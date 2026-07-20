НЕЙ МИШЕЛЬ
НЕЙ МИШЕЛЬ - французский военачальник, маршал Франции (1804 год).
Сын ремесленника-бондаря, солдата времён Семилетней войны 1756-1763 годов. С 6 лет обучался в августинском коллеже города Саарлуи, с 13 лет работал учеником нотариуса, затем в компании по добыче угля. Вопреки воле отца 06.12.1788 года записался в гусарский полк города Мец. В 1792 году получил звание лейтенанта, в 1794 году - капитана. Во время революционных войн проявил выдающиеся военные способности и личную храбрость. За взятие Вюрцбурга и Пфорцхайма произведён в бригадные генералы (08.08.1796 года), за овладение Мангеймом - в дивизионные генералы (28.03.1799 года).
Ней, придерживавшийся республиканских взглядов, первоначально осудил переворот Восемнадцатого брюмера, но вскоре сблизился с Наполеоном Бонапартом (смотрите Наполеон I), став одним из его самых верных сподвижников. В 1802 году женился на А. Огие, близкой подруге падчерицы Наполеона Гортензии Богарне. Принимал участие во всех наполеоновских войнах, заслужив от императора характеристику «храбрейший из храбрых». В 1800 году участвовал в битве при Гогенлиндене, победа в которой способствовала подписанию выгодного для Франции Люневильского мира 1801 году. В 1802 году назначен послом в Гельветическую республику, сумел навязать договор, фактически ставивший её в зависимость от Франции.
В русско-австро-французской войне 1805 года и русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов командовал корпусом, отличившись при взятии Ульма, в Йена-Ауэрштедтском сражении 1806 года, Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года, Фридландском сражении 1807 года. В 1808 году получил титул герцога Эльхингенского. В 1808-1811 годах участвовал в кампаниях в Испании и Португалии, где потерпел ряд поражений. Отказался подчиняться А. Массена, под начало которого был поставлен в 1810 году, за что был отозван во Францию. Во время Отечественной войны 1812 года командовал 3-м армейским корпусом Великой армии. Участвовал в Смоленском сражении 1812 года, в сражении у Валутиной Горы. После побед в них предлагал не продвигаться в глубь России, а встать на зимние квартиры на Двине и Днепре. Во время Бородинского сражения 1812 года лично участвовал в штурме Семёновских флешей, был ранен.
При отступлении Великой армии из России командовал арьергардом. В битве под Красным 03(15)-06(18).11.1812 года почти весь отряд Ней был уничтожен, сам он попал в окружение, но вырвался из него, перейдя по льду через Днепр. Отличился в ходе «Березинской переправы» 1812 года. В декабре 1812 года одним из последних покинул территорию Российской империи. За заслуги во время похода в Россию получил от Наполеона I титул князя Московского (25.03.1813 года). Участвовал в кампаниях 1813-1814 годов, был ранен в Лютценском сражении 1813 года, контужен в Лейпцигском сражении 1813 года. После капитуляции Парижа (март 1814 года) склонял Наполеона I к отречению, пытаясь сохранить корону за малолетним сыном императора (смотрите Наполеон II). Переговоры, которые Ней вёл по этому вопросу с Александром I, не увенчались успехом. С отречением Наполеона I признал Бурбонов, стал пэром Франции и членом Военного совета.
В период «Ста дней» назначен командующим войсками, направленными против Наполеона I, но перешёл со своей дивизией на его сторону. Принял участие в сражении при Ватерлоо, где командовал центром французской армии и организовал бесстрашные, но неудачные кавалерийские атаки на позиции англо-нидерландских войск. После поражения вернулся в Париж, намеревался покинуть Францию, но затем изменил планы, понадеявшись на амнистию. В августе 1815 года арестован и отдан под суд Палаты пэров, приговорившей его к смертной казни. Расстрелян в центре Парижа, на улице Обсерватории. В 1853 году на этом месте в присутствии Наполеона III был открыт памятник Нейю (скульптор Ф. Рюд). Похоронен на кладбище Пер-Лашез. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1805 год).