НИАМЕЙ
НИАМЕЙ - столица Нигера, выделена в самостоятоятельную административную единицу - столичный округ (приравнен к департаменту).
Население 1302,9 тыс. человек (2011 год, с пригородами). Расположен в юго-западной части страны, на р. Нигер (пристань). Важный узел автодорог, связывающих Нигер с соседними государствами (Бенин, Буркина-Фасо, Мали), западные и восточные районы страны. Международный аэропорт.
Возник в конце XIX века как небольшое рыбацкое поселение. После французского завоевания в 1900-1911 годы административный центр «Военной автономной территории Зиндер» (с 1910 года «Военная территория Нигер»), в 1926-1960 годы - колонии Нигер. С 1960 года столица независимого Нигера. С 1988 года выделен в столичный округ.
Город вытянут вдоль берегов р. Нигер (соединены мостом им. Кеннеди). В северной части левобережья - общественые здания: Национальное собрание, Дворец правосудия, Дворец президента (все - середина XX века), Дворец конгрессов, Национальное управление полезных ископаемых, Центральный банк государств Западной Африки (все в русле постмодернизма, последняя треть XX - начла XXI веков), ансамбль Большого рынка, где использованы элементы местного зодчества (1986 год, архитектурное бюро «Kalt, Pouradier-Duteil & Vignal»), престижная жилая застройка; в южной (т. н. нижнем городе) - старая традиционная застройка (в т. ч. глинобитные национальные жилища с травяной крышей). На правом берегу (застраивается с 1970-х годов) сосредоточены научные и образовательные учреждения, жилые кварталы. Среди других достопримечательностей - работы арх. Л. Местер де Парайда, имитирующие традиционные глинобитные постройки (административное здание Центра исследований солнечной энергии ONERSOL, 1981 год; Центр грамотности, 1982 год; Апелляционный суд, 1985 год).
Ниамей - крупный центр науки, образования и культуры Нигера. Среди науч. учреждений: Центр лингвистического и исторического исследований (1974 год), Национальный институт агрономических исследований (1975 год), Бюро по геологии и горному делу, Центр социальных исследований, Технический центр тропического лесоводства, Институт тропической агрономии и др. Государственный университет им. Абду Мумуни (1971 год, статус университета с 1973 года, современное название с 1999 года), Высший инситут горного дела, промышленности и геологии (1982 год), Исламский университет (1987 год); Национальная школа управления (1963 год), Африканская школа метеорологии и гражданской авиации. 2 библиотеки. Архивы Ниамея (1913 год). Национальный музей (1959 год, представлен традиционный уклад племён хауса, джерма, фулани, туарегов; здания 1959-1985 годы), при музее - Центр художественных ремёсел (1962 год, гончарное, кузнечное, ювелирное дело, плетение из кожи и ткани и др.). Культурные центры (в т. ч. франко-нигерийский, американский).
Стадион имени генерала Сейни Кунче (открыт в 1989 году; 35 тыс. мест). Зоопарк.
Ниамей выделяется как место сосредоточения национальных представительств международных обществ. организаций: Всемирного банка, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Программы развития ООН (UNDP) и др.; региональный агрогидрометрический центр при Международном комитете по борьбе с аридизацией Сахеля. Главный центр деловой активности страны: здесь расположены региональные офисы Центрального банка государств Западной Африки, иностранных банков (Bank of Africa, Banque Régionale de Solidarité - Niger), страховых компаний (в т. ч. Union Générale des Assurances du Niger). В Ниамей - головные офисы ведущих компаний страны, в т. ч. «AREVA Niger» (добыча урановых руд; дочернее предприятие французской AREVA NC), «Société Nigerienne des Produits pétroliers» (импорт нефти и нефтепродуктов).
Важный торговый центр сельско-хозяйственного района (вывоз скота, шкур, кож, арахиса, проса, хлопка и др. сельско-хозяйственной продукции). Скотобойня. Пищевая (мукомольный, молочный, пивоваренный заводы, выпуск безалкогольных напитков) и текстильная пром-сть. Произ-во стройматериалов (кирпич, цемент), изделий из пластмасс, мебели, сельско-хозяйственного инвентаря. Развиты ремесленное изготовление изделий народных промыслов (из драгоценных металлов, кожи, глины, дерева и др.) и торговля ими (в Ниамей расположен один из крупнейших в Западной Африке ремесленных рынков).
В пригороде Гудель - ТЭС «Niamey» (мощность 36 МВт). В 200 км к югу от Ниамей - важный объект туризма Национальный парк Дубль-Ве, один из крупнейших в Западной Африке.