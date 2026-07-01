НЕЖДАНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
НЕЖДАНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - золоторудное, в России, в Якутии, в 160 км к востоку от поселка Хандыга; гигантское по запасам.
Площадь 60 км2. Открыто в 1951 году, опытно эксплуатировалось с 1975 года, разрабатывались легкообогатимые рудные тела и проводились экспериментальные технологические испытания на труднообогатимых рудах. Промышленная разработка планируется подземным способом. Балансовые запасы золота 628 т, со средним содержанием его в рудах 4,9 г/т. В тектоническом плане приурочено к сопряжению Присеттедабанской и Центральной субмеридиональных структурно-фациальных зон в пределах Южно- Верхоянского синклинория.
Залегает в мощной толще пермских алевролитов, регионально метаморфизованных до начальных ступеней зеленосланцевой фации. Магматические породы не имеют широкого распространения и представлены дайковым комплексом: диоритовыми порфиритами и лампрофирами. Относится к геолого-промышленному типу месторождений золото-кварц-сульфидных руд в углеродсодержащих песчаниково-сланцевых (т. н. черносланцевых) толщах. Выявлены два главных типа золоторудных тел: протяжённые минерализованные зоны дробления длиной 270-3500 м и мощностью 4-11 м, сложенные гидротермально изменёнными катаклазированными и метаморфизованными породами с вкрапленным и прожилково-вкрапленным типом сульфидной минерализации; кварцевые жилы и жильные зоны разнообразного строения длиной 50-340 м и мощностью 1-3,5 м.
Вертикальный размах золотого оруденения 1330 м. В породах преобладает кварц, в значительных количествах распространены глинистые и полевошпатовые минералы, присутствуют слюды, карбонаты и углистое вещество. Количество сульфидов не превышает 6%. Главные рудные минералы: арсенопирит, пирит и сфалерит; в небольшом количестве - галенит, блёклые руды, халькопирит и пирротин. Золото встречается в самородном состоянии, а также связанное с сульфидами и кварцем. Размер золотин 0,002-1,2 мм, пробность золота - 680-840.