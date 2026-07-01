НГУЕН ФАН ТЯНЬ
НГУЕН ФАН ТЯНЬ - вьетнамский живописец, каллиграф.
С детства воспитывался в конфуцианских традициях, занимался китайской каллиграфией под руководством своего отца, изучал классическую китайскую письменность и вьетнамское письмо тьыном, основанное на китайской иероглифике. С 14 лет принимал участие в расписывании храмов, писал портреты с натуры и по фотографиям. После ранней смерти отца содержал семью продажей своих картин, которые писал под псевдонимом Хонг Нам. В 1925-1930 годах обучался в Высшей школе изящных искусств Индокитая в Ханое у французского художника В. Тардьё.
Изучал технику масляной живописи, но с 1928 года по совету Тардьё сосредоточил своё внимание на технике традиционной дальневосточной живописи акварелью и тушью на шёлке, по духу во многом схожей с национальным искусством Вьетнама. Обрёл индивидуальный стиль, мастерски комбинируя традиции живописи на свитках (текучесть и прозрачность красок, плавность линий, точность линейного силуэта, деликатность колорита и др.) с некоторыми европейскими живописными приёмами.
Нгуен Фан Тянь считается основоположником вьетнамской станковой живописи на шёлке. Он писал непритязательные сцены патриархального быта, точно подмечая основные черты и самую суть деревенской жизни. Его изображения детей, стариков, женщин наполнены особой эмоциональностью и выразительностью; художник никогда не приукрашивал свои образы и не преподносил их как нечто экзотическое. Работы Нгуен Фан Тянь отмечены благородной сдержанностью колорита, его палитра ограничена несколькими цветами (янтарный, холодный синий, серый, чёрный, доминирующий коричневый), наложенными тонкими слоями акварели на шёлковую поверхность («Детская игра», 1931-1932 годы; «Девушка у моря», 1938 год; «На борьбу с засухой», «Мать и дитя», «Девушка с книгой» - все 1957 год; «Игра детей в камушки», 1931 год; «Автопортрет», 1962 год, и др.).
Работал также в технике гуаши и карандашного рисунка («Деревянный мост», 1935 год). Начиная с 1930-х годов Нгуен Фан Тянь получает широкую известность; в 1946 году организует различные выставки в провинции Хатинь с целью поддержки движения за независимость вьетнамского народа. Одним из первых среди вьетнамских мастеров Нгуен Фан Тянь приобрёл международную известность благодаря участию (с 1931 год) во многих художественных выставках за рубежом (Франция, Италия, Бельгия, США, Япония, СССР, Германия, Индия и др.). До 1955 года жил в своей родной деревне; в 1955-1956 годах преподавал в Высшем художественном институте в Ханое. В 1960-е годы исполнял также повторения своих наиболее известных картин 1930-х годов (по заказу Музея изящных искусств в Ханое, где ныне находится б. ч. его работ; работы художника есть также в Музее искусства народов Востока в Москве).