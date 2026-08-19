НГАНДУ НКАШАМА ПИУС
НГАНДУ НКАШАМА ПИУС - конголезский писатель, литературовед.
Пишет на французском языке, а также на языке чилуба. Из бедной семьи. Окончил Университет Лованиум в Киншасе (1970 год), Страсбурский университет (1975 год). Преподавал в университетах Киншасы, Лубумбаши. В 1977 году арестован за правозащитную деятельность, эмигрировал. Работал в университетах Франции, Алжира; с 2000 года живёт в США, профессор Университета штата Луизиана (Батон-Руж).
Творчество Нганду Нкашама - одного из ярких представителей негритюда, посвящено преимущественно социальным проблемам колониального и постколониального периода: романы «Сын племени» («Le fils de la tribu», 1983 год), «Проклятие» («La malédiction», 1983 год), «Договор на крови» («Le pacte de sang», 1984 год), «Империя живых теней» («L’empire des ombres vivantes», 1991 год), «День большого солнца в Эфиопских горах» («Un jour de grand soleil sur les montagnes de l’Ethiopie», 1991 год), «Крепость надежды» («Citadelle d’espoir», 1995 год) и др.
Автор исследований, посвящённых негритюду, истории африканских языков и литературы, в т. ч. книги «Литература и письмо на африканских языках» («Littératures et écritures en langues africaines», 1992 год).