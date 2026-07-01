НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ - отрасль психологии , направленная на изучение мозговых механизмов психических процессов.

Нейропсихология сло­жи­лась на сты­ке пси­хо­ло­гии, нев­ро­ло­гии и фи­зио­ло­гии и со­став­ля­ет од­но из на­прав­ле­ний современной ней­ро­нау­ки. Тер­мин «нейропсихология» впер­вые поя­вил­ся в ра­бо­те Д. О. Хеб­ба («The organization of be­ha­vior: a neuro­psychological theory», 1949 год) и по­лу­чил рас­про­стра­не­ние во второй половине XX века.

Ис­то­рия нейропсихологии свя­за­на с про­ти­во­стоя­ни­ем двух основных под­хо­дов к ре­ше­нию про­бле­мы ло­ка­ли­за­ции пси­хических функ­ций. От­кры­тие П. П. Бро­ка в 1861 году мо­тор­но­го цен­тра ре­чи (в зад­ней час­ти треть­ей лоб­ной из­ви­ли­ны ко­ры ле­во­го по­лу­ша­рия) и по­сле­до­вав­шее в 1874 году об­на­ру­же­ние К. Вер­ни­ке сен­сор­но­го цен­тра ре­чи (в зад­ней час­ти пер­вой и вто­рой ви­соч­ных из­ви­лин ко­ры ле­во­го по­лу­ша­рия) ста­ли ос­но­вой уз­ко­го ло­ка­ли­за­цио­низ­ма, ис­хо­див­ше­го из пред­став­ле­ния о моз­ге как со­во­куп­но­сти ор­га­нов, ка­ж­дый из ко­торых свя­зан с оп­ре­де­лён­ной пси­хической функ­ци­ей (Ф. Й. Галль, Бро­ка, Вер­ни­ке, К. Клейст и др.). Сто­рон­ни­ки ан­ти­ло­ка­ли­за­цио­низ­ма - функ­цио­наль­ной эк­ви­по­тен­ци­аль­но­сти (П. Ж. М. Флу­ранс, К. С. Леш­ли и др.), от­тал­ки­ва­ясь от пла­стич­но­сти моз­га, его спо­соб­но­сти к ком­пен­са­ции воз­мож­ных по­вре­ж­де­ний, стре­ми­лись до­ка­зать, что лю­бая пси­хическая функ­ция обес­пе­чи­ва­ет­ся ра­бо­той все­го моз­га. Пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки эк­лек­тического объ­е­ди­не­ния этих тео­рий: ес­ли эле­мен­тар­ные функ­ции мож­но ло­ка­ли­зо­вать, то выс­шие обес­пе­чи­ва­ют­ся ра­бо­той все­го моз­га (К. Гольд­штейн, Г. Хед и др.).

А. Р. Лу­рия раз­ра­бо­тал тео­рию сис­тем­ной ди­на­мической ло­ка­ли­за­ции выс­ших пси­хи­че­ских функ­ций че­ло­ве­ка (на её соз­да­ние зна­чительное влия­ние ока­за­ли ра­бо­ты Л. С. Вы­гот­ско­го и П. К. Ано­хи­на), в ко­то­рой слож­ные фор­мы пси­хической дея­тель­но­сти рас­смат­ри­ва­ют­ся как функ­цио­наль­ные сис­те­мы, обес­пе­чи­ваю­щие­ся ра­бо­той все­го моз­га; при этом ка­ж­дый уча­сток моз­га вно­сит спе­ци­фический вклад в по­строе­ние этих сис­тем.

Лу­рия вы­де­лил три функ­цио­наль­ных бло­ка моз­га, оп­ре­де­лив спе­циа­ли­за­цию ка­ж­до­го из них в обес­пе­че­нии слож­ных форм пси­хической дея­тель­но­сти. Ство­ло­вые от­де­лы моз­га и ре­ти­ку­ляр­ная фор­ма­ция обес­пе­чи­ва­ют энер­ге­тический то­нус ко­ры и уча­ст­ву­ют в под­дер­жа­нии бодр­ст­во­ва­ния. Ви­соч­ная, те­мен­ная и за­ты­лоч­ная об­лас­ти ко­ры боль­ших по­лу­ша­рий - ап­па­рат, обес­пе­чи­ваю­щий по­лу­че­ние, пе­ре­ра­бот­ку и хра­не­ние мо­даль­но-спе­ци­фи­че­ской (слу­хо­вой, так­тиль­ной, зри­тель­ной) ин­фор­ма­ции, ко­то­рая по­сту­па­ет в пер­вич­ные от­де­лы ка­ж­дой зо­ны ко­ры, пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся в бо­лее слож­ных вто­рич­ных от­де­лах этих зон и объ­е­ди­ня­ет­ся, син­те­зи­ру­ет­ся в тре­тич­ных зо­нах (или «зо­нах пе­ре­кры­тия»), осо­бен­но раз­ви­тых у че­ло­ве­ка. Лоб­ная, пре­мо­тор­ная и дви­га­тель­ная об­лас­ти ко­ры - ап­па­рат, обес­пе­чи­ваю­щий фор­ми­ро­ва­ние слож­ных на­ме­ре­ний, пла­нов и про­грамм дея­тель­но­сти, реа­ли­зую­щий их в сис­те­ме со­от­вет­ст­вую­щих дви­же­ний и даю­щий воз­мож­ность осу­ще­ст­в­лять по­сто­ян­ный кон­троль над их про­те­ка­ни­ем.

Для вы­яв­ле­ния ро­ли кон­крет­ных зон моз­га в обес­пе­че­нии пси­хических ка­честв и свойств, вы­сту­паю­щих звень­я­ми в струк­ту­ре различных пси­хических функ­ций, А. Р. Лу­рия раз­ра­бо­тал про­це­ду­ру ней­роп­си­хо­ло­гического син­дром­но­го ана­ли­за, по­зво­ляю­ще­го вы­яв­лять при об­сле­до­ва­нии боль­ных с оча­го­вы­ми по­ра­же­ния­ми моз­га ком­плекс на­ру­ше­ний выс­ших пси­хич. функ­ций и их связь с по­ра­жён­ным уча­ст­ком моз­га.

До 1970 года различные ас­пек­ты нейропсихологии бы­ли свя­за­ны с опи­са­ни­ем ней­роп­си­хо­ло­гического син­дро­мов и по­ста­нов­кой то­пического ди­аг­но­за. Это по­ло­же­ние из­ме­ни­лось с вве­де­ни­ем современных ме­то­дов ней­ро­ви­зуа­ли­за­ции, сна­ча­ла с по­мо­щью ком­пь­ю­тер­ной то­мо­гра­фии (1973 год), за­тем в 1980-х годах функ­цио­наль­ной маг­нит­но-ре­зо­нанс­ной то­мо­гра­фии и по­зи­трон­но-эмис­си­он­ной то­мо­гра­фии. Кли­ни­че­ская нейропсихология со­сре­до­то­чи­лась на соз­да­нии функ­цио­наль­ных опи­са­ний де­фек­тов пси­хических про­цес­сов, имею­щих важ­ное зна­че­ние при оп­ре­де­ле­нии стра­те­гий ле­че­ния и реа­би­ли­та­ции. В экс­пе­ри­мен­таль­ной нейропсихологии зна­чительное ме­сто за­ня­ло со­по­став­ле­ние ней­роп­си­хо­ло­гических мо­де­лей пси­хических функ­ций с дан­ны­ми, по­лу­чае­мы­ми ме­то­да­ми функ­цио­наль­ной ней­ро­ви­зуа­ли­за­ции. Др. на­прав­ле­ния нейропсихологии: реа­би­ли­та­ци­он­ная, пси­хо­фи­зио­ло­ги­че­ская, ког­ни­тив­ная, ин­ди­ви­ду­аль­ных раз­ли­чий, дет­ско­го воз­рас­та и воз­рас­та ин­во­лю­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)