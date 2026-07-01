НГУЕН ВАН ХЬЕУ
НГУЕН ВАН ХЬЕУ - вьетнамский физик-теоретик, иностранный член РАН (1982 год).
Окончил Ханойский педагогический университет (1956 год), преподавал в Ханойском университете. В 1960-1982 годах работал в Объединённом институте ядерных исследований (Дубна). С 1983 года директор Национального института физики и президент Национального центра научных исследований в Ханое. Основные труды по квантовой теории поля, физике элементарных частиц (симметрия элементарных частиц, взаимодействия адронов при высоких энергиях, физика нейтрино) и физике конденсированных сред. Совместно с А. А. Логуновым и другими разработал новый метод изучения множественного рождения частиц в сильных взаимодействиях (инклюзивный процесс). Ленинская премия (1986 год).