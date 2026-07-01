НЕЙМАН ДЖОН ФОН
НЕЙМАН ДЖОН ФОН - американский математик и физик.
Окончил (1926 год) Будапештский университет, в 1926-1929 годах преподавал в Берлинском, в 1929-1930 годах в Гамбургском, в 1930-1933 годах в Принстонском университете, с 1933 года в Принстонском институте перспективных исследований. С 1940 года консультант различных армейских и военно-морских учреждений; принимал участие в создании атомной бомбы.
Нейман внёс существенный вклад в развитие многих областей математики. Ему принадлежат исследования по аксиоматической теории множеств, математической логике и теории топологических групп. Основные труды по функциональному анализу - изучал, в частности, алгебры операторов в гильбертовом пространстве, вопросы, связанные с эргодической теорией, и применения функционального анализа в квантовой механике. В работах Неймана (1920-1940 годы) по математическому обоснованию квантовой механики (некоторые из них написаны с соавторами, среди которых - Дж. Биркгоф, Ю. Вигнер, Д. Гильберт) введены фундаментальные понятия этой науки, такие как вектор состояния, амплитуда вероятности, и её языком стал язык операторов, действующих в гильбертовом пространстве состояний.
Интересы Неймана были связаны также с теорией игр; в 1928 году он установил теорему о минимаксе, ставшую основой этой теории. В последние годы жизни интересы Неймана были связаны с теорией автоматов и теоретическими основами разработки ЭВМ. В 1945 году Нейман сформулировал основные принципы построения и функционирования (архитектуру) ЭВМ (т. н. принципы фон Неймана): ЭВМ должна работать в двоичной системе счисления и быть электронной; состоять из арифметического устройства и устройства управления (современный процессор), устройств ввода-вывода и памяти; машинная программа вместе с обрабатываемыми данными должна храниться в запоминающем устройстве (памяти), поскольку это позволит изменять программу в ходе её выполнения.