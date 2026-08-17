Ни́жняя Кана́да

Ни́жняя Кана́да ( англ. Low Canada, фр. Bas Canada) — провинция (колония) Британской империи в Сев. Америке в 1791–1841. Ее население (160 тыс. человек в момент создания и 650 тыс. — 50 лет спустя) было преимущественно франкоязычным, хотя все административные должности, а также торговля и промышленность контролировались англоязычным меньшинством, сосредоточенным преимущественно в Монреале — крупнейшем городе Н. К. Занимала восточную часть долины реки Св. Лаврентия (юг современной провинции Квебек ). Создана согласно Конституционному акту 1791 , который разделил остававшуюся у Великобритании после окончания Вой­ны за независимость в Северной Америке 1775–1783 часть колонии Квебек на Нижнюю и Верхнюю Канаду. В «обеих Канадах» предусматривалось создание провинциальных «парламентов», состоявших из выборной ассамблеи и назначаемого губернатором законодательного совета. Ассамблеи имели право вотировать налоги. В 1793 в Н. К. французский язык получил статус официального. Создание представительного органа способствовало активизации политической жизни франко-­канадцев и приобщению франко-­канадского сообщества к британской политической культуре. Однако управление колонией оставалось в руках назначаемого Великобританией губернатора и подконтрольного ему исполнительного совета, состоящего почти исключительно из англичан, что вызывало недовольство франко-­канадского большинства.

В 1826 доминировавшая в ассамблее Н. К. «канадская партия» трансформировалась в «партию патриотов», лидером которой стал Л.-Ж. Папино. В 1834 по его инициативе ассамблея направила в британский парламент «92 резолюции», требуя реформировать систему управления колонией, в том числе ввести выборность законодательного совета и ответствен­ность исполнительного совета перед колониальным «парламентом», которые были отвергнуты властями метрополии. Это способствовало формированию антибританской вооруженной организации «Сыны свободы» в Н. К. Ей противостоял созданный англоязычными жителями Монреаля военизированный Дорический клуб.

Осенью 1837 в Н. К. произошло «восстание патриотов», однако оно было быстро подавлено британскими вой­сками. Также неудачей закончилась попытка в 1838 группы патриотов под руководством Р. Нельсона вторгнуться из США на территорию Н. К. и провозгласить Республику Н. К. Папино и его соратники создали в Н. К. сеть тайных обществ «братьев-­охотников»; параллельно стремились заручиться поддержкой со стороны США и Франции, а также, возможно, России. В ноябре 1838 поднятое ими очередное восстание закончилось поражением. Действие Конституционного акта в Н. К. было приостановлено, а для оценки ситуации из Лондона был направлен граф Дарем . В его докладе причиной беспорядков называлось противостояние англо- и франко-­канадского сообществ. Дарем предложил активизировать ассимиляцию франко-­канадцев и лишить их автономии. В 1840 был издан Акт о союзе (вступил в действие в 1841), по которому Верхняя и Нижняя Канада объединялись в единую провинцию Канада со столицей в г. Кингстон.

Лит. : Тишков В. А. Освободительное движение в колониальной Канаде. М., 1978. С. 210–311; История Канады / Под ред. К. Брауна. Пер. с англ. М., 2021. С. 219–222. Ю. Г. Акимов .