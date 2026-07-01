НИАХ
НИАХ - пещера с отложениями от палеолита до железного века в северо-западной части о. Калимантан, около 16 км от Южно-Китайского моря (штат Саравак, Малайзия).
Один из опорных археологических памятников для изучения соотношения ряда культур Юго-Восточной Азии. Площадь около 10,5 га. Раскопки Т. и Б. Харриссонов (Великобритания) с 1954 по 1967 годы, экспедиции Музея Саравака в 1977 году. С 2000 года ведутся междисциплинарные исследования в рамках международного проекта по изучению Ниаха (Г. Баркер и др.).
Слои 1-3 относятся к верхнему палеолиту, 4 - к мезонеолиту. В отложениях, датируемых около 40-35 тысячими лет до н. э., найдены чопперы, крупные грубые отщепы без ретуши, костяные лопаточки. В слоях, датируемых около 30-25 тысяч лет до н. э., - мелкие отщепы без ретуши, много костяных острий, шильев, лопаточек; преобладают кости орангутана и др. обезьян, кабана, есть - дикобраза, тигра, тапира и др., также отмечены неск. видов рыб, птиц, пресмыкающихся, моллюсков.
Для мезонеолита (13-10 тысяч лет до н. э.) показательны сделанные из гальки топоры и тёсла со шлифованным лезвием, многочисленные ретушированные орудия из отщепов. Слои, датируемые 6-4 тысяч лет до н. э., относятся к общности Хоабинь; появляются полированные тёсла, найдены обработанные с одной стороны дисковидные и овальные галечные орудия, массивные каменные скребки, топоры с подшлифованными лезвиями, квадратные топоры, оббитые со всех сторон.
Около 40 тысяч лет до н. э. датируется череп, предположительно человека современного вида с австрало-негроидными чертами, что свидетельствует о расовой дифференциации в верхнем палеолите. Черты австрало-негроидности отмечены и у костяков, датируемых между 17 тысяч и 6 тысяч лет до н. э. Распространены скорченные, в т. ч. «сидячие», погребения; большая часть скелетов сохранилась целиком, они в разной степени обожжены. Дохаобиньские погребения иногда присыпаны порошком из гематита.
В неолите Ниах входила в зону влияния бакшонской культуры. Отмечены вытянутые трупоположения, погребение обожжённых тел, трупосожжения; нередко тела присыпаны порошком из гематита. В слоях поздненеолитические культуры Банкао найдены подквадратные тёсла, сети, циновки. Характерны вытянутые трупоположения, есть - в гробах. Появление медных и бронзовых изделий датируется около 250 лет до н. э. Последний слой датируется около 700 лет н. э.; среди находок - железные орудия, стеклянные бусы, китайская керамика.
В Ниахе также открыты петроглифы. С 1974 года пещера в составе национального парка Ниах.