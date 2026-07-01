НИЦЦА
НИЦЦА (франц. Nice, итал. Nizza) - город на крайнем юго-востоке Франции, регион Прованс-Альпы-Лазурный берег, административный центр департамента Приморские Альпы.
Один из наиболее известных приморских курортов Франции, крупнейший город Французской Ривьеры. Население 329,3 тыс. человек (2012 год; 5-й по числу жителей город страны после Парижа, Марселя, Лиона и Тулузы), в агломерации (с 2009 года Городское сообщество Ницца-Лазурный берег) около 1,1 млн. человек. Расположена у подножия Приморских Альп, на берегу бухты Анж Средиземного моря, вблизи устья р. Вар, в 30 км от границы с Италией. Крупный транспортный узел. Железнодорожное сообщение (скоростная сеть TGV) с городами Экс-ан- Прованс, Марсель (далее на Лион - Париж). Морской порт (торговый, рыболовный и пассажирский); паромное сообщение с о. Корсика (пассажирооборот 812,8 тыс. человек, 2011 год). Транзитный и экскурсионный порт Ниццы - Вильфранш (в бухте Вильфранш к востоку от города) - крупнейший во Франции (в 2011 году принято 446,7 тыс. пассажиров круизных судов). Международный аэропорт Ницца-Лазурный берег (один из крупнейших в стране; более 10 млн. пассажиров в год). Городской скоростной трамвай (с 2007 года). Вертолётное сообщение с Монако.
Основан в середине III века до н. э. греками из Массилии (ныне Марсель) на территории, населённой лигурами. До I века н.э. греческая крепость Никея (Никайя, Νίϰαια; в честь богини Ники), в административном отношении подчинялась Массилии, затем соседнему Симьезу. При имп. Клавдии включена в состав римской пров. Приморские Альпы. С 314 года известно о существовании в Ницце христианской общины. После разгрома лангобардами Симьеза в 568 году главный город округа и резиденция епископа; в конце VIII века здесь возникло крупное аббатство Св. Понтия. В 813 году разорена арабскими пиратами, в конце IX века обезлюдела. После изгнания из Прованса арабов в 972 году вновь заселена, с конца X века владение графов Прованса и их вассалов (род Оранж-Греольер).
В 1108 году в Ницце возникла коммуна, с 1144 года город управлялся 3 консулами. С 1215 года временно под властью Генуи. В 1229 году граф Прованса Рамон Беренгер V (1209-1245 годы) восстановил власть над Ниццей и отнял у города почти все его вольности. Консулат возродился в конце XIII века, с 1324 года Ниццей управлял совет из 40 избираемых граждан, в 1344-1345 годы - синдики (главы городского управления). Во время эпидемии чумы 1348 года и эпидемий последующих годов потерял 2/3 населения, которое в конце XIV века составило около 5 тыс. человек (его численность восстановилась лишь в XVII веке). В 1388 году одним из претендентов на титул графа Прованса королём Неаполя Владиславом I (1386-1414 годы) передана во владение графу Амадею VII Савойскому (1383-1391 годы), стала главным портом Савойи и Пьемонта.
С 1430 года в Ницце существовало еврейское гетто. С 1526 года центр одноименного графства в составе владений Савойского дома. В 1543 году, в ходе Итальянских войн, Ниццу осаждал союзный Франции турецкий флот во главе с Хайраддином Барбароссой; Нижний город был разграблен, но цитадель устояла. В 1612 году Карл Эммануил I Савойский даровал Ницце статус порто-франко (отменён в 1853 году), что содействовало развитию её морской торговли. В 1691-1697 и 1706-1713 годы Ницца оккупирована французскими войсками, во время 2-й оккупации цитадель была разрушена, город навсегда потерял стратегическое значение. В апреле 1792 года, в период Французской революции XVIII века, взята без боя и присоединена к Франции; с 1793 года административный центр департамента Приморские Альпы. В 1814 году возвращена Сардинскому королевству, в Ницце восстановлены дореволюционные порядки. В период Революции 1848 года в Италии в результате реформ сардинского короля Карла Альберта (1831-1849 годы) получила цензовую Палату депутатов. По Туринскому договору от 24 апреля 1860 года, завершившему австро-итало-французскую войну 1859 года, графство Ницца, как и Савойя, отошло к Франции, что было подтверждено результатами плебисцита 15-16 апреля 1860 года (83% голосовавших высказались в поддержку присоединения к Франции). Ницца стала центром воссозданного департамента Приморские Альпы. Проитальянские настроения в Ницце (родине Дж. Гарибальди) были сильны до конца XIX века. В 1864 году соединена железной дорогой с Марселем и Парижем, в 1872 году - с Генуей.
С последней трети XIX века в Ницце быстро развивался туризм, в городе возникли колонии иностранцев, прежде всего англичан и русских; увеличилась иммиграция из Италии. К 1900 году население Ниццы выросло до 100 тыс. человек. В 1934-1936 годы один из центров массовых забастовок и антифашистских демонстраций. Во время Второй мировой войны оккупирована 11 ноября 1942 года итальянскими войсками, затем 10 сентабря 1943 года - германской армией. Освобождена 28 августа 1944 года в результате народного восстания. С 1962 года один из центров реиммиграции французов из Алжира.
Город делится на 2 части долиной небольшой р. Пайон (частично протекает по подземным трубам), вдоль которой расположены бульвары, эспланады, центральная пл. Массен ́a (с фонтаном Солнечной системы), городской парк Альбера I. На восточном (левом) берегу - Старый город с лабиринтом узких улиц, цветочным рынком на пл. Кур-Салейя, рыбным рынком на пл. Сен- Франсуа, пл. Гарибальди, многочисл. постройками в духе генуэзского барокко. К последним относятся: иезуитская церковь Св. Иакова Великого (Джезу; 1607-1650 годы, колокольня XVIII века); собор Св. Репараты (1650-1699 годы, арх. Ж.А. Жибер; мощи св. Виктора); церкви Святых Мартина и Августина (конец XVII века, перестроена в XIX веке), Сен-Франсуа-де-Поль (1736-1775 годы, арх. Г. Буарини); часовни - Пришествия св. Клары (XVII век), Св. Троицы и Св. плащаницы (1657-1660 годы), Милосердия (Мизерикорд; 1747-1770 годы, арх. Б.А. Виттоне; алтарный образ Богоматери Милосердия - 1430 год, мастер из Ниццы Жан Мирале; панно - 1510 год, мастер Л. Бреа), Св. Креста (1765-1767 годы). В Старом городе также сооружены: дворцы - А. Гримальди (XVI век), семьи Ласкарис-Винтимиль (1643 год; на 1-м этаже реконструкция аптеки 1738 год; на 2-м этаже - Музей мебели, 1964 год), графов Торрини, Каис де Пьерлас и Саис де Жилетт, Чессоле, герцогов Савойских (начало XVII века; ныне Префектура); биржа труда (XVIII век), Дворец юстиции (XIX век). В восточной части Старого города - вдающаяся в залив 92-метровая скала с руинами замка (с XI века; разрушен в 1704 году; руины церкви Богоматери конец X-XV веков; башня Белланда, XIX век), кладбищем (здесь похоронены Дж. Гарибальди и А.И. Герцен), парком с искусственными водопадами и смотровой площадкой, с которой виден расположенный ещё восточнее старый порт Лимпия (XVIII век) с домами в итальянском духе, т. н. Английским замком (1856-1857 годы) и церковь Нотр-Дам-дю-Пор (1840-1853 годы, фасад - 1896 год).
На побережье более чем на 3 км протянулись Английский просп. (Променад- де-Англе, 1820 год, проектировали англичане) и набережная Соединённых Штатов, на которых расположены: Оперный театр в стиле неоампир (1882-1885 годы, арх. Ф. Он), дворец герцога В. Массенá (1898-1901 годы; ныне музей); фешенебельные гостиницы (отель «Негреско», 1912-1913 годы, арх. Э.Ж. Ниерман), отель «Средиземноморский дворец» в стиле ар деко (1927-1928 годы; при отеле - казино). После 1860 года в период «Бель Эпок» построены новые кварталы со зданиями в духе эклектизма: лицей Массенá с часовой башней (1875 год - начало XX века); отель «Регина» (1895-1897 годы), неоготический замок Крем ́a (1906 год). Среди церковных построек: бенедиктинское аббатство Сен-Пон (основано в 775 году; барочная церковь - 1724 год); церкви - классицистический Нотр-Дам-де-Грас (1836-1852 годы, арх. К. Моска), неоготический Нотр-Дам-де-Нис (1864-1868 годы), англиканская (1856-1862 годы), реформатская (1886-1888 годы), Св. Жанны д’Арк в стиле ар деко (1926-1933 годы, арх. Ж. Дро); синагога (1885 год).
Русское присутствие в Ницце отмечено т. н. Императорским парковым дворцом (XIX век, ныне лицей), многочисленными виллами («Апраксин», «Лобанов-Ростовский» и др.) и православными церквами и часовнями: церковь Свт. Николая и Мц. Александры (1856-1859 годы, арх. А. Кудинов), мемориальная часовня в неовизантийском стиле в парке Бермон (1867-1868 годы; на месте виллы, где в 1865 году умер вел. кн. Николай Александрович), Никольская часовня на русском кладбище Кокад (1867 год), Свято-Николаевский собор, выстроенный по образцу 5-главых церквей XVII века и с элементами неорусского стиля (1903-1912 годы, арх. М.Т. Преображенский; росписи и иконостас по проектам Л.А. Пьяновского).
На северной окраине, в р-не Симьез, - руины рим. поселения Цеменелум (Cemenelum; амфитеатр, I-III века; термы, II-III века; базилика и баптистерий, V век); францисканский монастырь (основан бенедиктинцами в XV веке; передан францисканцам в 1564 году; Успенская церковь XV века, перестроена в XVII веке и 1845 году; алтарные образы XV-XVI веков мастеров бр. Бреа; колонна с крестом, посвящённая св. Франциску Ассизскому, - 1477 год; в здании XVII века в 1980 году открыт Францисканский музей); вилла Ж.Б. Губернатиса (XVII век; ныне Музей Матисса), неоготический замок Вальрос (построен в 1867-1870 годы для П. фон Дервиза; ныне администрация Университета Ниццы). На высоком холме расположена Обсерватория (1879-1886 годы, архитекторы Ш. Гарнье, А.Г. Эйфель). Памятники: Дж. Гарибальди (1891 год); погибшим в мировых войнах (в стиле ар деко).
Государственный университет «София Антиполис» (1965 год, совр. назв. с 1989 года; тесно связан с расположенным поблизости Технологическим парком «София Антиполис», создан в 1984 году), Национальная высшая школа искусств (1986 год). Муниципальная библиотека (1802 год). Музеи: естественной истории (1846 год), изобразительного искусства Ж. Шере (1928 год; находится в бывшей вилле Крон, построенной в 1878 году для кн. Е.В. Кочубей; европейская живопись XV - начало XX веков), Массен ́a (1921 год; собрание произведений местных художников, керамика, графика с XV века), археологии (создан в 1989 году, сменив музей, основанный в 1960 году, здание - 1985-1989 годы), Матисса (1963 год; с 1918 года художник работал преимущественно в Ницце), Национальный музей Библейского послания Марка Шагала (1973 год; 17 полотен «Библейских посланий», 1954-1967 годы; витражи, офорты, керамика), палеонтологии человека (1976 год), Международный музей наивного искусства (1982 год; в быв. вилле критика и коллекционера А. Жаковского, 1920 год), современного и новейшего искусства (1990 год; произведения И. Клейна, М. Райса, Сезара, Армана и др. художников, работавших в Ницце), азиатского искусства (расположен в здании 1998 год, японский арх. Тангэ Кэндзо, на территории цветочного парка «Феникс», открытого в 1990 году), О. Родена и др. Национальный центр современных искусств (1986 год), несколько муниципальных художественных галерей.
Оперный театр (1885 год). Филармонический оркестр (1982 год) сотрудничает с Оперным театром Ниццы Консерватория (1916 год). Международный центр музыкальных исследований (1968 год) - организатор Международного фестиваля авангардной музыки MANCA (Совр. музыка Лазурного берега; ежегодно с 1978 года), учебных курсов, научных конференций, концертов совр. (в т. ч. электронной) музыки. Драматический центр (1969 год; с 1989 года в его составе Национальный театр), театр современной комедии «Траверс» (1997 год), кафе-театр «Теокали» (2003 год) и др. Киностудия «Викторин» (1919 год). Кинотека (1976 год). Ежегодно проводятся: Международный джазовый фестиваль (1948 год), фестиваль короткометражного кино (2000 год), Карнавал с праздником цветов и др.
Футбольный клуб «Ницца» (основан в 1904 году) - 4-кратный чемпион (1951, 1952, 1956, 1959 годы) и 3-кратный обладатель кубка (1952, 1954, 1997 годы) Франции; принимает соперников на «Стад дю Ре» (свыше 17 тыс. мест). В 1974 году проходила Всемирная шахматная олимпиада, в которой участвовали команды 75 стран; в 2012 году состоялся чемпионат мира по фигурному катанию. Ежегодно в мае проводятся традиц. международные теннисные турниры.
Ницца - приморский климатический курорт в пределах Лазурного берега. Климат субтропический, с очень мягкой зимой (средняя температура января св. 8 °C) и очень тёплым солнечным летом (средняя температура июля около 24 °C); осадков около 860 мм в год (максимум - осенью). В Ницце - один из наиболее протяжённых (общая длина около 7,5 км) и удобных для купаний пляжей на Средиземном м. Функционируют многочисленные курортные учреждения. Пребывание на курорте показано гл. обр. при заболеваниях органов дыхания (нетуберкулёзного характера), функциональных расстройствах нервной системы, нарушениях обмена веществ.
Основа экономики города - сфера услуг (занято около 85% работающих), гл. обр. туристический бизнес (Ниццу посещают около 4 млн. чел. в год), гостиничное (около 200 отелей) и ресторанное (более 100) дело, торговля (св. 9 тыс. предприятий), наука и образование. Ницца - традиц. место проведения различных конференций, симпозиумов, международных выставок (в т. ч. «Tissue World» - бумажная промышленность, «Foire de Nice» - товары народного потребления, «Agecotel» - оборудование для ресторанов, гостиниц, «Bionazur» - биотехнологии, BISOU - подарки, декоративные изделия для дома; основная площадка - Центр конгрессов и выставок «Acropolis»). В городе расположены многочисл. офисы международных промышленных и торговых компаний. Производство парфюмерии (с XVI века; одна из старейших компаний - «Parfumerie Molinard», с 1849 года; фабрика и музей в Грасе, близ Ниццы; в городе - производственный и торговый центр «House of Fragrance»). Небольшие предприятия пищевой (в т. ч. традиционное производство кондитерских изделий), текстильной, швейной, мебельной, электротехнической, фармацевтической промышленности; изготовление сувениров.
В окрестностях - приморские курорты Больё-сюр-Мер, Вильфранш, Сен-Жан- Кап-Ферра; развиты цветоводство, плодоводство и виноделие.