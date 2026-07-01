НЕЙПИР
НЕЙПИР - город в Новой Зеландии, административный центр региона Хокс-Бей.
Население 57,4 тысяч человек (2012 год; вместе с соседним городом Хейстингс образует городскую агломерацию с населением свыше 122 тыс. человек); свыше 70% жителей - потомки европейцев, около 20% - маори, свыше 2,5% выходцы из стран Азии, свыше 2,5% - с островов Тихого океана. Расположен на восточном побережье острова Северный, порт на берегу залива Хок Тихого океана. Железнодорожная станция. Аэропорт.
На территории современного города существовало поселение маори (открыто во второй половине XVIII века британскими мореплавателями); позднее здесь стали селиться европейцы (основные занятия - торговля, миссионерская деятельность, китобойный промысел). Город основан в 1850-х годах, назван в честь британского военачальника Ч. Нейпира. В 1858-1876 годах административный центр провинции Хокс-Бей. В 1931 году сильно пострадал от землетрясения, заново отстроен. С 1989 года административный центр региона Хокс-Бей.
Главная достопримечательность Нейпира - застройка в стиле ар деко (1932-1933 годы, архитекторы Э. А. Уильямс, Л. Хей, Дж. Т. Уотсон и др.). Центр науки и технологии имени М. Фарадея (1989 год). Новозеландский центр вина (включает дегустационные залы, музей виноделия, библиотеку и др.). Музей и художественная галерея региона Хокс-Бей (1936 год; с 2007 года на реконструкции). Муниципальный театр (здание в стиле ар деко; пострадало от землетрясения в 1931 году, восстановлено в 1938 году, перестроено в 1992-1997 годах). Национальный аквариум Новой Зеландии (здание 2002 года). Ботанический сад (основан во второй половине XIX века). Туризм, главным образом культурно-познавательный, морской оздоровительный; Нейпир - популярное место проведения свадебных церемоний.
Нейпир - центр крупного сельскохозяйственного района: выращивают фрукты, развиты виноградарство и виноделие, овцеводство (город - крупный центр торговли шерстью). Предприятия по переработке местного сельскохозяйственного сырья, лёгкой, металло- и деревообрабатывающей промышленности, машиностроения. Важная отрасль городского хозяйства - портовые услуги. Грузооборот порта 3,6 млн. т, около 190 тыс. контейнеров ДФЭ (2011 год), главным образом экспорт сельскохозяйственной продукции, древесины.