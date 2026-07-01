НГАЛА
НГАЛА (самоназвания - бангала, бамангала, бабанги) - группа народов банту в Экваториальной Африке.
Живут в среднем течении реки Конго [выше реки Ква (Касаи)] и на левобережье Уэле на востоке Республики Конго (восток области Кювет), северо-западе Демократической Республики Конго (провинции Экваториальная, Южная Убанги и Чуапа) и юге Центральноафриканской Республики.
Численность 2,5 млн. человек, в т. ч. в Демократической Республике Конго свыше 2 млн. человек (2011 год, оценка). Говорят на языке лингала, часть нгала сохраняет свои языки группы банги-нтомба (зона С 30) банту языков: банги, буджа, лусенго, нтомба, саката, болиа и др. В основном христиане (католики и протестанты: баптисты, методисты и др.), часть придерживается традиционных верований.
Этническая общность нгала складывается в XIX-XX веках в процессе укрепления экономических связей между родственными («речными») народами бассейна Конго, жившими в междуречье нижней Убанги и Конго и объединёнными пользованием торговым языком банги (бобанги), а затем лингала - сначала как лингва франка, с середины XX века - как родного языка.
Традиционная культура типична для народов Экваториальной Африки. Традиционное занятия - подсечно-огневое земледелие (ямс, таро, маниок, тыквы, арахис) и рыболовство на реке Конго. Ремёсла - обработка дерева, плетение, ткачество. Со второй половины XX века многие нгала живут в городах, работают в административном аппарате и полиции; к ним относится значительная часть интеллигенции Демократической Республики Конго.
Поселения в основном рядовой планировки, жилище прямоугольное с высокой 2- или 4-скатной крышей. В основе социальной организации - деревенская и большесемейная общины, патрилинейная родовая организация. Брак патрилокальный, распространены полигиния, сорорат и левират. Практикуется избегание между зятем и тёщей. Система терминов родства бифуркативного типа. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. Распространены культы сил природы и предков. Большую роль играют колдуны (нганга). Сохраняется фольклор (сказки, легенды, пословицы) и традиционная танцевальная культура.