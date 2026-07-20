НЕЙ МИШЕЛЬ

НЕЙ МИШЕЛЬ - французский военачальник, маршал Франции (1804 год).

Сын ре­мес­лен­ни­ка-бон­да­ря, сол­да­та вре­мён Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов . С 6 лет обу­чал­ся в ав­гу­стин­ском кол­ле­же города Са­ар­луи, с 13 лет ра­бо­тал уче­ни­ком но­та­риу­са, за­тем в ком­па­нии по до­бы­че уг­ля. Во­пре­ки во­ле от­ца 06.12.1788 года за­пи­сал­ся в гу­сар­ский полк города Мец. В 1792 году по­лу­чил зва­ние лейтенанта, в 1794 году - ка­пи­та­на. Во вре­мя ре­во­люционных войн про­явил вы­даю­щие­ся во­енные спо­соб­но­сти и лич­ную храб­рость. За взя­тие Вюрц­бур­га и Пфорц­хай­ма про­из­ве­дён в бри­гад­ные ге­не­ра­лы (08.08.1796 года), за ов­ла­де­ние Ман­гей­мом - в ди­ви­зи­он­ные ге­не­ра­лы (28.03.1799 года).

Ней, при­дер­жи­вав­ший­ся рес­пуб­ли­кан­ских взгля­дов, пер­во­на­чаль­но осу­дил пе­ре­во­рот Во­сем­на­дца­то­го брю­ме­ра, но вско­ре сбли­зил­ся с На­по­ле­о­ном Бо­на­пар­том (смотрите На­по­леон I ), став од­ним из его са­мых вер­ных спод­виж­ни­ков. В 1802 году же­нил­ся на А. Огие, близ­кой под­ру­ге пад­че­ри­цы На­по­ле­о­на Гор­тен­зии Бо­гар­не. При­ни­мал уча­стие во всех на­по­ле­о­нов­ских вой­нах, за­слу­жив от им­пе­ра­то­ра ха­рак­те­ри­сти­ку «храб­рей­ший из храб­рых». В 1800 году уча­ст­во­вал в бит­ве при Го­ген­лин­де­не, по­бе­да в ко­то­рой спо­соб­ст­во­ва­ла под­пи­са­нию вы­год­но­го для Фран­ции Лю­не­виль­ско­го ми­ра 1801 году. В 1802 году на­зна­чен по­слом в Гель­ве­ти­че­скую рес­пуб­ли­ку, су­мел на­вя­зать до­го­вор, фак­ти­че­ски ста­вив­ший её в за­ви­си­мость от Фран­ции.

В рус­ско-ав­ст­ро-фран­цуз­ской вой­не 1805 года и рус­ско-прус­ско-фран­цуз­ской вой­не 1806-1807 годов ко­ман­до­вал кор­пу­сом, от­ли­чив­шись при взя­тии Уль­ма, в Йе­на-Ау­эр­штедт­ском сра­же­нии 1806 года, Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 года, Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года. В 1808 году по­лу­чил ти­тул гер­цо­га Эль­хин­ген­ско­го. В 1808-1811 годах уча­ст­во­вал в кам­па­ни­ях в Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии, где по­тер­пел ряд по­ра­же­ний. От­ка­зал­ся под­чи­нять­ся А. Мас­се­на , под на­ча­ло ко­то­ро­го был по­став­лен в 1810 году, за что был ото­зван во Фран­цию. Во вре­мя Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года ко­ман­до­вал 3-м ар­мей­ским кор­пу­сом Ве­ли­кой ар­мии. Уча­ст­во­вал в Смо­лен­ском сра­же­нии 1812 года, в сра­же­нии у Ва­лу­ти­ной Го­ры. По­сле по­бед в них пред­ла­гал не про­дви­гать­ся в глубь Рос­сии, а встать на зим­ние квар­ти­ры на Дви­не и Дне­пре. Во вре­мя Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния 1812 года лич­но уча­ст­во­вал в штур­ме Се­мё­нов­ских фле­шей, был ра­нен.

При от­сту­п­ле­нии Ве­ли­кой ар­мии из Рос­сии ко­ман­до­вал арь­ер­гар­дом. В бит­ве под Крас­ным 03(15)-06(18).11.1812 года поч­ти весь от­ряд Ней был унич­то­жен, сам он по­пал в ок­ру­же­ние, но вы­рвал­ся из не­го, пе­рей­дя по льду че­рез Днепр. От­ли­чил­ся в хо­де «Бе­ре­зин­ской пе­ре­пра­вы» 1812 года. В декабре 1812 года од­ним из по­след­них по­ки­нул тер­ри­то­рию Российской им­пе­рии. За за­слу­ги во вре­мя по­хо­да в Рос­сию по­лу­чил от На­по­ле­о­на I ти­тул кня­зя Мо­с­ков­ско­го (25.03.1813 года). Уча­ст­во­вал в кам­па­ни­ях 1813-1814 годов, был ра­нен в Лют­цен­ском сра­же­нии 1813 года, кон­ту­жен в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года. По­сле ка­пи­туля­ции Па­ри­жа (март 1814 года) скло­нял На­по­ле­о­на I к от­ре­че­нию, пы­та­ясь со­хра­нить ко­ро­ну за ма­ло­лет­ним сы­ном им­пе­ра­то­ра (смотрите На­по­ле­он II ). Пе­ре­го­во­ры, ко­то­рые Ней вёл по это­му во­про­су с Алек­сан­дром I, не увен­ча­лись ус­пе­хом. С от­ре­че­ни­ем На­по­ле­о­на I при­знал Бур­бо­нов, стал пэ­ром Фран­ции и членом Во­енного со­ве­та.

В пе­ри­од «Ста дней» на­зна­чен ко­мандующим вой­ска­ми, на­прав­лен­ны­ми про­тив На­по­ле­о­на I, но пе­ре­шёл со сво­ей ди­ви­зи­ей на его сто­ро­ну. При­нял уча­стие в сра­же­нии при Ва­тер­лоо, где ко­ман­до­вал цен­тром французской ар­мии и ор­га­ни­зо­вал бес­страш­ные, но не­удач­ные кавалерийские ата­ки на по­зи­ции анг­ло-ни­дерландских войск. По­сле по­ра­же­ния вер­нул­ся в Па­риж, на­ме­ре­вал­ся по­ки­нуть Фран­цию, но за­тем из­ме­нил пла­ны, по­на­де­яв­шись на ам­ни­стию. В августе 1815 года аре­сто­ван и от­дан под суд Па­ла­ты пэ­ров, при­го­во­рив­шей его к смерт­ной каз­ни. Рас­стре­лян в цен­тре Па­ри­жа, на улице Об­сер­ва­то­рии. В 1853 году на этом мес­те в при­сут­ст­вии На­по­ле­о­на III был от­крыт па­мят­ник Нейю (скульп­тор Ф. Рюд). По­хо­ро­нен на клад­би­ще Пер-Ла­шез. Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1805 год).