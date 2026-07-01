НГУГИ ВА ТХИОНГО
НГУГИ ВА ТХИОНГО - кенийский писатель.
Пишет на английском языке и языке кикуйю. Из небогатой семьи. Окончил университетский колледж Макерере в Уганде (1963 год). Работал журналистом, преподавал в университете Найроби. С конца 1960-х годов сторонник леворадикальных взглядов, в 1977-1978 годах находился под арестом. В 1978 году покинул Кению, жил в Великобритании, с 1979 года - в США, преподаёт в университетах Нью-Йорка, Калифорнии.
Дебютировал пьесой «Чёрный отшельник» («The black hermit», издана в 1968 году). Первый крупный успех принёс роман «Не плачь, дитя» («Weep not, child», 1964 год, русский перевод 1967 год), в центре которого - драматические события, связанные с Мау-Мау восстанием 1952-1956 годов. Широкую популярность снискали романы «Река посередине» («The river between», 1965 год) и «Пшеничное зерно» («A grain of wheat», 1967 год, русский перевод 1969 год) - об истоках культурного противостояния африканцев и европейцев.
В пьесе «Я обручусь, когда придёт желание» («Ngaahika Ndeenda», 1977 год, на языке кикуйю), романах «Кровавые лепестки» («Petals of blood», 1977 год, русский перевод 1981 год) и «Распятый дьявол» («Caitaani mũtharaba-Inĩ», 1980 год, на языке кикуйю, русский перевод 1985 год) подверг суровой критике кенийские власти и социальную ситуацию в стране. Среди произведений: рассказы, автобиографическое сочинение «Заключённый: тюремный дневник» («Detained: a writer’s prison diary», 1981 год).
С начала 1980-х годов выступает преимущественном как публицист. Автор многочисленных литературно-критических статей, в т. ч. кн. «Деколонизированное сознание: языковые стратегии африканской литературы» («Decolonising the mind: the politics of language in African literature», 1986 год), эссе социальной, политической, экономической тематики, воспоминаний (книги «Мечты во время войны: память детства», «Dreams in a time of war: a childhood memoir», 2010 год) и др.