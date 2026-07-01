НГАЛА

НГАЛА (са­мо­на­зва­ния - бан­га­ла, ба­ман­га­ла, ба­бан­ги) - груп­па на­ро­дов бан­ту в Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ке.

Жи­вут в сред­нем те­че­нии реки Кон­го [выше реки Ква (Ка­саи)] и на ле­во­бе­ре­жье Уэле на во­сто­ке Рес­пуб­ли­ки Кон­го (во­сток области Кю­вет), северо-за­па­де Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Кон­го (про­вин­ции Эк­ва­то­ри­аль­ная, Южная Убан­ги и Чуа­па) и юге Це­нт­ра­ль­но­афри­кан­ской Рес­пуб­ли­ки.

Чис­лен­ность 2,5 млн. человек, в т. ч. в Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке Кон­го свыше 2 млн. человек (2011 год, оцен­ка). Го­во­рят на языке лин­га­ла, часть нгала со­хра­ня­ет свои язы­ки груп­пы бан­ги-нтом­ба (зо­на С 30) бан­ту язы­ков: бан­ги, буд­жа, лу­сен­го, нтом­ба, са­ка­та, бо­лиа и др. В основном хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты: баптисты, ме­то­дисты и др.), часть при­дер­жи­ва­ет­ся тра­диционных ве­ро­ва­ний.

Эт­ническая общ­ность нгала скла­ды­ва­ет­ся в XIX-XX веках в про­цес­се ук­реп­ле­ния эко­но­мических свя­зей меж­ду родственными («реч­ны­ми») на­ро­да­ми бас­сей­на Кон­го, жи­вшими в меж­ду­ре­чье ниж­ней Убан­ги и Кон­го и объ­еди­нён­ны­ми поль­зо­ва­ни­ем тор­го­вым языком бан­ги (бо­бан­ги), а за­тем лин­га­ла - сна­ча­ла как лин­гва фран­ка, с середины XX века - как род­но­го язы­ка.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки. Тра­диционное за­ня­тия - под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (ямс, та­ро, ма­ни­ок, ты­к­вы, ара­хис) и ры­бо­лов­ст­во на реке Кон­го. Ре­мёс­ла - об­ра­бот­ка де­ре­ва, пле­те­ние, тка­че­ст­во. Со второй половины XX века мно­гие нгала жи­вут в го­ро­дах, ра­бо­та­ют в административном ап­па­ра­те и по­ли­ции; к ним от­но­сит­ся зна­чительная часть ин­тел­ли­ген­ции Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Кон­го .

По­се­ле­ния в основном ря­до­вой пла­ни­ров­ки, жи­ли­ще пря­мо­уголь­ное с вы­со­кой 2- или 4-скат­ной кры­шей. В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - де­ре­вен­ская и боль­ше­се­мей­ная об­щи­ны, пат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция. Брак пат­ри­ло­каль­ный, рас­про­стра­не­ны по­ли­ги­ния, со­ро­рат и ле­ви­рат. Прак­ти­ку­ет­ся из­бе­га­ние меж­ду зя­тем и тё­щей. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Си­блин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­рас­ту и от­но­сительному по­лу. Рас­про­ст­ра­не­ны куль­ты сил при­ро­ды и пред­ков. Боль­шую роль иг­ра­ют кол­ду­ны (нган­га). Со­хра­ня­ет­ся фоль­к­лор (сказ­ки, ле­ген­ды, по­сло­ви­цы) и тра­диционная тан­це­валь­ная куль­ту­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)