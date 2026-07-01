НЕВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НЕВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский языковед, этнограф, японист, тангутовед.

С дет­ст­ва про­яв­лял ин­те­рес к изу­че­нию язы­ков. В 1914 году окон­чил факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета. Уче­ник В. М. Алек­сее­ва . Как учёный-эт­но­граф сло­жил­ся под влия­ни­ем Л. Я. Штерн­бер­га. В 1915 году на­прав­лен на 2-лет­нюю ста­жи­ров­ку в Япо­нию, где ос­тал­ся на бо­лее дли­тель­ное вре­мя в свя­зи с ре­во­лю­ци­ей и Гра­ж­дан­ской вой­ной 1917-1922 годов в Рос­сии. В 1919-1922 годах пре­по­да­вал русский язык в Выс­шем ком­мер­че­ском институте города Ота­ру на острове Хок­кай­до, где со­брал уни­каль­ные ма­те­риа­лы по язы­ку и фольк­ло­ру на­ро­да ай­ну.

С 1922 года профессор в Осак­ском институте иностранных язы­ков, пре­по­да­вал русский и айн­ский язы­ки. В пе­ри­од ра­бо­ты в Япо­нии на­пи­сал тру­ды по японскому син­то­из­му, внёс вклад в изу­че­ние ве­ро­ва­ний и об­ря­дов япон­цев. Во вре­мя по­ез­док 1922, 1926 и 1928 годов ис­сле­до­вал диа­лект и куль­ту­ру островов Рю­кю, 1927 год - язык и эт­но­гра­фию тай­вань­ской ко­рен­ной на­род­но­сти цоу. Пуб­ли­ко­вал ста­тьи в японской на­учной прес­се на японском язы­ке. С 1925 года на­чал ра­бо­ту над де­шиф­ров­кой тан­гут­ских тек­стов (смотрите Тан­гут­ский язык), най­ден­ных в 1909 году в мёрт­вом го­ро­де Ха­ра-Хо­то П. К. Коз­ло­вым .

С осе­ни 1929 года в Ле­нин­гра­де. До­цент, за­тем профессор ЛГУ, ра­бо­тал так­же в Ле­нинградском институте ис­то­рии, фи­ло­со­фии и линг­ви­сти­ки, Институте вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР (с 1930 года) и Эр­ми­та­же (с 1934 года). Про­дол­жил за­ни­мать­ся де­шиф­ров­кой тек­стов тан­гут­ских па­мят­ни­ков, со­ста­вил сло­варь тан­гут­ских ие­рог­ли­фов. Совместно с Е. М. Кол­пак­чи из­дал 2 учеб­ни­ка японского язы­ка (на­чаль­ный курс). В 1935 году по­лу­чил сте­пень доктора на­ук без за­щи­ты дис­сер­та­ции.

В октябре 1937 года Невский аре­сто­ван НКВД и за­тем рас­стре­лян вме­сте с груп­пой вос­то­ко­ве­дов. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957 году. По­смерт­но удо­сто­ен в 1962 году Ле­нин­ской премии за вклад в де­шиф­ров­ку тан­гут­ской пись­мен­но­сти [«Тан­гут­ская фи­ло­ло­гия. Ис­сле­до­ва­ния и сло­варь» в 2 кни­гах (1960 год, опубликована на ос­но­ве со­хра­нив­ших­ся ма­те­риа­лов)]. Др. со­хра­нив­шие­ся ру­ко­пи­си Невского из­да­ва­лись в 1970-1990-х годах, часть ма­те­риа­лов уте­ря­на.