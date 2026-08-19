Ни́кон

Ни́кон (Никита Минов (Минин)) (05.1605, с. Вельдеманово, Нижегородская обл. — 17[27].08.1681, Ярославль) — церковный и государственный деятель, патриарх Московский и всея России (1652–1666). Родился в семье мордовских крестьян. Около 1625 женился и был рукоположен в священники; вскоре переехал с семьей в Москву. После смерти детей отправился на Соловецкие о-ова; постригся в Анзерском Троицком скиту под именем Н. Около 1639 из-за конфликта со скитоначальником Елеазаром покинул Анзер; прибыл в Кожеозерскую пустынь. С 1643 — игумен Кожеозерской обители. По приезде в Москву Н. принят царем Алексеем Михайловичем , с 1646 — архимандрит Новоспасского монастыря. Став митрополитом (1649), осуществил меры по упорядочению богослужения: ввел строгую чинность в богослужении, «единогласное» чтение и пение, греческие и киевские распевы, устную проповедь. В 1652 перенес из Соловецкого монастыря в Москву мощи митрополита Московского Филиппа (Колычева). Возведен в патриархи 25 июля 1652. С весны 1653 Н. проводил унификацию русских и греческих церковных обрядов: были отредактированы тексты Священного Писания и богослужебных книг; двоеперстие заменено троеперстием; изменены направление движения при крестных ходах и количество возгласов «аллилуйя» во время богослужения и др. Эти реформы стали причиной дальнейшего церковного раскола . Н. участвовал в решении государственных вопросов: во время военных кампаний 1654, 1656–1658 был главой правительства. Н. ратовал за самостоятельность и независимость Церкви от светской власти; утверждал, что священство выше царства. Это стало причиной конфликта с царем; в июле 1658 Н. покинул кафедру и удалился в основанный им Ново-­Иерусалимский монастырь. На Большом Московском соборе 1666–1667 Н. был сослан как простой монах в Ферапонтов монастырь . В 1676 переведен в Кирилло-­Белозерский монастырь, принял схиму без перемены имени. В июне 1681 Н. помилован царем Фёдором Алексеевичем . Н. скончался по дороге в Москву, возвращаясь из ссылки; в 1682 восстановлен в патриаршем сане разрешительными грамотами вселенских патриархов.

Лит. : Лобачев С. В. Патриарх Никон. СПб., 2003; Шмидт В. В . Никоноведение: библиография, историография и историософия // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2008. № 3–4. С. 178–220; Воробьева Н. В. Патриарх Никон: власть, вера, образ. М., 2019. В. М. Потякина .