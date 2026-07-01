НЕЖИНСКИЙ ЛИЦЕЙ
НЕЖИНСКИЙ ЛИЦЕЙ - российское мужское учебное заведение в городе Нежин Черниговской губернии.
Открыт в 1820 году как Гимназия высших наук при участии графа А. Г. Кушелева-Безбородко в соответствии с замыслом [утверждён указом императора Александра I от 29.07(10.08).1805 года] его деда графа И. А. Безбородко, который выделил участок в Нежине и крупные денежные средства на строительство и содержание этого учебного заведения, а также обратил на эти цели капитал, завещанный в пользу «богоугодных заведений» его братом светлейшим князем А. А. Безбородко (гимназия носила его имя). Устав утверждён 19.02(03.03).1825 года. Учебный курс продолжительностью 9 лет включал предметы гимназического и высшего образования (Закон Божий, математика, физика, русский язык и словесность, история, география, статистика, латинский, древнегреческий, немецкий и французский языки, науки политические, военные и искусства).
Среди воспитанников - А. С. Афанасьев-Чужбинский, Н. В. Гоголь, Е. П. Гребёнка, Н. В. Кукольник, П. Г. Редкин. 07(19).10.1832 года гимназия преобразована в Нежинский лицей князя Безбородко (обучение 3 года). В число студентов принимались выпускники гимназий. 24.04(06.05).1840 года Нежинский лицей реорганизован: учебный курс получил юридическую направленность (главной целью лицея стало «распространение основательных сведений по части отечественного законодательства»), при лицее учреждена гимназия «как приуготовительное к поступлению в лицей заведение». Выпускники лицея (всего 985 человек за его историю) пользовались рядом преимуществ при определении на гражданскую и военную службу, могли поступать на соответствующие их познаниям курсы университетов для продолжения образования. В нём учились Д. И. Журавский, Н. С. Самокиш, Ф. И. Стравинский и др.
В связи с реформой мужских гимназий 1871 года и недостатком учителей древнегреческого и латинского языков Нежинский лицей в 1875 году преобразован в Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко - один из двух (наряду с Санкт-Петербургским историко-филологическим институтом) вузов в Российской империи, специализировавшихся на подготовке учителей гимназий.
Институт выпускал педагогов-предметников на классическом (древние языки), словесном (русский язык и литература) и историческом (обучение 4 года) отделениях. Практические занятия велись в гимназии при институте. Студенты (100 человек в 1875 году, 90 человек в 1896 году, 146 человек в 1916 году) жили в общежитии при институте на полном казённом содержании. С 1911 года обучались также «своекоштные» (приходящие) студенты (до 15% учащихся). В 1879-1916 годах институт подготовил около 500 учителей. Среди преподавателей института - А. С. Будилович, Н. Я. Грот, Г. Э. Зенгер.
После Октябрьской революции 1917 года неоднократно подвергался преобразованиям, но сохранял педагогический профиль, с 2004 года Нежинский государственный университет имени Н. В. Гоголя (Украина).
Дополнительная литература:
Годичный торжественный акт в Лицее князя Безбородко и Нежинской гимназии… К., [1842–1869];
Кушелев-Безбородко Г.А. Лицей князя Безбородко: [Сб. исторических и биографических очерков и списки должностных лиц и воспитанников Лицея]. СПб., 1859;
Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. СПб., 1881.