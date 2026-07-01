НЕВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НЕВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский языковед, этнограф, японист, тангутовед.
С детства проявлял интерес к изучению языков. В 1914 году окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. Ученик В. М. Алексеева. Как учёный-этнограф сложился под влиянием Л. Я. Штернберга. В 1915 году направлен на 2-летнюю стажировку в Японию, где остался на более длительное время в связи с революцией и Гражданской войной 1917-1922 годов в России. В 1919-1922 годах преподавал русский язык в Высшем коммерческом институте города Отару на острове Хоккайдо, где собрал уникальные материалы по языку и фольклору народа айну.
С 1922 года профессор в Осакском институте иностранных языков, преподавал русский и айнский языки. В период работы в Японии написал труды по японскому синтоизму, внёс вклад в изучение верований и обрядов японцев. Во время поездок 1922, 1926 и 1928 годов исследовал диалект и культуру островов Рюкю, 1927 год - язык и этнографию тайваньской коренной народности цоу. Публиковал статьи в японской научной прессе на японском языке. С 1925 года начал работу над дешифровкой тангутских текстов (смотрите Тангутский язык), найденных в 1909 году в мёртвом городе Хара-Хото П. К. Козловым.
С осени 1929 года в Ленинграде. Доцент, затем профессор ЛГУ, работал также в Ленинградском институте истории, философии и лингвистики, Институте востоковедения АН СССР (с 1930 года) и Эрмитаже (с 1934 года). Продолжил заниматься дешифровкой текстов тангутских памятников, составил словарь тангутских иероглифов. Совместно с Е. М. Колпакчи издал 2 учебника японского языка (начальный курс). В 1935 году получил степень доктора наук без защиты диссертации.
В октябре 1937 года Невский арестован НКВД и затем расстрелян вместе с группой востоковедов. Реабилитирован в 1957 году. Посмертно удостоен в 1962 году Ленинской премии за вклад в дешифровку тангутской письменности [«Тангутская филология. Исследования и словарь» в 2 книгах (1960 год, опубликована на основе сохранившихся материалов)]. Др. сохранившиеся рукописи Невского издавались в 1970-1990-х годах, часть материалов утеряна.