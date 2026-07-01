НЕЗВАЛ ВИТЕЗСЛАВ
НЕЗВАЛ ВИТЕЗСЛАВ - чешский поэт, народный деятель искусств Чехословакии.
Сын сельского учителя. В 1919-1920 годах изучал право и философию в университетах Брно и Праги. Печатался с 1919 года. В ранних произведениях в духе авангардизма - сборник «Мост» («Most»), лиро-эпическая поэма «Удивительный кудесник» («Podivuhodný kouzelník») (все 1922 год) - выказал солидарность с революционным движением. В 1923 году совместно с К. Тейге основал течение поэтизм, принципы которого нашли отражение в поэтических сборниках «Пантомима» («Pantomima», 1924 год), «Маленький розарий» («Menší růžová z ́ahrada», 1926 год) и др. Разочарование в поэтизме наметилось в поэмах «Акробат» («Akrobat», 1927 год), «Эдисон» («Edison», 1928 год), где Незвал отходит от развлекательности, прославляет разум и смелые деяния людей.
Расширение проблемно-стилевого диапазона Незвала проявилось в сборниках «Поэмы ночи» («Básně noci», 1930 год), «Стеклянный плащ» («Skleněný havelok», 1932 год) и др. В марте 1934 года создал группу чешских сюрреалистов, пропагандировал сюрреализм на 1-м съезде советских писателей (1934 год). Отдавая должное сюрреалистическим фантазиям [сборник «Абсолютный могильщик» («Absolutní hroba ̌r», 1937 год)], стремился с помощью лирической интонации и предметных образов выразить не столько абсурдность, сколько поэзию бытия, силу сокровенных чувств: сборники «Женщина во множественном числе» («Žеnа v мnožném čísle»), «Прага с пальцами дождя» («Praha s prsty de ̌st ̌e»; оба 1936 год), «Мать-надежда» («Мatka Nad ̌eje», 1938 год).
Весной 1938 года Незвал объявил о роспуске группы; обратился к классическим размерам, патриотической и антифашистской тематике: поэма «Историческое полотно» («Historický obraz»), сборник «В пяти минутах от города» («Pět minut za městem», все 1939 год). После Второй мировой войны поддерживал социалистические преобразования, борьбу за мир; развивал пейзажную и любовную лирику: сборник «Васильки и города» («Сhrpy a města», 1955 год); поэмы «Песнь мира» («Zpěv míru», 1950 год), «О родном крае» («Z domoviny», 1951 год) и др.
Среди др. сочинений: автобиографические романы «Хроника с конца тысячелетия» («Kronika z konce tisíciletí », 1929 год), «Dolce far niente» (1931 год); документальные очерки «Невидимая Москва» («Neviditelná Moskva», 1935 год), «Пражский пешеход» («Pražský chodec», 1938 год); неоконченные мемуары «О моей жизни» («Z mého životа», 1959 год); пьесы в стихах, кино- и радиосценарии, либретто, водевили; эссе о творчестве, переводы.