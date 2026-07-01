НЕЙМАН ДЖОН ФОН

НЕЙМАН ДЖОН ФОН - американский математик и физик.

Окон­чил (1926 год) Бу­да­пешт­ский университет, в 1926-1929 годах пре­по­да­вал в Бер­лин­ском, в 1929-1930 годах в Гам­бург­ском, в 1930-1933 годах в Прин­стон­ском университете , с 1933 года в Прин­стон­ском институте пер­спек­тив­ных ис­сле­до­ва­ний. С 1940 года кон­суль­тант различных ар­мей­ских и во­енно-морских уч­ре­ж­де­ний; при­ни­мал уча­стие в со­зда­нии атом­ной бом­бы.

Нейман внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в раз­ви­тие многих об­лас­тей ма­те­ма­ти­ки. Ему при­над­ле­жат ис­сле­до­ва­ния по ак­сио­ма­тической тео­рии мно­жеств, ма­те­ма­тической ло­ги­ке и тео­рии то­по­ло­гических групп. Основные тру­ды по функ­цио­наль­но­му ана­ли­зу - изу­чал, в ча­ст­но­сти, ал­геб­ры опе­ра­то­ров в гиль­бер­то­вом про­стран­ст­ве, во­про­сы, свя­зан­ные с эр­го­дической тео­ри­ей, и при­ме­не­ния функ­цио­наль­но­го ана­ли­за в кван­то­вой ме­ха­ни­ке. В ра­бо­тах Неймана (1920-1940 годы) по ма­те­ма­тическому об­осно­ва­нию кван­то­вой ме­ха­ни­ки (не­ко­то­рые из них на­пи­са­ны с со­ав­то­ра­ми, сре­ди ко­то­рых - Дж. Бирк­гоф, Ю. Виг­нер, Д. Гиль­берт) вве­де­ны фун­даментальные по­ня­тия этой нау­ки, та­кие как век­тор со­стоя­ния, ам­пли­ту­да ве­ро­ят­но­сти, и её язы­ком стал язык опе­ра­то­ров, дей­ст­вую­щих в гиль­бер­то­вом про­стран­ст­ве со­стоя­ний.

Ин­те­ре­сы Неймана бы­ли свя­за­ны так­же с тео­ри­ей игр; в 1928 году он ус­та­но­вил тео­ре­му о ми­ни­мак­се, став­шую ос­но­вой этой тео­рии. В по­след­ние го­ды жиз­ни ин­те­ре­сы Неймана бы­ли свя­за­ны с тео­ри­ей ав­то­ма­тов и тео­ре­тическими ос­но­ва­ми раз­ра­бот­ки ЭВМ. В 1945 году Нейман сфор­му­ли­ро­вал основные прин­ци­пы по­ст­рое­ния и фун­к­цио­ни­ро­ва­ния (ар­хи­тек­ту­ру) ЭВМ (т. н. прин­ци­пы фон Ней­ма­на): ЭВМ до­лж­на ра­бо­тать в дво­ич­ной си­сте­ме счи­сле­ния и быть эле­кт­рон­ной; со­стоять из ариф­ме­тического устрой­ст­ва и устрой­ст­ва уп­рав­ле­ния (современный про­цес­сор), устройств вво­да-вы­во­да и па­мя­ти; ма­шин­ная про­грам­ма вме­сте с об­ра­ба­ты­вае­мы­ми дан­ны­ми долж­на хра­нить­ся в за­по­ми­наю­щем устрой­ст­ве (па­мя­ти), по­сколь­ку это по­зво­лит из­ме­нять про­грам­му в хо­де её вы­пол­не­ния.