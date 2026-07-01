НЕЗВАЛ ВИТЕЗСЛАВ

НЕЗВАЛ ВИТЕЗСЛАВ - чешский поэт, народный деятель искусств Чехословакии.

Сын сель­ско­го учи­те­ля. В 1919-1920 годах изу­чал пра­во и фи­ло­со­фию в университетах Брно и Пра­ги. Пе­ча­тал­ся с 1919 года. В ран­них про­из­ве­де­ни­ях в ду­хе аван­гар­диз­ма - сборник «Мост» («Most»), ли­ро-эпическая по­эма «Уди­ви­тель­ный ку­дес­ник» («Podivuhodný kouzelník») (все 1922 год) - вы­ка­зал со­ли­дар­ность с ре­во­люционным дви­же­ни­ем. В 1923 году совместно с К. Тей­ге ос­но­вал те­че­ние по­этизм , прин­ци­пы ко­то­ро­го на­шли от­ра­же­ние в по­этических сборниках «Пан­то­ми­ма» («Pantomima», 1924 год), «Ма­лень­кий ро­за­рий» («Menší růžová z ́ahrada», 1926 год) и др. Раз­оча­ро­ва­ние в по­этиз­ме на­ме­ти­лось в по­эмах «Ак­ро­бат» («Ak­ro­bat», 1927 год), «Эди­сон» («Edison», 1928 год), где Незвал от­хо­дит от раз­вле­ка­тель­но­сти, про­слав­ля­ет ра­зум и сме­лые дея­ния лю­дей.

Рас­ши­ре­ние про­блем­но-сти­ле­во­го диа­па­зо­на Незвала про­яви­лось в сборниках «По­эмы но­чи» («Básně noci», 1930 год), «Стек­лян­ный плащ» («Skleněný have­lok», 1932 год) и др. В мар­те 1934 года соз­дал груп­пу чешских сюр­реа­ли­стов, про­па­ган­ди­ро­вал сюр­реа­лизм на 1-м съез­де советских пи­са­те­лей (1934 год). От­да­вая долж­ное сюр­реа­ли­стическим фан­та­зи­ям [сборник «Аб­со­лют­ный мо­гиль­щик» («Absolutní hroba ̌r», 1937 год)], стре­мил­ся с по­мо­щью ли­рической ин­то­на­ции и пред­мет­ных об­ра­зов вы­ра­зить не столь­ко аб­сурд­ность, сколь­ко по­эзию бы­тия, си­лу со­кро­вен­ных чувств: сборники «Жен­щи­на во мно­же­ст­вен­ном чис­ле» («Žеnа v мnožném čísle»), «Пра­га с паль­ца­ми до­ж­дя» («Praha s prsty de ̌st ̌e»; оба 1936 год), «Мать-на­де­ж­да» («Мatka Na­d ̌eje», 1938 год).

Вес­ной 1938 года Незвал объ­я­вил о рос­пус­ке груп­пы; об­ра­тил­ся к клас­сическим раз­ме­рам, пат­рио­тической и ан­ти­фа­ши­ст­ской те­ма­ти­ке: по­эма «Ис­то­ри­че­ское по­лот­но» («His­to­rický obraz»), сборник «В пя­ти ми­ну­тах от го­ро­да» («Pět minut za městem», все 1939 год). По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны под­дер­жи­вал со­циа­ли­стические пре­об­ра­зо­ва­ния, борь­бу за мир; раз­ви­вал пей­заж­ную и лю­бов­ную ли­ри­ку: сборник «Ва­силь­ки и го­ро­да» («Сhrpy a města», 1955 год); по­эмы «Песнь ми­ра» («Zpěv míru», 1950 год), «О род­ном крае» («Z domoviny», 1951 год) и др.

Сре­ди др. со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фические ро­ма­ны «Хро­ни­ка с кон­ца ты­ся­че­ле­тия» («Kronika z konce tisíciletí », 1929 год), «Dolce far niente» (1931 год); до­ку­мен­таль­ные очер­ки «Не­ви­ди­мая Мо­ск­ва» («Ne­viditelná Moskva», 1935 год), «Праж­ский пе­ше­ход» («Pražský chodec», 1938 год); не­окон­чен­ные ме­муа­ры «О мо­ей жиз­ни» («Z mého životа», 1959 год); пье­сы в сти­хах, ки­но- и ра­дио­сце­на­рии, либ­рет­то, во­де­ви­ли; эс­се о твор­че­ст­ве, пе­ре­во­ды.