НЕЙВА
НЕЙВА - город в южной части Колумбии, административный центр и крупнейший город департамента Уила.
Население 328,6 тысяч человек (2012 год); с пригородами (Ривера, Палермо, Вильявьеха и др.) образует городскую агломерацию с население более 500 тысяч человек. Расположен в горной долине между хребтами Центральная Кордильера и Восточная Кордильера, на правом берегу реки Магдалена. Автодорогами связан с Санта-Фе- де-Боготой, Кали и др. городами страны. Национальный аэропорт имени Бенито Саласа (в северной части города).
Основан в 1612 году испанским конкистадором Д. де Оспина-и-Мединильей как административный центр провинции Паэс; с 1763 года центр провинции Нейва, с 1905 года департамента Уила. Сильно пострадал в результате землетрясения 1967 года. В центре Нейва - парк Сантандер; рядом - кирпичный неоготический собор Непорочного зачатия (1917-1960 годы, архитектор А. Стаут) и «колониальная церковь» в русле барокко (основана в XVII веке; перестроена); также в Нейве: железнодорожный вокзал (1939 год, архитектор Э. Гонсалес Варона), Национальное здание почты и телеграфа в духе эклектизма (1933 год, архитектор А. Уилс Ферро), памятник предводительнице восстания против испанцев Гайтане (1974 год, скульптор Р. Аренас Бетанкур).
Нейва - один из крупнейших центров образования юга страны. Южноколумбийский университет (1970 год; при университете - геологический музей, открыт в 1990 году), университетское объединение департамента Уила (Corhuila, 1993 год); филиалы университета Антонио Нариньо, Колумбийского университета кооперации, Национального открытого ун-иверситета и др. Музеи: археологический (1985 год), современного искусства департаментата Уила и др.