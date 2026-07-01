НГУЕН ВАН ХЬЕУ

НГУЕН ВАН ХЬЕУ - вьетнамский физик-теоретик, иностранный член РАН (1982 год).

Окон­чил Ха­ной­ский пе­да­го­гический университет (1956 год), пре­по­да­вал в Ха­ной­ском университете. В 1960-1982 годах ра­бо­тал в Объ­е­ди­нён­ном институте ядер­ных ис­сле­до­ва­ний ( Дуб­на ). С 1983 года ди­рек­тор Национального института фи­зи­ки и пре­зи­дент Национального цен­тра на­учных ис­сле­до­ва­ний в Ха­ное. Основные тру­ды по кван­то­вой тео­рии по­ля, фи­зи­ке эле­мен­тар­ных час­тиц (сим­мет­рия эле­мен­тар­ных час­тиц, взаи­мо­дей­ст­вия ад­ро­нов при вы­со­ких энер­ги­ях, фи­зи­ка ней­три­но) и фи­зи­ке кон­ден­си­рованных сред. Совместно с А. А. Ло­гу­но­вым и дру­ги­ми раз­ра­бо­тал но­вый ме­тод изу­че­ния мно­же­ст­вен­но­го ро­ж­де­ния час­тиц в силь­ных взаи­мо­дей­ст­ви­ях (инк­лю­зив­ный про­цесс). Ле­нин­ская премия (1986 год).