр. му­зы­ка Ла­зур­но­го бе­ре­га; еже­год­но с 1978 года), учеб­ных кур­сов, на­учных кон­фе­рен­ций, кон­цер­тов совр. (в т. ч. элек­трон­ной) му­зы­ки. Дра­ма­тический центр (1969 год; с 1989 года в его со­ста­ве Национальный те­атр), те­атр современной ко­ме­дии «Тра­верс» (1997 год), ка­фе-те­атр «Тео­ка­ли» (2003 год) и др. Ки­но­сту­дия «Вик­то­рин» (1919 год). Ки­но­те­ка (1976 год). Еже­год­но про­во­дят­ся: Ме­ж­ду­народный джа­зо­вый фес­ти­валь (1948 год), фес­ти­валь ко­рот­ко­мет­раж­но­го ки­но (2000 год), Кар­на­вал с празд­ни­ком цве­тов и др.

Фут­боль­ный клуб «Ниц­ца» (ос­но­ван в 1904 году) - 4-крат­ный чем­пи­он (1951, 1952, 1956, 1959 годы) и 3-крат­ный об­ла­да­тель куб­ка (1952, 1954, 1997 годы) Фран­ции; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на «Стад дю Ре» (свыше 17 тыс. мест). В 1974 году про­хо­ди­ла Все­мир­ная шах­мат­ная олим­пиа­да, в ко­то­рой уча­ст­во­ва­ли ко­ман­ды 75 стран; в 2012 году со­сто­ял­ся чем­пи­о­нат ми­ра по фи­гур­но­му ка­та­нию. Еже­год­но в мае про­во­дят­ся тра­диц. ме­ж­ду­народные тен­нис­ные тур­ни­ры.

Ницца - при­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт в пре­де­лах Ла­зур­но­го бе­ре­га. Кли­мат суб­тро­пи­че­ский, с очень мяг­кой зи­мой (средняя температура января св. 8 °C) и очень тё­п­лым сол­неч­ным ле­том (средняя температура ию­ля около 24 °C); осад­ков около 860 мм в год (мак­си­мум - осе­нью). В Ницце - один из наи­бо­лее про­тя­жён­ных (об­щая дли­на около 7,5 км) и удоб­ных для ку­па­ний пля­жей на Сре­ди­зем­ном м. Функ­цио­ни­ру­ют мно­го­численные ку­рорт­ные уч­ре­ж­де­ния. Пре­бы­ва­ние на ку­рор­те по­ка­за­но гл. обр. при за­бо­ле­ва­ни­ях ор­га­нов ды­ха­ния (не­ту­бер­ку­лёз­но­го ха­рак­те­ра), функ­цио­наль­ных рас­строй­ствах нерв­ной сис­те­мы, на­ру­ше­ни­ях об­ме­на ве­ществ.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 85% ра­бо­таю­щих), гл. обр. ту­ри­стический биз­нес (Ниццу по­се­ща­ют около 4 млн. чел. в год), гос­ти­нич­ное (около 200 оте­лей) и рес­то­ран­ное (бо­лее 100) де­ло, тор­гов­ля (св. 9 тыс. пред­при­ятий), нау­ка и об­ра­зо­ва­ние. Ницца - тра­диц. ме­сто про­ве­де­ния различных кон­фе­рен­ций, сим­по­зиу­мов, ме­ж­ду­народных вы­ста­вок (в т. ч. «Tis­sue World» - бу­маж­ная промышленность, «Foire de Nice» - то­ва­ры народного по­треб­ле­ния, «Age­cotel» - обо­ру­до­ва­ние для рес­то­ра­нов, гос­ти­ниц, «Bionazur» - био­тех­но­ло­гии, BISOU - по­дар­ки, де­ко­ра­тив­ные из­де­лия для до­ма; основная пло­щад­ка - Центр кон­грес­сов и вы­ста­вок «Acropolis»). В го­ро­де рас­по­ло­же­ны мно­го­числ. офи­сы ме­ж­ду­народных промышленных и тор­го­вых ком­па­ний. Про­изводство пар­фю­ме­рии (с XVI века; од­на из ста­рей­ших ком­па­ний - «Parfume­rie Molinard», с 1849 года; фаб­ри­ка и му­зей в Гра­се, близ Ниццы; в го­ро­де - про­из­вод­ствен­ный и тор­го­вый центр «House of Frag­rance»). Не­боль­шие пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. тра­диционное про­изводство кон­ди­тер­ских из­де­лий), тек­стиль­ной, швей­ной, ме­бель­ной, элек­тро­тех­нической, фар­ма­цев­тической промышленности; из­го­тов­ле­ние су­ве­ни­ров.

В ок­ре­ст­но­стях - при­мор­ские ку­рор­ты Бо­льё-сюр-Мер, Виль­франш, Сен-Жан- Кап-Фер­ра; раз­ви­ты цве­то­вод­ст­во, пло­до­вод­ст­во и ви­но­де­лие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)