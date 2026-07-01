НЕЙВА

НЕЙВА - город в южной части Колумбии , административный центр и крупнейший город департамента Уила.

Население 328,6 тысяч человек (2012 год); с при­го­ро­да­ми (Ри­ве­ра, Па­лер­мо, Виль­явь­е­ха и др.) об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с население бо­лее 500 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в гор­ной до­ли­не ме­ж­ду хреб­та­ми Цен­траль­ная Кор­диль­е­ра и Вос­точ­ная Кор­диль­е­ра, на пра­вом бе­ре­гу реки Ма­гда­ле­на. Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с Сан­та-Фе- де-Бо­го­той, Ка­ли и др. го­ро­да­ми стра­ны. Национальный аэ­ро­порт имени Бе­ни­то Са­ласа (в северной час­ти го­ро­да).

Ос­но­ван в 1612 году испанским кон­ки­ста­до­ром Д. де Ос­пи­на-и-Ме­ди­ниль­ей как административный центр провинции Па­эс; с 1763 года центр провинции Ней­ва, с 1905 года департамента Уи­ла. Силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ния 1967 года. В цен­тре Нейва - парк Сан­тан­дер; ря­дом - кир­пич­ный нео­го­тический со­бор Не­по­роч­но­го за­ча­тия (1917-1960 годы, архитектор А. Ста­ут) и «ко­ло­ни­аль­ная цер­ковь» в рус­ле ба­рок­ко (ос­но­ва­на в XVII веке; пе­ре­строе­на); так­же в Нейве: железнодорожный во­кзал (1939 год, архитектор Э. Гон­са­лес Ва­ро­на), Национальное зда­ние поч­ты и те­ле­гра­фа в ду­хе эк­лек­тиз­ма (1933 год, архитектор А. Уилс Фер­ро), па­мят­ник пред­во­ди­тель­ни­це вос­ста­ния про­тив ис­пан­цев Гай­та­не (1974 год, скульп­тор Р. Аре­нас Бе­тан­кур).

Нейва - один из круп­ней­ших цен­тров об­ра­зо­ва­ния юга стра­ны. Юж­но­ко­лум­бий­ский университет (1970 год; при университете - гео­ло­гический му­зей, от­крыт в 1990 году), уни­вер­си­тет­ское объ­е­ди­не­ние департамента Уи­ла (Corhuila, 1993 год); фи­лиа­лы университета Ан­то­нио На­риньо, Ко­лум­бий­ско­го университета коо­пе­ра­ции, Национального от­кры­то­го ун-иверситета и др. Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский (1985 год), современного ис­кус­ства департаментата Уи­ла и др.

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