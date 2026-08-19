НГАНДУ НКАШАМА ПИУС

НГАНДУ НКАШАМА ПИУС - кон­го­лез­ский пи­са­тель, ли­те­ра­ту­ро­вед.

Пи­шет на французском языке, а так­же на языке чи­лу­ба. Из бед­ной се­мьи. Окон­чил Университет Ло­ва­ни­ум в Кин­ша­се (1970 год), Страс­бур­ский университет (1975 год). Пре­по­да­вал в университетах Кин­ша­сы, Лу­бум­ба­ши. В 1977 году аре­сто­ван за пра­во­за­щит­ную дея­тель­ность, эмиг­ри­ро­вал . Ра­бо­тал в университетах Фран­ции, Ал­жи­ра; с 2000 года жи­вёт в США , профессор Университета шта­та Луи­зиа­на (Ба­тон-Руж).

Твор­че­ст­во Нганду Нкашама - од­но­го из яр­ких пред­стави­те­лей нег­ри­тю­да , по­свя­ще­но пре­имущественно со­ци­аль­ным про­бле­мам ко­ло­ни­аль­но­го и по­стко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да: ро­ма­ны «Сын пле­ме­ни» («Le fils de la tribu», 1983 год), «Про­кля­тие» («La ma­lé­di­ction», 1983 год), «До­го­вор на кро­ви» («Le pacte de sang», 1984 год), «Им­пе­рия жи­вых те­ней» («L’empire des ombres vi­vantes», 1991 год), «День боль­шо­го солн­ца в Эфи­оп­ских го­рах» («Un jour de grand soleil sur les montagnes de l’Ethiopie», 1991 год), «Кре­пость на­де­ж­ды» («Citadelle d’es­poir», 1995 год) и др.

Ав­тор ис­сле­до­ва­ний, по­свя­щён­ных нег­ри­тю­ду, ис­то­рии африканских язы­ков и литературы, в т. ч. книги «Ли­те­ра­ту­ра и пись­мо на аф­ри­кан­ских язы­ках» («Littératures et écritures en langu­es af­ricaines», 1992 год).