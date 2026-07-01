НЕЖДАНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

НЕЖДАНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - золоторудное, в России, в Якутии, в 160 км к востоку от поселка Хан­ды­га; ги­гант­ское по за­па­сам.

Площадь 60 км2. От­кры­то в 1951 году, опыт­но экс­плуа­ти­ро­ва­лось с 1975 года, раз­ра­ба­ты­ва­лись лег­ко­обо­га­ти­мые руд­ные те­ла и про­во­ди­лись экс­пе­риментальные тех­но­ло­гические ис­пы­та­ния на труд­но­обо­га­ти­мых ру­дах. Промышленная раз­ра­бот­ка пла­ни­ру­ет­ся под­зем­ным спо­со­бом. Ба­лан­со­вые за­па­сы зо­ло­та 628 т, со средним со­дер­жа­ни­ем его в ру­дах 4,9 г/т. В тек­то­ническом пла­не при­уро­че­но к со­пря­же­нию При­сет­те­да­бан­ской и Цен­траль­ной суб­ме­ри­дио­наль­ных струк­тур­но-фа­ци­аль­ных зон в пре­де­лах Юж­но- Вер­хо­ян­ско­го синк­ли­но­рия.

За­ле­га­ет в мощ­ной тол­ще перм­ских алев­ро­ли­тов, ре­гио­наль­но ме­та­мор­фи­зо­ван­ных до на­чаль­ных сту­пе­ней зе­ле­нос­лан­це­вой фа­ции. Маг­ма­тические по­ро­ды не име­ют ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния и пред­став­ле­ны дай­ко­вым ком­плек­сом: дио­ри­то­вы­ми пор­фи­ри­та­ми и лам­про­фи­ра­ми. От­но­сит­ся к гео­ло­го-промышленному ти­пу ме­сто­ро­ж­де­ний зо­ло­то-кварц-суль­фид­ных руд в уг­ле­род­со­дер­жа­щих пес­ча­ни­ко­во-слан­це­вых (т. н. чер­но­слан­це­вых) тол­щах. Вы­яв­ле­ны два главных ти­па зо­ло­то­руд­ных тел: про­тя­жён­ные ми­не­ра­ли­зованные зо­ны дроб­ле­ния дли­ной 270-3500 м и мощ­но­стью 4-11 м, сло­жен­ные гид­ро­тер­маль­но из­ме­нён­ны­ми ка­так­ла­зи­ро­ван­ны­ми и ме­та­мор­фи­зованными по­ро­да­ми с вкра­п­лен­ным и про­жил­ко­во-вкра­п­лен­ным ти­пом суль­фид­ной ми­не­ра­ли­за­ции; квар­це­вые жи­лы и жиль­ные зо­ны раз­но­об­раз­но­го строе­ния дли­ной 50-340 м и мощ­но­стью 1-3,5 м.

Вер­ти­каль­ный раз­мах зо­ло­то­го ору­де­не­ния 1330 м. В по­ро­дах пре­об­ла­да­ет кварц, в зна­чительных ко­ли­че­ст­вах рас­про­стра­не­ны гли­ни­стые и по­ле­вош­па­то­вые ми­не­ра­лы, при­сут­ст­ву­ют слю­ды, кар­бо­на­ты и уг­ли­стое ве­ще­ст­во. Ко­ли­че­ст­во суль­фи­дов не пре­вы­ша­ет 6%. Главные руд­ные ми­не­ра­лы: ар­се­но­пи­рит, пи­рит и сфа­ле­рит; в не­боль­шом ко­ли­че­ст­ве - га­ле­нит, блёк­лые ру­ды, халь­ко­пи­рит и пир­ро­тин. Зо­ло­то встре­ча­ет­ся в са­мо­род­ном со­стоя­нии, а так­же свя­зан­ное с суль­фи­да­ми и квар­цем. Раз­мер зо­ло­тин 0,002-1,2 мм, проб­ность зо­ло­та - 680-840.

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