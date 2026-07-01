НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ - отрасль психологии, направленная на изучение мозговых механизмов психических процессов.
Нейропсихология сложилась на стыке психологии, неврологии и физиологии и составляет одно из направлений современной нейронауки. Термин «нейропсихология» впервые появился в работе Д. О. Хебба («The organization of behavior: a neuropsychological theory», 1949 год) и получил распространение во второй половине XX века.
История нейропсихологии связана с противостоянием двух основных подходов к решению проблемы локализации психических функций. Открытие П. П. Брока в 1861 году моторного центра речи (в задней части третьей лобной извилины коры левого полушария) и последовавшее в 1874 году обнаружение К. Вернике сенсорного центра речи (в задней части первой и второй височных извилин коры левого полушария) стали основой узкого локализационизма, исходившего из представления о мозге как совокупности органов, каждый из которых связан с определённой психической функцией (Ф. Й. Галль, Брока, Вернике, К. Клейст и др.). Сторонники антилокализационизма - функциональной эквипотенциальности (П. Ж. М. Флуранс, К. С. Лешли и др.), отталкиваясь от пластичности мозга, его способности к компенсации возможных повреждений, стремились доказать, что любая психическая функция обеспечивается работой всего мозга. Предпринимались попытки эклектического объединения этих теорий: если элементарные функции можно локализовать, то высшие обеспечиваются работой всего мозга (К. Гольдштейн, Г. Хед и др.).
А. Р. Лурия разработал теорию системной динамической локализации высших психических функций человека (на её создание значительное влияние оказали работы Л. С. Выготского и П. К. Анохина), в которой сложные формы психической деятельности рассматриваются как функциональные системы, обеспечивающиеся работой всего мозга; при этом каждый участок мозга вносит специфический вклад в построение этих систем.
Лурия выделил три функциональных блока мозга, определив специализацию каждого из них в обеспечении сложных форм психической деятельности. Стволовые отделы мозга и ретикулярная формация обеспечивают энергетический тонус коры и участвуют в поддержании бодрствования. Височная, теменная и затылочная области коры больших полушарий - аппарат, обеспечивающий получение, переработку и хранение модально-специфической (слуховой, тактильной, зрительной) информации, которая поступает в первичные отделы каждой зоны коры, перерабатывается в более сложных вторичных отделах этих зон и объединяется, синтезируется в третичных зонах (или «зонах перекрытия»), особенно развитых у человека. Лобная, премоторная и двигательная области коры - аппарат, обеспечивающий формирование сложных намерений, планов и программ деятельности, реализующий их в системе соответствующих движений и дающий возможность осуществлять постоянный контроль над их протеканием.
Для выявления роли конкретных зон мозга в обеспечении психических качеств и свойств, выступающих звеньями в структуре различных психических функций, А. Р. Лурия разработал процедуру нейропсихологического синдромного анализа, позволяющего выявлять при обследовании больных с очаговыми поражениями мозга комплекс нарушений высших психич. функций и их связь с поражённым участком мозга.
До 1970 года различные аспекты нейропсихологии были связаны с описанием нейропсихологического синдромов и постановкой топического диагноза. Это положение изменилось с введением современных методов нейровизуализации, сначала с помощью компьютерной томографии (1973 год), затем в 1980-х годах функциональной магнитно-резонансной томографии и позитронно-эмиссионной томографии. Клиническая нейропсихология сосредоточилась на создании функциональных описаний дефектов психических процессов, имеющих важное значение при определении стратегий лечения и реабилитации. В экспериментальной нейропсихологии значительное место заняло сопоставление нейропсихологических моделей психических функций с данными, получаемыми методами функциональной нейровизуализации. Др. направления нейропсихологии: реабилитационная, психофизиологическая, когнитивная, индивидуальных различий, детского возраста и возраста инволюции.