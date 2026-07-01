НЕЙДХАРДТ ИОГАНН ГЕОРГ
НЕЙДХАРДТ ИОГАНН ГЕОРГ- немецкий теоретик музыки, органист, композитор.
Изучал теологию и философию в университетах Виттенберга, Йены, Кёнигсберга. Музыке учился у Иоганна Николауса Баха, композитора и городского органиста Йены. В 1710-х годах преподавал музыкальную композицию в Университете Бреслау (ныне Вроцлав). С 1720 года до конца жизни придворный капельмейстер в Кёнигсберге, преподавал в университете стихосложение и игру на органе. Все изданные труды Нейдхардта посвящены музыкальной темперации; трактат «Проблемы гармонической композиции» (около 1715 года), содержащий практическое учение о гармонии и обзор современных музыкальных форм, не опубликован.
Первый трактат Нейдхардта «Наилучшая и легчайшая темперация монохорда» (1706 год) написан им в студенческие годы; представленный здесь расчёт равномерной темперации математически неточен, т. к. основывался на делении дидимовой (а не пифагоровой) коммы на 12 равных частей (в этом Нейдхардт, видимо, следовал А. Веркмейстеру, считавшему разницу между дидимовой и пифагоровой коммами несущественной для практического расчёта деления монохорда). Разработанную в этом труде темперацию Нейдхардт предложил для настройки нового органа в городской церкви Йены, однако его проект, основанный на соответствующем делении монохорда, не был принят: метод настройки И. Н. Баха «исключительно по слуху» был признан лучшим.
В следующем труде «Деление гармонического канона» (1724 год) Нейдхардт исправил математическую ошибку предыдущей работы и указал точный расчёт равномерной темперации, а также, явно сформулировав принцип распределения пифагоровой коммы по 12 квинтам квинтового круга как теоретическое основание темперации, предложил 3 метода неравномерной настройки органов, которые рекомендовал «для деревни», «для маленького города» и «для большого города». Эти настройки различались степенью темперации «диатонических» (т. е. «белоклавишных») терций: так, настройка «для деревни» имела наиболее благозвучные диатонические терции (близкие к акустически чистым), что достигалось за счёт большего отклонения «хроматических» (находящихся на «чёрных клавишах») терций от акустически чистых. Равномерную темперацию Нейдхардт рекомендовал к использованию «при дворе», поскольку она наиболее пригодна для транспозиции (в ансамблевой игре) и для богатой модуляциями музыки.
В труде «Полностью исчерпывающие математические деления диатонико-хроматического темперированного канона-монохорда» (издан в 1732 году, расширенное издание - 1734 год, латинский перевод 1735 год) Нейдхардт привёл, кроме равномерной, расчёт 18 «хороших» (позволяющих использование всех тональностей) неравномерных темпераций. Каждая из указанных в этом труде настроек основана на темперации квинт в квинтовом круге на 1/4, 1/6 или 1/12 часть пифагоровой коммы (в разл. сочетаниях); в их числе - новые версии темпераций, рекомендованные Нейдхардтом для «деревни», «маленького» и «большого городов».
Труд «Устройство диатонико-хроматической октавы, выведенное из ряда натуральных чисел, а также равномерной темперации» (издано в 1734 году на латинском языке и в немецком переводе) посвящён рассмотрению и расчёту исключительно равномерной темперации; написанный в духе математических трактатов своего времени, он разбит на «предложения» и «схолии» к ним.
Для метода Нейдхардта в целом характерны тщательный анализ достижений др. учёных и стремление к чрезвычайной строгости математического изложения; последнее до сих пор затрудняет рецепцию трудов Нейдхардта в среде музыковедов. Нейдхардт ввёл термин «равномерная темперация» (немецкий gleichschwebende Temperatur, латинский temperamentum aequale); И. Кунау и И. Маттезон, поддержавшие «нейдхардтовскую» (как они писали) равномерную темперацию, способствовали её распространению в музыке XVIII века. Нейдхардт также впервые определил микроинтервалы схизмы и диасхизмы в значении, принятом ныне (в прежние времена эти слова использовались преимущественном в др. значении, установленном в начале VI века Боэцием). Б. ч. музыкальных сочинений Нейдхардта утрачена, среди сохранившихся - «Семь покаянных псалмов» (1715 год).