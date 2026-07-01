НГУГИ ВА ТХИОНГО

НГУГИ ВА ТХИОНГО - ке­ний­ский пи­са­тель.

Пи­шет на английском языке и языке ки­куйю. Из не­бо­га­той се­мьи. Окон­чил уни­вер­си­тет­ский кол­ледж Ма­ке­ре­ре в Уган­де (1963 год). Ра­бо­тал жур­на­ли­стом, пре­по­да­вал в университете Най­ро­би. С конца 1960-х годов сто­рон­ник ле­во­ра­ди­каль­ных взгля­дов, в 1977-1978 годах на­хо­дил­ся под аре­стом. В 1978 году по­ки­нул Ке­нию, жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, с 1979 года - в США, пре­по­даёт в университетах Нью-Йор­ка , Ка­ли­фор­нии.

Де­бю­ти­ро­вал пье­сой «Чёр­ный от­шель­ник» («The black hermit», издана в 1968 году). Пер­вый круп­ный ус­пех при­нёс ро­ман «Не плачь, ди­тя» («Weep not, child», 1964 год, русский перевод 1967 год), в цен­тре ко­то­рого - дра­ма­тические со­бы­тия, свя­зан­ные с Мау-Мау вос­ста­ни­ем 1952-1956 годов . Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли ро­ма­ны «Ре­ка по­се­ре­ди­не» («The river between», 1965 год) и «Пше­нич­ное зер­но» («A grain of wheat», 1967 год, русский перевод 1969 год) - об ис­то­ках куль­тур­но­го про­ти­во­стоя­ния аф­ри­кан­цев и ев­ро­пей­цев.

В пье­се «Я об­ру­чусь, ко­гда при­дёт же­ла­ние» («Ngaahi­ka Ndeenda», 1977 год, на языке ки­куйю), ро­ма­нах «Кро­ва­вые ле­пе­ст­ки» («Petals of blood», 1977 год, русский перевод 1981 год) и «Рас­пя­тый дья­вол» («Caitaani mũtharaba-Inĩ», 1980 год, на языке ки­куйю, русский перевод 1985 год) под­верг су­ро­вой кри­ти­ке ке­ний­ские вла­сти и со­ци­аль­ную си­туа­цию в стра­не. Сре­ди про­из­ве­де­ний: рас­ска­зы, ав­то­био­гра­фическое сочинение «За­клю­чён­ный: тю­рем­ный днев­ник» («Detained: a writer’s prison diary», 1981 год).

С начала 1980-х годов вы­сту­па­ет пре­имущественном как пуб­ли­цист. Ав­тор мно­го­численных литературно-кри­тических ста­тей, в т. ч. кн. «Де­ко­ло­ни­зи­ро­ван­ное соз­на­ние: язы­ко­вые стра­те­гии аф­ри­кан­ской ли­те­ра­ту­ры» («Decolonising the mind: the poli­tics of language in African literature», 1986 год), эс­се со­ци­аль­ной, по­ли­тической, эко­но­мической те­ма­ти­ки, вос­по­ми­на­ний (книги «Меч­ты во вре­мя вой­ны: па­мять дет­ст­ва», «Dreams in a time of war: a childhood memoir», 2010 год) и др.