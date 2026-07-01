НИАМЕЙ

НИАМЕЙ - сто­ли­ца Ни­ге­ра , вы­де­ле­на в са­мо­сто­ятоятельную административную еди­ни­цу - сто­лич­ный ок­руг (при­рав­нен к де­пар­та­мен­ту).

Население 1302,9 тыс. человек (2011 год, с при­го­ро­да­ми). Рас­по­ло­жен в юго-западной час­ти стра­ны, на р. Ни­гер (при­стань). Важ­ный узел ав­то­до­рог, свя­зы­ваю­щих Ни­гер с со­сед­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми (Бе­нин, Бур­ки­на-Фа­со, Ма­ли), западные и восточные рай­оны стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Воз­ник в конце XIX века как не­боль­шое ры­бац­кое по­се­ле­ние. По­сле французского за­вое­ва­ния в 1900-1911 годы административный центр «Во­енной ав­то­ном­ной тер­ри­то­рии Зин­дер» (с 1910 года «Во­енная тер­ри­то­рия Ни­гер»), в 1926-1960 годы - ко­ло­нии Ни­гер. С 1960 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мо­го Ни­ге­ра. С 1988 года вы­де­лен в сто­лич­ный ок­руг.

Го­род вы­тя­нут вдоль бе­ре­гов р. Ни­гер (со­еди­не­ны мос­том им. Кен­не­ди). В северной час­ти ле­во­бе­ре­жья - об­щественые зда­ния: Национальное со­б­ра­ние, Дво­рец пра­во­су­дия, Дво­рец пре­зи­ден­та (все - середина XX века), Дво­рец кон­грес­сов, Национальное управ­ле­ние по­лез­ных ис­ко­пае­мых, Центральный банк го­су­дарств Западной Аф­ри­ки (все в рус­ле по­стмо­дер­низ­ма, по­след­няя треть XX - начла XXI веков), ан­самбль Боль­шо­го рын­ка, где ис­поль­зо­ва­ны эле­мен­ты ме­ст­но­го зод­че­ст­ва (1986 год, ар­хитектурное бю­ро «Kalt, Pouradier-Duteil & Vignal»), пре­стиж­ная жи­лая за­строй­ка; в юж­ной (т. н. ниж­нем го­ро­де) - ста­рая тра­диционная за­строй­ка (в т. ч. гли­но­бит­ные национальные жи­ли­ща с тра­вя­ной кры­шей). На пра­вом бе­ре­гу (за­страи­ва­ет­ся с 1970-х годов) со­сре­до­то­че­ны на­уч­ные и об­ра­зо­ва­тель­ные уч­ре­ж­де­ния, жи­лые квар­та­лы. Сре­ди других дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - ра­бо­ты арх. Л. Мес­тер де Па­райда, ими­ти­рую­щие тра­диционные гли­но­бит­ные по­строй­ки (административное зда­ние Цен­тра ис­сле­до­ва­ний сол­неч­ной энер­гии ONERSOL, 1981 год; Центр гра­мот­но­сти, 1982 год; Апел­ля­ци­он­ный суд, 1985 год).

Ниамей - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ни­ге­ра. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний: Центр лин­гвис­тического и ис­то­рического ис­сле­до­ва­ний (1974 год), Национальный институт аг­ро­но­мических ис­сле­до­ва­ний (1975 год), Бю­ро по гео­ло­гии и гор­но­му де­лу, Центр со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний, Тех­нический центр тро­пического ле­со­во­дства, Институт тро­пической аг­ро­но­мии и др. Государственный уни­вер­си­тет им. Аб­ду Му­му­ни (1971 год, ста­тус университета с 1973 года, современное название с 1999 года), Выс­ший инситут гор­но­го де­ла, промышленности и гео­ло­гии (1982 год), Ис­лам­ский университет (1987 год); Национальная шко­ла управ­ле­ния (1963 год), Африканская шко­ла ме­тео­ро­ло­гии и гражданской авиа­ции. 2 биб­лио­те­ки. Ар­хи­вы Ниамея (1913 год). Национальный му­зей (1959 год, пред­став­лен тра­диционный ук­лад пле­мён хау­са, джер­ма, фу­ла­ни, туа­ре­гов; зда­ния 1959-1985 годы), при му­зее - Центр ху­дожественных ре­мё­сел (1962 год, гон­чар­ное, куз­неч­ное, юве­лир­ное де­ло, пле­те­ние из ко­жи и тка­ни и др.). Куль­тур­ные цен­тры (в т. ч. фран­ко-ни­ге­рий­ский, аме­ри­кан­ский).

Ста­ди­он имени генерала Сей­ни Кун­че (от­крыт в 1989 году; 35 тыс. мест). Зоо­парк.

Ниамей вы­де­ля­ет­ся как ме­сто со­сре­до­то­че­ния национальных пред­ста­ви­тельств ме­ж­ду­народных об­ществ. ор­га­ни­за­ций: Все­мир­но­го бан­ка, Дет­ско­го фон­да ООН (ЮНИСЕФ), Про­грам­мы раз­ви­тия ООН (UNDP) и др.; ре­гио­наль­ный аг­ро­ги­дро­мет­рический центр при Ме­ж­ду­народном комитете по борь­бе с ари­ди­за­ци­ей Са­хе­ля. Главный центр де­ло­вой ак­тив­но­сти стра­ны: здесь рас­по­ло­же­ны ре­гио­наль­ные офи­сы Центрального бан­ка го­су­дарств Западной Аф­ри­ки, иностранных бан­ков (Bank of Africa, Banque Régio­nale de Solidarité - Niger), стра­хо­вых ком­па­ний (в т. ч. Uni­on Générale des As­surances du Niger). В Ниамей - го­лов­ные офи­сы ве­ду­щих ком­па­ний стра­ны, в т. ч. «AREVA Niger» (до­бы­ча ура­но­вых руд; до­чер­нее пред­при­ятие французской AREVA NC), «Société Nigerienne des Produits pétroliers» (им­порт неф­ти и неф­те­про­дук­тов).

Важ­ный тор­го­вый центр сельско-хозяйственного рай­она (вы­воз ско­та, шкур, кож, ара­хи­са, про­са, хлоп­ка и др. сельско-хозяйственной про­дук­ции). Ско­то­бой­ня. Пи­ще­вая (му­ко­моль­ный, мо­лоч­ный, пи­во­ва­рен­ный за­во­ды, вы­пуск без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков) и тек­стиль­ная пром-сть. Про­из-во строй­ма­те­риа­лов (кир­пич, це­мент), из­де­лий из пла­ст­масс, ме­бе­ли, сельско-хозяйственного ин­вен­та­ря. Раз­ви­ты ре­мес­лен­ное из­го­тов­ле­ние из­де­лий народных про­мы­слов (из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, ко­жи, гли­ны, де­ре­ва и др.) и тор­гов­ля ими (в Ниамей рас­по­ло­жен один из круп­ней­ших в Западной Аф­ри­ке ре­мес­лен­ных рын­ков).

В при­го­ро­де Гу­дель - ТЭС «Niamey» (мощ­ность 36 МВт). В 200 км к югу от Ниамей - важ­ный объ­ект ту­риз­ма Национальный парк Дубль-Ве, один из круп­ней­ших в За­пад­ной Аф­ри­ке.

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