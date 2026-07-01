НЕЙДХАРДТ ИОГАНН ГЕОРГ

НЕЙДХАРДТ ИОГАНН ГЕОРГ- немецкий теоретик музыки, органист, композитор.

Изу­чал тео­ло­гию и фи­ло­со­фию в университетах Вит­тен­бер­га, Йе­ны, Кё­нигс­бер­га. Му­зы­ке учил­ся у Ио­ган­на Ни­ко­лау­са Ба­ха, ком­по­зи­то­ра и городского ор­га­ни­ста Йе­ны. В 1710-х годах пре­по­да­вал музыкальную ком­по­зи­цию в Университете Брес­лау (ны­не Вроц­лав). С 1720 года до кон­ца жиз­ни при­двор­ный ка­пель­мей­стер в Кё­нигс­бер­ге , пре­по­да­вал в университете сти­хо­сло­же­ние и иг­ру на ор­га­не . Все из­дан­ные тру­ды Нейдхардта по­свя­ще­ны музыкальной тем­пе­ра­ции; трак­тат «Про­бле­мы гар­мо­ни­че­ской ком­по­зи­ции» (около 1715 года), со­дер­жа­щий прак­тическое уче­ние о гар­мо­нии и об­зор современных музыкальных форм, не опуб­ли­ко­ван.

Пер­вый трак­тат Нейдхардта «Наи­луч­шая и лег­чай­шая тем­пе­ра­ция мо­но­хор­да» (1706 год) на­пи­сан им в сту­денческие го­ды; пред­став­лен­ный здесь рас­чёт рав­но­мер­ной тем­пе­ра­ции ма­те­мати­че­ски не­то­чен, т. к. ос­но­вы­вал­ся на де­ле­нии ди­ди­мо­вой (а не пи­фа­го­ро­вой) ком­мы на 12 рав­ных час­тей (в этом Нейдхардт, ви­ди­мо, сле­до­вал А. Верк­мей­сте­ру, счи­тав­ше­му раз­ни­цу ме­ж­ду ди­ди­мо­вой и пи­фа­го­ро­вой ком­ма­ми не­су­ще­ст­вен­ной для прак­тического рас­чё­та де­ле­ния мо­но­хор­да). Раз­ра­бо­тан­ную в этом тру­де тем­пе­ра­цию Нейдхардт пред­ло­жил для на­строй­ки но­во­го ор­га­на в городской церк­ви Йе­ны, од­на­ко его про­ект, ос­но­ван­ный на со­от­вет­ст­вую­щем де­ле­нии мо­но­хор­да, не был при­нят: ме­тод на­строй­ки И. Н. Ба­ха «ис­клю­чи­тель­но по слу­ху» был при­знан луч­шим.

В сле­дую­щем тру­де «Де­ле­ние гар­мо­ни­че­ско­го ка­но­на» (1724 год) Нейдхардт ис­пра­вил ма­те­ма­тическую ошиб­ку пре­ды­ду­щей ра­бо­ты и ука­зал точ­ный рас­чёт рав­но­мер­ной тем­пе­ра­ции, а так­же, яв­но сфор­му­ли­ровав прин­цип рас­пре­де­ле­ния пи­фа­го­ро­вой ком­мы по 12 квин­там квин­то­во­го кру­га как тео­ре­тическое ос­но­ва­ние тем­пе­ра­ции, пред­ло­жил 3 ме­то­да не­рав­но­мер­ной на­строй­ки ор­га­нов, ко­то­рые ре­ко­мен­довал «для де­рев­ни», «для ма­лень­ко­го го­ро­да» и «для боль­шо­го го­ро­да». Эти на­строй­ки раз­ли­ча­лись сте­пе­нью тем­пе­ра­ции «диа­то­ни­че­ских» (т. е. «бе­ло­кла­виш­ных») тер­ций: так, на­строй­ка «для де­рев­ни» име­ла наи­бо­лее бла­го­звуч­ные диа­то­ни­че­ские тер­ции (близ­кие к аку­сти­че­ски чис­тым), что дос­ти­га­лось за счёт боль­ше­го от­кло­не­ния «хро­ма­ти­че­ских» (на­хо­дя­щих­ся на «чёр­ных кла­вишах») тер­ций от аку­сти­че­ски чис­тых. Рав­но­мер­ную тем­пе­ра­цию Нейдхардт ре­ко­мен­до­вал к ис­поль­зо­ва­нию «при дво­ре», по­сколь­ку она наи­бо­лее при­год­на для транс­по­зи­ции (в ан­самб­ле­вой иг­ре) и для бо­га­той мо­ду­ля­ция­ми му­зы­ки.

В тру­де «Пол­но­стью ис­чер­пы­ваю­щие ма­те­ма­ти­че­ские де­ле­ния диа­то­ни­ко-хро­ма­ти­че­ско­го тем­пе­ри­ро­ван­но­го ка­но­на-мо­но­хор­да» (издан в 1732 году, рас­ши­рен­ное издание - 1734 год, латинский перевод 1735 год) Нейдхардт при­вёл, кро­ме рав­но­мер­ной, рас­чёт 18 «хо­ро­ших» (по­зво­ляю­щих ис­поль­зо­ва­ние всех то­наль­но­стей) не­рав­но­мер­ных тем­пе­ра­ций. Ка­ж­дая из ука­зан­ных в этом тру­де на­стро­ек ос­но­ва­на на тем­пе­ра­ции квинт в квин­то­вом кру­ге на 1/4, 1/6 или 1/12 часть пи­фа­го­ро­вой ком­мы (в разл. со­че­та­ни­ях); в их чис­ле - но­вые вер­сии тем­пе­ра­ций, ре­ко­мен­до­ван­ные Нейдхардтом для «де­рев­ни», «ма­лень­ко­го» и «боль­шо­го го­ро­дов».

Труд «Уст­рой­ство диа­то­ни­ко-хро­ма­ти­че­ской ок­та­вы , вы­ве­ден­ное из ря­да на­ту­раль­ных чи­сел, а так­же рав­но­мер­ной тем­пе­ра­ции» (издано в 1734 году на латинском языке и в немецком переводе) по­свя­щён рас­смот­ре­нию и рас­чё­ту ис­клю­чи­тель­но рав­но­мер­ной тем­пе­ра­ции; на­пи­сан­ный в ду­хе ма­те­ма­тических трак­та­тов сво­его вре­ме­ни, он раз­бит на «пред­ло­же­ния» и «схо­лии» к ним.

Для ме­то­да Нейдхардта в це­лом ха­рак­тер­ны тща­тель­ный ана­лиз до­сти­же­ний др. учё­ных и стрем­ле­ние к чрез­вы­чай­ной стро­го­сти ма­те­ма­тического из­ло­же­ния; по­след­нее до сих пор за­труд­ня­ет ре­цеп­цию тру­дов Нейдхардта в сре­де му­зыко­ве­дов. Нейдхардт ввёл тер­мин «рав­но­мер­ная тем­пе­ра­ция» (немецкий gleichschweben­de Tem­peratur, латинский temperamentum aequale); И. Ку­нау и И. Мат­те­зон , под­дер­жав­шие «ней­дхард­тов­скую» (как они пи­сали) рав­но­мер­ную тем­пе­ра­цию, спо­соб­ст­во­ва­ли её рас­про­стра­не­нию в му­зы­ке XVIII века. Нейдхардт так­же впер­вые оп­ре­де­лил мик­ро­ин­тер­ва­лы схиз­мы и ди­ас­хиз­мы в зна­че­нии, при­ня­том ны­не (в преж­ние вре­ме­на эти сло­ва ис­поль­зо­ва­лись пре­имущественном в др. зна­че­нии, ус­та­нов­лен­ном в начале VI века Бо­эци­ем). Б. ч. музыкальных со­чи­не­ний Нейдхардта ут­ра­че­на, сре­ди со­хра­нив­ших­ся - «Семь по­ка­ян­ных псал­мов» (1715 год).