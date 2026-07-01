НИАХ

НИАХ - пе­ще­ра с от­ло­же­ния­ми от па­лео­ли­та до же­лез­но­го ве­ка в северо-западной час­ти о. Ка­ли­ман­тан, около 16 км от Юж­но-Ки­тай­ско­го моря (штат Са­ра­вак, Ма­лай­зия).

Один из опор­ных ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков для изу­че­ния со­от­но­ше­ния ря­да куль­тур Юго-Восточной Азии. Площадь около 10,5 га. Рас­коп­ки Т. и Б. Хар­рис­со­нов (Ве­ли­ко­бри­та­ния) с 1954 по 1967 годы, эк­спе­ди­ции Му­зея Са­ра­ва­ка в 1977 году. С 2000 года ве­дут­ся меж­дис­ци­пли­нар­ные ис­сле­до­ва­ния в рам­ках меж­ду­народного про­ек­та по из­уче­нию Ниаха (Г. Бар­кер и др.).

Слои 1-3 от­но­сят­ся к верх­не­му па­лео­ли­ту, 4 - к ме­зо­не­о­ли­ту. В от­ло­же­ни­ях, да­ти­руе­мых около 40-35 тысячими лет до н. э., най­де­ны чоп­пе­ры, круп­ные гру­бые от­ще­пы без ре­ту­ши, кос­тя­ные ло­па­точ­ки. В сло­ях, да­ти­руе­мых около 30-25 тысяч лет до н. э., - мел­кие от­ще­пы без ре­ту­ши, мно­го кос­тя­ных ост­рий, шиль­ев, ло­па­то­чек; пре­об­ла­да­ют кос­ти оран­гу­тана и др. обезь­ян, ка­ба­на, есть - ди­ко­бра­за, ти­гра, та­пи­ра и др., так­же от­ме­че­ны неск. ви­дов рыб, птиц, пре­смы­каю­щих­ся, мол­лю­сков.

Для ме­зо­не­о­ли­та (13-10 тысяч лет до н. э.) по­ка­за­тель­ны сде­лан­ные из галь­ки то­по­ры и тёс­ла со шли­фо­ван­ным лез­ви­ем, много­численные ре­ту­ши­ро­ван­ные ору­дия из от­ще­пов. Слои, да­ти­руе­мые 6-4 тысяч лет до н. э., от­но­сят­ся к общ­но­сти Хоа­бинь; по­яв­ля­ют­ся по­ли­ро­ван­ные тёс­ла, най­де­ны об­ра­бо­тан­ные с од­ной сто­ро­ны дис­ко­вид­ные и оваль­ные га­леч­ные ору­дия, мас­сив­ные ка­мен­ные скреб­ки, то­по­ры с под­шли­фо­ван­ны­ми лез­вия­ми, квад­рат­ные то­по­ры, об­би­тые со всех сто­рон.

Около 40 тысяч лет до н. э. да­ти­ру­ет­ся че­реп, пред­по­ло­жи­тель­но че­ло­ве­ка современного ви­да с ав­ст­ра­ло-нег­ро­ид­ны­ми чер­та­ми, что сви­де­тель­ст­ву­ет о ра­со­вой диф­фе­рен­циа­ции в верх­нем па­лео­ли­те. Чер­ты ав­ст­ра­ло-нег­ро­ид­но­сти от­ме­че­ны и у кос­тя­ков, да­ти­руе­мых ме­ж­ду 17 тысяч и 6 тысяч лет до н. э. Рас­про­стра­не­ны скор­чен­ные, в т. ч. «си­дя­чие», по­гре­бе­ния ; большая часть ске­ле­тов со­хра­ни­лась це­ли­ком, они в раз­ной сте­пе­ни обож­же­ны. До­хао­бинь­ские по­гре­бе­ния ино­гда при­сы­па­ны по­рош­ком из ге­ма­ти­та.

В не­оли­те Ниах вхо­ди­ла в зо­ну влия­ния бак­шон­ской куль­ту­ры. От­ме­че­ны вы­тя­ну­тые тру­по­по­ло­же­ния, по­гре­бе­ние обо­жжён­ных тел, тру­по­сож­же­ния; не­ред­ко те­ла при­сы­па­ны по­рош­ком из ге­ма­ти­та. В сло­ях позд­не­не­о­ли­тические куль­ту­ры Бан­као най­де­ны под­квад­рат­ные тёс­ла, се­ти, ци­нов­ки. Ха­рак­тер­ны вы­тя­ну­тые тру­по­по­ло­же­ния, есть - в гро­бах. По­яв­ле­ние мед­ных и брон­зо­вых из­де­лий да­ти­ру­ет­ся около 250 лет до н. э. По­след­ний слой да­тиру­ет­ся около 700 лет н. э.; сре­ди на­хо­док - же­лез­ные ору­дия, стек­лян­ные бу­сы, китайская ке­ра­ми­ка.

В Ниахе так­же от­кры­ты пет­ро­гли­фы . С 1974 года пе­ще­ра в составе национального парка ­Ниах.

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