НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Великобритании .

Ос­но­ва­на в январе 1893 года груп­пой шотландских и английских со­циа­ли­стов на кон­фе­рен­ции в Брад­фор­де. Соз­да­ние НРП бы­ло вы­зва­но раз­оча­ро­ва­ни­ем ин­тел­лек­туа­лов, при­дер­жи­вав­ших­ся со­циа­ли­стических взгля­дов, и проф­сою­зов в Ли­бе­раль­ной пар­тии как ин­ст­ру­мен­те обес­пе­че­ния пред­ста­ви­тель­ст­ва ра­бо­че­го клас­са в пар­ла­мен­те. Пер­вы­ми ли­де­ра­ми НРП ста­ли Дж. К. Хар­ди и Дж. Р. Мак­до­нальд . Про­грам­ма пар­тии пре­ду­смат­ри­ва­ла вве­де­ние 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, сис­те­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния боль­ных, пре­ста­ре­лых, вдов и си­рот, бес­плат­но­го об­ра­зо­ва­ния, вплоть до выс­ше­го. Главной це­лью НРП про­воз­гла­ша­лось дос­ти­же­ние со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти. Пар­тии уда­лось за­вое­вать по­зи­ции сре­ди ква­ли­фи­ци­рованных ра­бо­чих в промышленных рай­онах Ве­ли­ко­бри­та­нии.

В 1900 году НРП во­шла на пра­вах ав­то­ном­ной ор­га­ни­за­ции в Комитет ра­бо­че­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (с 1906 года Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия, ЛП ). Не­ко­то­рые «не­за­ви­си­мые» счи­та­ли курс лей­бо­ри­стов слиш­ком уме­рен­ным, что при­ве­ло к рас­ко­лу НРП: в 1912 году часть её ме­ст­ных ор­га­ни­за­ций пред­по­чла при­сое­ди­нить­ся к Британской со­циа­ли­стической пар­тии. В апреле 1914 года чис­лен­ность НРП дос­тиг­ла 30 тысяч человек. Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны пар­тия, при­дер­жи­вав­шая­ся ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ских по­зи­ций, от­ка­за­лась под­дер­жать во­енные уси­лия британского пра­ви­тель­ст­ва. Вес­ной 1920 года вы­шла из Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го , од­на­ко в 1921 году от­кло­ни­ла пред­ло­же­ние при­со­еди­нить­ся к Ком­му­ни­сти­че­ско­му ин­тер­на­цио­на­лу. В го­ды ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов НРП вы­сту­па­ла в ро­ли ле­вой оп­по­зи­ции лей­бо­ри­ст­ско­му ру­ко­во­дству и национальному коа­лиционному пра­ви­тель­ст­ву во гла­ве с Дж. Р. Мак­до­наль­дом, тре­буя ус­та­но­вить государственный кон­троль над бан­ка­ми и при­нять эф­фек­тив­ные ме­ры по борь­бе с без­ра­бо­ти­цей.

В 1932 году в ре­зуль­та­те на­рас­та­ния про­ти­во­ре­чий с лей­бо­ри­ст­ским ру­ко­во­дством НРП вы­шла из ЛП. Чис­лен­ность пар­тии в 1932-1935 годах со­кра­ти­лась поч­ти в 4 раза (в 1935 году - 4392 чле­на). Во вре­мя Гражданской вой­ны в Ис­па­нии (1936-1939 годы) «не­за­ви­си­мые» ока­зы­ва­ли под­держ­ку рес­пуб­ли­кан­цам. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны НРП вы­сту­пи­ла про­тив т. н. во­енной коа­ли­ции, в ко­то­рую во­шли основные по­ли­тические пар­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии. На все­об­щих вы­бо­рах в 1945 году про­ве­ла в пар­ла­мент 3 де­пу­та­тов от города Глаз­го. В конце 1950-х - начале 1960-х годов ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в дви­же­нии за за­пре­ще­ние ядер­но­го ору­жия, под­дер­жа­ла идею вве­де­ния на пред­при­яти­ях ра­бо­че­го кон­тро­ля, вы­сту­па­ла за предо­став­ле­ние британским ко­ло­ни­ям не­за­ви­си­мо­сти. В 1970-х годах НРП пе­ре­смот­ре­ла от­но­ше­ние к ЛП и в ка­чест­ве «груп­пы дав­ле­ния» в 1975 году во­шла в её со­став под названием «Не­за­ви­си­мые ра­бо­чие пуб­ли­ка­ции».

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