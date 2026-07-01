НЕЙССЕР АЛЬБЕРТ ЛЮДВИГ
НЕЙССЕР АЛЬБЕРТ ЛЮДВИГ - немецкий врач, дерматовенеролог.
Медицинское образование получил в университетах Бреслау и Эрлангена (1877 год). С 1877 года работал в дерматологической клинике университета в Бреслау, которой руководил с 1882 года.
Основные труды посвящены вопросам этиологии венерических заболеваний. В 1879 году открыл возбудителей гонореи - гонококков (названы его именем). Организовал две экспедиции на остров Ява (1905-1906 годы и 1907 год) для экспериментального изучения сифилиса на обезьянах.
Совместно с А. Вассерманом разработал метод серодиагностики сифилиса (1906 год). Подтвердил существование возбудителя проказы (смотрите Лепра) и предложил метод его окраски (1879 год). Работы по вопросам моллюска контагиозного, туберкулёза кожи и др.
Основатель и первый председатель Немецкого общества борьбы с венерическими болезнями (1902 год).