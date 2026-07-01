НЕЙССЕР АЛЬБЕРТ ЛЮДВИГ

НЕЙССЕР АЛЬБЕРТ ЛЮДВИГ - немецкий врач, дерматовенеролог.

Медицинское об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в университетах Брес­лау и Эр­лан­ге­на (1877 год). С 1877 года ра­бо­тал в дер­мато­ло­гической кли­ни­ке университета в Брес­лау, кото­рой ру­ко­во­дил с 1882 года.

Основные тру­ды по­свя­ще­ны во­про­сам этио­ло­гии ве­не­рических за­бо­ле­ва­ний. В 1879 году от­крыл воз­бу­ди­те­лей го­но­реи - го­но­кок­ков (на­зва­ны его име­нем). Ор­га­ни­зо­вал две экс­пе­ди­ции на остров Ява (1905-1906 годы и 1907 год) для экс­пе­риментального изу­че­ния си­фи­ли­са на обезь­я­нах.

Совместно с А. Вас­сер­ма­ном раз­ра­бо­тал ме­тод се­ро­ди­аг­но­сти­ки си­фи­ли­са (1906 год). Под­твер­дил су­ще­ст­во­ва­ние воз­бу­ди­те­ля про­ка­зы (смотрите Леп­ра) и пред­ло­жил ме­тод его ок­ра­ски (1879 год). Ра­бо­ты по во­про­сам мол­лю­ска кон­та­ги­оз­но­го, ту­бер­ку­лё­за ко­жи и др.

Ос­но­ва­тель и пер­вый пред­се­да­тель Немецкого общества борь­бы с ве­не­рическими бо­лез­ня­ми (1902 год).