Нгеру́лмуд

Нгеру́лмуд — столица Палау . Расположен в штате Мелекеок на о. Бабелтуап. Численность населения — менее 300 человек (cамая малонаселенная столица в мире). Первоначально столица государства располагалась в его самом большом городе — Корор, но принятая в 1979 конституция оговаривала перенос столицы на Бабелтуап к 1989. В 1986 гавайские архитекторы спроектировали Н. в неоклассическом стиле правительственных зданий США, но ход строительства ускорился только в 2000‑е, с получением тайваньского кредита. 7 октября 2006 Н. был торжественно открыт, хотя часть столичных функций по-прежнему исполняет Корор. В июле 2014 в Н. провели 45‑й форум тихоокеанских островов, в феврале 2016 — Саммит президентов Микронезии . А. А. Исэров .