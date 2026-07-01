НГОНИ

НГОНИ - группа народов в Южной и Восточной Аф­ри­ке.

Го­во­рят (кро­ме нго­ни) на язы­ках под­груп­пы нгу­ни (S. 40) бан­ту язы­ков, для ко­то­рых ха­рак­тер­ны за­им­ст­во­ван­ные из кой­сан­ских язы­ков щёл­каю­щие со­глас­ные. Чис­лен­ность около 30 млн. человек (2012 год, оцен­ка), в т. ч. в ЮАР - свыше 25 млн. человек (50% населения страны). Пред­ки нгони - груп­пы бан­ту­языч­ных ско­то­во­дов, при­шед­ших в Южную Аф­ри­ку пред­по­ло­жи­тель­но из Восточной Аф­ри­ки в конце XIV - начале XV веков под пред­во­ди­тель­ст­вом ле­ген­дар­но­го во­ж­дя Мнгу­ни. Под­раз­де­ля­лись на се­вер­ных (зун­да, зон­да - пред­ки зу­лу, сва­зи и нде­бе­ле) и юж­ных (те­ке­ла, ту­ге­ла - пред­ки ко­са, мпон­до, бха­ка, тхем­бу и др.) нгони. Соз­да­ние в 1810-1820-х годах у северных нгони сою­за вождеств во гла­ве с Ча­кой вы­зва­ло се­рию опус­то­шительных войн и ми­гра­ций , т. н. мфе­ка­не (1816-1828 годы). В ре­зуль­та­те ми­гра­ции от­ко­лов­ших­ся от Ча­ки групп на се­ве­ре сфор­ми­ро­ва­лись сва­зи, шан­га­ан, ма­та­бе­ле, нго­ни.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Южной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та (по­ро­да нгу­ни, ис­поль­зо­ва­лась толь­ко как ис­точ­ник мо­ло­ка и мя­са; ра­бо­че­го ско­та не зна­ли), ко­же­вен­ное и куз­неч­ное де­ло, резь­ба по де­ре­ву и ко­сти (муж­ское за­ня­тие), зем­ле­де­лие, гон­чар­ст­во и пле­те­ние (жен­ское за­ня­тие). Важ­ную роль иг­ра­ла охо­та; ры­бо­лов­ст­вом нгони ни­ког­да не за­ни­ма­лись. Для нгони бы­ли ха­рак­тер­ны пат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция, во­енная ор­га­ни­за­ция, ос­но­ван­ная на сис­те­ме воз­рас­тных клас­сов, брач­ный вы­куп (ло­бо­ла) ско­том; в выс­ших сло­ях со­хра­ня­ют­ся ге­неа­ло­гии, вос­хо­дя­щие к Мнгу­ни. Фольк­лор - эт­но­ге­не­тические ле­ген­ды, эпи­ко-ис­то­рические пре­да­ния (у зу­лу - о Ча­ке, у ко­са - о борь­бе с ко­ло­ни­за­то­ра­ми), пес­ни, сказ­ки о жи­вот­ных.

Дополнительная литература:

Brookes E. The history of native policy in South Africa. Pretoria, 1927;

Bryant A.T. Olden times in Zululand and Natal. L., 1929;

Брайант А. Зу­лус­ский на­род до при­хо­да ев­ро­пей­цев. М., 1953;

По­те­хин И.И. Фор­ми­ро­ва­ние на­цио­наль­ной об­щ­нос­ти юж­но­аф­ри­кан­ских бан­ту. М., 1955;

Read M. The Ngoni of Nyasaland. L., 1956; idem. Children of their fathers; gro­wing up among the Ngoni of Ma­lawi. N. Y., 1968;

Shaw E.M., Davison P. The southern Nguni. Cape Town, 1973;

Philip K.D. Onani Angoni. Lusaka, 1982.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)