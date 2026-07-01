НЕЖИНСКИЙ ЛИЦЕЙ

НЕЖИНСКИЙ ЛИЦЕЙ - российское мужское учебное заведение в городе Нежин Черниговской губернии.

От­крыт в 1820 году как Гим­на­зия выс­ших на­ук при уча­стии графа А. Г. Ку­ше­лева-Без­бо­род­ко в со­от­вет­ст­вии с за­мыс­лом [ут­вер­ждён ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 29.07(10.08).1805 года] его де­да графа И. А. Без­бо­род­ко, ко­то­рый вы­де­лил уча­сток в Не­жи­не и круп­ные де­неж­ные сред­ст­ва на строи­тель­ст­во и со­дер­жа­ние это­го учеб­но­го за­ве­де­ния, а так­же об­ратил на эти це­ли ка­пи­тал, за­ве­щан­ный в поль­зу «бо­го­угод­ных за­ве­де­ний» его бра­том свет­лей­шим князем А. А. Без­бо­род­ко (гим­на­зия но­си­ла его имя). Ус­тав утвер­ждён 19.02(03.03).1825 года. Учеб­ный курс про­дол­жи­тель­но­стью 9 лет вклю­чал пред­ме­ты гим­на­зического и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (За­кон Бо­жий, ма­те­ма­ти­ка, фи­зи­ка, русский язык и сло­вес­ность, ис­то­рия, гео­гра­фия, ста­ти­сти­ка, латинский, древнегреческий, немецкий и французский язы­ки, нау­ки по­ли­тические, во­ен­ные и ис­кус­ст­ва).

Сре­ди вос­пи­тан­ни­ков - А. С. Афа­нась­ев-Чуж­бин­ский, Н. В. Го­голь , Е. П. Гре­бён­ка, Н. В. Ку­коль­ник, П. Г. Ред­кин. 07(19).10.1832 года гим­на­зия пре­об­ра­зо­ва­на в Нежинский лицей князя Без­бо­род­ко (обу­че­ние 3 го­да). В чис­ло сту­ден­тов при­ни­ма­лись вы­пу­ск­ни­ки гим­на­зий. 24.04(06.05).1840 года Нежинский лицей ре­ор­га­ни­зо­ван: учеб­ный курс по­лу­чил юри­дическую на­прав­лен­ность (главной це­лью ли­цея ста­ло «рас­про­стра­не­ние ос­но­ва­тель­ных све­де­ний по час­ти оте­че­ст­вен­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва»), при ли­цее уч­ре­ж­де­на гим­на­зия «как при­уго­то­ви­тель­ное к по­сту­п­ле­нию в ли­цей за­ве­де­ние». Вы­пу­ск­ни­ки ли­цея (все­го 985 человек за его ис­то­рию) поль­зо­ва­лись ря­дом пре­иму­ществ при оп­ре­де­ле­нии на гражданскую и во­енную служ­бу, мог­ли по­сту­пать на со­от­вет­ст­вую­щие их по­зна­ни­ям кур­сы университетов для про­дол­же­ния об­ра­зо­ва­ния. В нём учи­лись Д. И. Жу­рав­ский, Н. С. Са­мо­киш, Ф. И. Стра­вин­ский и др.

В свя­зи с ре­фор­мой муж­ских гим­на­зий 1871 года и не­дос­тат­ком учи­те­лей древнегреческого и латинского язы­ков Нежинский лицей в 1875 году пре­об­ра­зо­ван в Не­жин­ский ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический институт князя Без­бо­род­ко - один из двух (на­ря­ду с Санкт-Пе­тербургским ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическим институтом) ву­зов в Российской им­пе­рии, спе­циа­ли­зи­ро­вав­ших­ся на под­го­тов­ке учи­те­лей гим­на­зий.

Институт вы­пус­кал пе­да­го­гов-пред­мет­ни­ков на клас­си­че­ском (древ­ние язы­ки), сло­вес­ном (русский язык и литература) и ис­то­рическом (обу­че­ние 4 го­да) от­де­ле­ни­ях. Прак­тические за­ня­тия ве­лись в гим­на­зии при институте. Сту­ден­ты (100 человек в 1875 году, 90 человек в 1896 году, 146 человек в 1916 году) жи­ли в об­ще­жи­тии при институте на пол­ном ка­зён­ном со­дер­жа­нии. С 1911 года обу­ча­лись так­же «свое­кошт­ные» (при­хо­дя­щие) сту­ден­ты (до 15% учащихся). В 1879-1916 годах институт под­го­то­вил около 500 учи­те­лей. Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей института - А. С. Бу­ди­ло­вич, Н. Я. Грот, Г. Э. Зен­гер.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся пре­об­ра­зо­ва­ни­ям, но со­хра­нял пе­да­го­гический про­филь, с 2004 года Не­жин­ский государственный университет имени Н. В. Го­го­ля (Ук­раи­на).

Дополнительная литература:

Го­дич­ный тор­же­ст­вен­ный акт в Ли­цее кня­зя Без­бо­род­ко и Не­жин­ской гим­на­зии… К., [1842–1869];

Ку­ше­лев-Без­бо­род­ко Г.А. Ли­цей кня­зя Без­бо­род­ко: [Сб. ис­то­ри­че­ских и био­гра­фи­че­ских очер­ков и спи­ски долж­но­ст­ных лиц и вос­пи­тан­ни­ков Ли­цея]. СПб., 1859;

Гим­на­зия выс­ших на­ук и ли­цей кня­зя Без­бо­род­ко. СПб., 1881.

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