НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Великобритании.
Основана в январе 1893 года группой шотландских и английских социалистов на конференции в Брадфорде. Создание НРП было вызвано разочарованием интеллектуалов, придерживавшихся социалистических взглядов, и профсоюзов в Либеральной партии как инструменте обеспечения представительства рабочего класса в парламенте. Первыми лидерами НРП стали Дж. К. Харди и Дж. Р. Макдональд. Программа партии предусматривала введение 8-часового рабочего дня, системы социального обеспечения больных, престарелых, вдов и сирот, бесплатного образования, вплоть до высшего. Главной целью НРП провозглашалось достижение социальной справедливости. Партии удалось завоевать позиции среди квалифицированных рабочих в промышленных районах Великобритании.
В 1900 году НРП вошла на правах автономной организации в Комитет рабочего представительства (с 1906 года Лейбористская партия, ЛП). Некоторые «независимые» считали курс лейбористов слишком умеренным, что привело к расколу НРП: в 1912 году часть её местных организаций предпочла присоединиться к Британской социалистической партии. В апреле 1914 года численность НРП достигла 30 тысяч человек. Во время Первой мировой войны партия, придерживавшаяся антимилитаристских позиций, отказалась поддержать военные усилия британского правительства. Весной 1920 года вышла из Интернационала 2-го, однако в 1921 году отклонила предложение присоединиться к Коммунистическому интернационалу. В годы мирового экономического кризиса 1929-1933 годов НРП выступала в роли левой оппозиции лейбористскому руководству и национальному коалиционному правительству во главе с Дж. Р. Макдональдом, требуя установить государственный контроль над банками и принять эффективные меры по борьбе с безработицей.
В 1932 году в результате нарастания противоречий с лейбористским руководством НРП вышла из ЛП. Численность партии в 1932-1935 годах сократилась почти в 4 раза (в 1935 году - 4392 члена). Во время Гражданской войны в Испании (1936-1939 годы) «независимые» оказывали поддержку республиканцам. Во время Второй мировой войны НРП выступила против т. н. военной коалиции, в которую вошли основные политические партии Великобритании. На всеобщих выборах в 1945 году провела в парламент 3 депутатов от города Глазго. В конце 1950-х - начале 1960-х годов активно участвовала в движении за запрещение ядерного оружия, поддержала идею введения на предприятиях рабочего контроля, выступала за предоставление британским колониям независимости. В 1970-х годах НРП пересмотрела отношение к ЛП и в качестве «группы давления» в 1975 году вошла в её состав под названием «Независимые рабочие публикации».