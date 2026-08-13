Ни́са

Ни́са — урбанистический комплекс на территории Парфиены ( Парфии ) в современной Южн. Туркмении, включающий два городища у современного села Багир — Новая Н. (древняя Н.) и в 1,5 км от него Старая Н. (древний Михрадаткерт). Раскопки с 1930 (с перерывами), наибольшее значение имели раскопки 1946–1991 (М. Е. Массон, В. М. Массон, Г. А. Кошеленко и др.).

Городище Новая Н. тождественно городу Н. (III в. до н. э. — начало XIX в. н. э., название Н. известно по средневековым источникам). Спорадические поселения с VI тысячелетия до н. э. (с перерывами). Город Н. возник в III в. до н. э. как административный центр одной из коренных областей Парфянского царства, с центральной частью на холме площадью в 20 га, включающей цитадель. В парфянское время включал некрополь, предположительно связанный с парфянской знатью. Оставался центром одной из областей Хорасана в Средневековье.

Старая Н. (Михридаткирт) — крепость на холме площадью около 14 га, возведенная в конце III — 1‑й половине II в. до н. э. Исходно включала комплекс монументальных зданий. Во II в. перестроена: так называемый Центральный ансамбль (2,5 га) включал культовые, как считается, строения («Здание с квадратным залом», «Башенное сооружение», «Блок Круглого зала», «Северо-­западное сооружение») с богатым декором и росписями, обнаруживающими греческое влияние. «Большой квадратный дом», по-видимому, был сокровищницей. Во II в. крепость переименована в Михридаткирт по царю Парфии Митридату I (171–138 до н. э.), который, вероятно, и провел перестройку Старой Н. Здесь обнаружено более 2700 остраконов парфянского времени, отражающих административные, династические (царские родословия) и другие реалии. Около рубежа эр Старая Н. потеряла роль укрепленного государственного центра и пришла в запустение. Возможно, Старая Н. была царской крепостью, возведенной близ крупного города — Новой Н., а во II в. до н. э. перестроенной в культовый центр.

Давно выдвинутая гипотеза, что Старая Н. была царской резиденцией и она или городища Багира в целом соотносятся с сообщением Исидора Харакского о парфянском городе «Парфавниса, которую греки называют Нисайя» и в которой находятся царские гробницы, оспаривается, поскольку в Багире не обнаружены царские погребения или дворцы. Название Новой Н. — «Ниса» — может соотноситься с сообщениями античных авторов о городе «Нисайя» в регионе к юго-востоку от Каспия, отразившемся, возможно, и в сообщении Исидора Харакского.

Лит. : Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Bd 17. Hbd 33. 1936. S. 711–712; Пилипко В. Н . Старая Ниса: основные итоги археологического изучения в советский период. М., 2001; Pilipko V . The Central Ensemble of the Fortress Mihrdatkirt. Layout and Chronology // Parthica. Vol. 10. Pisa–Roma, 2008. P. 14–23. А. А. Немировский .