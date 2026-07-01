НГОНИ
НГОНИ - группа народов в Южной и Восточной Африке.
Говорят (кроме нгони) на языках подгруппы нгуни (S. 40) банту языков, для которых характерны заимствованные из койсанских языков щёлкающие согласные. Численность около 30 млн. человек (2012 год, оценка), в т. ч. в ЮАР - свыше 25 млн. человек (50% населения страны). Предки нгони - группы бантуязычных скотоводов, пришедших в Южную Африку предположительно из Восточной Африки в конце XIV - начале XV веков под предводительством легендарного вождя Мнгуни. Подразделялись на северных (зунда, зонда - предки зулу, свази и ндебеле) и южных (текела, тугела - предки коса, мпондо, бхака, тхембу и др.) нгони. Создание в 1810-1820-х годах у северных нгони союза вождеств во главе с Чакой вызвало серию опустошительных войн и миграций, т. н. мфекане (1816-1828 годы). В результате миграции отколовшихся от Чаки групп на севере сформировались свази, шангаан, матабеле, нгони.
Традиционная культура типична для народов Южной Африки. Основные занятия - разведение крупного рогатого скота (порода нгуни, использовалась только как источник молока и мяса; рабочего скота не знали), кожевенное и кузнечное дело, резьба по дереву и кости (мужское занятие), земледелие, гончарство и плетение (женское занятие). Важную роль играла охота; рыболовством нгони никогда не занимались. Для нгони были характерны патрилинейная родовая организация, военная организация, основанная на системе возрастных классов, брачный выкуп (лобола) скотом; в высших слоях сохраняются генеалогии, восходящие к Мнгуни. Фольклор - этногенетические легенды, эпико-исторические предания (у зулу - о Чаке, у коса - о борьбе с колонизаторами), песни, сказки о животных.
Дополнительная литература:
Brookes E. The history of native policy in South Africa. Pretoria, 1927;
Bryant A.T. Olden times in Zululand and Natal. L., 1929;
Брайант А. Зулусский народ до прихода европейцев. М., 1953;
Потехин И.И. Формирование национальной общности южноафриканских банту. М., 1955;
Read M. The Ngoni of Nyasaland. L., 1956; idem. Children of their fathers; growing up among the Ngoni of Malawi. N. Y., 1968;
Shaw E.M., Davison P. The southern Nguni. Cape Town, 1973;
Philip K.D. Onani Angoni. Lusaka, 1982.