НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - направление практической психологии , созданное в США в 1970-х годах Р. Бендлером и Дж. Гриндером на основе анализа и моделирования работы ряда успешных психотерапевтов.

Ме­то­ди­ки НЛП на­прав­ле­ны на осу­ще­ст­в­ле­ние скры­то­го влия­ния с це­лью из­ме­не­ния по­ве­де­ния и убе­ж­де­ний ин­ди­ви­да в про­цес­се де­ло­вых пе­ре­го­во­ров, пси­хо­те­ра­пии, в рек­ла­ме и т. п. Основные тео­ре­тические по­ло­же­ния НЛП при­зна­ны ака­де­мической пси­хо­ло­ги­ей не­вер­ны­ми, а прак­тические ме­то­ды - не­эф­фек­тив­ны­ми, од­на­ко в 1990-х годах НЛП при­об­ре­ло ши­ро­кую по­пу­ляр­ность.

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