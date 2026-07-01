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НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - направление практической психологии, созданное в США в 1970-х годах Р. Бендлером и Дж. Гриндером на основе анализа и моделирования работы ряда успешных психотерапевтов.
Методики НЛП направлены на осуществление скрытого влияния с целью изменения поведения и убеждений индивида в процессе деловых переговоров, психотерапии, в рекламе и т. п. Основные теоретические положения НЛП признаны академической психологией неверными, а практические методы - неэффективными, однако в 1990-х годах НЛП приобрело широкую популярность.
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