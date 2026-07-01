Нёйиский догово́р

Нёйиский догово́р — мирный договор, заключенный в пригороде Парижа Нёйи-сюр-­Сен в рамках Парижской мирной конференции 1919–1920 между проигравшей Первую мировую вой­ну 1914–1918 Болгарией и странами Антанты , является частью Версальско-­Вашингтонской системы, вступил в силу 9 августа 1920.

К участию в работе конференции болгарская делегация во главе с премьер-министром Т. Теодоровым (с октяб­ря 1919 — А. Стамболийским ) допущена не была, ее мнение и ноты игнорировались, подготовленный проект договора был получен 19 сентября 1919, а 3 ноября 1919 союзники ультимативно потребовали в течение 10 дней принять либо отклонить его условия полностью. Стамболийский 27 ноября 1919 подписал документ, трактуя его как несправедливый диктат.

Согласно Н. д. Болгария потеряла 1/10 территории страны (11 тыс. кв. км) с 1/7 населения в пользу Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС): приграничные районы с центрами в Цариброде (ныне Димитровград), Босилеграде, Струмице, а также ряд территорий в долине р. Тимок, 2566 кв. км. Болгария лишилась гарантированных ей Константинопольским договором 1913 территорий в Зап. Фракии, изначально объявленных юрисдикцией «главных союзных держав», но по Севрскому договору 1920 и Лозаннскому соглашению 1923 отошедших к Греции (8712 кв. км), потеряв стратегический выход к Эгейскому морю. Болгарии предоставлялось право экономического пользования свободной зоной в порте Дедеагач (ныне Александруполис) и ведущей к нему железной дорогой. Южная Добруджа отошла к Румынии, что отменило статьи Бухарестского мирного договора 1918 . Сумма наложенных на Болгарию репараций составила 2,25 млрд золотых франков (1/4 национального достояния), которые Болгария должна была выплатить в течение 37 лет. Болгария обязалась также поставить Греции, Румынии и КСХС 70 825 голов скота и 250 тыс. т каменного угля КСХС. Армия ограничивалась 33 тыс. военнослужащих и комплектовалась из добровольцев. ВМФ сокращался до 10 кораблей, все строящиеся военные суда должны были быть разрушены, запрещалась военная авиация, любые виды тяжелого вооружения, а также управляемые воздушные шары.

Выполнение условий договора кон­тролировались межсоюзническими контрольными комиссиями. Поражение в вой­не и подписание Н. д. были восприняты в Болгарии как «национальная катастрофа».

В 1920–1930‑х положения Н. д. уточнялись. В 1930 обязательства Болгарии были уменьшены до 300 млн франков, в 1932 в связи с Великой депрессией (см. Экономические кризисы ) выплата репараций прекратилась. В общей сложности были выполнены натуральные поставки на сумму в 100 млн золотых франков и уплачены репарации свыше 40 млн золотых франков. В 1938 по Салоникскому соглашению между Болгарией и странами Балканской Антанты отменены военные ограничения Н. д. В соответствии с болгаро-­румынским договором 7 сентября 1940 Южная Добруджа возвращена Болгарии. После Второй мировой вой­ны 1939–1945 Н. д. полностью утратил силу.

Ист. : Документи по договора в Ньойи. София, 1919; Мир в Нёйи / Пер. с фр. М., 1926.

Лит. : Кесяков Б. Д. Принос към дипломатическата история на България. T. 2–3. София, 1926; Муравиев К. Договорът за мир в Ньой. София, 1992; Генов Г. Ньойският договор и България. София, 2000; Болгария в XX в. Очерки политической истории. М., 2003. О. А. Дубовик.