НГУЕН ФАН ТЯНЬ

НГУЕН ФАН ТЯНЬ - вьетнамский живописец, каллиграф .

С дет­ст­ва вос­пи­ты­вал­ся в кон­фу­ци­ан­ских тра­ди­ци­ях, за­ни­мал­ся китайской кал­ли­гра­фи­ей под руководством сво­его от­ца, изу­чал клас­сическую китайскую пись­мен­ность и вьетнамское пись­мо тьы­ном, ос­но­ван­ное на китайской ие­рог­ли­фи­ке. С 14 лет при­ни­мал уча­стие в рас­пи­сы­ва­нии хра­мов, пи­сал порт­ре­ты с на­ту­ры и по фо­то­гра­фи­ям. По­сле ран­ней смер­ти от­ца со­дер­жал се­мью про­да­жей сво­их кар­тин, ко­то­рые пи­сал под псевдонимом Хонг Нам. В 1925-1930 годах обу­чал­ся в Выс­шей шко­ле изящ­ных ис­кусств Ин­до­ки­тая в Ха­ное у французского художника В. Тар­дьё.

Изу­чал тех­ни­ку мас­ля­ной жи­во­пи­си, но с 1928 года по со­ве­ту Тар­дьё со­сре­до­то­чил своё вни­ма­ние на тех­ни­ке тра­диционной даль­не­во­сточ­ной жи­во­пи­си ак­ва­ре­лью и ту­шью на шёл­ке, по ду­ху во мно­гом схо­жей с национальным искусством Вьет­на­ма. Об­рёл ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль, мас­тер­ски ком­би­ни­руя тра­ди­ции жи­во­пи­си на свит­ках (те­ку­честь и про­зрач­ность кра­сок, плав­ность ли­ний, точ­ность ли­ней­но­го си­лу­эта, де­ли­кат­ность ко­ло­ри­та и др.) с не­ко­то­ры­ми ев­ропейскими жи­во­пис­ны­ми приё­ма­ми.

Нгуен Фан Тянь счи­та­ет­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком вьетнамской стан­ко­вой жи­во­пи­си на шёл­ке. Он пи­сал не­при­тя­за­тель­ные сце­ны пат­ри­ар­халь­но­го бы­та, точ­но под­ме­чая основные чер­ты и са­мую суть де­ре­вен­ской жиз­ни. Его изо­бра­же­ния де­тей, ста­ри­ков, жен­щин на­пол­не­ны осо­бой эмо­цио­наль­но­стью и вы­ра­зи­тель­но­стью; ху­дож­ник ни­ко­гда не при­ук­ра­ши­вал свои об­ра­зы и не пре­под­но­сил их как не­что эк­зо­ти­че­ское. Ра­бо­ты Нгуен Фан Тянь от­ме­че­ны бла­го­род­ной сдер­жан­но­стью ко­ло­ри­та , его па­лит­ра ог­ра­ни­че­на не­сколь­ки­ми цве­та­ми (ян­тар­ный, хо­лод­ный си­ний, се­рый, чёр­ный, до­ми­ни­рую­щий ко­рич­не­вый), на­ло­жен­ны­ми тон­ки­ми слоя­ми ак­ва­ре­ли на шёл­ко­вую по­верх­ность («Дет­ская иг­ра», 1931-1932 годы; «Де­вуш­ка у мо­ря», 1938 год; «На борь­бу с за­су­хой», «Мать и ди­тя», «Де­вуш­ка с кни­гой» - все 1957 год; «Иг­ра де­тей в ка­муш­ки», 1931 год; «Ав­то­порт­рет», 1962 год, и др.).

Ра­бо­тал так­же в тех­ни­ке гуа­ши и ка­ран­даш­но­го ри­сун­ка («Де­ре­вян­ный мост», 1935 год). На­чи­ная с 1930-х годов Нгуен Фан Тянь по­лу­ча­ет ши­ро­кую из­вест­ность; в 1946 году ор­га­ни­зу­ет различные вы­став­ки в провинции Ха­тинь с це­лью под­держ­ки дви­же­ния за не­за­ви­си­мость вьетнамского народа. Од­ним из пер­вых сре­ди вьетнамских мас­те­ров Нгуен Фан Тянь при­об­рёл ме­ж­ду­народную из­вест­ность бла­го­да­ря уча­стию (с 1931 год) во мно­гих ху­дожественных вы­став­ках за ру­бе­жом (Фран­ция, Ита­лия, Бель­гия , США, Япо­ния, СССР, Гер­ма­ния, Ин­дия и др.). До 1955 года жил в сво­ей род­ной де­рев­не; в 1955-1956 годах пре­по­да­вал в Выс­шем ху­дожественном институте в Ха­ное. В 1960-е годы ис­пол­нял так­же по­вто­ре­ния сво­их наи­бо­лее из­вест­ных кар­тин 1930-х годов (по за­ка­зу Му­зея изящ­ных ис­кусств в Ха­ное, где ны­не на­хо­дит­ся б. ч. его ра­бот; ра­бо­ты ху­дож­ни­ка есть так­же в Му­зее искусства на­ро­дов Вос­то­ка в Мо­ск­ве).