НЕЙПИР

НЕЙПИР - город в Новой Зеландии, административный центр региона Хокс-Бей.

Население 57,4 тысяч человек (2012 год; вме­сте с со­сед­ним городом Хей­стингс об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением свыше 122 тыс. человек); свыше 70% жи­те­лей - по­том­ки ев­ро­пей­цев, около 20% - мао­ри , свыше 2,5% вы­ход­цы из стран Азии, свыше 2,5% - с ост­ро­вов Ти­хо­го океана. Рас­по­ло­жен на восточном по­бе­ре­жье острова Се­вер­ный, порт на бе­ре­гу залива Хок Ти­хо­го океана. Железнодорожная стан­ция. Аэ­ро­порт.

На тер­ри­то­рии современного го­ро­да су­ще­ст­во­ва­ло по­се­ле­ние мао­ри (от­кры­то во второй половине XVIII века британскими мо­ре­пла­ва­те­ля­ми); позд­нее здесь ста­ли се­лить­ся ев­ро­пей­цы (основные за­ня­тия - тор­гов­ля, мис­сио­нер­ская дея­тель­ность, ки­то­бой­ный про­мы­сел). Го­род ос­но­ван в 1850-х годах, на­зван в честь британского вое­на­чаль­ни­ка Ч. Ней­пи­ра. В 1858-1876 годах административный центр провинции Хокс-Бей. В 1931 году силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния, за­но­во от­стро­ен. С 1989 года административный центр ре­гио­на Хокс-Бей.

Главная дос­то­при­ме­ча­тель­ность Нейпира - за­ст­рой­ка в сти­ле ар де­ко (1932-1933 годы, ар­хи­тек­то­ры Э. А. Уиль­ямс, Л. Хей, Дж. Т. Уот­сон и др.). Центр нау­ки и тех­но­ло­гии имени М. Фа­ра­дея (1989 год). Но­во­зеландский центр ви­на (вклю­ча­ет де­гу­стационные за­лы, му­зей ви­но­де­лия, библиотеку и др.). Му­зей и ху­дожественная га­ле­рея ре­гио­на Хокс-Бей (1936 год; с 2007 года на ре­кон­ст­рук­ции). Му­ни­ци­паль­ный те­атр (зда­ние в сти­ле ар де­ко; по­стра­да­ло от зем­ле­тря­се­ния в 1931 году, вос­ста­нов­ле­но в 1938 году, пе­ре­строе­но в 1992-1997 годах). Национальный ак­ва­ри­ум Но­вой Зе­лан­дии (зда­ние 2002 года). Бо­та­нический сад (ос­но­ван во второй половине XIX века). Ту­ризм, главным образом куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, мор­ской оз­до­ро­ви­тель­ный; Нейпир - по­пу­ляр­ное ме­сто про­ве­де­ния сва­деб­ных це­ре­мо­ний.

Нейпир - центр круп­но­го сельскохозяйственного рай­она: вы­ра­щи­ва­ют фрук­ты, раз­ви­ты ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие, ов­це­вод­ст­во (го­род - круп­ный центр тор­гов­ли шер­стью). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельскохозяйственного сы­рья, лёг­кой, ме­тал­ло- и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности, ма­ши­но­строе­ния. Важ­ная от­расль городского хо­зяй­ст­ва - пор­то­вые ус­лу­ги. Гру­зо­обо­рот пор­та 3,6 млн. т, около 190 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ (2011 год), главным образом экс­порт сельскохозяйственной про­дук­ции, дре­ве­си­ны.

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